Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в выборы и намекнул, что прослушивает украинского посла

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в среду обвинил украинское правительство в попытке повлиять на прошедшие в воскресенье парламентские выборы, заявив, что об этом шла речь в телефонном разговоре посла Украины с главой украинского МИД.

Об этом Сийярто сообщил после заседания правительства в среду на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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По его словам, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба несколько дней назад позвонил послу Украины в Будапеште, "чтобы проконсультироваться о возможности влияния на результаты венгерских выборов".

Сийярто не стал вдаваться в детали, откуда данные о содержании телефонного разговора между украинским министром и главой посольства Украины в Будапеште.

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В то же время следует отметить, что в прошлом году в Венгрии возник скандал по поводу шпионской программы Pegasus против оппозиционных политиков и журналистов, и в правительстве Орбана открыто признали ее использование.

"Информация в печати соответствует действительности. С этим венгерские левые некрасиво провалились. Провалились с тем, что есть такие переговоры. Постоянные переговоры между венгерскими левыми и украинским правительством", - сказал Сийярто.

На днях в Венгрии также обнародовали информацию о том, что российские хакеры в течение десятилетия имели доступ к ИТ-системе МИД Венгрии. В объединенной оппозиции считают, что Петер Сийярто должен уйти в отставку с должности министра иностранных дел из-за произошедшего.