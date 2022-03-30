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Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в выборы и намекнул, что прослушивает украинского посла

сійярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в среду обвинил украинское правительство в попытке повлиять на прошедшие в воскресенье парламентские выборы, заявив, что об этом шла речь в телефонном разговоре посла Украины с главой украинского МИД.

Об этом Сийярто сообщил после заседания правительства в среду на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча "Вышеградской четверки" в Будапеште отменена из-за позиции Орбана в отношении Украины

По его словам, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба несколько дней назад позвонил послу Украины в Будапеште, "чтобы проконсультироваться о возможности влияния на результаты венгерских выборов".

Сийярто не стал вдаваться в детали, откуда данные о содержании телефонного разговора между украинским министром и главой посольства Украины в Будапеште.

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В то же время следует отметить, что в прошлом году в Венгрии возник скандал по поводу шпионской программы Pegasus против оппозиционных политиков и журналистов, и в правительстве Орбана открыто признали ее использование.

"Информация в печати соответствует действительности. С этим венгерские левые некрасиво провалились. Провалились с тем, что есть такие переговоры. Постоянные переговоры между венгерскими левыми и украинским правительством", - сказал Сийярто.

На днях в Венгрии также обнародовали информацию о том, что российские хакеры в течение десятилетия имели доступ к ИТ-системе МИД Венгрии. В объединенной оппозиции считают, что Петер Сийярто должен уйти в отставку с должности министра иностранных дел из-за произошедшего.

Венгрия (1926) Сийярто (318)


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Топ комментарии
+67
В сраку хай йде
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30.03.2022 14:44
+65
Йовбик ***********.
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30.03.2022 14:44
+36
так вони завжди були за нацистів....шо тут дивуватись...
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30.03.2022 14:46
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Знову мріють стати:

Угорською Радянською Республікою...
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30.03.2022 15:32 Ответить
путінська підстилка Сіярто попросив "аргументів" у ФСБ..

вони йому надали...
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30.03.2022 16:05 Ответить
От не пойму, какого *** ватная обоссаная венгрия с имперскими замашками до сих пор в НАТО и Евросоюзе, их пинками под жопу гнать оттуда надо, любимые шлюхи Вовы *****
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30.03.2022 15:35 Ответить
Ету зауральскую цьІга...у опускали европейцьІ после Первой мировой, коммунистьІ после Второй мировой, коммунистьІ после 1956 года. А они туда же, все никак не насосутся в кацапни. Ето же клиника.
Придется украинцам дать им отс..., если ето для них любимое занятие.
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30.03.2022 15:37 Ответить
Оце ще ******, пиз#дота під#йловська
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30.03.2022 15:48 Ответить
Сколько ему раша заплатила за этот бред…
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30.03.2022 15:48 Ответить
Рубли у сийярто аж из ушей торчат.
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30.03.2022 15:49 Ответить
Таак-с, Фінляндія, Угорщина, хто наступний?
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30.03.2022 15:51 Ответить
Венгры будут всячески нас очернять что бы у общества не было вопросов почему не помагают Украине. Венгры это очень плохой народ, пришлый в Европу. Да вспомнить хотя бы Австро-Венгерскую империю и как они пленили и притесняли другие народы. Они и сейчас так хотят. И с радость создадут с рашкой союз для раздела Европы. Если мы не выстоим.
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30.03.2022 15:52 Ответить
Давай вже заливай, що саме Україна змушує тебе до роботи на орківську орду.
Хто врсався?
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30.03.2022 15:57 Ответить
Вгадайте СПІЛЬНУ ЛАНКУ. )

1.

Сійярто не став вдаватись у деталі, звідки у нього дані про зміст телефонної розмови між українським міністром та головою посольства України в Будапешті
(За його словами), український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба кілька днів тому зателефонував послу України в Будапешті, "щоб проконсультуватись про можливості впливу на результати угорських виборів".

2.

Nokia зіграла ключову роль у розбудові системи російського кібершпигунства, - розслідування The New York Times



https://images.cnscdn.com/images/a/0/9/b/a09b09f3bae214d23107b2e230b1ffc6/original.jpg
Нещодавно Nokia заявила, що припиняє продажі в Росії і засудила вторгнення в Україну. Але фінська компанія не вказала, що постачала обладнання та програмне забезпечення для створення в РФ системи цифрового шпигунства.

Nokia не будет поставлять свою продукцию в Россию из-за санкций. Об этом сообщает Reuters.

«Это сложная ситуация, которая быстро развивается, и мы продолжаем ее оценивать», - заявила пресс-служба финской компании, которая поставляет оборудование для МТС, Теле2, «ВымпелКома» и «Мегафона»

Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/short_article/621e377e9a7947155eabd44b
Nokia не будет поставлять свою продукцию в Россию из-за санкций. Об этом сообщает Reuters.

«Это сложная ситуация, которая быстро развивается, и мы продолжаем ее оценивать», - заявила пресс-служба финской компании, которая поставляет оборудование для МТС, Теле2, «ВымпелКома» и «Мегафона»

Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/short_article/621e377e9a7947155eabd44b
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30.03.2022 16:03 Ответить
Під ним крісло хитається - ось і ******.
п.с. Була інформація, що мадярське МЗС роками прослуховувалося москалями. Тому його хочуть піти.
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30.03.2022 16:06 Ответить
************ конченый.....
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30.03.2022 16:15 Ответить
Пішов на *** про***ловська маріонетка
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30.03.2022 16:17 Ответить
Конченный ********** фантазер.. Кому ты всрался конь педальный
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30.03.2022 16:38 Ответить
и рожа у него какая-то лишнехромосомная, гнида одним словом
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30.03.2022 16:45 Ответить
После ПОБЕДЫ а оно так и будет. Мы Магягов на кукан посадим. Это скрытные ******....ты!
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30.03.2022 16:54 Ответить
Сийярто ***** конченный. Надеюсь что не весь такой
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30.03.2022 16:56 Ответить
Схоже цей ******, тупо працює на свій електорат перед виборами.
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30.03.2022 17:10 Ответить
Господи! Скільки ж цих блакитних підорів розвелось по всьому світу. ЖАХ!
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30.03.2022 17:17 Ответить
Шавка вилізла.
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30.03.2022 17:21 Ответить
Посол йому дав свій номер телефону.

А за допомогою програми Pegasus його можна прослуховувати.

Хай Кулеба подасть на нього в суд за прослуховування!
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30.03.2022 17:23 Ответить
Хай Україна заявить на весь світ, що Венгерська влада підтримує росію.

Це буде зараз великий удар по венгерській владі.
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30.03.2022 17:25 Ответить
Мабуть кремль фінансує цю партію.

Вони націоналісти і євроскептики.

Путін всі такі партії фінансує в Європі.
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30.03.2022 17:29 Ответить
Він з правлячої партії "Фідес".
Головна їх ідеологія - націоналізм.
То путін, получається, з Венгрією має воювати, а не з Україною.)
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30.03.2022 17:32 Ответить
Прикольненько так.
Значить, для захисту Батьківщини від ******* нацистів ізраєль дати пегасус відмовляється.
А для того, щоб ****** ****** прослуховували своїх політичних конкурентів - скільки завгодно?

Це все, що вам треба знати про ізраєль, шановне панство.
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30.03.2022 17:40 Ответить
Боже, яке кончене...
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30.03.2022 20:46 Ответить
NO 40 MILLION UKRAINIANS, AND AS AT LEAST THREE BILLION AND WE ALL ARE NOT DECREASING, SOON THE WHOLE WORLD WILL BE UKRAINIANS, THIS WAR IS GOING ON THERE.
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30.03.2022 23:09 Ответить
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