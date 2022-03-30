Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в выборы и намекнул, что прослушивает украинского посла
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в среду обвинил украинское правительство в попытке повлиять на прошедшие в воскресенье парламентские выборы, заявив, что об этом шла речь в телефонном разговоре посла Украины с главой украинского МИД.
Об этом Сийярто сообщил после заседания правительства в среду на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча "Вышеградской четверки" в Будапеште отменена из-за позиции Орбана в отношении Украины
По его словам, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба несколько дней назад позвонил послу Украины в Будапеште, "чтобы проконсультироваться о возможности влияния на результаты венгерских выборов".
Сийярто не стал вдаваться в детали, откуда данные о содержании телефонного разговора между украинским министром и главой посольства Украины в Будапеште.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мне трудно понять отношение Орбана к войне России против Украины, - Дуда
В то же время следует отметить, что в прошлом году в Венгрии возник скандал по поводу шпионской программы Pegasus против оппозиционных политиков и журналистов, и в правительстве Орбана открыто признали ее использование.
"Информация в печати соответствует действительности. С этим венгерские левые некрасиво провалились. Провалились с тем, что есть такие переговоры. Постоянные переговоры между венгерскими левыми и украинским правительством", - сказал Сийярто.
На днях в Венгрии также обнародовали информацию о том, что российские хакеры в течение десятилетия имели доступ к ИТ-системе МИД Венгрии. В объединенной оппозиции считают, что Петер Сийярто должен уйти в отставку с должности министра иностранных дел из-за произошедшего.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Угорською Радянською Республікою...
вони йому надали...
Придется украинцам дать им отс..., если ето для них любимое занятие.
Хто врсався?
1.
Сійярто не став вдаватись у деталі, звідки у нього дані про зміст телефонної розмови між українським міністром та головою посольства України в Будапешті
(За його словами), український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба кілька днів тому зателефонував послу України в Будапешті, "щоб проконсультуватись про можливості впливу на результати угорських виборів".
2.
Nokia зіграла ключову роль у розбудові системи російського кібершпигунства, - розслідування The New York Times
https://images.cnscdn.com/images/a/0/9/b/a09b09f3bae214d23107b2e230b1ffc6/original.jpg
Нещодавно Nokia заявила, що припиняє продажі в Росії і засудила вторгнення в Україну. Але фінська компанія не вказала, що постачала обладнання та програмне забезпечення для створення в РФ системи цифрового шпигунства.
Nokia не будет поставлять свою продукцию в Россию из-за санкций. Об этом сообщает Reuters.
«Это сложная ситуация, которая быстро развивается, и мы продолжаем ее оценивать», - заявила пресс-служба финской компании, которая поставляет оборудование для МТС, Теле2, «ВымпелКома» и «Мегафона»
Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/short_article/621e377e9a7947155eabd44b
Nokia не будет поставлять свою продукцию в Россию из-за санкций. Об этом сообщает Reuters.
«Это сложная ситуация, которая быстро развивается, и мы продолжаем ее оценивать», - заявила пресс-служба финской компании, которая поставляет оборудование для МТС, Теле2, «ВымпелКома» и «Мегафона»
Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/short_article/621e377e9a7947155eabd44b
п.с. Була інформація, що мадярське МЗС роками прослуховувалося москалями. Тому його хочуть піти.
А за допомогою програми Pegasus його можна прослуховувати.
Хай Кулеба подасть на нього в суд за прослуховування!
Це буде зараз великий удар по венгерській владі.
Вони націоналісти і євроскептики.
Путін всі такі партії фінансує в Європі.
Головна їх ідеологія - націоналізм.
То путін, получається, з Венгрією має воювати, а не з Україною.)
Значить, для захисту Батьківщини від ******* нацистів ізраєль дати пегасус відмовляється.
А для того, щоб ****** ****** прослуховували своїх політичних конкурентів - скільки завгодно?
Це все, що вам треба знати про ізраєль, шановне панство.