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Об активах лиц, причастных к агрессии РФ, можно сообщить через специальный портал, - Офис генпрокурора

хабар,корупція,гроші

В Украине начал работу портал, через который можно сообщить правоохранительным органам об активах лиц, причастных к агрессии России против Украины.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый может приобщиться к аресту и конфискации имущества агрессора… Украинский Task Force по розыску, аресту и конфискации активов причастных к военным преступлениям России запустил Портал сообщений разоблачителей об активах лиц, причастных к агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Среди участников Task Force – НАПК, МИД, СБУ, НАБУ, Нацолиция и Госфинмониторинг. Также Task Force будет обмениваться с США и Европейским Союзом данными об активах лиц, причастных к военным преступлениям.

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"Для компенсации потерпевшим и восстановления нашей страны мы разыскиваем имущество военных преступников, чтобы иметь возможность арестовать его в рамках уголовных производств, а впоследствии конфисковать. Каждый может помочь нашему Task Force найти активы российских или белорусских чиновников, лидеров мнений и всех, кто организационно, финансово и информационно поддерживает войну в Украине. Через новый ресурс вы можете быстро и удобно поделиться с нами известной вам информацией об их состоянии", - прокомментировала запуск портала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Портал разоблачителей активов доступен по данной ссылке.

коллаборационизм (868) военные преступления (1421) актив (91) Офис Генпрокурора (2453)


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шо там с киностудией и сватами
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30.03.2022 14:56 Ответить
і твоє майно венидиктова потрібно конфіскувати і майно всіх опзжопників та проросійських партій
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30.03.2022 14:56 Ответить
А майно Медведчука і іншої нечисті?? Там вже живуть переселенці чи надалі охорона з автоматами???
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30.03.2022 15:03 Ответить
Я худею от такого руководства Украины... У нас же каждый второй в стране хакер, ломающий сервера международных банков... Может СБУ и ГБР все-таки займется своими прямыми обязанностями? А то они настолько влезли в детали шоколадного бизнеса что уже диатез головного мозга у них начался.
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30.03.2022 15:04 Ответить
Ви серьозно?! Відчуваю себе трохи дебілом
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30.03.2022 15:19 Ответить
Доверие к судебной системе 2%, к прокуратуре 3%. Написал, тебя взяли в оборот, где доказательства, откуда узнал и т д.
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30.03.2022 15:49 Ответить
 
 