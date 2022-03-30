Об активах лиц, причастных к агрессии РФ, можно сообщить через специальный портал, - Офис генпрокурора

В Украине начал работу портал, через который можно сообщить правоохранительным органам об активах лиц, причастных к агрессии России против Украины.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый может приобщиться к аресту и конфискации имущества агрессора… Украинский Task Force по розыску, аресту и конфискации активов причастных к военным преступлениям России запустил Портал сообщений разоблачителей об активах лиц, причастных к агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении ведомства.

Среди участников Task Force – НАПК, МИД, СБУ, НАБУ, Нацолиция и Госфинмониторинг. Также Task Force будет обмениваться с США и Европейским Союзом данными об активах лиц, причастных к военным преступлениям.

Также читайте: "Пророссийские ястребы" не смогут убежать, закон о коллаборационизме действует, - Стефанчук

"Для компенсации потерпевшим и восстановления нашей страны мы разыскиваем имущество военных преступников, чтобы иметь возможность арестовать его в рамках уголовных производств, а впоследствии конфисковать. Каждый может помочь нашему Task Force найти активы российских или белорусских чиновников, лидеров мнений и всех, кто организационно, финансово и информационно поддерживает войну в Украине. Через новый ресурс вы можете быстро и удобно поделиться с нами известной вам информацией об их состоянии", - прокомментировала запуск портала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Портал разоблачителей активов доступен по данной ссылке.