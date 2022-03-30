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Новости Война
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Арахамия объяснил, почему переговорщики в Стамбуле не затрагивали вопрос ОРДЛО: "У нас не хватает политического мандата, чтобы его обсуждать"

арахамия

Вопрос ОРДЛО не обсуждался переговорными группами в рамках украино-российских переговоров. Его обсуждение должно состояться на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом глава украинской переговорной делегации, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Это – самое сложное. На переговорных группах, честно говоря, этот вопрос не трогали, потому что понимали, что у нас не хватит политического мандата, чтобы его обсуждать. Поэтому выносили его сразу за скобки до встречи лидеров, а работали по всем другим вопросам", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На первых переговорах россияне передали украинской делегации договор о капитуляции. Я берегу его для музея нашей победы, - Арахамия

переговоры (4910) Арахамия (988) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+78
хламідія, а мандат на віддачу Криму на 15 років в тебе є?
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30.03.2022 15:32
+51
Да он дебил , у него и СПРАВКА ЕСТЬ 🤣🤣🤣
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30.03.2022 15:32
+38
Прежде всего он враг Украины ! А то , что он идиот , написано на его лице ...
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30.03.2022 15:38
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хламідія, а мандат на віддачу Криму на 15 років в тебе є?
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30.03.2022 15:32 Ответить
Да он дебил , у него и СПРАВКА ЕСТЬ 🤣🤣🤣
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30.03.2022 15:32 Ответить
Прежде всего он враг Украины ! А то , что он идиот , написано на его лице ...
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30.03.2022 15:38 Ответить
вот уж удивил так удивил мягко говоря.... хотите удивления БОЛЬШЕ ВЕНИСЛАВСКИЙ БЕЗМОЗГЛАЯ И ОННЫЕ ВНЕСТИ ЗАКОПРОЕКТ 7171 ПРО ТО ЧТОБЫ САДИТЬ ЛЮДЕЙ ВОЗВРАЩАЮИХСЯ С ЕВРОПЫ В УКРАИНЫ НА 5-12 ЛЕТ ЗА ЯКОБЫ НЕЗАКОННЫЙ ПЕРЕТЫН КОРОДОНУ МУЖИКАМИ ПАЦАНАМИ И ПРОЧЕЕ.. статья 58 Конституции и 4 Решения КСУ по этой статье подтверждающих ее конституционность и однозначность Вениславский идиет отмели в сторону они хотя задним числом ввести криминальные уголовные дела с конфискацией еще целых ваших квартир и домов и авто вынужденно покинутых при войне себе любимым.. Вова Зеленский не гневи народ а то слетишь с трона в один момент а бункера у тебя нема......останови придурков своих Слдуживых... с их ссученным законопроектом 7171
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30.03.2022 15:41 Ответить
Никаких уголовных дел задним числом не будет, уклонист. Вопрос законности выезда из Украины возникнет в момент въезда. Очевидно, те мужчины, кто с отметками о выезде, но без основания на выезд в связи с отсутсвием освобождения от воинской службы, и те, которые вообще без каких либо отметок, нарушили действующие на момент выезда законы. Такшо не подгорай. Хитрожопые будут нести законную отвественность. Так же как и погранцы/правоохранители, допустившие наоушение.
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30.03.2022 16:03 Ответить
12 лютого 2020 року
"Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу."
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30.03.2022 15:47 Ответить
У мене одне запитання:Хто входить в перемовну делегац!ю(поос!бно) ,хто їх призначав,то давав Їм повноваження в!д !мен! народу торгуватися з окупантами,Заради перемир"я:не розглядати питання про Донбас(аж через 15 рок!в) ,Арахам!я дав би за це воду в Крим тощо.А сам Крим подарував. Ц!каво де наша Верховна Рада? Чи є там хоч 1 юрист ! дипломат. Чи т!льки голова фракц!ї" Слуга народу"?
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30.03.2022 20:28 Ответить
Якась мутна переговорна делегація. Підібрана як для капітуляції і з відповіними повноваженнями
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30.03.2022 16:14 Ответить
моя люба мавпочка у тебе немае не якого мандату (ц)
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30.03.2022 15:32 Ответить
Им мандат на Гиляку скоро нарисуют - переговорщики , блин.
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30.03.2022 15:33 Ответить
да он просто сам *****т...
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30.03.2022 16:14 Ответить
У вас не вистачає не *****-ту - у вас не вистачає яєць.
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30.03.2022 15:32 Ответить
клепки у вас малоросів не хватає, то ти надалі ще будеш селфиться на полігонах, чи тобі мандати виписати?
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30.03.2022 15:32 Ответить
Кто-нибудь объясните почему Украину на переговорах (пусть и со свинособаками) представляет иностранец? Ему все равно на нас,он тут деньги заработал и покатил домой.
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30.03.2022 15:33 Ответить
Он уже удрал из абхазии , теперь Украину сдаёт
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30.03.2022 15:37 Ответить
взагалі якось дивно,чувак з російським паспортом з української сторони веде перемовини з росіянами
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30.03.2022 17:12 Ответить
Може зарано переговори вести, якщо мандата немає
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30.03.2022 15:33 Ответить
мандатысам !
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30.03.2022 15:34 Ответить
це означає що москал ще не отримали люлей у відповідній кількості.
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30.03.2022 15:34 Ответить
хламідія не читав Конституцію України
У частині 3 ст. 2 Конституції України зазначено, що територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою.
В Президента України також не має мандату обговорювати це питання.
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30.03.2022 15:34 Ответить
А где эти деятели ?

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30.03.2022 15:34 Ответить
БЕЗУМНА ШОТО ТАМ ПО ОБОРОНЕ ВОЗГЛАВЛЯЛА ? Это она перешеек разминировала ? Шо теперь гибнут южане от кацапов ???

может пора почистить Раду от идиотов ?
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30.03.2022 15:36 Ответить
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30.03.2022 15:38 Ответить
"Кошелек" и "смотрящий" за харьковскими "слугами народа" член политсовета партии "Слуга Народа" Вадим Слюсарев уехал в Россию к врагу на "временное проживание". Сколько он наших сдал врагу, сколько крови украинского народа на нем?! Почему о нем молчат и сколько еще таких в Верховной раде?!

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30.03.2022 15:56 Ответить
А как агент раши Ясько вытащила Саакашвили в грузинскую тюрьму ? Христоматия.
Раньше ЭТА СОПЛЯ ВДРУГ возглавила украинскую делегацию в ПАСЕ И на первом же заседании увела украинцев из зала голосования, когда вернули рашу в пасе .
НЕУЖЕЛИ этого никто не видит - открытые агенты работают в Украине !!

Европа стала вылавливать у себя агентов раши и высылать пачками .
А в Украине агентов нет ????
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30.03.2022 16:19 Ответить
отже, південь здали свідомо
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30.03.2022 21:38 Ответить
зе дно
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30.03.2022 15:34 Ответить
А на Крым и НАТО против конституции - имеется?
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30.03.2022 15:34 Ответить
Да он просто Петрушка на руке кремлевских агентов
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30.03.2022 15:39 Ответить
то територія України.розуму в тебе не хватає.труслива собак.ще 8 років війна хай іде а ці зелені чмошники будуть говорити що війни у нас нема.ти тварь на передовій це скажи то тебе розірвуть.скотина.
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30.03.2022 15:34 Ответить
Цей хоче збагрити на Зє, а Зє на народ - через референдум. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність.
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30.03.2022 15:35 Ответить
Бо привикли зі сцени нести херню, за яку ніхто не заставляв відповідати.
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30.03.2022 15:38 Ответить
прорашистська консерва,як правило , надувається рашистською гніллю.Відстоювати інтереси України в нього не має мандату, то відібрати від нього мандат депутата української ВР .
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30.03.2022 15:35 Ответить
"політичний мандат", я даже приблизительно не знаю что это такое. Но для тумана пойдёт.
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30.03.2022 15:36 Ответить
Боже, додай мозок тим, хто потребує його
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30.03.2022 15:38 Ответить
А мандат на здачу територій , суверенітету і порушення Конституції вам хтось давав?
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30.03.2022 15:39 Ответить
Потвори увійшли у простір вашої держави, зруйнували її в середні, створили геноцид в Приазов'ї, окупували територію, а вам потрібен папір з дозволом?
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30.03.2022 15:39 Ответить
Мандат - право на управление бывшей колонией или некоторой частью территории побеждённой страны, предоставленное после Первой мировой войны Лигой наций какой-либо из стран-победительниц
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30.03.2022 15:40 Ответить
"...до зустрічі лідерів."

О як.

Прислуховуйтесь до слів, приглядайтесь до емоцій. Вони врешті-решт покажуть внутрішню сутність.
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30.03.2022 15:41 Ответить
Мізків їх не вистачає, а не мандата.
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30.03.2022 15:41 Ответить
***** ты, арахламия.
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30.03.2022 15:42 Ответить
Тогда о чем вообще это все было??((((
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30.03.2022 15:43 Ответить
Ну звичайно ,хто дасть Мандат діджею Арахамії і попандопалу Подоляку
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30.03.2022 15:44 Ответить
Поясняю для зрадофілів: У нас поки недостатньо військових потужностей ставити це питання, повернемо Херсон, деблокуємо Марік і Кацапи будуть благати нас забрати ці території назад
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30.03.2022 15:44 Ответить
Британия уже согласна быть гарантом но воевать если что не будет. Куйня то вчера была, а не договоренности. Состалял наверное Арахамия
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30.03.2022 15:45 Ответить
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30.03.2022 15:46 Ответить
Зрештою якщо покладатись на якийсь мандат, а не на ЗСУ - то Боже бережи Україну від таких перемовників.
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30.03.2022 15:47 Ответить
Послухав подолясрака:-суцільна сеча,відсутність,будь,якого глузду,й нездатність приховати бажання знищити країну,під прикриттям дзвінких фраз.
В сухому осаді помиї несповнарозумних...
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30.03.2022 15:47 Ответить
Агрохимия, мандат это твоя морда в Верховной Раде. И это тот самый случай когда будут пистдить и по роже, и по мандату одновременно.
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30.03.2022 15:50 Ответить
Вообще-то вам украинцы мандат дали в ВР сидеть. А не представлять Украину на переговорах с врагом. "Отличные" переговорщики - залетный перс-проходимец, спортивный комментатор и журналист советник Дермака. В команде Зеленского просто нет ни одного настоящего патриота
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30.03.2022 15:52 Ответить
Ви політичні злидні! У вас нема не тільки політичного мандату, але і політичного розуму! В політичній дипломатії принцип гопоти "хапонуть и втекти" не працює! Блазні!
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30.03.2022 15:53 Ответить
Для чого таких ДЕБІЛІВ посилають на пернмовини....???!!!
Вони вже починають городити, що питання окупації КРИМУ готові розглядати та розтермінувати на 15 років, а з ОРДЛО взагалі тупо мукають...!!!
ПЕРЕГОВОРИ МОЖУТЬ ВІДБУВАТИСЯ З ЗАГАРБНИКАМИ ВОРОГАМИ, ЛИШЕ ПІВСЛЯ 100% звільнення усіх земель УКРАЇНИ станом на 01.12.2013 року...!!!

А про ІСТОРИЧНО СПОКОНВІЧНІ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ, КУБАНЬ, Ростовську та Білгородську області та частини Курської, Орловської, Воронежської та Брянської областей рашки та Гомельської і Брестської областей **********, які були вкрадені в УКРАЇНИ МИ з цими бл*ядокацапами поговоримо пізніше...!!!
УСІ ІТОРИЧНІ СПОКОНВІЧНІ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ МАЮТЬ ПОВЕРНУТИСЯ В ЛОНО БАТЬКІВЩИНИ...!!!
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30.03.2022 15:54 Ответить
Вам не мандата а пистюлей не хватает!!!!!
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30.03.2022 15:54 Ответить
"На переговорных группах, честно говоря, этот вопрос не трогали, потому что понимали, что у нас не хватит политического *****та, чтобы его обсуждать".

Охламония, у тебя не хватает яиц, а не "политического *****та". А мозги вообще отсутствуют. По большому счёту ты сам "политическая *****".
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30.03.2022 15:58 Ответить
Ніколи не думав що колись якийсь арахамія з якоїсь абхазії буде мені українцеві в Україні пояснювати чому Україні не варто обговорювати анексовані території з загарбником...
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30.03.2022 15:59 Ответить
Ей ти, мавпа абхазька, а чия то ідея залишити Крим ще на 15 років в кацабській окупації? Не підкажеш?
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30.03.2022 16:01 Ответить
Тобто на зраду України у вас всього вистачає, а тут ні?
Видно що в..ядкі нічого не бояться.
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30.03.2022 16:01 Ответить
Хотів щось сказати і за Ахамію, і за Подляка, і за перемовини, але жаль до мене все сказали, нема чого додати!
І сказали гарненно!
А от хто розмінував Південь, хто дав наказ - під суд і років на 15 в безоплатну одиночку!
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30.03.2022 16:02 Ответить
Чесно кажучи, для України буде справжнім благом, якщо мавпи з лугандону залишаться за великим парканом!
Я не бачу жодної можливості для асиміляції цього непотрібу в українське суспільство.
Навіть якщо посадити всіх колаборантів лугандону, результат буде мінімальним.
Всі повинні зрозуміти, що паскуди, які волали "путєн памагі" не зміняться і як були лайном, так їм залишаться.
Сумніваюсь, що нинішня влада, пішла б на такий радікальніий крок, як ураження в громадських правах, позбавивши все повнолітнє населеннє лугандону, права брати участь у виборах, обиратися, займати державні посади років на 15-25.
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30.03.2022 16:04 Ответить
Колаборанти самі повтікають, а жменька пенсіонерів асиміляціі не потребує.
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30.03.2022 16:27 Ответить
Дуже хотілося б у це вірити, але що робити з дієздатною частиною населення, яке хоча і не співпрацювало з окупантами, але вороже налаштовані до України і всього українського?
Звичайно, можна провести декацапізацію, це буде не самий поганий варіант, але не впевнений що у керівництва України є політична воля це здійснити!
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30.03.2022 16:35 Ответить
До війни там половину населення складали песіонери, тепер імовірно вже переважну більшість. Пенсіонерів цікавить лише пенсія, саме до неї вони лояльні.
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30.03.2022 17:14 Ответить
Ця архиЗуйня не має ніякого мандату , воно вонюче сил без країни і національності
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30.03.2022 16:04 Ответить
Зате у нього є "мандат", щоб домовлятись за рішення, які суперечать Конституції.

Зебіли як були зебілами, так і залишились
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30.03.2022 16:04 Ответить
З такими арахамійськими відмазками цього копкодава-переговорника слід позбавити депутатського мандата і притягнути до відповідальності за здачу державних інтересів.
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30.03.2022 16:04 Ответить
Ліз Трасс українцям: "Ваші очільники можуть вас продати" - https://bastion.tv/liz-trass-***********-vashi-ochilniki-mozhut-vas-prodati_n46405
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30.03.2022 16:05 Ответить
Сьогодні почали зливати інфу в ЗМІ, що ми погоджуємося постачати воду у Крим. Цікаво, чи це правда?
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30.03.2022 16:06 Ответить
"у нас не вистачить політичного мандата"
Дивно, арахамія, подоляк, тимошенко та і решта - не дуже розумні але повни мандати. Кого їм ще не вистачало, зе?!
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30.03.2022 16:40 Ответить
слышишь, неукраинец трахамония-хламидия-агрохимия, ты когда уже подохнешь... одно время ты ссался и срался в Николаеве... как ты выжил?
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30.03.2022 16:50 Ответить
Нормально девки пляшут. На ОРДЛО и крым у Хламидии небыло политического мандата а на Киев и всю Украину сдавать у него мандат был. Тоесть на переговорах Хламидия обговаривал только то что ***** ему разрешил а про окупированные территории даже слова не сказал.
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30.03.2022 17:09 Ответить
хоспаде... яке ж воно дурне
Крым, как и Донецкая и Луганская области - это территория Украины, тут нечего даже обсуждать!
единственный вопрос, который можно и нужно обсуждать - это порядок и сроки выплат репараций и контрибуции, которые рашка будет платить Украине
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30.03.2022 17:19 Ответить
Еще Украина сама предложила, что учения на территории Украины будет проводить только с соглашения стран гарантов среди которых и рашка, Арахамия иди на х...
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30.03.2022 18:11 Ответить
Ох, вы ж и мрази безмандатные....
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30.03.2022 18:53 Ответить
хто тих чмуриків в делегацію на переговори пристроїв?? і хто автор цих "пропозицій"?? це знову свідома зрада? які 15 років? які перемовини по ордло? які такі поступки після того, що в нас вже стільки люду полягло за Україну?
за 15 років вони там референдум, вибори - і крим навіки раша! достатньо, що яник запустив троянського коня - воєнно-морську базу "в аренду" - і ось що з того вийшло.
такі умови - це тільки лиш передишка для рашки, розбір польотів і врахування помилок і наших тонких і слабких місць, напрацювання зброї. і тоді просто буде новий напад. ще потужніший
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30.03.2022 21:45 Ответить
Яка мразь могла призначити представляти на перемовинах Україну якогось чорта,якій тільки п'ять років тому отримав громодянство.Як ця потвора може представляти народ України.Питання,яка мразь,є риторичним,Всі знають яка мразь,зелена.
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31.03.2022 10:17 Ответить
 
 