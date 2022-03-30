Арахамия объяснил, почему переговорщики в Стамбуле не затрагивали вопрос ОРДЛО: "У нас не хватает политического мандата, чтобы его обсуждать"

Вопрос ОРДЛО не обсуждался переговорными группами в рамках украино-российских переговоров. Его обсуждение должно состояться на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом глава украинской переговорной делегации, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Это – самое сложное. На переговорных группах, честно говоря, этот вопрос не трогали, потому что понимали, что у нас не хватит политического мандата, чтобы его обсуждать. Поэтому выносили его сразу за скобки до встречи лидеров, а работали по всем другим вопросам", – сказал он.

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