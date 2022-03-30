Арахамия объяснил, почему переговорщики в Стамбуле не затрагивали вопрос ОРДЛО: "У нас не хватает политического мандата, чтобы его обсуждать"
Вопрос ОРДЛО не обсуждался переговорными группами в рамках украино-российских переговоров. Его обсуждение должно состояться на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и Российской Федерации Владимира Путина.
Об этом глава украинской переговорной делегации, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Это – самое сложное. На переговорных группах, честно говоря, этот вопрос не трогали, потому что понимали, что у нас не хватит политического мандата, чтобы его обсуждать. Поэтому выносили его сразу за скобки до встречи лидеров, а работали по всем другим вопросам", – сказал он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": На первых переговорах россияне передали украинской делегации договор о капитуляции. Я берегу его для музея нашей победы, - Арахамия
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу."
т...
У частині 3 ст. 2 Конституції України зазначено, що територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканою.
В Президента України також не має мандату обговорювати це питання.
может пора почистить Раду от идиотов ?
Раньше ЭТА СОПЛЯ ВДРУГ возглавила украинскую делегацию в ПАСЕ И на первом же заседании увела украинцев из зала голосования, когда вернули рашу в пасе .
НЕУЖЕЛИ этого никто не видит - открытые агенты работают в Украине !!
Европа стала вылавливать у себя агентов раши и высылать пачками .
А в Украине агентов нет ????
О як.
Прислуховуйтесь до слів, приглядайтесь до емоцій. Вони врешті-решт покажуть внутрішню сутність.
В сухому осаді помиї несповнарозумних...
Вони вже починають городити, що питання окупації КРИМУ готові розглядати та розтермінувати на 15 років, а з ОРДЛО взагалі тупо мукають...!!!
ПЕРЕГОВОРИ МОЖУТЬ ВІДБУВАТИСЯ З ЗАГАРБНИКАМИ ВОРОГАМИ, ЛИШЕ ПІВСЛЯ 100% звільнення усіх земель УКРАЇНИ станом на 01.12.2013 року...!!!
А про ІСТОРИЧНО СПОКОНВІЧНІ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ, КУБАНЬ, Ростовську та Білгородську області та частини Курської, Орловської, Воронежської та Брянської областей рашки та Гомельської і Брестської областей **********, які були вкрадені в УКРАЇНИ МИ з цими бл*ядокацапами поговоримо пізніше...!!!
УСІ ІТОРИЧНІ СПОКОНВІЧНІ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ МАЮТЬ ПОВЕРНУТИСЯ В ЛОНО БАТЬКІВЩИНИ...!!!
Охламония, у тебя не хватает яиц, а не "политического *****та". А мозги вообще отсутствуют. По большому счёту ты сам "политическая *****".
Видно що в..ядкі нічого не бояться.
І сказали гарненно!
А от хто розмінував Південь, хто дав наказ - під суд і років на 15 в безоплатну одиночку!
Я не бачу жодної можливості для асиміляції цього непотрібу в українське суспільство.
Навіть якщо посадити всіх колаборантів лугандону, результат буде мінімальним.
Всі повинні зрозуміти, що паскуди, які волали "путєн памагі" не зміняться і як були лайном, так їм залишаться.
Сумніваюсь, що нинішня влада, пішла б на такий радікальніий крок, як ураження в громадських правах, позбавивши все повнолітнє населеннє лугандону, права брати участь у виборах, обиратися, займати державні посади років на 15-25.
Звичайно, можна провести декацапізацію, це буде не самий поганий варіант, але не впевнений що у керівництва України є політична воля це здійснити!
Зебіли як були зебілами, так і залишились
Дивно, арахамія, подоляк, тимошенко та і решта - не дуже розумні але повни мандати. Кого їм ще не вистачало, зе?!
Крым, как и Донецкая и Луганская области - это территория Украины, тут нечего даже обсуждать!
единственный вопрос, который можно и нужно обсуждать - это порядок и сроки выплат репараций и контрибуции, которые рашка будет платить Украине
за 15 років вони там референдум, вибори - і крим навіки раша! достатньо, що яник запустив троянського коня - воєнно-морську базу "в аренду" - і ось що з того вийшло.
такі умови - це тільки лиш передишка для рашки, розбір польотів і врахування помилок і наших тонких і слабких місць, напрацювання зброї. і тоді просто буде новий напад. ще потужніший