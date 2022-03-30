В России запугивают руководителей финских компаний, чтобы помешать им уйти с рынка: угрожают, вызывают на допросы
Директоров финских предприятий, работающих на территории России, вызывают на допросы в прокуратуру, угрожают им сроками, пытаясь помешать им уйти с российского рынка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на национального вещателя Yle.
"Положение финских компаний на российском рынке становится все более тяжелым. Уже неделю как руководство вызывают на слушания и допросы в прокуратуру. Руководители несут уголовную ответственность за деятельность своих компаний, и в худшем случае наказанием может стать заключение сроком 15 лет", – рассказал исполнительный директор консалтингового агентства East Office Лаури Вейялайнен.
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По его словам, помешать зарубежным компаниям уйти с рынка россия пытается с помощью, в частности, ответных санкций и разнообразных манипуляций с законодательством. В настоящее время в сложной ситуации оказались около 30 финских предприятий, которые East Office представляет в России.
"Уход с рынка не всегда возможен, несмотря на то, что компании готовы понести огромные финансовые убытки. Им говорят, что банкротство по собственному желанию невозможно. Цель этих действий - заставить предприятия сохранить деятельность и остаться в России", - отмечает Вейялайнен.
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Ну что идиоты? Хотите и дальше с кацапами работать?
Що,далі???
Ну і нахріна працювати в умовах страху? Тим більше потрібно валити з цієї ватної помийки.
Харьков, гавари па руцки, я тибя люблю, я на тибя уже кучу ракет потратил!
Финляндия, таргуй са мной а то я тибе ухи атрежу
це тільки мені здається, що логіка у позиціях схожа тим, що її немає як такої?
"бьет значит любит" - це працює тілько для рашанських бабів
Що їм залишати - стіл, стілець та ноутбук?
Виїхав з Раші та й усе.
От проблема.