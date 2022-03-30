РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10182 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
9 393 35

В России запугивают руководителей финских компаний, чтобы помешать им уйти с рынка: угрожают, вызывают на допросы

санкції

Директоров финских предприятий, работающих на территории России, вызывают на допросы в прокуратуру, угрожают им сроками, пытаясь помешать им уйти с российского рынка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на национального вещателя Yle.

"Положение финских компаний на российском рынке становится все более тяжелым. Уже неделю как руководство вызывают на слушания и допросы в прокуратуру. Руководители несут уголовную ответственность за деятельность своих компаний, и в худшем случае наказанием может стать заключение сроком 15 лет", – рассказал исполнительный директор консалтингового агентства East Office Лаури Вейялайнен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финляндия с 30 марта возобновляет грузовое железнодорожное сообщение с Россией

По его словам, помешать зарубежным компаниям уйти с рынка россия пытается с помощью, в частности, ответных санкций и разнообразных манипуляций с законодательством. В настоящее время в сложной ситуации оказались около 30 финских предприятий, которые East Office представляет в России.

"Уход с рынка не всегда возможен, несмотря на то, что компании готовы понести огромные финансовые убытки. Им говорят, что банкротство по собственному желанию невозможно. Цель этих действий - заставить предприятия сохранить деятельность и остаться в России", - отмечает Вейялайнен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские студенты в США создали сайт, который поможет заставить компании уйти из России

россия (95326) санкции (11251) угрозы (850) Финляндия (950)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Очевидный вывод, что надо принимать какие-то меры по эвакуации своих граждан из свинарника.
показать весь комментарий
30.03.2022 15:50
+12
Ніякої любові, виключно згвалтування. Кацапи інакше не вміють.
Ну і нахріна працювати в умовах страху? Тим більше потрібно валити з цієї ватної помийки.
показать весь комментарий
30.03.2022 15:51
+9
Консалтингове агентство
Що їм залишати - стіл, стілець та ноутбук?
Виїхав з Раші та й усе.
От проблема.
показать весь комментарий
30.03.2022 15:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очевидный вывод, что надо принимать какие-то меры по эвакуации своих граждан из свинарника.
показать весь комментарий
30.03.2022 15:50 Ответить
Сейчас их колючкой обнесут, вышки поставят и попробуй откажись от работы😁🤙

Ну что идиоты? Хотите и дальше с кацапами работать?
показать весь комментарий
30.03.2022 15:55 Ответить
Це в кацапів операція по звільненю Європи від ,усіх,народів...!
Що,далі???
показать весь комментарий
30.03.2022 15:58 Ответить
Бідні-бідні фіни, мабуть тому ЗД відкривають. Українцям то взагалі легко тут
показать весь комментарий
30.03.2022 15:50 Ответить
Що таке ЗД, бо залізницю, навпаки, закривають.
показать весь комментарий
30.03.2022 16:01 Ответить
30го відкривають
показать весь комментарий
30.03.2022 16:07 Ответить
Вантажне, хоча да, вантаж 200 може їхати.
показать весь комментарий
30.03.2022 16:13 Ответить
Прогибатимуться,накличуть окупацію!
показать весь комментарий
30.03.2022 15:51 Ответить
Ніякої любові, виключно згвалтування. Кацапи інакше не вміють.
Ну і нахріна працювати в умовах страху? Тим більше потрібно валити з цієї ватної помийки.
показать весь комментарий
30.03.2022 15:51 Ответить
Всі,хто непротистоятимуть будуть Знищені кацапами
показать весь комментарий
30.03.2022 15:52 Ответить
Ну и какой еще волшебный пендель нужен горячим финским парням чтобы уйти из страны-помойки?
показать весь комментарий
30.03.2022 15:52 Ответить
мляяяя
Харьков, гавари па руцки, я тибя люблю, я на тибя уже кучу ракет потратил!
Финляндия, таргуй са мной а то я тибе ухи атрежу

це тільки мені здається, що логіка у позиціях схожа тим, що її немає як такої?

"бьет значит любит" - це працює тілько для рашанських бабів
показать весь комментарий
30.03.2022 15:53 Ответить
Консалтингове агентство
Що їм залишати - стіл, стілець та ноутбук?
Виїхав з Раші та й усе.
От проблема.
показать весь комментарий
30.03.2022 15:53 Ответить
И то все арендованное.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:28 Ответить
Прогибатимуться приречуть країну на окупацію
показать весь комментарий
30.03.2022 15:54 Ответить
так езжайте домой, какого ***...
показать весь комментарий
30.03.2022 15:55 Ответить
Нічого не зрозуміло. Як можна заставити працювати іноземне підприємство? Хтось може розтолкувати?
показать весь комментарий
30.03.2022 15:56 Ответить
Гулаг. Перевести?
показать весь комментарий
30.03.2022 16:00 Ответить
Гулаг. Знайоме слово?
показать весь комментарий
30.03.2022 16:01 Ответить
що може ще робити країна терорист ? ось урок на наступні покоління про "перезагрузку" Обами ...
показать весь комментарий
30.03.2022 16:00 Ответить
кумедно це виглядає,значить інші країни змогли закрити і тільки фінам це зробити неможливо)
показать весь комментарий
30.03.2022 16:00 Ответить
Фінляндія не в НАТО. Ось і робіть висновки.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:19 Ответить
Прикуйте к креслам. Бизнес такое любит.
показать весь комментарий
30.03.2022 16:02 Ответить
Поэтому и железку вновь открыли для русских..(((
показать весь комментарий
30.03.2022 16:03 Ответить
Вантажну, чого б це копалини мають перестати йти з колоній?
показать весь комментарий
30.03.2022 16:16 Ответить
Козлостан - страна-гопник!!!
показать весь комментарий
30.03.2022 16:06 Ответить
Нехай міняють напрямок свого бізнесу на продаж презервативів та різних контрацептивів. Попри те, що на росії зараз повно різних ган*онів.
показать весь комментарий
30.03.2022 16:08 Ответить
Інвестиційний клімат по-кацапськи.
показать весь комментарий
30.03.2022 16:14 Ответить
Бизнес-няни
показать весь комментарий
30.03.2022 16:52 Ответить
а что финны до сих пор делают в рашке?
показать весь комментарий
30.03.2022 16:27 Ответить
С терпилами работают такие же ТЕРПИЛЫ!
показать весь комментарий
30.03.2022 16:30 Ответить
Только мне кажется что это какая то голимая отмазка....
показать весь комментарий
30.03.2022 16:59 Ответить
 
 