В России запугивают руководителей финских компаний, чтобы помешать им уйти с рынка: угрожают, вызывают на допросы

Директоров финских предприятий, работающих на территории России, вызывают на допросы в прокуратуру, угрожают им сроками, пытаясь помешать им уйти с российского рынка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на национального вещателя Yle.

"Положение финских компаний на российском рынке становится все более тяжелым. Уже неделю как руководство вызывают на слушания и допросы в прокуратуру. Руководители несут уголовную ответственность за деятельность своих компаний, и в худшем случае наказанием может стать заключение сроком 15 лет", – рассказал исполнительный директор консалтингового агентства East Office Лаури Вейялайнен.

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По его словам, помешать зарубежным компаниям уйти с рынка россия пытается с помощью, в частности, ответных санкций и разнообразных манипуляций с законодательством. В настоящее время в сложной ситуации оказались около 30 финских предприятий, которые East Office представляет в России.

"Уход с рынка не всегда возможен, несмотря на то, что компании готовы понести огромные финансовые убытки. Им говорят, что банкротство по собственному желанию невозможно. Цель этих действий - заставить предприятия сохранить деятельность и остаться в России", - отмечает Вейялайнен.

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