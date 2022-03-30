РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4488 посетителей онлайн
Новости Война
31 668 80

В Беларуси у границы с Украиной движутся российские "Точки-У", "Тигры", БТРы и КамАЗы с буквой "V". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

білорусь

30 марта по территории Беларуси неподалеку от границы с Украиной продолжают двигаться колонны российской военной техники с отметками "V", в том числе перемещаются "Точки-У", БТРы, "Тигры", КамАЗы и бензовозы.

Об этом сообщил белорусский журналист и фотограф, основатель проекта MotolkoHelp Антон Мотолько, передает Цензор.НЕТ.

Утром колонна военных автобусов ПАЗ ВС РФ с пометкой "V" двигалась из Речицы в направлении Калинковичей (Гомельская область) по трассе М10.

Смотрите также: Войска отступивших из Украины оккупантов уже в белорусском Гомеле. ВИДЕО

В Беларуси у границы с Украиной движутся российские Точки-У, Тигры, БТРы и КамАЗы с буквой V 01
В Беларуси у границы с Украиной движутся российские Точки-У, Тигры, БТРы и КамАЗы с буквой V 02

Также утром заметили несколько колонн КамАЗов Вооруженных сил России с отметкой "V": 6 КамАЗов свернули с трассы R31 в сторону Калинковичей, еще 6 – двигалась из Калинковичей в сторону Речицы по трассе М10, несколько колонн российских КамАЗов с отметкой "V" двигалась в сторону Калинковичей по трассе М10.

Колонна российской техники с отметками "V" двигалась из Речицы в сторону Гомеля по трассе М10. В ней было по меньшей мере 8 комплексов "Точка-У", несколько БТР-82а, около 9 грузовиков КамАЗ (некоторые из них перевозили ракеты "Точка-У"), автомобиль связи и кран.

7:50
A column of Russian equipment with "V" marks was moving from Rechitsa towards Gomel along the M10 highway.
There were at least 8 Tochka-U, several BTR-82a, about 9 KamAZ trucks, some of which are carrying Tochka-U missiles, communication vehicle and a crane. pic.twitter.com/UFF0cmrgv5

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022

Большая колонна из около 50 грузовиков КамАЗ, бензовозов и "Уралов" Вооруженных сил РФ с отметкой "V" двигалась по трассе М1, затем свернула на трассу М4 в сторону Минска.

По трассе Р-148 от Ельска в сторону Лельчиц двигалась колонна из более чем 10 единиц техники с отметками "V". В ней были грузовики КамАЗ с емкостями для воды, грузовики "Урал". На многих автомобилях были сосновые ветки.

С трассы М8 на трассу М10 в сторону Речицы двигалась колонна российской военной техники с отметками "V" и флагами России и ВДВ – в ней были бронеавтомобили "Тигр", грузовики КамАЗ и "Урал" (старые и новые), бензовозы и медицинские автомобили.

Смотрите также: Две БТГ 138-й мотострелковой бригады и сводная БТГ 59-го танкового полка ВС РФ разгромлены под Харьковом воинами 92-й бригады и добровольческими отрядами, - Бутусов. ФОТО

09:30
A column of Russian military equipment with "V" marks and flags of Russia and Airborne forces was moving from the M8 highway to the M10 highway towards Rechitsa.
The column includes Tigr armored vehicles, KamAZ and Ural trucks (old and new), fuel trucks and medical vehicles pic.twitter.com/mNJx4qsjWM

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022

Также утром 30 марта в Новобелицком районе Гомеля была замечена колонна БМД-4М, БТР-МД и БТР-Д ВС РФ со знаками "V" и флагами ВДВ РФ.

This morning, a column of BMD-4M, BTR-MD, and BTR-D of the Russian Armed Forces with "V" marks and flags of Russian Airborne forces was seen in the Navabelitski district of Gomel.
1/2 pic.twitter.com/VXoiZJnbam

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022

Около обеда большую колонну из более 12 грузовиков "Урал" без опознавательных знаков заметили на трассе М10 – она двигалась в сторону Речицы. Автомобили имели российские номера.

12:55
A large column of more than 12 Ural trucks without identification marks was moving along the M10 highway towards Rechitsa. The vehicles had Russian license plates. pic.twitter.com/c0EUmPGTKB

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022

Еще одна колонна Вооруженных сил РФ двигалась из Бобруйска в сторону Минска по трассе М5. В ней было 14 КамАЗов и бензовоз с отметками "V".

13:00
A column of the Russian Armed Forces was moving from Babruisk towards Minsk along the M5 highway. There were 14 KamAZ trucks and a fuel truck with "V" marks. pic.twitter.com/mQ6BXo1Wz1

— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022

Также сообщается, что в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека прибыло около 7 медицинских автобусов ПАЗ. Там были люди. Мотолько отмечает, что в этот центр регулярно привозят российских военных.

Автор: 

армия РФ (19011) Беларусь (7886)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+57
Пусть белорусы бегут и дарят им цветы, очкуны ******
показать весь комментарий
30.03.2022 15:52
+33
Один удачный выстрел дроном камикадзэ в точку и феерверк был бы знатным.
показать весь комментарий
30.03.2022 15:53
+32
Які ж таки білоруси нікчеми. Так легко вдарити і вигнати тих окупантів навіть із своєї країни, ні, допомагають. Квіти принесли?
показать весь комментарий
30.03.2022 15:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пусть белорусы бегут и дарят им цветы, очкуны ******
показать весь комментарий
30.03.2022 15:52 Ответить
Боец, ты ведь из окопов под польским флагом строчишь, херой?
показать весь комментарий
30.03.2022 17:22 Ответить
Зачем на личности переводить? А то что он сказал це беззаперечний факт.
показать весь комментарий
30.03.2022 17:30 Ответить
ГДЕ посмотреть этот "факт", где белорусы бегут и дарят оркам цветы? Ты же ведь готов ответить за СВОИ (а заодно и этого "бойца") слова, верно?
показать весь комментарий
30.03.2022 18:15 Ответить
Я про "очкунов". За 25 лет, за четверть века то можно бьіло Бацьку своего ушатать? Тогда бьі и ракетьі кацапские оттуда не летели и техника ********* там не ездила. А так, сидят там и язьіки в сраки позасасьівало. А там и смотри Бацька на мясо их сюда скоро отправит.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:32 Ответить
И да... Сидеть и молчать в тряпочку не сильно отличается от "встречи с цветами".
показать весь комментарий
30.03.2022 18:33 Ответить
Т.е. про цветы для орков - це брехня? Ок, зафиксировали. ЗАЧЕМ так врать и нагнетать - это уже другой вопрос. https://www.youtube.com/watch?v=d48Z6tCGvY4 - вот ЭТО про "молчать в тряпочку". А про "за 25 лет ушатать" - ну так и не сидели вроде сложа руки, была и Плошча - 2010, был и 2020 год. Только вот Лука это не чета не только Януковичу, но и всем вашим президентам вместе взятым. Он начал убивать своих конкурентов начиная с 1994 года, убивал все эти годы, и все эти годы он растил своих карателей, в своих же "академиях" управления и МВД, для чего они и были созданы. Убивать он начал белорусов и с первого дня протестов 2020. При этом он ВСЕГДА был самым популярным политиком в Украине, многие украинцы ВСЕГДА желали "такого президента" себе, многие ему желали подавить "спровоцированные кремлем" протесты, и ТЕПЕРЬ весьма странно слышать ИМЕННО от украинцев, какие-то претензии к БЕЛОРУСАМ, у которых он с разгромом проиграл на последних выборах, интересы которых его хунта не представляет, против которых он до сих пор проводит жестокие репрессии, и тем не менее, которых украинцы упрямо ассоциируют с его преступным режимом...
показать весь комментарий
30.03.2022 19:02 Ответить
Які ж таки білоруси нікчеми. Так легко вдарити і вигнати тих окупантів навіть із своєї країни, ні, допомагають. Квіти принесли?
показать весь комментарий
30.03.2022 15:52 Ответить
И тапочки сняли!!! ИУДЫ!!!
показать весь комментарий
30.03.2022 16:31 Ответить
Один удачный выстрел дроном камикадзэ в точку и феерверк был бы знатным.
показать весь комментарий
30.03.2022 15:53 Ответить
В сторону рашки едут?
показать весь комментарий
30.03.2022 15:56 Ответить
ты що на Калынковичі, це , на жаль, не в бік мордора((( на Гомель - то да
показать весь комментарий
30.03.2022 16:36 Ответить
У НАС НИТ ТОЧКА-У ИТА ВСЁ ХАХЛЫ ПА ДАНЕЦКУ БЬЮТ... тьфу лять
показать весь комментарий
30.03.2022 15:55 Ответить
Їбанько? Що намагався сказати? Випий пігулку, може поможе...
показать весь комментарий
30.03.2022 16:14 Ответить
кривлялся, я про то что кацапы бьют по городам Донецку, Авдеевке и тд, Точками-У, а их вонючие боты везде пишут что это Украина бьёт, потому что у росии видители Точка-У нет уже, только искандеры
показать весь комментарий
30.03.2022 16:22 Ответить
Що ти тут робиш? Нахер тобі то треба, заспокійся!
показать весь комментарий
30.03.2022 16:38 Ответить
уберите этого ватнорильного пришибка
показать весь комментарий
30.03.2022 16:35 Ответить
Белорусь продажная подстилка ху.ла. Я их считал братским народом . Но есть такое понятие карма.
показать весь комментарий
30.03.2022 15:56 Ответить
Нет у нас братьев! Все и навсегда! Для меня белорусы соучастники преступлений кацапов! 😠
показать весь комментарий
30.03.2022 19:45 Ответить
Лично ТЫ для белорусов никогда сестрой и не была. Так что не фантазируй.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:42 Ответить
Уже все сказала! 😠 Вали за военым кацапским кораблем! 😠
показать весь комментарий
31.03.2022 14:27 Ответить
Наливняк, камази, урали, це вже не армія.'
показать весь комментарий
30.03.2022 15:58 Ответить
Бульбаруси - гівно
показать весь комментарий
30.03.2022 15:58 Ответить
А жители, к примеру, Балаклеи?
показать весь комментарий
30.03.2022 17:32 Ответить
Ти мене зрозумів
показать весь комментарий
30.03.2022 17:34 Ответить
Так ты же НИЧЕГО не ответил!)
показать весь комментарий
30.03.2022 18:14 Ответить
Настоящие беларусы в беларусском легионе воюют за Украину против нашего общего врага, а ты не беларус, ты говноед кацапский
показать весь комментарий
31.03.2022 08:41 Ответить
Хуже говна-они на равне с кацапьем соучастники преступлений в Украине и не отмажутся
от этого НИКОГДА! 😠
показать весь комментарий
30.03.2022 19:48 Ответить
Ще живі.
показать весь комментарий
30.03.2022 15:58 Ответить
Знак "V" очень напоминает направление удара по этим "путин-арбам" с воздуха. Хорошая и полезная метка, даже на гробах пригодится, все равно вниз.
показать весь комментарий
30.03.2022 15:59 Ответить
Це вже з київського параду, чи ще на?
показать весь комментарий
30.03.2022 15:59 Ответить
Те що Білоруси ху..оси ми зрозуміли, а чому ми не можемо вдарити ураганами та точками У по рб ? По їх дорогах складах пмм ?
показать весь комментарий
30.03.2022 16:01 Ответить
не можем бить по чужой территории, иначе ********+********* могут объявить про нападение тна *союзное гасударство* и забубенить полную мобилизацию, и даже ядерное оружие применить
показать весь комментарий
30.03.2022 16:03 Ответить
...атопутіннападьот...це я вже чув від російських блогерів, що це ніяка не війна а просто спецоперація, а якщо буде справжня війна, то за два дні до польського кордону...
показать весь комментарий
30.03.2022 16:18 Ответить
Если бы хотели полную мобилизацию, то уже бы давно повторили бы рязанский сахар.
показать весь комментарий
30.03.2022 17:19 Ответить
Є така страна телевізор, а коли свою шкурку тра підставляти то вже носом крутять, ху*ло якщо б був впевнений що бунт не начнеться давно об'явив би мобілізацію, а так поки що сцить. Мобілізація на параші стрьомна штука.
показать весь комментарий
30.03.2022 17:46 Ответить
Я авжеж підтримую цю шпигунську сітку білорусі + рейкову війну, але більших куколдів світ не бачив. Жодних протестів, нічого, ***** брати
показать весь комментарий
30.03.2022 16:02 Ответить
их протесты были подавлены гайки все закручены
показать весь комментарий
30.03.2022 16:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=d48Z6tCGvY4
показать весь комментарий
30.03.2022 19:03 Ответить
Пошли вы в сраку! Не отмоетесь НИКОГДА! Вы соучастники преступлений кацапья и об
этом украинцы будут помнить много десятилетий! А воно тут шось патякае-брысь за свой поребрик,гыдота! 😠
показать весь комментарий
30.03.2022 19:55 Ответить
Правильно, Таня! Правильно!
И крымскотатарский народ -- пособники руссофашистов и соучастники преступлений кацапья, да?
Из Крыма войска входили? Входили!
Самолёты бомбить Украину летали? Летали!
Не отмоются крымские татары НИКОГДА!
Да, Таня?
А все узники концлагерей всегда сами виноваты, что туда попадали. И изнасилованная женщина всегда сама виновата, бо нехрен! А ветер, потому что деревья качаются...
Или что-то не так, Танья?
показать весь комментарий
30.03.2022 20:18 Ответить
Пошел вон, ты не беларус, ты шлюха кремлевская
показать весь комментарий
31.03.2022 08:37 Ответить
білорус - ідеальний смерд , доведено навіть таким недалеким колгоспником , як лукашенко!
показать весь комментарий
30.03.2022 16:03 Ответить
Это всего-лишь белокацап.
показать весь комментарий
30.03.2022 16:08 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2022 16:06 Ответить
Тому що над цим князем Кія не було князя Zелія
показать весь комментарий
30.03.2022 17:17 Ответить
Головне, щоб вони і надалі продовжували рухатися колонами. Так їх швидше утилізувати.
показать весь комментарий
30.03.2022 16:07 Ответить
Краще коли збираються до купки на ночлєжку.
показать весь комментарий
30.03.2022 16:28 Ответить
то думаю у Луки есть план, если Рашка проиграет, то он устроит маленькую "освободительную"войну и потом скажет что его Путин нагнул, и попросит ярды у европы на восстановление сил Бялорусии
показать весь комментарий
30.03.2022 16:09 Ответить
Недалеко от истины. Его полицаи УЖЕ не слишком активно борются с партизанами.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:03 Ответить
заезжайте к нам в чернобыльскую зону, там в районе Рыжего леса вас ждут уютные, глубокие окопы в которых хватит места всем..., вас ждут там, ребята...
показать весь комментарий
30.03.2022 16:10 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2022 16:29 Ответить
Білоруси - звичайні болотні раби , на жаль ...
показать весь комментарий
30.03.2022 16:13 Ответить
какая тупая статья .прочел внимательно, так и не понял - куда колоны едут в Украину или наоборот?
показать весь комментарий
30.03.2022 16:15 Ответить
придивіться уважно. стан техніки нормальний. значить в Україні вони ще не побували.
показать весь комментарий
30.03.2022 16:22 Ответить
Скорее всего перебазируются в Донецко-Луганском направлении, принемайте их.
показать весь комментарий
30.03.2022 16:24 Ответить
Проверил по карте населенные пункты. Из Украины (если верить статье)
показать весь комментарий
30.03.2022 16:27 Ответить
А если быть совсем точным, то по всей видимости в Украину через рф
показать весь комментарий
30.03.2022 16:30 Ответить
подивись на карту і визначиш .... Калінковичи --- вздовж кордону

на Гомель - то в підаРасію

Мінск -- то понятно в столицю .... може в аеропорт там
показать весь комментарий
30.03.2022 16:40 Ответить
С М8 на М10 в сторону Речицы, это из Могилёва через Гомель в противоположную от расеи сторону вдоль украино-беларуской границы. Так же, как и в бік Калинковичів трасою М10. Это из Речицы на Калинковичи в противоположную от расеи сторону. З Річиці в бік Гомеля по трасі М10, это навстречу предыдущей колоне. Что к чему - ХЗ. Местами они меняются, что ли?
С М1 на М4, это от Минска сторону Могилёва. М4 - трасса Минск-Могилёв. И точно не в аэропорт. Чтобы попасть в аэропорт с трассы М1 надо сворачивать не на М4, а на М2. Это в другом месте.
По трасі Р-148 від Єльська в бік Лельчиць, это тоже в противоположную от расеи сторону.
На трасі М10 - колона рухалася у бік Річиці, это вообще не о чём. В сторону Речицы она могла двигаться и из Гомеля, и из Калинковичей. Противоположные направления.
З Бобруйська в бік Мінська трасою М5, это, скорее всего в Марьину Горку. Там базируется 5-я отдельная бригада специального назначения Мобильных Сил РБ. Десантники. Об этом каждая собака знает.

А вообще, какое-то броуновское движение.

В чём смысл статьи и какие тут новости, выходили эти части из Украины или собираются в неё входить, согласно этой статье, опять же, ХЗ.

Карта автомобильных дорог РБ: http://www.belarus.nemiga.info/karta-belarusi.htm
показать весь комментарий
30.03.2022 23:22 Ответить
Нове м'ясо в арматурі.
показать весь комментарий
30.03.2022 16:25 Ответить
Ничего понять не могу. Если верить статье, то эти направления ведут из Украины; тогда почему техника свежая, если отводят разбитые части. В общем кто-то врёт
показать весь комментарий
30.03.2022 16:29 Ответить
Переводять на Донбас, були в резерві.
показать весь комментарий
30.03.2022 16:31 Ответить
Заградотряд. Чи як там називаються ті, що своїм в спину стріляють,аби назад не тікали.
показать весь комментарий
30.03.2022 17:23 Ответить
На сколько километров в нутрь Украины им позволят проехать ?
))
показать весь комментарий
30.03.2022 16:29 Ответить
Якщо тягнуть старі Точки-У, то справа у них швах.
показать весь комментарий
30.03.2022 16:34 Ответить
"повідомляється, що до Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини прибуло близько 7 медичних автобусів ПАЗ. У них були люди. Мотолько зазначає, що до цього центру регулярно привозять російських військових"

Ясно, значить нахватались радіації в ЧЗ, дурбецали, продовжуйте й далі окопуватись у рудому лісі, долбо й оби масквароті
показать весь комментарий
30.03.2022 16:38 Ответить
Нічого дивного, "братскій народ" сі готує до мирного договору і миру в Україні. Та нам після готовності Німеччини виступити в ролі гаранта (не)безпеки тепер взагалі нічого боятись! Дехто вже готовий на часткову демілітаризацію. Війська всерівно на днях повернуть на рубежі 23.02., пацани далі слово, ви что нє вєрітє? Так що все добре, скоро шашличкі. Головне скоріше підписати договір про дружбу і співпрацю. Тільки одне риторичне питання - як ви вважаєте, коли і яке Українське мирне місто наступним проведе зустріч із ціма братскімі точками У? А чи буде обстріл до, під час чи після мирних перемовин?
показать весь комментарий
30.03.2022 16:39 Ответить
Жертвы стугна и джевелинов...
показать весь комментарий
30.03.2022 16:44 Ответить
Не просто так їздять, треба очікувати..
показать весь комментарий
30.03.2022 16:49 Ответить
У нас є якісь фортифікаційні споруди на кордоні з білорусією щоб перешкодити заходу техніки?
показать весь комментарий
30.03.2022 16:54 Ответить
Не питайте про таке, інакше відправлять слідом за кацапським кораблем.
показать весь комментарий
30.03.2022 17:28 Ответить
Не стоит ерзать. Это может быть спутывание карт, деза итд. Они вообще могут ездить порожняком, бензина у бацьки *уйла много. Но то что с Белоруссии сливают инфу - это гут
показать весь комментарий
30.03.2022 16:58 Ответить
У нас є якісь фортифікаційні споруди на кордоні з білорусією щоб перешкодити заходу техніки?
показать весь комментарий
30.03.2022 16:59 Ответить
Напиши абрамовичу він розкаже.
показать весь комментарий
30.03.2022 17:52 Ответить
И что на это переговорщик охламондия скажет? Что они так готовятся к мирным переговорам?
показать весь комментарий
30.03.2022 16:59 Ответить
Так наші ж їх бачать з повітря.

Чому б їх, там де вони зупиняться, не знищити точкою У, чи байрактаром?

Навіщо ждати, поки вону почнуть випускати ракети по нашим людям?
показать весь комментарий
30.03.2022 17:19 Ответить
Белорусы, дарите цветы и вазелин!
показать весь комментарий
30.03.2022 17:54 Ответить
Белорусы, Ау!!! вы вообще существуете?
показать весь комментарий
30.03.2022 23:29 Ответить
 
 