В Беларуси у границы с Украиной движутся российские "Точки-У", "Тигры", БТРы и КамАЗы с буквой "V". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
30 марта по территории Беларуси неподалеку от границы с Украиной продолжают двигаться колонны российской военной техники с отметками "V", в том числе перемещаются "Точки-У", БТРы, "Тигры", КамАЗы и бензовозы.
Об этом сообщил белорусский журналист и фотограф, основатель проекта MotolkoHelp Антон Мотолько, передает Цензор.НЕТ.
Утром колонна военных автобусов ПАЗ ВС РФ с пометкой "V" двигалась из Речицы в направлении Калинковичей (Гомельская область) по трассе М10.
Также утром заметили несколько колонн КамАЗов Вооруженных сил России с отметкой "V": 6 КамАЗов свернули с трассы R31 в сторону Калинковичей, еще 6 – двигалась из Калинковичей в сторону Речицы по трассе М10, несколько колонн российских КамАЗов с отметкой "V" двигалась в сторону Калинковичей по трассе М10.
Колонна российской техники с отметками "V" двигалась из Речицы в сторону Гомеля по трассе М10. В ней было по меньшей мере 8 комплексов "Точка-У", несколько БТР-82а, около 9 грузовиков КамАЗ (некоторые из них перевозили ракеты "Точка-У"), автомобиль связи и кран.
7:50— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022
A column of Russian equipment with "V" marks was moving from Rechitsa towards Gomel along the M10 highway.
There were at least 8 Tochka-U, several BTR-82a, about 9 KamAZ trucks, some of which are carrying Tochka-U missiles, communication vehicle and a crane. pic.twitter.com/UFF0cmrgv5
Большая колонна из около 50 грузовиков КамАЗ, бензовозов и "Уралов" Вооруженных сил РФ с отметкой "V" двигалась по трассе М1, затем свернула на трассу М4 в сторону Минска.
По трассе Р-148 от Ельска в сторону Лельчиц двигалась колонна из более чем 10 единиц техники с отметками "V". В ней были грузовики КамАЗ с емкостями для воды, грузовики "Урал". На многих автомобилях были сосновые ветки.
С трассы М8 на трассу М10 в сторону Речицы двигалась колонна российской военной техники с отметками "V" и флагами России и ВДВ – в ней были бронеавтомобили "Тигр", грузовики КамАЗ и "Урал" (старые и новые), бензовозы и медицинские автомобили.
09:30— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022
A column of Russian military equipment with "V" marks and flags of Russia and Airborne forces was moving from the M8 highway to the M10 highway towards Rechitsa.
The column includes Tigr armored vehicles, KamAZ and Ural trucks (old and new), fuel trucks and medical vehicles pic.twitter.com/mNJx4qsjWM
Также утром 30 марта в Новобелицком районе Гомеля была замечена колонна БМД-4М, БТР-МД и БТР-Д ВС РФ со знаками "V" и флагами ВДВ РФ.
This morning, a column of BMD-4M, BTR-MD, and BTR-D of the Russian Armed Forces with "V" marks and flags of Russian Airborne forces was seen in the Navabelitski district of Gomel.— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022
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Около обеда большую колонну из более 12 грузовиков "Урал" без опознавательных знаков заметили на трассе М10 – она двигалась в сторону Речицы. Автомобили имели российские номера.
12:55— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022
A large column of more than 12 Ural trucks without identification marks was moving along the M10 highway towards Rechitsa. The vehicles had Russian license plates. pic.twitter.com/c0EUmPGTKB
Еще одна колонна Вооруженных сил РФ двигалась из Бобруйска в сторону Минска по трассе М5. В ней было 14 КамАЗов и бензовоз с отметками "V".
13:00— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 30, 2022
A column of the Russian Armed Forces was moving from Babruisk towards Minsk along the M5 highway. There were 14 KamAZ trucks and a fuel truck with "V" marks. pic.twitter.com/mQ6BXo1Wz1
Также сообщается, что в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека прибыло около 7 медицинских автобусов ПАЗ. Там были люди. Мотолько отмечает, что в этот центр регулярно привозят российских военных.
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от этого НИКОГДА! 😠
этом украинцы будут помнить много десятилетий! А воно тут шось патякае-брысь за свой поребрик,гыдота! 😠
И крымскотатарский народ -- пособники руссофашистов и соучастники преступлений кацапья, да?
Из Крыма войска входили? Входили!
Самолёты бомбить Украину летали? Летали!
Не отмоются крымские татары НИКОГДА!
Да, Таня?
А все узники концлагерей всегда сами виноваты, что туда попадали. И изнасилованная женщина всегда сама виновата, бо нехрен! А ветер, потому что деревья качаются...
Или что-то не так, Танья?
на Гомель - то в підаРасію
Мінск -- то понятно в столицю .... може в аеропорт там
С М1 на М4, это от Минска сторону Могилёва. М4 - трасса Минск-Могилёв. И точно не в аэропорт. Чтобы попасть в аэропорт с трассы М1 надо сворачивать не на М4, а на М2. Это в другом месте.
По трасі Р-148 від Єльська в бік Лельчиць, это тоже в противоположную от расеи сторону.
На трасі М10 - колона рухалася у бік Річиці, это вообще не о чём. В сторону Речицы она могла двигаться и из Гомеля, и из Калинковичей. Противоположные направления.
З Бобруйська в бік Мінська трасою М5, это, скорее всего в Марьину Горку. Там базируется 5-я отдельная бригада специального назначения Мобильных Сил РБ. Десантники. Об этом каждая собака знает.
А вообще, какое-то броуновское движение.
В чём смысл статьи и какие тут новости, выходили эти части из Украины или собираются в неё входить, согласно этой статье, опять же, ХЗ.
Карта автомобильных дорог РБ: http://www.belarus.nemiga.info/karta-belarusi.htm
))
Ясно, значить нахватались радіації в ЧЗ, дурбецали, продовжуйте й далі окопуватись у рудому лісі, долбо й оби масквароті
Чому б їх, там де вони зупиняться, не знищити точкою У, чи байрактаром?
Навіщо ждати, поки вону почнуть випускати ракети по нашим людям?