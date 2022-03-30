По оценкам США, в Украине убиты более 10 тыс. российских военных, – Нуланд
По оценкам США, в войне в Украине российская сторона потеряла более 10 тысяч военных.
Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает Цензор. НЕТ со ссылкой на Настоящее Время.
В ответе на вопрос журналиста, возможно ли перемирие между Россией и Украиной в ближайшие недели, заместитель госсекретаря США отметила, что "этого и добиваются украинцы и их союзники", но "Россия пока не до конца поняла, насколько сильна украинская армия".
"Российская сторона несет невероятные потери. По нашим оценкам, убито более 10 тысяч россиян. Но пока не будет настоящего перемирия - не будет серьезных переговоров", - сказала Нуланд в интервью.
С начала войны РФ сообщала о потерях дважды. 2 марта Минобороны РФ отчиталось о гибели около 498 военнослужащих, 1597 біло ранено. 25 марта ведомство сообщило о гибели 1351 военнослужащего во время военных действий в Украине, также 3825 военных получили ранения.
По данным Генштаба ВСУ на 30 марта, потери личного состава армии РФ в Украине составляют около 17,3 тысяч человек. По оценкам НАТО, во время военных действий могли быть убиты от 7 до 15 тысяч российских военных, сообщило издание Time 24 марта.
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а потім кажуть, що наші оцінки завищені
коли наші казали про приблизно 15 кілосвинособак рашанє визнали 1347 усього
дебіли
в них децимация - це не вбити кожного десятого, а порахувати одного з десятьох
Это каким надо быть идиотом, чтобы ради медальки "за яхту сечина" жизнь положить?
Если превалирует артиллерия - 1 к 5ти...