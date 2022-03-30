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Новости Война
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По оценкам США, в Украине убиты более 10 тыс. российских военных, – Нуланд

рф,армія

По оценкам США, в войне в Украине российская сторона потеряла более 10 тысяч военных.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, передает Цензор. НЕТ со ссылкой на Настоящее Время.

В ответе на вопрос журналиста, возможно ли перемирие между Россией и Украиной в ближайшие недели, заместитель госсекретаря США отметила, что "этого и добиваются украинцы и их союзники", но "Россия пока не до конца поняла, насколько сильна украинская армия".

"Российская сторона несет невероятные потери. По нашим оценкам, убито более 10 тысяч россиян. Но пока не будет настоящего перемирия - не будет серьезных переговоров", - сказала Нуланд в интервью.

С начала войны РФ сообщала о потерях дважды. 2 марта Минобороны РФ отчиталось о гибели около 498 военнослужащих, 1597 біло ранено. 25 марта ведомство сообщило о гибели 1351 военнослужащего во время военных действий в Украине, также 3825 военных получили ранения.

По данным Генштаба ВСУ на 30 марта, потери личного состава армии РФ в Украине составляют около 17,3 тысяч человек. По оценкам НАТО, во время военных действий могли быть убиты от 7 до 15 тысяч российских военных, сообщило издание Time 24 марта.

армия РФ (19011) Нуланд (314) потери (4368)


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Топ комментарии
+16
хай по полях пазли приїдуть позбирають з того. що дикі собаки тягпють
а потім кажуть, що наші оцінки завищені
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30.03.2022 16:24
+12
Американці рахують російських військових, росгвардія, пвкашники, диниряни з абхазами та осетинами туди не входять.То лайно ніхто не рахує.
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30.03.2022 16:28
+12
Vot krasyvo javelinom podbyli tank,zacyta nepomogla
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30.03.2022 16:39
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хай по полях пазли приїдуть позбирають з того. що дикі собаки тягпють
а потім кажуть, що наші оцінки завищені
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30.03.2022 16:24 Ответить
Американці рахують російських військових, росгвардія, пвкашники, диниряни з абхазами та осетинами туди не входять.То лайно ніхто не рахує.
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30.03.2022 16:28 Ответить
здається, навіть рашанське міністерство оборони
коли наші казали про приблизно 15 кілосвинособак рашанє визнали 1347 усього

дебіли
в них децимация - це не вбити кожного десятого, а порахувати одного з десятьох
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30.03.2022 16:34 Ответить
Теж хотів те саме написати.
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30.03.2022 23:16 Ответить
не военнослужащих, а неподмытых кацапских мразей
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30.03.2022 16:26 Ответить
Это правильная цифра. Потому что в нее не вошли убитые кацапы, уничтоженные силами теробороны в прилегающих лесопосадках, и прочие непонятные типочки без знаков различия, "убитые при попытках к бегству" во время взятия в плен.
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30.03.2022 16:27 Ответить
и да, будущие потери сирийских морских котиков и северо-осетинских пилотов тоже в американскую статистику не попадут.
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30.03.2022 16:32 Ответить
ДНР-ЛНР тоже. Их даже русские за потери не считают.
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30.03.2022 16:34 Ответить
Потерять дэнээровца-это только приобрести!
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30.03.2022 17:00 Ответить
То було пояснення. Це цифри з російських документів. Цифри занижені, щоб начальство не сварилося.
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30.03.2022 16:31 Ответить
Заместитель госсекретаря США берет цифры из российских документов?
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30.03.2022 16:58 Ответить
Этим повезло. Они получат медальку за мужество (посмертно), а тем кто в лесопосадках будут 10 лет числиться в "безвести".

Это каким надо быть идиотом, чтобы ради медальки "за яхту сечина" жизнь положить?
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30.03.2022 16:34 Ответить
Быть идиотом не обязательно. Достаточно быть исконно-скрепоносным руцкомирцем - и скоростной автобан "Все в рай!" к их услугам.
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30.03.2022 16:55 Ответить
МенІ цІкаво - коли ми вб'ємо УСІХ кацапів, Нуланд скаже, що їхні втрати склали - "майже усі"?
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30.03.2022 16:34 Ответить
По статистике, когда боестолкновения происходят преимущественно с применением автоматического огнестрельного оружия, то соотношение убитых к раненым 1 к 3м.
Если превалирует артиллерия - 1 к 5ти...
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30.03.2022 16:35 Ответить
Vot krasyvo javelinom podbyli tank,zacyta nepomogla
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30.03.2022 16:39 Ответить
Из танка сделали САУ
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30.03.2022 17:01 Ответить
Яке САУ?Металобрухт.
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30.03.2022 17:57 Ответить
"Отхожеє мєсто". Тепер кацапи можуть ходить срать у дірку на місці танкової башти. )))
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30.03.2022 23:20 Ответить
їхні експерти казали що Україна і неділі не протримається а хто рахував кацапів яких по лісах Сумщині і Черніговщині вадяється як гною
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30.03.2022 16:43 Ответить
Я так розумію, це втрати саме військ РФ? Без урахування втрат бойовиків ДНР/ЛНР?
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30.03.2022 16:49 Ответить
Там не считают сгоревших и пропавших без вести, а таких большинство. Поэтому украинские подсчеты самые адекватные.
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30.03.2022 17:00 Ответить
Amerika ne melachitsa, shtitajet tolka 10tisichami, sleushtiji raz budet 20tisech, potom 30tisech..., 100tisech, 1miljon..., dohlix, vonjuchix roZZijan fashistkoi *****-raciji putina *****.
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30.03.2022 17:18 Ответить
 
 