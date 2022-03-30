Из Изюма, где не прекращаются обстрелы, не могут уехать 20 тысяч жителей, - горсовет

На Харьковщине из города Изюм, часть которого заняли российские захватчики и где не прекращаются обстрелы, удалось спасти 3 тыс. граждан, фактически заложниками остаются 20 тыс. жителей, которым невозможно доставить гуманитарную помощь.

Об этом в комментарии Укринформу сказал начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник, передает Цензор.НЕТ.

"Спасены 3 тысячи, их успели организованно эвакуировать. А в городе осталось около 20 тыс. изюмчан. Идут бои. Оккупанты отказывают в гуманитарных коридорах", - сообщил Стрельник.

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Отмечается, что связи с горожанами нет. Считать количество жертв вражеских обстрелов и авиабомбардировок сейчас тоже невозможно.

Ранее городской голова Изюма Валерий Марченко рассказал сайту "Децентрализация", что россиянами "разбито, сожжено, разорено" все, что сделано и реконструировано за последние 8 лет, и то, что десятилетиями строилось в городе. Так, полностью разрушены больницы, детские сады и около 80% многоэтажной жилой застройки. В Изюме нет воды, газа, отопления, света и мобильной связи.