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Новости Война
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"Не понравившихся расстреливали. Убитых давили танками": в Ирпене погибли до 300 гражданских, - мэр Макрушин

ірпінь

Мэр Ирпеня Александр Макрушин сообщил, что в Ирпене по предварительным данным погибли до 300 гражданских и до 50 военных.

"Люди, которые им не нравились (российким оккупантам. – Ред.) – их просто расстреливали. Я расскажу, может, кому-то не понравится, но это правда. Танками они наших украинцев, которые были убиты, давили, просто закатывали в асфальт. На это было страшно смотреть… К сожалению, 16 ребят из нашей теробороны погибли, 29 в больнице. Если из ВСУ, то до 50 человек погибли и около 100 раненых", - рассказал Макрушин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Он рассказал, что нет точного количества погибших мирных жителей и рассказал, что когда были мощные бои, людей хоронили прямо во дворах и в парках. Маркушин считает, что гражданских погибло до 300 человек.

Смотрите: Разрушенный российскими оккупантами Ирпень. ВИДЕО 18+

Также городской голова рассказал, что ему рассказали вышедшие из подвалов жители, которых не только раздевали там, но и есть факты "издевательства над женщинами".

Также Маркушин рассказал, что оккупанты отделяли мужчин от женщин, чтобы потом обменять на пленных.

Ирпень (370) потери (4368) военные преступления (1423)


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Топ комментарии
+36
Давайте еще больше кацапов поить чаем и кормить пирожками. Они ж на учения поехали...
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30.03.2022 16:40
+33
я не хочу никаких судов и прочих атрибутов демократии..., как поступатют с бешеными животными - утилизация и все..., ни могил, ни воспоминаний, просто закатать в нашу землю, там перегниют...
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30.03.2022 16:43
+24
пусть это прокомментирует АроХамия - по поводу переговоров мы его слышали...
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30.03.2022 16:46
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Давайте еще больше кацапов поить чаем и кормить пирожками. Они ж на учения поехали...
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30.03.2022 16:40 Ответить
И после этих ПРЕСТУПЛЕНИЙ Олександр ЧАЛЫЙ И АРАХАМ ПРЕДЛАГАЮТ РАШИСТАМ ‼️БЫТЬ ГАРАНТАМ БЕЗОПАСНОСТИ ???н
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30.03.2022 17:21 Ответить
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100001205690197/?__cft__[0]=AZVdqPRpKFP4QW768nMyN6t1aIGowIXev3y8byEqpdZGjjLfORO2wHAyS8Qw1vnzeAqYboA1uF0gJdl0UAsvUvvlgiN-ppqjyejh74Z6mgmu728omJPNOTyG_lJ3QcKiGKD3YPg-LUumX_7lWLE24d5yrlJm2kGEThhHPFUGr-n98PC_wwglyCZycqQ-EARCgeSqKV6kRNOnFvaJ2cD-vKuj&__tn__=-UC%2CP-y-R Антон Санченко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5310383109011826&id=100001205690197&__cft__[0]=AZVdqPRpKFP4QW768nMyN6t1aIGowIXev3y8byEqpdZGjjLfORO2wHAyS8Qw1vnzeAqYboA1uF0gJdl0UAsvUvvlgiN-ppqjyejh74Z6mgmu728omJPNOTyG_lJ3QcKiGKD3YPg-LUumX_7lWLE24d5yrlJm2kGEThhHPFUGr-n98PC_wwglyCZycqQ-EARCgeSqKV6kRNOnFvaJ2cD-vKuj&__tn__=%2CO%2CP-y-R 5 ч. ·

І так, на своїх сторінках ви можете писати все, що завгодно, бо соцмережі створені для висловлення своєї думки. Так і питають для затравки: "Що у вас на думці?" Всі, хто намагаються цю думку знецінити, можуть просто не читати.

Одні он вже домовчалися, що й по телефону з полоненим сином говорити бояться:
- Нє звані мнє больше, ти потєрял танк, у мєня могут бить нєпріятності, - знаючи, що всі розмови пишуться, і навіть плакати за сином невільно.

А починалося все просто, з того що мережами шастали ольгинські, затикали всім рота і додавали на решту, що "Путін всєх пєрєіграл".

Я пам'ятаю і перший строк за запис в ЖЖ - пацан з Петрозаводська написав, що на Масляну треба не опудало палити, а ментів. Пам'ятаю парадоксальне рішення судді: засобом масової інформації періодичне видання (паперове) вважається після 400 екземплярів. Отже, якщо блог того маслячного екстреміста прочитало більше 400 чоловік, це ЗМІ, і ************ не відбудеться - на зону. Прочитало, звісно, більше.

З того часу їх вже судять навіть не за дописи, а за коменти до чужих дописів. На черзі суди за лайки.

Так ось. Ніякого "Зєля всіх переграв" у нас не буде. Засуньте в жопу свою єдність, яка працює тільки в один бік і давно порушена ботофермами Подоляка. Утріться своїм не на часі. Ми у вільній країні. Поки що. Вільній і озброєній до зубів.

Якщо переговорники вже зовсім береги поплутали, мовчання - найгірша тактика. Вчора прочитав допис кримчанки, яка вісім років контра спем сперо жде повернення в Крим наших, жде звільнення. Яке "підвісити на 15 років"? Там вже не буде кого звільняти. Яке "земля це тільки території"? Це і є доля людей, до цієї землі прив'язаних. Мандату торгувати землями і часом наших життів ми ніякому Арахамії, який отримав громадянство 5 років тому, не надавали. Хто всі ці люди? Який їхній юридичний статус?
Як там опинився автор Будапештського меморандуму Олександр Чалий? Вдосконалив документ? Росія знову гарант? Цього разу вона цим документом не підітреться?

Хотілось би пояснень, а не затикання рота й побрехеньок про те, що все одно ніхто виконувати не буде, бо референдум з 4 млн. біженців провести неможливо. В Криму теж було "неможливо". І так, питаю за себе і за двох братів, у яких дуже непостійний зв'язок і вони не мають часу написати в фейсбук. Я їм перекажу.
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30.03.2022 18:22 Ответить
я не хочу никаких судов и прочих атрибутов демократии..., как поступатют с бешеными животными - утилизация и все..., ни могил, ни воспоминаний, просто закатать в нашу землю, там перегниют...
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30.03.2022 16:43 Ответить
пусть это прокомментирует АроХамия - по поводу переговоров мы его слышали...
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30.03.2022 16:46 Ответить
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30.03.2022 16:47 Ответить
Шиза
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30.03.2022 16:58 Ответить
Извращенец
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30.03.2022 17:22 Ответить
Kacapov te kto otstrelivatsia v plen nebrat,tolko te sto bez boja zdalis,drugix nado v rasxod daze jesli potom podniali ruki i xocet zdatsia.Vot etix s Irpenia nado bylo zamocit do poslednego,nedat im vydti
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30.03.2022 16:49 Ответить
Наскільки мені відомо то полонених там намагаються не брати.
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30.03.2022 16:54 Ответить
Це по всій Україні орки так себе ведуть. Біля Броварів ті самі факти знущань і вбивств
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30.03.2022 17:02 Ответить
Суцільний жах, але дані про військові втрати є таємницею під час війни
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30.03.2022 17:03 Ответить
Мэра "попросили" сказать именно это, не больше и не меньше
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30.03.2022 17:11 Ответить
Військові злочинці повинні бути покарані !!! Всі факти військових злочинів повинні висвічуватися світовими ЗМІ. Справжнє людожеряське обличчя росії повинен знати весь світ. Керівники росії повинні потрапити під трибунал . А російська помийка повинна перестати бути державою . Повернуті захоплені всі вкрадені території .
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30.03.2022 17:12 Ответить
Ну и для чего брать в плен этот биомусор,если мы к ним не проявим жестокость
это будет продолжатся бесконечно.
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30.03.2022 17:15 Ответить
чума на всіх кацапів! (без винятків)
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30.03.2022 17:18 Ответить
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30.03.2022 17:23 Ответить
Каждый день задаёшь себе вопрос-есть ли предел рашистскому злу,жестокости ,бесчеловечности и каждый раз убеждаешься -нет …они ещё больше изощряются в своих садистских навыках ..НЕТ СЛОВ
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30.03.2022 17:57 Ответить
Ось про ці злочини рашиських варварів має знати весь світ ,ось що таке "русский мир ".
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30.03.2022 18:24 Ответить
Е%ашить их всех, только видео в интернет не вьікладівать.
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30.03.2022 19:38 Ответить
Зеленський призначає на пегеговори тильки антиукраїнських мразей.Цікаво чому.Він настільки тупий.Чі державою руководить ермак,і то він призначає.А зеленський тільки медійний клоун.
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31.03.2022 10:02 Ответить
 
 