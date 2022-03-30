"Не понравившихся расстреливали. Убитых давили танками": в Ирпене погибли до 300 гражданских, - мэр Макрушин
Мэр Ирпеня Александр Макрушин сообщил, что в Ирпене по предварительным данным погибли до 300 гражданских и до 50 военных.
"Люди, которые им не нравились (российким оккупантам. – Ред.) – их просто расстреливали. Я расскажу, может, кому-то не понравится, но это правда. Танками они наших украинцев, которые были убиты, давили, просто закатывали в асфальт. На это было страшно смотреть… К сожалению, 16 ребят из нашей теробороны погибли, 29 в больнице. Если из ВСУ, то до 50 человек погибли и около 100 раненых", - рассказал Макрушин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Он рассказал, что нет точного количества погибших мирных жителей и рассказал, что когда были мощные бои, людей хоронили прямо во дворах и в парках. Маркушин считает, что гражданских погибло до 300 человек.
Также городской голова рассказал, что ему рассказали вышедшие из подвалов жители, которых не только раздевали там, но и есть факты "издевательства над женщинами".
Также Маркушин рассказал, что оккупанты отделяли мужчин от женщин, чтобы потом обменять на пленных.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5310383109011826&id=100001205690197&__cft__[0]=AZVdqPRpKFP4QW768nMyN6t1aIGowIXev3y8byEqpdZGjjLfORO2wHAyS8Qw1vnzeAqYboA1uF0gJdl0UAsvUvvlgiN-ppqjyejh74Z6mgmu728omJPNOTyG_lJ3QcKiGKD3YPg-LUumX_7lWLE24d5yrlJm2kGEThhHPFUGr-n98PC_wwglyCZycqQ-EARCgeSqKV6kRNOnFvaJ2cD-vKuj&__tn__=%2CO%2CP-y-R 5 ч. ·
І так, на своїх сторінках ви можете писати все, що завгодно, бо соцмережі створені для висловлення своєї думки. Так і питають для затравки: "Що у вас на думці?" Всі, хто намагаються цю думку знецінити, можуть просто не читати.
Одні он вже домовчалися, що й по телефону з полоненим сином говорити бояться:
- Нє звані мнє больше, ти потєрял танк, у мєня могут бить нєпріятності, - знаючи, що всі розмови пишуться, і навіть плакати за сином невільно.
А починалося все просто, з того що мережами шастали ольгинські, затикали всім рота і додавали на решту, що "Путін всєх пєрєіграл".
Я пам'ятаю і перший строк за запис в ЖЖ - пацан з Петрозаводська написав, що на Масляну треба не опудало палити, а ментів. Пам'ятаю парадоксальне рішення судді: засобом масової інформації періодичне видання (паперове) вважається після 400 екземплярів. Отже, якщо блог того маслячного екстреміста прочитало більше 400 чоловік, це ЗМІ, і ************ не відбудеться - на зону. Прочитало, звісно, більше.
З того часу їх вже судять навіть не за дописи, а за коменти до чужих дописів. На черзі суди за лайки.
Так ось. Ніякого "Зєля всіх переграв" у нас не буде. Засуньте в жопу свою єдність, яка працює тільки в один бік і давно порушена ботофермами Подоляка. Утріться своїм не на часі. Ми у вільній країні. Поки що. Вільній і озброєній до зубів.
Якщо переговорники вже зовсім береги поплутали, мовчання - найгірша тактика. Вчора прочитав допис кримчанки, яка вісім років контра спем сперо жде повернення в Крим наших, жде звільнення. Яке "підвісити на 15 років"? Там вже не буде кого звільняти. Яке "земля це тільки території"? Це і є доля людей, до цієї землі прив'язаних. Мандату торгувати землями і часом наших життів ми ніякому Арахамії, який отримав громадянство 5 років тому, не надавали. Хто всі ці люди? Який їхній юридичний статус?
Як там опинився автор Будапештського меморандуму Олександр Чалий? Вдосконалив документ? Росія знову гарант? Цього разу вона цим документом не підітреться?
Хотілось би пояснень, а не затикання рота й побрехеньок про те, що все одно ніхто виконувати не буде, бо референдум з 4 млн. біженців провести неможливо. В Криму теж було "неможливо". І так, питаю за себе і за двох братів, у яких дуже непостійний зв'язок і вони не мають часу написати в фейсбук. Я їм перекажу.
ия- по поводу переговоров мы его слышали...
это будет продолжатся бесконечно.