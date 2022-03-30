"Не понравившихся расстреливали. Убитых давили танками": в Ирпене погибли до 300 гражданских, - мэр Макрушин

Мэр Ирпеня Александр Макрушин сообщил, что в Ирпене по предварительным данным погибли до 300 гражданских и до 50 военных.

"Люди, которые им не нравились (российким оккупантам. – Ред.) – их просто расстреливали. Я расскажу, может, кому-то не понравится, но это правда. Танками они наших украинцев, которые были убиты, давили, просто закатывали в асфальт. На это было страшно смотреть… К сожалению, 16 ребят из нашей теробороны погибли, 29 в больнице. Если из ВСУ, то до 50 человек погибли и около 100 раненых", - рассказал Макрушин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Он рассказал, что нет точного количества погибших мирных жителей и рассказал, что когда были мощные бои, людей хоронили прямо во дворах и в парках. Маркушин считает, что гражданских погибло до 300 человек.

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Также городской голова рассказал, что ему рассказали вышедшие из подвалов жители, которых не только раздевали там, но и есть факты "издевательства над женщинами".

Также Маркушин рассказал, что оккупанты отделяли мужчин от женщин, чтобы потом обменять на пленных.