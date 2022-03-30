Массового отвода войск РФ от Киева и Чернигова не наблюдается, - Минобороны
Несмотря на заявления россиян в Стамбуле по поводу уменьшения активности ВС РФ на Киевском и Черниговском направлениях, пока отвод российских войск не наблюдается. Враг не отказался от попыток захватить Киев и Чернигов.
Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, отвечая на вопрос, изменилось ли поведение российских войск после заявления россиян в Стамбуле, что они снизят свою активность на Киевском и Черниговском направлениях, информирует Цензор.НЕТ.
"Отчасти я могу подтвердить эту информацию. Действительно, Генеральный штаб ВСУ отмечает определенное частичное перемещение отдельных подразделений с Киевского, а также с Черниговского направления. В то же время массового отвода российских войск из этих районов мы не наблюдаем. Сейчас виден вывод отдельных подразделений. Поэтому говорить об этом еще рано", - заявил спикер, добавив, что очевидно противник отводит подразделения, понесшие наибольшие потери, чтобы их доукомплектовать.
Мотузяник также сообщил, что российские захватчики не отказались от попыток захватить Киев и Чернигов.
"По состоянию на данный момент, по нашей оперативной информации, враг до конца не отказался от попыток захватить или по крайней мере оцепить эти города", - заявил Мотузяник.
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війну припиняти не будемо, а поміняємо напрямки атак. повний абсурд
ми домовляємось про стан на 23,02,2022. це ще більший абсурб
бо чому не на 2013рік?
а загалом, пребо озброюватись і гнати нах...й за кораблем,
без ніяких перемовин.
***** признано тероистом, військовим злочинцем і воно не рукопожатне.
про які перемовини йдеться?
де вже там йому
https://youtu.be/-7wTnhY1PW0
"Усі війни закінчуються перемовинами".
Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.
Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.
Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.
Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).
Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.
Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.
І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.
Бо я не Ванда і не Нострадамус.
Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.
Захисники України знають, що роблять…