РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4864 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
7 835 18

Массового отвода войск РФ от Киева и Чернигова не наблюдается, - Минобороны

рф,армія,росія,окупанти,окупант

Несмотря на заявления россиян в Стамбуле по поводу уменьшения активности ВС РФ на Киевском и Черниговском направлениях, пока отвод российских войск не наблюдается. Враг не отказался от попыток захватить Киев и Чернигов.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, отвечая на вопрос, изменилось ли поведение российских войск после заявления россиян в Стамбуле, что они снизят свою активность на Киевском и Черниговском направлениях, информирует Цензор.НЕТ.

"Отчасти я могу подтвердить эту информацию. Действительно, Генеральный штаб ВСУ отмечает определенное частичное перемещение отдельных подразделений с Киевского, а также с Черниговского направления. В то же время массового отвода российских войск из этих районов мы не наблюдаем. Сейчас виден вывод отдельных подразделений. Поэтому говорить об этом еще рано", - заявил спикер, добавив, что очевидно противник отводит подразделения, понесшие наибольшие потери, чтобы их доукомплектовать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Беларуси у границы с Украиной движутся российские "Точки-У", "Тигры", БТРы и КамАЗы с буквой "V". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мотузяник также сообщил, что российские захватчики не отказались от попыток захватить Киев и Чернигов.

"По состоянию на данный момент, по нашей оперативной информации, враг до конца не отказался от попыток захватить или по крайней мере оцепить эти города", - заявил Мотузяник.

Автор: 

армия РФ (19011) Киев (25466) Киевская область (4113) Минобороны (9277) Чернигов (883) Черниговщина (1485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Перекидання на інші дільниці фронту, це не відведення.
Називайте речі своїми іменами!
показать весь комментарий
30.03.2022 16:55
+7
це відведення таке саме як вчорашні перемовини.
війну припиняти не будемо, а поміняємо напрямки атак. повний абсурд
ми домовляємось про стан на 23,02,2022. це ще більший абсурб
бо чому не на 2013рік?
а загалом, пребо озброюватись і гнати нах...й за кораблем,
без ніяких перемовин.
***** признано тероистом, військовим злочинцем і воно не рукопожатне.
про які перемовини йдеться?
показать весь комментарий
30.03.2022 17:02
+5
Пока войска раши не будут разгромлены на Донбассе.об отводе войск от како го либо направления , говорить вообще не надо..То ,что в Стамбуле сказали -это только «пыль в глаза»..дьявол соловьев же сказал -все решает «пу»,а тот ночь переспал и у него «вдруг»созрел план «Б»(или он у него уже был
показать весь комментарий
30.03.2022 17:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перекидання на інші дільниці фронту, це не відведення.
Називайте речі своїми іменами!
показать весь комментарий
30.03.2022 16:55 Ответить
це відведення таке саме як вчорашні перемовини.
війну припиняти не будемо, а поміняємо напрямки атак. повний абсурд
ми домовляємось про стан на 23,02,2022. це ще більший абсурб
бо чому не на 2013рік?
а загалом, пребо озброюватись і гнати нах...й за кораблем,
без ніяких перемовин.
***** признано тероистом, військовим злочинцем і воно не рукопожатне.
про які перемовини йдеться?
показать весь комментарий
30.03.2022 17:02 Ответить
Міноборони где целый месяц пропадало? Или уже появлялось раньше?)
показать весь комментарий
30.03.2022 17:07 Ответить
та воно не могло перед арестовичем протовпитись
де вже там йому
показать весь комментарий
30.03.2022 17:29 Ответить
Пока войска раши не будут разгромлены на Донбассе.об отводе войск от како го либо направления , говорить вообще не надо..То ,что в Стамбуле сказали -это только «пыль в глаза»..дьявол соловьев же сказал -все решает «пу»,а тот ночь переспал и у него «вдруг»созрел план «Б»(или он у него уже был
показать весь комментарий
30.03.2022 17:10 Ответить
друзі, як вам цей відео-блогер? що скажете?

https://youtu.be/-7wTnhY1PW0
показать весь комментарий
30.03.2022 17:28 Ответить
****** он. Нет никаких полных деблокаций Киева и Чернигова, как он на видео показывает. ВОт интерактивная карта : https://liveuamap.com/ru?fbclid=IwAR2bPYYwJ0uf-AmCufPpQJA9VLkGZnVaLLVRr44BXWDusiN2F4LfeKvM7Vs
показать весь комментарий
30.03.2022 18:24 Ответить
це говно карта! Там червоним намазюкано в населених пунктах де нема і не була рашистів.
показать весь комментарий
31.03.2022 05:06 Ответить
а ось де рашисти зараз дійсно є на карті не позначено. Так, що не сильно довіряйте цим картам
показать весь комментарий
31.03.2022 05:09 Ответить
добивати! Удобрювати місцевий грунт!
показать весь комментарий
30.03.2022 18:15 Ответить
Хочеться блювати від чергового стереотипу що зараз гуляє на теренах українського культурного простору.

"Усі війни закінчуються перемовинами".

Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.

Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.

Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.

Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).

Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.

Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.

І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.

Бо я не Ванда і не Нострадамус.

Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:58 Ответить
просто меняют, потрепанные, в боях, части, на более свежие. Вот и все.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:04 Ответить
Патаму шо не могут выйти из окружения.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:29 Ответить
Чем больше руских солдат уничтожат на этих направления, тем меньше их окажется на Донецком направлении.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:15 Ответить
Московіти провокують, але будьмо мудрими та сильним…
Захисники України знають, що роблять…
показать весь комментарий
30.03.2022 20:25 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2022 22:56 Ответить
Це ж треба таке...а бєняренегат через хлєбало арахамії в Стамбулі каже , що вже ординці відступають! Поки,що все навпаки!Люди,слідкуйте за напьорсточніками при владі !
показать весь комментарий
31.03.2022 06:04 Ответить
 
 