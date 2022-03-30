Массового отвода войск РФ от Киева и Чернигова не наблюдается, - Минобороны

Несмотря на заявления россиян в Стамбуле по поводу уменьшения активности ВС РФ на Киевском и Черниговском направлениях, пока отвод российских войск не наблюдается. Враг не отказался от попыток захватить Киев и Чернигов.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, отвечая на вопрос, изменилось ли поведение российских войск после заявления россиян в Стамбуле, что они снизят свою активность на Киевском и Черниговском направлениях, информирует Цензор.НЕТ.

"Отчасти я могу подтвердить эту информацию. Действительно, Генеральный штаб ВСУ отмечает определенное частичное перемещение отдельных подразделений с Киевского, а также с Черниговского направления. В то же время массового отвода российских войск из этих районов мы не наблюдаем. Сейчас виден вывод отдельных подразделений. Поэтому говорить об этом еще рано", - заявил спикер, добавив, что очевидно противник отводит подразделения, понесшие наибольшие потери, чтобы их доукомплектовать.

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Мотузяник также сообщил, что российские захватчики не отказались от попыток захватить Киев и Чернигов.

"По состоянию на данный момент, по нашей оперативной информации, враг до конца не отказался от попыток захватить или по крайней мере оцепить эти города", - заявил Мотузяник.