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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украине нужно противокорабельное оружие, противовоздушные системы, средства поражения бронетехники и артиллерийские системы, - Зеленский обратился к парламенту Норвегии

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо противокорабельное оружие и противовоздушные системы, средства поражения бронетехники и артиллерийские системы для отражения российской агрессии.

Об этом глава государства сказал в обращении к парламенту Норвегии, передает Цензор.НЕТ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо противокорабельное оружие и противовоздушные системы, средства поражения бронетехники и артиллерийские системы для отражения российской агрессии.

"Я благодарен вашему правительству и обществу за уже оказанную поддержку Украине, в частности за помощь с оружием. Вы сделали исторические шаги, предоставив нам то, что нам необходимо было в борьбе за свободу и против тирании. Но война продолжается. Россия перекидывает новые силы на нашу землю, чтобы продолжить уничтожать нас, уничтожать украинцев. Мы должны делать больше, чтобы прекратить войну. Первое и главное: это оружие. Свобода должна быть вооруженной не хуже тиранов. Я буду очень конкретным: мы теряем людей, города, они рушатся. Поэтому я хочу назвать ясно, что нам нужно. В частности, противокорабельное оружие, ракеты "Гарпун", а также противовоздушные системы", – заявил он.

Кроме того, по словам главы государства, Украине требуются средства поражения бронетехники и артиллерийские системы.

"Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы и вашей свободы, безопасности", - добавил он.

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Зеленский (20196) Норвегия (690) оружие (10196)


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Топ комментарии
+59
А де ж Нептун?
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30.03.2022 16:54
+58
Там же де й ракети «Вільха», і ******* протитанкова зброя, і новітні системи радіоелектронної боротьби і багато іншого
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30.03.2022 16:57
+52
От лайно!!!А хто ж зупинив виробництво та закупівлі своїх своїх керованих ракет,як не воно.Сасну карабєльную у бій відправляй.
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30.03.2022 16:56
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Страница 2 из 2
Не згоден повністю.
По-перше
"...вместе с КБ "Южное" ПХЗ начал за собственные средства - КБ, завода и заказчика - проектировать оперативно-тактический ракетный комплекс. И когда они уже вышли на финишную прямую и нужно было изготавливать опытные образцы, здесь "включился" самый главный "специалист" из космического агентства и фактически остановил работу. Украина, не вкладывая ни копейки, могла бы получить оружие, которое позволило бы нашей стране гораздо спокойнее себя чувствовать с точки зрения возможного захвата наших территорий. Если бы мы разработали подобный комплекс в 2007-2009 гг, как планировалось ранее, аннексии Крыма не было бы."
Тобто до чого тут санкції та нестача фінансування?
По-друге - навіщо ПКР взагалі потрібно було розробляти на базі застарілої радянської ракети Х-35, коли усі провідні країни переходять до гіперзвукових ракет? В Україні є підприємство, яке здатне робити двигуни для КР. За 5 років можна було б зробити ******** ПКР комплекс і ОТК комплекс, а не витрачати гроші на якийсь катери та іншу хрєнь. Так, в тому числі і на асфальт.
Не було грошей? Та невже? Одна Японія допомогла на суму 1.8 млрд $ з 2014 по 2019 рік.
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30.03.2022 21:59 Ответить
ніхто на гіперпук не переходить кацапи їбануті це висрали,а керувати як цією хернею? на основі х35 не значить застаріла,екзосет,гарпун,навіть нсм,чи японский та китайський аналоги всі плюс мінус такі самі,за рахунок основи х35 зекономили гору часу,кацапи висирали її 20 років ми за 5 зробили ******* її версію ще з пристойною дальністю
по отрк один хрен там ніхрена толком не було до 2018го року коли пройшли випробування двигун,системи керування та гсн,а також бойової частини.на 19-20й рік мали відбуватись перші кидкові пуски,була готова пускова
тому ракетну програму доганяли по тим пунктам які можна видати першими,а ними якраз були Нептун і Вільха
а вся та маячня з гіперзвук то нам взагалі так глибоко ***** шо аж невдобно,так Південьмаш почав ескізні роботи по гіперзвуковій пкр але там *** тільки по розробці технологій виготовлення жаростійких покриттів була повна жопа,та й терміни навіть приблизні сам Південьмаш не ризикнув називати
навіть по зрк типу насамс був варіант адаптувати р27 для наземного пуску,по суті мали б те ж саме і за недорого,ось це все РЕАЛЬНІ проекти а не вундервафлі типа гіперзвукових ракет,мбр без ЯБЧ(а ***** вони тоді треба)
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30.03.2022 22:54 Ответить
ну от сам і відповів на своє питання де отрк і де пкр,відповідь - гроші і те куди їх тратили після 19го року, тому що десь на 20-21 рік у нас був би уже Сапсан,мало але б був хоч акийсь аргумент на суші і Нептун на морі,і так про гіперзвук ще раз,його у кацапів нема по факту,все що в на летіло "гіперзвукове" то Іскандер і його аваційний варіант Кинжал,який по суті балістична ракета,а вони ВСІ гіперзвукові коли падають, суперпупер Циркона не прилітало,бо він навіть ска в нерухомй ціль не влучає,а все решта маловісотні ДОЗВУКОВІ крилаті ракети,такі ж як Тамагавки
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30.03.2022 23:00 Ответить
Та про ОТРК у петиції за 2016 рік. І гроші з Японії в розмірі 1,8 млрд надходили з 2014 по 2019 рік. І це тільки з Японії, а були ще. Тому на зелень не треба усе списувати. Там і "папередники" винуваті. А надзвукова ракета П-800 «Оникс» відома ще з радянських часів. Навіщо казки тут розповідати.
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30.03.2022 23:24 Ответить
а давай глянемо в якому стані у нас була економіка в 16му році,і я сумніваюсь що Японія виділяла гроші на розробку зброї
ага онікс він же яхонт він же брамос і які ж кораблі кацапів його мають на озброєнні?
мабуть від своєйї ********** брамос спільно рашка-індія ніяк не можуть довести до пуття вже добрих 15 років? і коли це онікс навчився стріляти по сухопутнім цілях? ти же згадай за п700 на москві,та за москіти ух рокети,але чомусь всі забили на ту хню і наробили собі маловисотних дозвукових ракет,і кацапи теж, калібр зветься
і так загугли яка дальність у онікса в режимі "у земли",і зрозумієш чому вони ними не стріляють
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30.03.2022 23:36 Ответить
https://ukrrudprom.com/digest/Giperzvukovie_raketi_Gde_mesto_Ukraini_v_novoy_gonke_voorugeniy.html КБ "Южное" участвовало в разработке ракеты Х-90
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30.03.2022 23:46 Ответить
Звісно, розробка гіперзвукової зброї Україні не по карману. Але типу П-800 могли б і зробити.
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30.03.2022 23:38 Ответить
а нафіга? у Південьмаша був цікавіший варіант крилата дозвукова ракета з з прискорювачем на кінцевій фазі підльоту до цілі,в результаті на ціль вона заходить на ракетному двигуні на надзвуці а на трд летить на марші,що суттєво розширяло радіус ураження,бо на трд якраз маловисотний профіль польоту,а вже при підльоті розгін для прориву ппо цілі
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31.03.2022 00:03 Ответить
Теж дуже цікаво. Але маємо, те що маємо. Сумно якось.
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31.03.2022 00:11 Ответить
ну сумно то не те слово... тому я й кажу,що першими робились ті ракети які б могли одразу виробляти,Коростельов дуже пишався тим що Вільха і Нептун не залежать від імпорту,от тільки як виявилось дуже залежать від того хто у нас на Банковій.
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31.03.2022 00:18 Ответить
3 роки займався Великим Крадівництвом, а тепер ходить по світу з шапкою в руці, готовий приймати з усіх сторін, як німецька порноактриса?
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30.03.2022 17:41 Ответить
Одни нытики в комментариях, позорище .
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30.03.2022 17:45 Ответить
"нитік" у нас в ************!
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30.03.2022 19:06 Ответить
Де Нептуни, зелений придурок? В асфальтованих та освітлених дорогах, по яким їдуть рашисти і дуже дякують тобі за них.
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30.03.2022 17:46 Ответить
зЕленим асфальтом їх.
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30.03.2022 17:55 Ответить
А про танки і літаки які просив два дні назад забув !
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30.03.2022 17:59 Ответить
Да уж 50% разрушений и гланое смертей в Мариуполе, да и по всей Украине лежит на руководстве Украины, почему на перешейке не было построено две, а луче три линии долговременных устройств, а дорога не накрыта артиллерией. Кроме того украинские противотанковые установки не хуже, и даже в чем то и лучше зарубежных, но с 20 г не было закуплено ничего. А про тактические ракетные комплексы и говорить не стоит, днепровцы разработали и подготовили прекрасные комплексы, до которым россиянам и не снилось, но нет не закуплено ни один, а если бы они были у ВСУ, то сейчас бы все аэродромы российские были бы разрушены, и что то я не слышу, что бы были заказаны сейчас, зато теперь зе делает глазки шреком, подайте несчастным.
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30.03.2022 18:03 Ответить
І де розлідування та розстріли? Чи влада сама в себе не буде стрілять..
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30.03.2022 18:29 Ответить
Ой подождите, сколько медалек на себя нацепят все начальники, Ермак и иже с ним, а вот тех кто начнет критиковать будут садить, представляете сколько денег можно спереть, на востановлении страны, бородатая бабушка уже на старте. Я вообще удивлен, что зеля не слинял в начале, похоже кто то его за штаны придержал, ну а теперь он общается со всем миром самый известный клоун и читает написанные выступлении. Вот а мне прийдется поменять ник ( это мое фио).
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30.03.2022 18:41 Ответить
чучало прокинулося... нам все треба... а як же дороги?
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30.03.2022 18:13 Ответить
не понятны многие комменты. свое отношение к зеленскому надо было высказывать на выюорах или до войны. пока сделовало бы свои гавнометы зачехлить.
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30.03.2022 18:15 Ответить
Ми не в рашкостані, і коли ми бачимо, що влада пішла всуперечь з думкою громади, ми як менше маємо давати їй про це знать всими доступними на цей момент засобами.
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30.03.2022 18:59 Ответить
да тыс шо а ну ка высри что ныть по делу а *********
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30.03.2022 21:03 Ответить
кидайся **** тепер асфальтом , в який ти закатав всі ракетні програми. гнида
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30.03.2022 18:21 Ответить
США бачать як Зелені проводять гешефти з Абрамовичами та шепочаться записочками з пуйлом, та думаю, навіщо ми будемо тратитися на зброю для цих зрадників?
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30.03.2022 18:27 Ответить
Народ, я не очень понимаю вашего зрадойовства. Ну да, ******** ракетная программа. Та что теперь, воевать рогатками и вилами, но ничего не просить и не покупать зарубежом? Что плохого, что зеленский просит оружие? Зрадойобить надо было раньше, когда сворачивали финансирование ракет. А не сейчас. Сейчас нужно искать способы, как любыми путями достать необходимое вооружение, а не ныть что все пропало и кругом зрада.
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30.03.2022 18:40 Ответить
В тому, що США проти ведення перемовин Зеленьким з пуйлом в даний час - про це недвузначно донесли всі американські дипломати. Я вже мовчу про приховані від власного народу "записочки", які його фактично зараз оборонять. Тому треба або з пуйлом шепотіться, або зброю просить. На двох стільцях не вседіш
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30.03.2022 19:07 Ответить
Він просить зверхньо.
Він докоряє заходу за недостатню допомогу.
Але ж вони попереджали. І він сам знав, що війна йде з 2014. І його виборці про це знали.
Нехай тепер творить дива, але не обсираючи партнерів.
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30.03.2022 19:08 Ответить
А Велике крайдевництво. О чём ты, ****, сегодня воешь?
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30.03.2022 19:00 Ответить
Тобто ти відкрито заявляєш що ЗСУ бракує такої зброї? Щоб ворог почув та зробив висновки?
От обрали головнокомандувача-бовдура...
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30.03.2022 19:07 Ответить
Наголовнокомандував
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30.03.2022 19:40 Ответить
ох ***** собі хто прокинувся,***** він це серьозно висрав чи просто солі закінчились?
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30.03.2022 19:42 Ответить
РЗСО: ВІльха,Тайфун.ПКР Нептун,САУ Богдана, ЗРК : Дніпро,Кільчень - це все що ти просиш,але ти ж забув на це гроші дати,актриса ти німецького фільму... А тут ти **** прозрів? шо правда,ну то шуруй до Брюселя і НА КОЛІНАХ проси,а не ВИМАГАЙ,бо тобі "никто ничего нє должен"
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30.03.2022 19:50 Ответить
а і вишенька на торті: ОТРК Сапсан і крилата ракета Коршун
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30.03.2022 19:51 Ответить
Ракеты "Сапсан","Коршун", "Гром", "Нептун" Зеленский променял на асфальт. А Петра Олексеевича продвигавшего эти разработки преследовал вроде преступника и предателя! Зеля кто ты ???????
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30.03.2022 20:21 Ответить
А як же асфальтоукладчики, Вова?
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30.03.2022 20:57 Ответить
Якщо України не буде, то через деякий час, буде всім погано.
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31.03.2022 00:14 Ответить
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