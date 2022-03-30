Украине нужно противокорабельное оружие, противовоздушные системы, средства поражения бронетехники и артиллерийские системы, - Зеленский обратился к парламенту Норвегии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо противокорабельное оружие и противовоздушные системы, средства поражения бронетехники и артиллерийские системы для отражения российской агрессии.

Об этом глава государства сказал в обращении к парламенту Норвегии, передает Цензор.НЕТ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо противокорабельное оружие и противовоздушные системы, средства поражения бронетехники и артиллерийские системы для отражения российской агрессии.

"Я благодарен вашему правительству и обществу за уже оказанную поддержку Украине, в частности за помощь с оружием. Вы сделали исторические шаги, предоставив нам то, что нам необходимо было в борьбе за свободу и против тирании. Но война продолжается. Россия перекидывает новые силы на нашу землю, чтобы продолжить уничтожать нас, уничтожать украинцев. Мы должны делать больше, чтобы прекратить войну. Первое и главное: это оружие. Свобода должна быть вооруженной не хуже тиранов. Я буду очень конкретным: мы теряем людей, города, они рушатся. Поэтому я хочу назвать ясно, что нам нужно. В частности, противокорабельное оружие, ракеты "Гарпун", а также противовоздушные системы", – заявил он.

Кроме того, по словам главы государства, Украине требуются средства поражения бронетехники и артиллерийские системы.

"Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы и вашей свободы, безопасности", - добавил он.

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