Украине нужно противокорабельное оружие, противовоздушные системы, средства поражения бронетехники и артиллерийские системы, - Зеленский обратился к парламенту Норвегии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо противокорабельное оружие и противовоздушные системы, средства поражения бронетехники и артиллерийские системы для отражения российской агрессии.
Об этом глава государства сказал в обращении к парламенту Норвегии, передает Цензор.НЕТ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо противокорабельное оружие и противовоздушные системы, средства поражения бронетехники и артиллерийские системы для отражения российской агрессии.
"Я благодарен вашему правительству и обществу за уже оказанную поддержку Украине, в частности за помощь с оружием. Вы сделали исторические шаги, предоставив нам то, что нам необходимо было в борьбе за свободу и против тирании. Но война продолжается. Россия перекидывает новые силы на нашу землю, чтобы продолжить уничтожать нас, уничтожать украинцев. Мы должны делать больше, чтобы прекратить войну. Первое и главное: это оружие. Свобода должна быть вооруженной не хуже тиранов. Я буду очень конкретным: мы теряем людей, города, они рушатся. Поэтому я хочу назвать ясно, что нам нужно. В частности, противокорабельное оружие, ракеты "Гарпун", а также противовоздушные системы", – заявил он.
Кроме того, по словам главы государства, Украине требуются средства поражения бронетехники и артиллерийские системы.
"Все оружие, которым вы можете помочь нам, будет использовано только для защиты нашей свободы и вашей свободы, безопасности", - добавил он.
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По-перше
"...вместе с КБ "Южное" ПХЗ начал за собственные средства - КБ, завода и заказчика - проектировать оперативно-тактический ракетный комплекс. И когда они уже вышли на финишную прямую и нужно было изготавливать опытные образцы, здесь "включился" самый главный "специалист" из космического агентства и фактически остановил работу. Украина, не вкладывая ни копейки, могла бы получить оружие, которое позволило бы нашей стране гораздо спокойнее себя чувствовать с точки зрения возможного захвата наших территорий. Если бы мы разработали подобный комплекс в 2007-2009 гг, как планировалось ранее, аннексии Крыма не было бы."
Тобто до чого тут санкції та нестача фінансування?
По-друге - навіщо ПКР взагалі потрібно було розробляти на базі застарілої радянської ракети Х-35, коли усі провідні країни переходять до гіперзвукових ракет? В Україні є підприємство, яке здатне робити двигуни для КР. За 5 років можна було б зробити ******** ПКР комплекс і ОТК комплекс, а не витрачати гроші на якийсь катери та іншу хрєнь. Так, в тому числі і на асфальт.
Не було грошей? Та невже? Одна Японія допомогла на суму 1.8 млрд $ з 2014 по 2019 рік.
по отрк один хрен там ніхрена толком не було до 2018го року коли пройшли випробування двигун,системи керування та гсн,а також бойової частини.на 19-20й рік мали відбуватись перші кидкові пуски,була готова пускова
тому ракетну програму доганяли по тим пунктам які можна видати першими,а ними якраз були Нептун і Вільха
а вся та маячня з гіперзвук то нам взагалі так глибоко ***** шо аж невдобно,так Південьмаш почав ескізні роботи по гіперзвуковій пкр але там *** тільки по розробці технологій виготовлення жаростійких покриттів була повна жопа,та й терміни навіть приблизні сам Південьмаш не ризикнув називати
навіть по зрк типу насамс був варіант адаптувати р27 для наземного пуску,по суті мали б те ж саме і за недорого,ось це все РЕАЛЬНІ проекти а не вундервафлі типа гіперзвукових ракет,мбр без ЯБЧ(а ***** вони тоді треба)
ага онікс він же яхонт він же брамос і які ж кораблі кацапів його мають на озброєнні?
мабуть від своєйї ********** брамос спільно рашка-індія ніяк не можуть довести до пуття вже добрих 15 років? і коли це онікс навчився стріляти по сухопутнім цілях? ти же згадай за п700 на москві,та за москіти ух рокети,але чомусь всі забили на ту хню і наробили собі маловисотних дозвукових ракет,і кацапи теж, калібр зветься
і так загугли яка дальність у онікса в режимі "у земли",і зрозумієш чому вони ними не стріляють
Він докоряє заходу за недостатню допомогу.
Але ж вони попереджали. І він сам знав, що війна йде з 2014. І його виборці про це знали.
Нехай тепер творить дива, але не обсираючи партнерів.
От обрали головнокомандувача-бовдура...