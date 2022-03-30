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Новости Агрессия России против Украины Война
16 033 140

Абрамович является очень эффективным посредником между делегациями РФ и Украины в переговорном процессе, - ОП

абрамович,роман

Российский миллиардер Роман Абрамович является очень эффективным посредником в переговорном процессе между Украиной и Россией.

Об этом член украинской переговорной делегации советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сказал во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

"Он является крайне эффективным посредником между делегациями. То есть он частично модерирует процесс, с точки зрения чтобы не было какого-то недоразумения на входе. То есть когда сторона что-то заявляет, а другая сторона это не так поняла, с точки зрения логистики переговорного процесса", - сказал он. 

Что касается отравления Абрамовича, то, по словам Подоляка, это более спекулятивные, конспирологические версии, которые должны давить на делегации, мешать им сконцентрироваться на сути, а не на форме.

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Напомним, по данным британского издания The Times, российский олигарх Роман Абрамович является посредником в переговорах между Банковой и Кремлем, в частности, он передавал записку, написанную собственноручно президентом Украины Владимиром Зеленским российскому президенту Владимиру Путину.

Автор: 

Абрамович (94) переговоры (4911) россия (95326) Офис Президента (1793) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+87
А янукович ще кращий, дебіли
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30.03.2022 17:08
+57
Его эффективность измеряется в количестве денежных знаков, запрещенных для кацапов??
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30.03.2022 17:09
+52
Мы заметили. Эффективно сдали Украину.
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30.03.2022 17:09
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Не розумію цього
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30.03.2022 17:50 Ответить
Гыгыгыгыгы...
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30.03.2022 17:50 Ответить
Оманський розуміє,що буде повна конфіскація? Повнішої небуває
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30.03.2022 17:51 Ответить
Квартал-95 рулить!
"В Израиль прибыла для переговоров https://www.newsru.co.il/israel/30mar2022/talks_503.html украинская делегация во главе с Сергеем Шефиром "

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30.03.2022 17:55 Ответить
То всі перехворники від України вже дуже багаті ,чи ще трошки залишилось ?
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30.03.2022 17:56 Ответить
Олег Насобин в своем вчерашним стриме говорит, что накануне этих переговоров на рейде возле Черногории состоялась встреча Абрамовича с Кломойским, есть соответствующие фото. Абрамович просил Коломойского за соответствующее вознаграждение поспособствовать в решении вопроса снятия санкций против него, путем воздействия на Байдена через администрацию президента Зеленского.
https://youtu.be/u6iZpfuxV44
Примерно с 20 минуты
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30.03.2022 18:02 Ответить
Жах!
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30.03.2022 18:59 Ответить
Афігєть.
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30.03.2022 18:04 Ответить
Ну, еврей с евреями всегда договорится
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30.03.2022 18:06 Ответить
Всеравно "Эвэртон" разхренячит "Челси".
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31.03.2022 00:54 Ответить
вагнергейт
Єрмак-Патрушев

війна
Єрмак-Абрамович

Ні-ні!!! Яка ж тут держзрада...
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30.03.2022 18:09 Ответить
маланці вони такі , дуже ефективні...
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30.03.2022 18:10 Ответить
Видно, добряче ділиться ?
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30.03.2022 18:21 Ответить
Гаманець ***** акуєнний переговорник!!! Серйозно?!! Попугаю абоахамії відвали фублі? Чи великий гівнокомандувач **** по роялю перед ним грав? Як там, до речі, проживає квартирка зелі у Криму? Це ж не липецьку фабрика, так?
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30.03.2022 18:23 Ответить
А не чи не піти нашим вкрай ефективним керівникам країни вслід за вкрай ефективним посередником на свій Оман та не гадити більше Україні?
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30.03.2022 18:24 Ответить
Очевидно одно. Абрамович очень эффективен для карманав этих "переговорщиков". Он башляет Коломойскому , а Коломойский руками Дермака, Подляка, Агрохимии.организует отмену санкций Абрамовичу, и сливает нашу победу в угоду рашке Подляк, ****, ты что думаешь , что люди идиоты, и ничего не понимают? Свои карманы вы набили, но страна потеряла миллиарды долларов, на которые можно было отстраивать наши разрушенные города.! Вы делаете свой бизнес на крови украинцев, возмездие вас настигнет!
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30.03.2022 18:34 Ответить
він НЕ ДУМАЄ! Він знає, що у нас в країні 50 % ідіотів((((
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30.03.2022 18:42 Ответить
Я канєшна діко ізвіняюсь, але гешефтмахери такі рулят.

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30.03.2022 23:30 Ответить
Результата - ноль, но очень эффективен.
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30.03.2022 18:36 Ответить
Рома - пєрєдаст. Він передав посланіє.
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30.03.2022 18:43 Ответить
Как бы еврей не помогал разруливать понимание, на кону страна, а решение зависит от безумной крысы, загнанной в угол

Только сильные позиции( союзники, наша армия) помогут, а не Абрамович, то же мне радетель мира в Украине, смешно.
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30.03.2022 18:49 Ответить
Що вся ваша зелена шобла згоріла в пеклі цієї війни.
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30.03.2022 18:52 Ответить
План Єрмака провалився про залученя Абрамовича, Президенту потрібно терміново позвонити Байдено щоб наклали санкції
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30.03.2022 18:53 Ответить
Не переживайте, - з Байденом уже про все перетерли. )))

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30.03.2022 23:42 Ответить
Тому що до влади потрібно приводити Українців. 73% робіть висновки.
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30.03.2022 19:01 Ответить
Если бы 73% умели бы делать выводы, они бы не были в этих 73%.
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30.03.2022 21:29 Ответить
Хочеться блювати від чергового стереотипу що зараз гуляє на теренах українського культурного простору.

"Усі війни закінчуються перемовинами".

Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.

Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.

Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.

Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).

Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.

Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.

І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.

Бо я не Ванда і не Нострадамус.

Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.
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30.03.2022 19:06 Ответить
абрамович, чалий, тимошенко - дуже ефективні переговірники. До речі, демченко теж дипломат, де він зараз?
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30.03.2022 19:25 Ответить
ні, там інший тиМошонко був; а ще агрохімія і заподлянк....
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30.03.2022 19:58 Ответить
ОПА озолотилась и согласна на всё, что требует Абрамович.
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30.03.2022 19:29 Ответить
ОП ЗЄ, якщо я правильно зрозумів, то ви вже знайшли безпечне місце перебування на цій планеті?
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30.03.2022 19:40 Ответить
Это кто сказал про абрамовича, ермак(швондер) ?
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30.03.2022 19:44 Ответить
***** що за переговорники якісь діджєеі, журнашлюхи, 95 квартал ! суцільний сором бо вони ж тупі і все життя ніколи не були патріотами України багаж знань в них 0 як і в зеленського !
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30.03.2022 19:55 Ответить
І ще, цьому шоблу невистачае гогі, аристовича і сівохи
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30.03.2022 19:57 Ответить
Поява Абрамовича під протекцією Зеленського в перемовниках свідчить про те, що Беня і його вірний вихованець роблять файний "гешефт", поки гої гинуть на війні. Абрамович віддячить цим двом за зняття арештів зі свого майна... Але то таке...

Президент України Володимир Зеленський попросив Джо Байдена виключити російського олігарха Романа Абрамовича з уже підготовленого списку санкцій, щоб той міг продовжити бути посередником у переговорах з Росією.

Про це https://www.wsj.com/articles/ukrainian-president-asked-biden-not-to-sanction-abramovich-to-facilitate-peace-talks-11648053860 пише The Wall Street Journal.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/23/684567/

До речі фільми студії шапіто-95 в Мордорі не заборонені, як і кримські апартаменти президента не арештовані. Бізнес успішно працює, податки оркам платяться.
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30.03.2022 20:21 Ответить
Кошелёк ***** - эффективный посредник в переговорах.... это я ******** или Подоляк?
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30.03.2022 20:30 Ответить
Зрадники в ОП!
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30.03.2022 20:40 Ответить
Доверяй, но проверяй, русскому почти никогда не надо верить.
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31.03.2022 00:22 Ответить
Ой дежавю..... Что то я такое слышал от Порошенко про Медведчука...
Где результат а не бла бла бла
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31.03.2022 06:07 Ответить
Зеленський Ко підраховують гешевт якій зможуть отримати за здачу України.
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31.03.2022 09:49 Ответить
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