Абрамович является очень эффективным посредником между делегациями РФ и Украины в переговорном процессе, - ОП
Российский миллиардер Роман Абрамович является очень эффективным посредником в переговорном процессе между Украиной и Россией.
Об этом член украинской переговорной делегации советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сказал во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.
"Он является крайне эффективным посредником между делегациями. То есть он частично модерирует процесс, с точки зрения чтобы не было какого-то недоразумения на входе. То есть когда сторона что-то заявляет, а другая сторона это не так поняла, с точки зрения логистики переговорного процесса", - сказал он.
Что касается отравления Абрамовича, то, по словам Подоляка, это более спекулятивные, конспирологические версии, которые должны давить на делегации, мешать им сконцентрироваться на сути, а не на форме.
Напомним, по данным британского издания The Times, российский олигарх Роман Абрамович является посредником в переговорах между Банковой и Кремлем, в частности, он передавал записку, написанную собственноручно президентом Украины Владимиром Зеленским российскому президенту Владимиру Путину.
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"В Израиль прибыла для переговоров https://www.newsru.co.il/israel/30mar2022/talks_503.html украинская делегация во главе с Сергеем Шефиром "
https://youtu.be/u6iZpfuxV44
Примерно с 20 минуты
Єрмак-Патрушев
війна
Єрмак-Абрамович
Ні-ні!!! Яка ж тут держзрада...
Только сильные позиции( союзники, наша армия) помогут, а не Абрамович, то же мне радетель мира в Украине, смешно.
"Усі війни закінчуються перемовинами".
Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.
Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.
Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.
Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).
Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.
Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.
І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.
Бо я не Ванда і не Нострадамус.
Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.
Президент України Володимир Зеленський попросив Джо Байдена виключити російського олігарха Романа Абрамовича з уже підготовленого списку санкцій, щоб той міг продовжити бути посередником у переговорах з Росією.
Про це https://www.wsj.com/articles/ukrainian-president-asked-biden-not-to-sanction-abramovich-to-facilitate-peace-talks-11648053860 пише The Wall Street Journal.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/23/684567/
До речі фільми студії шапіто-95 в Мордорі не заборонені, як і кримські апартаменти президента не арештовані. Бізнес успішно працює, податки оркам платяться.
Где результат а не бла бла бла