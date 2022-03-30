Абрамович является очень эффективным посредником между делегациями РФ и Украины в переговорном процессе, - ОП

Российский миллиардер Роман Абрамович является очень эффективным посредником в переговорном процессе между Украиной и Россией.

Об этом член украинской переговорной делегации советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сказал во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ.

"Он является крайне эффективным посредником между делегациями. То есть он частично модерирует процесс, с точки зрения чтобы не было какого-то недоразумения на входе. То есть когда сторона что-то заявляет, а другая сторона это не так поняла, с точки зрения логистики переговорного процесса", - сказал он.

Что касается отравления Абрамовича, то, по словам Подоляка, это более спекулятивные, конспирологические версии, которые должны давить на делегации, мешать им сконцентрироваться на сути, а не на форме.

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Напомним, по данным британского издания The Times, российский олигарх Роман Абрамович является посредником в переговорах между Банковой и Кремлем, в частности, он передавал записку, написанную собственноручно президентом Украины Владимиром Зеленским российскому президенту Владимиру Путину.