Великобритания не готова дать Украине гарантии безопасности, как у НАТО, - заместитель премьера Рааб
Великобритания рассмотрит запрос Украины на возможность стать гарантом ее безопасности, но исключает взятие на себя обязательств, которые имеют члены НАТО в рамках Альянса.
Об этом сказал заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"Мы очень внимательно рассмотрим все, что, по словам президента Зеленского, ему нужно. Но я думаю, что мы не собираемся в одностороннем порядке повторять обязательства НАТО, по поводу членов НАТО", - сказал Рааб.
По его словам, решение Британии о готовности стать гарантом безопасности Украины будет "зависеть от того, что именно задействовано". Но он исключил, что договоренность о гарантиях может включать возможность прямого участия британских войск в войне с РФ.
"Мы очень ясно дали понять, что не собираемся втягивать Россию в прямую военную конфронтацию. Украина не является членом НАТО", - сказал он.
Россия требует от Украины нейтрального статуса и отказа от вступления в НАТО. Украина, со своей стороны, пытается получить гарантии безопасности от международных партнеров, в частности постоянных членов Совбеза ООН, среди которых Британия.
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2014-го года определенно было мало…
Всё будет неимоверно тяжело, если мы сами не отстоим Украину, нас не будет.
Нато - це взаємовигідний блок. Ти воюєш за мене - я воюю за тебе.
А тут нам хтось якісь благодійні гарантії має давати.
Якби ми підписали, що в випадку нападу на них - ми їм теж допомагаємо - інша справа.
Поэтому их так волнует вступление Украины в НАТО .
Они говорят, что не допустят , чтоб НАТО было рядом с их границей , НО страны Балтии рядом с ними и их это не волнует .
Кацапам нужна Украина беззащитная и внеблоковая , чтоб если не сейчас, то потом , постараться опять поработить её.
Если сейчас в этой войне Мордор не добить , через 5-10-20 лет опять будет война. Все поколения должны жить как на пороховой бочки, оглядываясь на сумасшедшего «соседа» , а там конченных 90% .
Они ненавидят украинцев , они ненавидят русских украинцев , они ненавидят всех кто за Украину . В итоге - либо мы их плюс санкции , либо они нас - другого адекватного варианта не будет.
Все поддерживают Украину , НО гарантий никто не даст на жаль …
то тогда в 90х тем более они были
в 2008м до начала войы в грузии кто высказался против?
германия и франция
как раз эта была и причиа войны рашки с грузией
они поняли что нато не будет никак вмешиваться
и пошоли на обострение ситуации и потом и начали войну под выдуманным предлогом
Это даже не наглость, а дебилизм какой-то . . . Типа "продавить", выехать на комплексе вины Запада, что не защитил ???
Ну и холодный душ из Лондона - это чтобы даже тупые поняли, альтернативы НАТО, к сожалению, на данном историческом этапе для Украины нет. Вот просто нет и всё.
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Я не буду вживати слів «зрада», «капітуляція», лиш поясню те, що почув нині від наших переговорників. Висновки за вами.
Отже, українська делегація пропонує, щоб Зеленський і Путін на зустрічі погодили, а потім кілька держав, серед яких Росія і Китай, підписали разом з Україною багатосторонню міжнародну угоду.
Її суть - Україна ніколи не вступатиме до НАТО чи інших військових блоків і проголошує постійний нейтралітет. Гарантами її безпеки виступають вже згадані Росія (!) та інші країни, які погодяться (анонсований список країн ********* на думку, що хтось навмання тицяв пальцем у географічну мапу).
Україна навіть військові навчання з іншими державами без згоди всіх цих «гарантів» провести не зможе, не кажучи вже про тісніше воєнне співробітництво.
Більше того, Україна пропонує в цьому багатосторонньому міжнародному договорі зафіксувати різні позиції України і Росії щодо статусу Криму і зобов'язатися 15 років не застосовувати силу для вирішення питання Криму. Також передбачається якась окрема угода про ОРДЛО.
І це - лише верхівка айсберга. За словами українських переговірників, вони «дуже просунулися» в погодженні інших питань із Росією.
І це - ще не остаточна угода. А лише «пропозиції України» (!). Але навіть якщо угода буде підписана в такому вигляді, Україна потрапить у пастку, вибратися з якої буде вкрай важко.
Сьогодні весь український народ і весь цивілізований світ об'єднані в боротьбі проти терористичної російської держави. Путін, його урядовці й військові - міжнародні злочинці, проти яких більше 40 держав світу вже подали позови в міжнародний суд. Наше військо дає відсіч ворогу. Західні держави все більше посилюють санкційний тиск на Росію, заганяючи її в ізоляцію і руйнуючи її економіку.
Росія розуміє лише мову сили і саме таке поєднання збройної відсічі і жорстких санкцій - єдина можливість змусити Росію забратися геть з нашої землі, зруйнувати її військово-економічний потенціал і надовго викреслити з кола держав, з якими можна мати справу.
І раптом Україна (!) пропонує, по суті, зняти з Росії цю ізоляцію, перетворити Путіна з військового злочинця на поважного діяча, який разом з лідерами України і світу підпише міжнародну угоду. Яку ратифікують парламенти і яку Україна зобов'язана буде виконувати.
Натомість Росія, як відомо, чхати хотіла власні зобов'язання. Країна-терорист стане «гарантом» безпеки України, а шлях до НАТО, який дає реальні гарантії такої безпеки, буде закрито.
Заяви, що ця нова угода - «те саме, що НАТО» - абсурд. По-перше, країни НАТО у разі нападу на свого члена вступають за неї у війну, а не просто надають якусь допомогу зброєю чи «закритим небом». А, по-друге, в НАТО нема Росії і Китаю!
Така угода зруйнує єдність всередині України. Вона зруйнує антиросійський міжнародний фронт і виведе Росію з-під основних санкцій. Вона зробить неможливим стягнення з Росії відшкодування за збитки, спричинені війною, а перспективи покарання воєнних злочинців стануть примарними.
Мета Кремля - знищення України і відновлення імперії - залишиться незмінною. А вихід з міжнародної ізоляції навіть після настільки жахливих злочинів Росія розцінить як карт бланш на нові злочини. І використає для підготовки до нового нападу на нашу, вже послаблену і принижену, державу.
Вище військово-політичне керівництво держави має негайно зупинити цей катастрофічний сценарій.
Ніяких переговорів з Росією на тему нашої внутрішньої і зовнішньої політики бути не може в принципі!
Ніяких угод, двосторонніх чи багатосторонніх, де Росія буде в якості «гаранта» будь-чого так само не може бути.
Переговори з росіянами можуть вестися виключно на тему припинення вогню, виведення їхніх військ з України, долі полонених, відшкодування збитків і покарання воєнних злочинців.
А успіх цих переговорів залежить виключно від нашого війська і міжнародної ізоляції держави-агресора.
"Усі війни закінчуються перемовинами".
Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.
Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.
Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.
Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).
Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.
Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.
І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.
Бо я не Ванда і не Нострадамус.
Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.
несших бред про всемирную поддержку страны?
Наверное, то же, что и про их начальника,
строившего дороги (с откатами) для рашистских танков...
Моя страна в 1939-40 г. тоже полагалась на международные гарантии её нейтралитета. В итоге она осталась один-на-один с СССР. Ни один из "гарантов" и пальцем не пошевелил для её спасения. Дальше - оккупация, национальное унижение и террор со стороны оккупантов. Не идите по этому пути.
Международные гарантии независимости Украины сейчас - это санкции в отношении России и поставки западного оружия вашим доблестным вооружённым силам. Однако эта поддержка сохранится только при условии, что Украина идёт на Запад, а не болтается на крючке у орды. Нельзя отказываться от курса на вступление в НАТО, пусть даже сейчас вас не готовы принять. Не готовы принять сегодня - примут завтра или послезавтра, когда падёт Мордор. Главное, Запад будет знать, что Украина стремится к нему присоединиться и поэтому её стоит поддерживать.
За вашу и нашу свободу!
Президент і зелена шобла схоже не розуміє, що доля України залежить від прийнятих ними рішень. Але вони хочуть перекинути відповідальність на громадян, але то так просто не вийде . Вас обрали, вам і приймати рішення.
Коротка відповідь: бізнесмен на букву К, післявоєнний ґешефт.
те що було очевидно для всіх притомних людей з самого початку .. але декому треба, щоб про їхню дурість сказали в очі, бо самі не звикли думати головою, і найбільше бісить, що навіть не залучають людей, які здатні виробити адекватні рішення
Україна продемонструвала усьому світові, що дуже сильна, яскрава та творча країна, в яку варто буде вкладати гроші,
- зазначила Крістіна Квін.