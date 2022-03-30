Великобритания не готова дать Украине гарантии безопасности, как у НАТО, - заместитель премьера Рааб

Великобритания рассмотрит запрос Украины на возможность стать гарантом ее безопасности, но исключает взятие на себя обязательств, которые имеют члены НАТО в рамках Альянса.

Об этом сказал заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Мы очень внимательно рассмотрим все, что, по словам президента Зеленского, ему нужно. Но я думаю, что мы не собираемся в одностороннем порядке повторять обязательства НАТО, по поводу членов НАТО", - сказал Рааб.

Читайте: Великобритания в ООН заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины: "Мы были бы рады сыграть в этом роль"

По его словам, решение Британии о готовности стать гарантом безопасности Украины будет "зависеть от того, что именно задействовано". Но он исключил, что договоренность о гарантиях может включать возможность прямого участия британских войск в войне с РФ.

"Мы очень ясно дали понять, что не собираемся втягивать Россию в прямую военную конфронтацию. Украина не является членом НАТО", - сказал он.

Россия требует от Украины нейтрального статуса и отказа от вступления в НАТО. Украина, со своей стороны, пытается получить гарантии безопасности от международных партнеров, в частности постоянных членов Совбеза ООН, среди которых Британия.