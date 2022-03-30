РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4481 посетитель онлайн
Новости Война
32 437 271

Великобритания не готова дать Украине гарантии безопасности, как у НАТО, - заместитель премьера Рааб

британія

Великобритания рассмотрит запрос Украины на возможность стать гарантом ее безопасности, но исключает взятие на себя обязательств, которые имеют члены НАТО в рамках Альянса.

Об этом сказал заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Мы очень внимательно рассмотрим все, что, по словам президента Зеленского, ему нужно. Но я думаю, что мы не собираемся в одностороннем порядке повторять обязательства НАТО, по поводу членов НАТО", - сказал Рааб.

Читайте: Великобритания в ООН заявила о готовности стать гарантом безопасности Украины: "Мы были бы рады сыграть в этом роль"

По его словам, решение Британии о готовности стать гарантом безопасности Украины будет "зависеть от того, что именно задействовано". Но он исключил, что договоренность о гарантиях может включать возможность прямого участия британских войск в войне с РФ.

"Мы очень ясно дали понять, что не собираемся втягивать Россию в прямую военную конфронтацию. Украина не является членом НАТО", - сказал он.

Россия требует от Украины нейтрального статуса и отказа от вступления в НАТО. Украина, со своей стороны, пытается получить гарантии безопасности от международных партнеров, в частности постоянных членов Совбеза ООН, среди которых Британия.

Великобритания (4913) переговоры (4911) гарантия (154) Рааб Доминик (31)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+67
Нічтого: німці з французами, дадуть будь які гарантії!
Правда, виконувати іх, звичайно не будуть, але то вже інше питання!
показать весь комментарий
30.03.2022 17:13
+64
Тобто, арахамії, подоляки, абрамовичі намадювали якусь цидулу про зобов'язання інших країн навіть не питаючи їхньої думки про цю цидулу.
Хуцпа і розводняк вселенського масштабу.
показать весь комментарий
30.03.2022 17:14
+52
Никто не будет за Украину воевать ни сейчас ни потом, эти подписульки все до ср..ки. Должна быть своя армия, сильная армия, это единственный аргумент!
показать весь комментарий
30.03.2022 17:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
а тебе не турбувала думка, що наш "презедент" найбільше незадоволений такою ситуацією? так він залишався у виграші в будь якому випадку. більш правдоподібно , ніж те, що ти написав!
показать весь комментарий
30.03.2022 18:29 Ответить
Гарант та страна которая на нас напала,это конечно лучшая шутка Квартал 95
показать весь комментарий
30.03.2022 17:44 Ответить
Гарантией может быть только полный разгром и демилитаризация кацапов. Все остальное туфта.
показать весь комментарий
30.03.2022 17:45 Ответить
Что еще нужно этим идиотам чтобы понять что единственная гарантия-это свой собственный ядерный потенциал и право на свободное владение оружием?

2014-го года определенно было мало…
показать весь комментарий
30.03.2022 17:45 Ответить
Які "гарантії" вам через місяць війни? Що вже перемогли, тобто звільнили державу від усіх окупантів, і сіли капітуляцію ***** підписувати? Якщо комусь "чуда хочеться" - от так зранку проснутись і почути що війна якимсь дивом закінчилась, мертві ожили, ***** здохло і міста постали з пилу - то таким до психіатрів.
показать весь комментарий
30.03.2022 17:46 Ответить
ні!просто ті, які окупантів сюди завели і нікуя не зробили для відсічі їм - тепер відбілюють окупантів і обіймаються з ними! ці виродки , по вашому, мають бути представниками України ??
показать весь комментарий
30.03.2022 18:33 Ответить
Ну ... он Чалий, автор Будапештського Меморандуму, тепер веде перемовини під керівництвом Арахамії... Ну от куди його всунути?
показать весь комментарий
30.03.2022 18:36 Ответить
от ці всі фантазії подоляка і накрились мідним тазом.
показать весь комментарий
30.03.2022 17:50 Ответить
Все одно воювати з роією прийдеться. Рано чи пізно. Проте сциклива позиція лише пришвидчує цей момент.
показать весь комментарий
30.03.2022 17:51 Ответить
И так власть имеет проблему - как бы это завернуть говно капитуляции в красивый фантик гарантий, чтобы получилась конфетка. Похоже, никак.
Всё будет неимоверно тяжело, если мы сами не отстоим Украину, нас не будет.
показать весь комментарий
30.03.2022 17:51 Ответить
Як на мене, добре, що брити відмовили зараз. Так, швидше розвалиться та московська х.. ня арахамії-чалого. Треба змінювати переговорну групу на дипломатів патріотів та вірити ЗСУ
показать весь комментарий
30.03.2022 17:52 Ответить
Хоть Британия не брешет. Уважаю!
показать весь комментарий
30.03.2022 17:52 Ответить
Чим більше євросцикуни плазуватимуть перед бункерним окурком тим швидше настане час зіткнення
показать весь комментарий
30.03.2022 17:54 Ответить
Зеленые фантазии, за них кто-то будет воевать, а они будут видосики штамповать и бабло пилить на тендерах.
показать весь комментарий
30.03.2022 17:54 Ответить
А чому вони мають нам їх давати?

Нато - це взаємовигідний блок. Ти воюєш за мене - я воюю за тебе.

А тут нам хтось якісь благодійні гарантії має давати.

Якби ми підписали, що в випадку нападу на них - ми їм теж допомагаємо - інша справа.
показать весь комментарий
30.03.2022 17:54 Ответить
... и в общем итоге мы придем к нато...
показать весь комментарий
30.03.2022 18:01 Ответить
треба розвивати армію і далі, розвивати свою власну оборонку.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:00 Ответить
Ну хоть есть соображающие в стране,а то посмотрел арестовича и его приспешников в комментариях и подумал что в стране одни дибили
показать весь комментарий
30.03.2022 18:03 Ответить
Там одні боти в коментах зєльоних, в тому числі мокшанські. Перевірено
показать весь комментарий
30.03.2022 21:31 Ответить
паРаша сделает ВСЁ , чтоб у нас не было никакой поддержки…
Поэтому их так волнует вступление Украины в НАТО .
Они говорят, что не допустят , чтоб НАТО было рядом с их границей , НО страны Балтии рядом с ними и их это не волнует .
Кацапам нужна Украина беззащитная и внеблоковая , чтоб если не сейчас, то потом , постараться опять поработить её.
Если сейчас в этой войне Мордор не добить , через 5-10-20 лет опять будет война. Все поколения должны жить как на пороховой бочки, оглядываясь на сумасшедшего «соседа» , а там конченных 90% .
Они ненавидят украинцев , они ненавидят русских украинцев , они ненавидят всех кто за Украину . В итоге - либо мы их плюс санкции , либо они нас - другого адекватного варианта не будет.
Все поддерживают Украину , НО гарантий никто не даст на жаль …
показать весь комментарий
30.03.2022 18:03 Ответить
Що я й казав : всі країни із списку Зєлєнского вже члени НАТО. Їхня допомога Україні не може суперечити їхнім обов'язкам по НАТО. Під обов'язками маю на увазі рішення саммітів НАТО, де відмовились від постачання Україні літаків.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:04 Ответить
В ***** эти гарантии, уже будапешт подписали, и отдали ядерное оружие, хватит. Действовать нужно как Израиль, обучать свою армию, поднимать оборонпром и просить оружие и других стран,НАТО за нас воевать не будет, я уверен на 10000 процентов что если бы ********* напала на страны Бвлтии, *** бы НАТО и в этом случае воевало. Орали б и дальше как они обеспокоены и расстроены
показать весь комментарий
30.03.2022 18:05 Ответить
Если мы продуем, никто не даст нам этого сделать. Это наш последний шанс.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:08 Ответить
Еще совсем не давно меня за такие комментарии безжально банили
показать весь комментарий
31.03.2022 07:48 Ответить
Британці не дають гарантій аби українці не погоджувалися на нейтралітет. По-суті вони показують абсурдність нових "стамбульських гарантій". Та і як українська делегація може складати список країн-гарантів без офіційних ратифікацій таких гарантій урядами і парламентами цих країн? Це нонсенс. Тому тільки курс на НАТО.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:10 Ответить
Я вже казав, тільки членство в НАТО, та 5-та стаття дає змогу для участі її членів війсковими. В проекті Зеленського - це тільки гарантії в формі вираза занепокоєння та в кращому випадку поставки стінгерів. Саме цікаве, що на час переговорів в Туреччіні ніхто з "гарантів" навіть не знав, що вони мають бути гарантами, та не давав приводу до таких ідей. Зе -влада розкидає лапшу недолугим громадянам щоб виправдати свою зрадницьку політику.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:19 Ответить
Насправді всі відповіді на питання нашої безпеки лежать в Україні, тобто у нас самих. Шукати відповіді де-інде є помилкою. Якщо об'єднаємось сами в собі то по своїй вірі в себе решта об'єднається навколо нас. І це не якась там теорія, це молекулярна фізика.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:22 Ответить
Гондон и в Африке гондон!
показать весь комментарий
30.03.2022 18:24 Ответить
Какую глупость сделала Украина не вступив в НАТО, когда отказывалась от ядерного оружия. Но я думаю народ тогда скорее всего был бы против, ведь совки тогда составляли большинство в Украине, а это те же ватники.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:25 Ответить
если сейчас даже есть в нато противники вступления
то тогда в 90х тем более они были
в 2008м до начала войы в грузии кто высказался против?
германия и франция
как раз эта была и причиа войны рашки с грузией
они поняли что нато не будет никак вмешиваться
и пошоли на обострение ситуации и потом и начали войну под выдуманным предлогом
показать весь комментарий
30.03.2022 19:40 Ответить
Ну если Великобритания не дает никаких гарантий,кроме помощи ртом,то представте чего будут стоить ,,гарантии,, Израиля и Гермамии с Францией. ТОЛЬКО НАТО
показать весь комментарий
30.03.2022 18:26 Ответить
Меня тоже изначально коробило, что наша переговорная группа решила "расписаться" за США, Китай, Англию, Францию и т.д. Типа мы сначала тут попереговариваем с русскими, а вы потом ратифицировать не забудьте.
Это даже не наглость, а дебилизм какой-то . . . Типа "продавить", выехать на комплексе вины Запада, что не защитил ???

Ну и холодный душ из Лондона - это чтобы даже тупые поняли, альтернативы НАТО, к сожалению, на данном историческом этапе для Украины нет. Вот просто нет и всё.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:28 Ответить
Все эти переговоры и гарантии из области дипломатии, а реально война продолжается, украинская армия продемонстрировала что может неплохо воевать с российской армией, которая на деле оказалась не такой и мощной, как представлялась, да и мотивации у их военных особо нет. Полное освобожение Донбасса вполне реально.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:30 Ответить
Добродію! Ти нашу армію не принижуй приниженням боєздатності російської армії. Це в порівнянні з нами вони так зараз виглядають плюс допомога наших Друзів. Але із рештою країн як мінімум Європи вони би дійсно впорались набагато раніше.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:41 Ответить
Да, вы правы.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:13 Ответить
Не лише Донбасу, Україна ще й Крим звільнить
показать весь комментарий
30.03.2022 21:39 Ответить
Єдиний шанс отримати запрошення до НАТО це відмудохати кацапів епічно і повернути всі окуповані території.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:46 Ответить
І це логічно. НАТО має спільний бюджет, який складається з військових бєджетів держав-членів. Саме за ці кошти і здійснюється оборона. Дуже нелогічно нічого не вкладати та вимагати, щоб тебе захищали. А тому вступаємо до НАТО і не слухаємо нічиїх казок.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:52 Ответить
"Для України мир з москвою завжди був більшим лихом як війна з нею."

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZXbSEhdmlHHJkzAj05HxHNvgleuX1ogpYbjh_IbJUhCDZrQFs1QvVNpeaS0PfswO1Xp1W2noYpgeND-3zVuOLZvFj26skeDmg3_BjleYpGLVgjw5QpE2EcLlgTRZ9pgy1I&__tn__=-]K-R Volodymyr Viatrovych
Я не буду вживати слів «зрада», «капітуляція», лиш поясню те, що почув нині від наших переговорників. Висновки за вами.
Отже, українська делегація пропонує, щоб Зеленський і Путін на зустрічі погодили, а потім кілька держав, серед яких Росія і Китай, підписали разом з Україною багатосторонню міжнародну угоду.
Її суть - Україна ніколи не вступатиме до НАТО чи інших військових блоків і проголошує постійний нейтралітет. Гарантами її безпеки виступають вже згадані Росія (!) та інші країни, які погодяться (анонсований список країн ********* на думку, що хтось навмання тицяв пальцем у географічну мапу).
Україна навіть військові навчання з іншими державами без згоди всіх цих «гарантів» провести не зможе, не кажучи вже про тісніше воєнне співробітництво.
Більше того, Україна пропонує в цьому багатосторонньому міжнародному договорі зафіксувати різні позиції України і Росії щодо статусу Криму і зобов'язатися 15 років не застосовувати силу для вирішення питання Криму. Також передбачається якась окрема угода про ОРДЛО.
І це - лише верхівка айсберга. За словами українських переговірників, вони «дуже просунулися» в погодженні інших питань із Росією.
І це - ще не остаточна угода. А лише «пропозиції України» (!). Але навіть якщо угода буде підписана в такому вигляді, Україна потрапить у пастку, вибратися з якої буде вкрай важко.
Сьогодні весь український народ і весь цивілізований світ об'єднані в боротьбі проти терористичної російської держави. Путін, його урядовці й військові - міжнародні злочинці, проти яких більше 40 держав світу вже подали позови в міжнародний суд. Наше військо дає відсіч ворогу. Західні держави все більше посилюють санкційний тиск на Росію, заганяючи її в ізоляцію і руйнуючи її економіку.
Росія розуміє лише мову сили і саме таке поєднання збройної відсічі і жорстких санкцій - єдина можливість змусити Росію забратися геть з нашої землі, зруйнувати її військово-економічний потенціал і надовго викреслити з кола держав, з якими можна мати справу.
І раптом Україна (!) пропонує, по суті, зняти з Росії цю ізоляцію, перетворити Путіна з військового злочинця на поважного діяча, який разом з лідерами України і світу підпише міжнародну угоду. Яку ратифікують парламенти і яку Україна зобов'язана буде виконувати.
Натомість Росія, як відомо, чхати хотіла власні зобов'язання. Країна-терорист стане «гарантом» безпеки України, а шлях до НАТО, який дає реальні гарантії такої безпеки, буде закрито.
Заяви, що ця нова угода - «те саме, що НАТО» - абсурд. По-перше, країни НАТО у разі нападу на свого члена вступають за неї у війну, а не просто надають якусь допомогу зброєю чи «закритим небом». А, по-друге, в НАТО нема Росії і Китаю!
Така угода зруйнує єдність всередині України. Вона зруйнує антиросійський міжнародний фронт і виведе Росію з-під основних санкцій. Вона зробить неможливим стягнення з Росії відшкодування за збитки, спричинені війною, а перспективи покарання воєнних злочинців стануть примарними.
Мета Кремля - знищення України і відновлення імперії - залишиться незмінною. А вихід з міжнародної ізоляції навіть після настільки жахливих злочинів Росія розцінить як карт бланш на нові злочини. І використає для підготовки до нового нападу на нашу, вже послаблену і принижену, державу.
Вище військово-політичне керівництво держави має негайно зупинити цей катастрофічний сценарій.
Ніяких переговорів з Росією на тему нашої внутрішньої і зовнішньої політики бути не може в принципі!
Ніяких угод, двосторонніх чи багатосторонніх, де Росія буде в якості «гаранта» будь-чого так само не може бути.
Переговори з росіянами можуть вестися виключно на тему припинення вогню, виведення їхніх військ з України, долі полонених, відшкодування збитків і покарання воєнних злочинців.
А успіх цих переговорів залежить виключно від нашого війська і міжнародної ізоляції держави-агресора.












показать весь комментарий
30.03.2022 18:58 Ответить
Хочеться блювати від чергового стереотипу що зараз гуляє на теренах українського культурного простору.

"Усі війни закінчуються перемовинами".

Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.

Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.

Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.

Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).

Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.

Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.

І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.

Бо я не Ванда і не Нострадамус.

Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:59 Ответить
Вірно. Перемир'я після першої світової призвело до наступної війни
показать весь комментарий
30.03.2022 21:42 Ответить
И что после этого можно сказать про двух зеленых попугаев,
несших бред про всемирную поддержку страны?
Наверное, то же, что и про их начальника,
строившего дороги (с откатами) для рашистских танков...
показать весь комментарий
30.03.2022 19:06 Ответить
І яку казочку нам тепер на ніч заспівають?
показать весь комментарий
30.03.2022 19:10 Ответить
Надо готовится к затяжной войне. Нельзя так капитулироавть Надо бороться до последнего. Не идти ни на какие компромиссы. Нам сейчас помогают пока мы боремся. Да , возможно, наша страна будет напоминать Сирию, но рашисты усвоят, что из каждого разрушенного дома, из каждой лесопосадки в окупантів будет лететь если не стингер, то джевелин, если не джевелин, то автоматная очередь, если не автоматная очередь, то коктейль Молотова. Но земля должна гореть у захватчиков под ногами.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:14 Ответить
Выходит список стран - гарантов составлялся по методу выпадения случайных чисел....
показать весь комментарий
30.03.2022 19:16 Ответить
Ніт, цей список хитрозроблений. Він має розсварити Україну зі справжніми країнами-гарантами і кинути її в обійми країни-агресора. З цього списку стирчать вуха Пуйла. А від стамбульських "балакучих голів" тхне зрадонькою.
показать весь комментарий
30.03.2022 22:34 Ответить
Опять обдрыстались.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:17 Ответить
Бритам респект за честность. Не стали замолчать глаза. Вот бы ещё сказали чьи интересы на самом деле представляей президент Украины и руководитель его офиса.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:18 Ответить
Не думайте, что отказ Великобритании предоставлять гарантии - это трусость или безразличие к сражающемуся народу Украины. Наоборот, британцы в в очередной раз поступили как друзья Украины. Честно заявив, что гарантий не будет, они предостерегают Украину от ошибки, которая неизбежно приведёт к национальной катастрофе. Только друзья могут сказать горькую правду. Враги сладко лгут.
Моя страна в 1939-40 г. тоже полагалась на международные гарантии её нейтралитета. В итоге она осталась один-на-один с СССР. Ни один из "гарантов" и пальцем не пошевелил для её спасения. Дальше - оккупация, национальное унижение и террор со стороны оккупантов. Не идите по этому пути.
Международные гарантии независимости Украины сейчас - это санкции в отношении России и поставки западного оружия вашим доблестным вооружённым силам. Однако эта поддержка сохранится только при условии, что Украина идёт на Запад, а не болтается на крючке у орды. Нельзя отказываться от курса на вступление в НАТО, пусть даже сейчас вас не готовы принять. Не готовы принять сегодня - примут завтра или послезавтра, когда падёт Мордор. Главное, Запад будет знать, что Украина стремится к нему присоединиться и поэтому её стоит поддерживать.

За вашу и нашу свободу!
показать весь комментарий
30.03.2022 19:34 Ответить
так НАТО нас брать не хочет...
показать весь комментарий
31.03.2022 00:58 Ответить
Звичайно, нейтралітет і гарантії безпеки в одному реченні є протиріччями. тільки гарантії безпеки - це 1. сильна армія 2. двосторонній безпековий альянс (тобто я воюю за вас, якщо ви воюєте за мене, а не нейтрально).
показать весь комментарий
30.03.2022 19:41 Ответить
Зеленський гарно і емоційно читає з аркушів чужі тексти, нарешті навчився. Але, коли починає озвучувати, чи то самому згенеровані в голові думки, чи то повторяти почуті у себе в жОПі пропозиції єрмаків-подоляків, "то хоч стій, хоч падай". І не ні фіга не смішно, бо очевидно що у них не має жодних конструктивних ідей чи реалістичних планів. Вони пропонують просто фантастичні речі, бо попередньо не пропрацьовують і не погоджують з партнерами чим ставлять останніх в незручне положення.
Президент і зелена шобла схоже не розуміє, що доля України залежить від прийнятих ними рішень. Але вони хочуть перекинути відповідальність на громадян, але то так просто не вийде . Вас обрали, вам і приймати рішення.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:01 Ответить
Как можно такое заявлять сидя за бугром попивая чашечку кофе ? Мы не даем гарантий , мы не даем самолеты , мы не закроем небо .. Кредитная контора НАТО и больше ни куя...
показать весь комментарий
30.03.2022 20:05 Ответить
Как можно заявить - Крым и ОРДЛО за скобки, и - НАТО нам не нужно, сидя под куполом ПВО Пороха, и попивая чашечку кофе ? Мир в глазах, асфальт вместо ракет.... Кредитная контора Бени и больше ни куя...
показать весь комментарий
30.03.2022 20:22 Ответить
Честно, до сих пор не понимаю, зачем нам вести эти переговоры. Было понятно с самого начала, что пуйло не отступит от своих требований, пока не получит военного поражения в украине. Гарантии безопасности нам никто не даст, потому что единственная гарантия это сильная армия и вступление в нато. И еще собственное ядерное оружие. Никто еще не нападал на страну нато с ядерным оружием. Все остальные гарантии, как показывает история, не работают. Может быть нашему руководству навязывают эти переговоры партнёры? Может быть они считают, что с пуйлом можно договориться? Наивные. И глупые. Никакие договоры с россией не работают, если россия считает, что соблюдать их ей не выгодно.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:35 Ответить
"...не понимаю, зачем нам вести эти переговоры."

Коротка відповідь: бізнесмен на букву К, післявоєнний ґешефт.
показать весь комментарий
31.03.2022 00:12 Ответить
Нейтральність без надійного союзника для якого ти стратегічний інтерес це джерело вічних проблем, ми не швейцарія, на нашій землі вічно будуть війни, закінчиться ця буде наступна, і швидше за все якщо підпишуть те зо заявили то в найближчі пару років(за цей час ми не відновимо й 10 частини зруйнованого), ми або вступимо в НАТО, або будемо зоною де вічно йдуть війни і наддержави випускають пар. Хочете мир будьякою ціною? Ви за ЗЕ вже проголосували, замість миру найстрашніша війна після другої світової, підпишуть ту бумажку будемо мати ще одну.
показать весь комментарий
30.03.2022 21:07 Ответить
Варіант договору Банкової, в якому провідні країни світу, передбачувані підписантами цього договору, повинні взяти на себе зобов'язання, за аналогією з НАТО, у разі військової агресії проти України, як і очікувалося, виявився утопічним, що було зрозуміло інтелектуальній частині суспільства, крім членів делегації від України. Цікаво хто автор догвору?
показать весь комментарий
30.03.2022 21:29 Ответить
Вони майже прямим текстом говорить арахамія йди за російським кораблем, раша готується до боїв на підні і сході. Нам треба готуватися до нової затяжної війни
показать весь комментарий
30.03.2022 22:26 Ответить
Гарантуємо те що нічого НЕ ГАРАНТУЄМО
показать весь комментарий
30.03.2022 22:45 Ответить
"... він виключив, що домовленість про гарантії може включати можливість прямої участь британських військ у війні з РФ ... "
те що було очевидно для всіх притомних людей з самого початку .. але декому треба, щоб про їхню дурість сказали в очі, бо самі не звикли думати головою, і найбільше бісить, що навіть не залучають людей, які здатні виробити адекватні рішення
показать весь комментарий
31.03.2022 00:14 Ответить
Потрібно таки пристрелити Абрамовича на Пікаділлі і заявити що саме там кордон України!
показать весь комментарий
31.03.2022 00:40 Ответить
О,як завжди: бєніренегатакаламоя напьорсточніки пішли на сепаратні перемовини зкремлівською мафією-так зразу пробуксовує допомога а може і зникнути і взагалі!І, злодії з України,памятайте,що санкції з усього світу теж зникнуть!
показать весь комментарий
31.03.2022 06:22 Ответить
Україні варто було б запросити гарантій у Китаю. Китай не цікавить ні НАТО, ні раша...
показать весь комментарий
31.03.2022 08:32 Ответить
Україні потрібно оголосити війну Польщі. Що Польща мусиме тоді робити? Правильно, окупувати Україну. Хоча б західні території.
показать весь комментарий
31.03.2022 08:35 Ответить
Ще є такий варіант: оголосити війну Великобританії. ... Потім, коли їх війська ввійдуть в Україну, капіталювати. Примкнути до Британії, може не повністю, а як протекторат, тобто з обмеженими правами.
показать весь комментарий
31.03.2022 08:41 Ответить
За словами Квін, світ вже готовий надавати Україні потужну підтримку, як фінансово так і морально. Вам допоможуть оговтатись від жаху та відбудувати зруйноване.
Україна продемонструвала усьому світові, що дуже сильна, яскрава та творча країна, в яку варто буде вкладати гроші,
- зазначила Крістіна Квін.
показать весь комментарий
06.04.2022 03:48 Ответить
Страница 3 из 3
 
 