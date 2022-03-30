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Новости Война
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В Ирпень нельзя будет вернуться как минимум месяц. Город постоянно обстреливают войска РФ из Бучи и Ворзеля, - мэр Маркушин

маркушин

На протяжении минимум месяца жителям освобожденного Ирпеня в Киевской области нельзя возвращаться в свои дома.

Об этом рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Хочу обратиться к нашим горожанам. Не возвращаемся пока в город, это небезопасно. Я скажу, когда вернуться. Но в ближайший месяц точно возвращаться нельзя. Дайте нам время справиться с врагом. Не бывает свободного Ирпеня без свободной Бучи, Ворзеля и Гостомеля. Ибо оттуда идут на нас обстрелы. Когда мы освободим эти города, нам будет легче работать над восстановлением нашего города", - пояснил он.

Мэр предупредил, что в городе действует строгий пропускной режим, и он не будет пускать туда жителей, чтобы не подвергать их опасности.

Когда в городе станет безопасно, городские власти должны еще восстановить критическую инфраструктуру.

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Маркушин сообщил, что Ирпень на 100% находится под контролем украинских военных, но постоянно подвергается обстрелам.

"Нас постоянно обстреливают из районов Бучи, Ворзеля. Ирпень страдает от обстрелов "Градов", минометов, от тяжелой артиллерии, частично нас обстреливают из танков и стрелкового оружия", - сказал он.

Мэр уточнил, что российские войска обстреливают весь город, но особенно часть района Синергии, Стоянки, Романовки и СМУ.

"Что было понятно: район по направлению Ворзеля, район по направлению Житомирской трассы, романовское направление и направление из Гостомеля. Потому что территория оккупирована временно российскими войсками", - пояснил он.

Мэр также сообщил, что российскими оккупантами были частично заминированы парки города, но они уже разминированы. Теперь украинские специалисты проверяют леса поблизости.

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По словам Маркушина, в Ирпене остается около 3,5 тысячи жителей. Но их может быть больше, поскольку сейчас проверяются подвалы на территории, захваченной российскими войсками.

Ирпень (370)


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Топ комментарии
+4
не пророк а военный преступник и мега мудак
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30.03.2022 17:31
+1
Тобто під Києвом кацапи мінімум місяць сидіти будуть?
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30.03.2022 17:29
+1
який місяць. Ви думаєте, кацапи відходять? Повірили кацапам, що ім Києв не треба. Вони вже обстрілбвали околиці, вже бачили вогні міста. Це як голодного поманили іжею Накопичують сили, враховують помилки та через тиждень-два вдарять знову. Мінувати, рити траншеі, заходитм в Бучу, Ірпінь та перетворювати руіни в фортеці. Ця війна на виснаження.
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30.03.2022 17:37
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Гіркін - https://patrioty.org.ua/politic/nas-bytymut-z-pid-kozhnoho-kushcha-teroryst-hirkin-rozpoviv-chomu-rosiisku-armiiu-chekaie-rozghrom-415929.html пророк .
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30.03.2022 17:27 Ответить
не пророк а военный преступник и мега мудак
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30.03.2022 17:31 Ответить
Почитай.
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30.03.2022 17:41 Ответить
Тобто під Києвом кацапи мінімум місяць сидіти будуть?
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30.03.2022 17:29 Ответить
Это предварительно - через месяц уже никто и не вспомнит об этом. 25 мая 2014 года тоже говорили что аєропорт Донецк временно закрыт на 2 недели или на неделю.... НО что было дальше мы все знаем
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30.03.2022 18:19 Ответить
ой, божечки, оце ми чуємо цілу ніч і цілий день, як наших там орки гатять. а ми думали, це наші гатять орків! сподіваюсь, ми їх знищимо всіх до одного!
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30.03.2022 17:32 Ответить
Я на окраине киева в сторона ирпенябучи живу,вчера наши норм артой херачили по кацапам,седня поменьше
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30.03.2022 17:43 Ответить
який місяць. Ви думаєте, кацапи відходять? Повірили кацапам, що ім Києв не треба. Вони вже обстрілбвали околиці, вже бачили вогні міста. Це як голодного поманили іжею Накопичують сили, враховують помилки та через тиждень-два вдарять знову. Мінувати, рити траншеі, заходитм в Бучу, Ірпінь та перетворювати руіни в фортеці. Ця війна на виснаження.
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30.03.2022 17:37 Ответить
Щось не зрозуміло, те ж саме він казав 2 неділі тому. З його логики будемо чекати ще місяць поки у них не закіньчаться **********?
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30.03.2022 17:39 Ответить
На заходь ,живи там.
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30.03.2022 17:47 Ответить
Не зрозумів Бучи вже ж як мінімум 5 раз звільнили...чи то просто тексти були?
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30.03.2022 18:19 Ответить
Збройні сили це 250 тис чоловік. Кацапи ввели 100-150 тис мяса. Чого кацапи їдуть куди їм заманеться, сидять руйнують все навкого, грабують і гвалтують, а ЗСУ їх місяцями вибивать будуть з перевагою у 1,5-2 рази???
Це якась така фішка не нашкодить нікому руками ЗСУ, а дать наробить вдесятеро більше шкоди руками кацапів????
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30.03.2022 18:35 Ответить
за останньою інформацією, вже 300 тисяч увійшло, якщо включати дебіків з ОРДЛО і ЧВК.
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30.03.2022 19:48 Ответить
 
 