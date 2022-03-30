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Новости Агрессия России против Украины Война
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С начала войны оккупанты похитили 11 мэров городов и 8 других должностных лиц муниципалитетов, - Денисова

денисова

На временно оккупированных территориях Украины продолжаются массовые похищения людей российскими захватчиками.

Об этом уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Херсонской области рашисты, представившиеся сотрудниками "милиции", захватили в плен известного общественного деятеля, волонтера и священника Православной церкви Украины Сергея Чудиновича. Трое боевиков ворвались в церковь, провели обыск, проверили документы и мессенджеры у собравшихся, после чего забрали Сергея в неизвестном направлении", - написала Денисова.

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Она также сообщила, что за сутки российские военные похитили мэра Приморска Запорожской области Александра Кошелевича, мэра Берислава Александра Шаповалова и мэра Голой Пристани Александра Бабича в Херсонской области.

В Сумской области захватчики похитили старосту Новоборовицкого старостинского округа Анатолия Серого. Боевики отметили, что вернут старосту при условии, если будет расчищена дорога в Новые Боровичи от поваленных деревьев.

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По ее словам, всего с начала войны оккупанты похитили 11 мэров городов и 8 других должностных лиц муниципалитетов.

"Похищением заложников российские боевики грубо нарушают статьи 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека", - отметила Денисова.

Омбудсмен призвала международное сообщество усиливать санкционное и экономическое давление на государство-террориста РФ для прекращения военного вторжения в Украину и возвращения всех захваченных заложников.

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Денисова (996) мэр (1648) похищение (1684) россия (95326)


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ось мерів прокурорів судів депутатів мусорню, не шкода від слова зовсім!
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30.03.2022 17:40 Ответить
а назначенных этих властью чиновников сколько?
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30.03.2022 17:56 Ответить
Тобі *** курка відкогучена нема чим займатись більше???

А що там по полоненим ЗСУ???
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30.03.2022 18:08 Ответить
То ********* в пріоритеті, то дзвінки мамкам окупантів, то третє, то десяте!
А ти ******* повинна САМА виїхати і обмінювати!
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30.03.2022 18:11 Ответить
 
 