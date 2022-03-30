Минобороны РФ заявляет о плановой перегруппировке войск на Киевском и Черниговском направлениях: "Все основные задачи выполнены"
В Минобороны РФ сообщили о плановой перегруппировке оккупационных войск в Киевском и Черниговском направлениях, отметив, что все основные задачи на этих направлениях выполнены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"На Киевском и Черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск, все основные задачи ВС России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены", - отметили в Минобороны РФ.
"На первом этапе сделки планировалось заставить противника сконцентрировать силы для содержания крупных городов, сковать их, эти цели выполнены", - отметили в ведомстве страны-агерсора.
Напомним, в Минобороны Украины ранее заявили, что, несмотря на заявления россиян в Стамбуле по поводу уменьшения активности ВС РФ на Киевском и Черниговском направлениях, пока отвод российских войск не наблюдается. Враг не отказался от попыток захватить Киев и Чернигов, считают в ведомстве.
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100% Ці ****** будуть намагатися відрізати Київ від постачання Заходом зброї з тер бульбашів
получишь ещеминимум 50000 раненых.
они что, вегетарианци? не сосут?
Среда 30.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 16741 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 25 марта это 4862 погибший. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 1 апреля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Хоть трупы своих орков заберите, уроды.
Устал уже орать: сухопутный коридор в Крым и далее в ПМР. Вот основная цель путлера. Уничтожение базы ВМСУ в Одессе и закрытое Черное море для Украины.
То неважливо - головне, що тільки ви точно знаєте плани путіна.
А як справи у морського десанту?
Марік до сих пір тримається біля моря - якийсь спорчений морський дєсант був.
Минских соглашений уже нет.
Мы их будем долбить до последнего, главное чтобы снарядов хватило.
Никто останавливаться не будет.
Ти хоч почитай, що це значить, а то в методичці написали, а мозку зрозуміть значення слів немає.
шухевич вдень...с самого утрячка в режимі нон-стоп..
"Усі війни закінчуються перемовинами".
Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.
Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.
Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.
Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).
Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.
Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.
І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.
Бо я не Ванда і не Нострадамус.
Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZXbSEhdmlHHJkzAj05HxHNvgleuX1ogpYbjh_IbJUhCDZrQFs1QvVNpeaS0PfswO1Xp1W2noYpgeND-3zVuOLZvFj26skeDmg3_BjleYpGLVgjw5QpE2EcLlgTRZ9pgy1I&__tn__=-]K-R Volodymyr Viatrovych
Я не буду вживати слів «зрада», «капітуляція», лиш поясню те, що почув нині від наших переговорників. Висновки за вами.
Отже, українська делегація пропонує, щоб Зеленський і Путін на зустрічі погодили, а потім кілька держав, серед яких Росія і Китай, підписали разом з Україною багатосторонню міжнародну угоду.
Її суть - Україна ніколи не вступатиме до НАТО чи інших військових блоків і проголошує постійний нейтралітет. Гарантами її безпеки виступають вже згадані Росія (!) та інші країни, які погодяться (анонсований список країн ********* на думку, що хтось навмання тицяв пальцем у географічну мапу).
Україна навіть військові навчання з іншими державами без згоди всіх цих «гарантів» провести не зможе, не кажучи вже про тісніше воєнне співробітництво.
Більше того, Україна пропонує в цьому багатосторонньому міжнародному договорі зафіксувати різні позиції України і Росії щодо статусу Криму і зобов'язатися 15 років не застосовувати силу для вирішення питання Криму. Також передбачається якась окрема угода про ОРДЛО.
І це - лише верхівка айсберга. За словами українських переговірників, вони «дуже просунулися» в погодженні інших питань із Росією.
І це - ще не остаточна угода. А лише «пропозиції України» (!). Але навіть якщо угода буде підписана в такому вигляді, Україна потрапить у пастку, вибратися з якої буде вкрай важко.
Сьогодні весь український народ і весь цивілізований світ об'єднані в боротьбі проти терористичної російської держави. Путін, його урядовці й військові - міжнародні злочинці, проти яких більше 40 держав світу вже подали позови в міжнародний суд. Наше військо дає відсіч ворогу. Західні держави все більше посилюють санкційний тиск на Росію, заганяючи її в ізоляцію і руйнуючи її економіку.
Росія розуміє лише мову сили і саме таке поєднання збройної відсічі і жорстких санкцій - єдина можливість змусити Росію забратися геть з нашої землі, зруйнувати її військово-економічний потенціал і надовго викреслити з кола держав, з якими можна мати справу.
І раптом Україна (!) пропонує, по суті, зняти з Росії цю ізоляцію, перетворити Путіна з військового злочинця на поважного діяча, який разом з лідерами України і світу підпише міжнародну угоду. Яку ратифікують парламенти і яку Україна зобов'язана буде виконувати.
Натомість Росія, як відомо, чхати хотіла власні зобов'язання. Країна-терорист стане «гарантом» безпеки України, а шлях до НАТО, який дає реальні гарантії такої безпеки, буде закрито.
Заяви, що ця нова угода - «те саме, що НАТО» - абсурд. По-перше, країни НАТО у разі нападу на свого члена вступають за неї у війну, а не просто надають якусь допомогу зброєю чи «закритим небом». А, по-друге, в НАТО нема Росії і Китаю!
Така угода зруйнує єдність всередині України. Вона зруйнує антиросійський міжнародний фронт і виведе Росію з-під основних санкцій. Вона зробить неможливим стягнення з Росії відшкодування за збитки, спричинені війною, а перспективи покарання воєнних злочинців стануть примарними.
Мета Кремля - знищення України і відновлення імперії - залишиться незмінною. А вихід з міжнародної ізоляції навіть після настільки жахливих злочинів Росія розцінить як карт бланш на нові злочини. І використає для підготовки до нового нападу на нашу, вже послаблену і принижену, державу.
Вище військово-політичне керівництво держави має негайно зупинити цей катастрофічний сценарій.
Ніяких переговорів з Росією на тему нашої внутрішньої і зовнішньої політики бути не може в принципі!
Ніяких угод, двосторонніх чи багатосторонніх, де Росія буде в якості «гаранта» будь-чого так само не може бути.
Переговори з росіянами можуть вестися виключно на тему припинення вогню, виведення їхніх військ з України, долі полонених, відшкодування збитків і покарання воєнних злочинців.
А успіх цих переговорів залежить виключно від нашого війська і міжнародної ізоляції держави-агресора.