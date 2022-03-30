РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4911 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
24 651 95

Минобороны РФ заявляет о плановой перегруппировке войск на Киевском и Черниговском направлениях: "Все основные задачи выполнены"

донбас,рф,армія,окупанти,найманці

В Минобороны РФ сообщили о плановой перегруппировке оккупационных войск в Киевском и Черниговском направлениях, отметив, что все основные задачи на этих направлениях выполнены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"На Киевском и Черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск, все основные задачи ВС России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены", - отметили в Минобороны РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пленные оккупанты врут, что не знали, что едут убивать украинцев или не могли отказаться, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

"На первом этапе сделки планировалось заставить противника сконцентрировать силы для содержания крупных городов, сковать их, эти цели выполнены", - отметили в ведомстве страны-агерсора.

Напомним, в Минобороны Украины ранее заявили, что, несмотря на заявления россиян в Стамбуле по поводу уменьшения активности ВС РФ на Киевском и Черниговском направлениях, пока отвод российских войск не наблюдается. Враг не отказался от попыток захватить Киев и Чернигов, считают в ведомстве.

Автор: 

армия РФ (19011) Киев (25466) Киевская область (4113) Чернигов (883) Черниговщина (1485) Минобороны рф (923)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+57
План був простий - втратити 80% особового калу та "тактично перегрупуватися"

100% Ці ****** будуть намагатися відрізати Київ від постачання Заходом зброї з тер бульбашів
показать весь комментарий
30.03.2022 18:24
+43
Скоро и в Херсоне все поставленные задачи будут выполнены, а там и в Донецке, и в Луганске, и в Севастополе.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:26
+34
Сосать они будут, а не намагаться
показать весь комментарий
30.03.2022 18:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
План був простий - втратити 80% особового калу та "тактично перегрупуватися"

100% Ці ****** будуть намагатися відрізати Київ від постачання Заходом зброї з тер бульбашів
показать весь комментарий
30.03.2022 18:24 Ответить
Сосать они будут, а не намагаться
показать весь комментарий
30.03.2022 18:27 Ответить
17000 уже отсосали.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:31 Ответить
а умнож на 3.
получишь ещеминимум 50000 раненых.
они что, вегетарианци? не сосут?
показать весь комментарий
30.03.2022 18:43 Ответить
Мінімум 60 тис кто там их считает.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:00 Ответить
Серед 50 мвнімум ще 5-10 відійшли,щей немврчно спалили,розчавили...
показать весь комментарий
30.03.2022 19:56 Ответить
GeneralSVR(reserv) Скоро 2 афгана маченай мардвы будет.
Среда 30.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 16741 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 25 марта это 4862 погибший. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 1 апреля. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:21 Ответить
Але будуть робити спробу, запевняю вас, з використанням білоруських військ.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:44 Ответить
Из белорусов такие вояки как из меня главнокомандующий.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:44 Ответить
Навряд,будут пробувати вийти на кордон,лугдон областей,хоча хз шо в них в голові
показать весь комментарий
30.03.2022 18:28 Ответить
Це ще не кінець. Крим з'єднали з Донбасом. А там знов якісь угоди "просто перестать стрелять" щоб зализати рани і знову в бій поки не знищить Україну. Вони ж воюють не проти влади в Києві там все добре, вони воюють з народом України.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:57 Ответить
Орки больше всего бояться лезть на западную Украину, там же по их мнению колыбель Бандеровцев.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:57 Ответить
і недарма бояться.Тут їх точно в полон не братимуть.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:10 Ответить
так може ви до нас, блище до фронту, та вони злякаються і потікають до кордону?
показать весь комментарий
31.03.2022 03:35 Ответить
Уроды.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:24 Ответить
Скоро и в Херсоне все поставленные задачи будут выполнены, а там и в Донецке, и в Луганске, и в Севастополе.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:26 Ответить
Як би ж так.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:38 Ответить
и в Чернобаевке
показать весь комментарий
31.03.2022 07:03 Ответить
и в Чернобаевке
показать весь комментарий
31.03.2022 07:03 Ответить
и в Чернобаевке
показать весь комментарий
31.03.2022 07:06 Ответить
перегрупповалысь,бо половына нырнула у грунты наши...
показать весь комментарий
30.03.2022 18:28 Ответить
свіже м'ясо
показать весь комментарий
30.03.2022 18:28 Ответить
Через недельку будут на Донбассе.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:28 Ответить
Сасать
показать весь комментарий
30.03.2022 18:32 Ответить
С грунтовыми водами.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:22 Ответить
Им пока пендаля не дашь, не свалят с Украины - увидев как живут украинцы они разбежались как коровы в кукурузе. Теперь их от сюда нужно батогом гнать.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:29 Ответить
Бункерный о реальных выполненных задачах не знает, видимо.
Хоть трупы своих орков заберите, уроды.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:30 Ответить
рано ещё..."жыдоугробурят в собственном соусе" ещё не хит в рецептах местных поваров..
показать весь комментарий
30.03.2022 18:33 Ответить
"На першому етапі операції планувалося змусити супротивника сконцентрувати сили для утримання великих міст, скувати їх, ці цілі виконані", - зазначили у відомстві країни-агерсора.

Устал уже орать: сухопутный коридор в Крым и далее в ПМР. Вот основная цель путлера. Уничтожение базы ВМСУ в Одессе и закрытое Черное море для Украины.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:30 Ответить
То чому ж на основний удар було так мало кинуто, що вистачило аж до Миколаєва? ))
То неважливо - головне, що тільки ви точно знаєте плани путіна.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:33 Ответить
Посмотрим. Заскриньте мой кооментапий.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:11 Ответить
Тому що вони були змушені кидати морський десант на Маріуполь
показать весь комментарий
30.03.2022 19:49 Ответить
Ага, у рашки тільки один був морський десант?
А як справи у морського десанту?
Марік до сих пір тримається біля моря - якийсь спорчений морський дєсант був.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:20 Ответить
навіщо вони тоді весь боєздатний десант в гостомелі положили 24-25.02 ?
показать весь комментарий
30.03.2022 18:34 Ответить
Головне завдання їхнє полягало в захопленні Києва, а інші напрямки для відведення наших збройних сил, на першому етапі. Тому був Гостомель. Цей етап,захоплення Києва вони програли і нарешті дійшло,що це нереально. Тепер і чернігівський напрямок не потрібен оркам, якщо Києва не брати. Зараз зосередять все на південно-східному напрямку. Але я не експерт, надіємся компетентні фахівці вже вивчають стратегію ворога і приймають відповідні рішення.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:58 Ответить
Луку не просто було пов'язати кров'ю, і це лише для захоплення Києва - першочергове завдання провалилося і інші проваляться.
показать весь комментарий
31.03.2022 00:43 Ответить
кек) сухопутний коридор в Крим і так є - називається Кримський міст.Ти якусь фуйну написав якшо чесно.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:00 Ответить
Честно Ваня, то ты дебил. Извини, конечно, но ты не соображаешь что такое сухопутье для тяжелых войск и что такое мост, который в любой момент может быть уничтожен.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:10 Ответить
Не стоит из прутина злого гения лепить. Он просто банальное *****.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:03 Ответить
Ну если основная задача было получить ********, то да, согласен
показать весь комментарий
30.03.2022 18:31 Ответить
тут даже перевиповнили))
показать весь комментарий
31.03.2022 03:38 Ответить
Схоже на правду.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:31 Ответить
хто приперся не броні - повертається в труні (чорній пластик)
показать весь комментарий
30.03.2022 18:31 Ответить
Розвалити міста і села, щоб потім платити за їх відбудову - це супер цілі.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:32 Ответить
Ты так уверен что заплатит? Что заберут у него эти 300ярдов?
показать весь комментарий
30.03.2022 19:30 Ответить
Думаю что сейчас основная задача у них будет отрезать донецкую и луганскую область, Мариуполь и Херсон. После этого объявить типо завершения "операции".
показать весь комментарий
30.03.2022 18:33 Ответить
парад на красні площі 9 травня...)(уйлу покажуть пабєду.тому будуть орки лізти мов оскаженілі
показать весь комментарий
30.03.2022 18:48 Ответить
В курск они согнали очень много техники , и личного состава возможно и харьков обойдут,не зря же им изюм нужен
показать весь комментарий
30.03.2022 18:50 Ответить
Нехорошие дела...а всякие експерты недавно говорили что кацапская армия истощается и вот скоро потеряет боездатность..как бы не так...
показать весь комментарий
30.03.2022 19:35 Ответить
Наша ьакже к сожалению истощается(((
показать весь комментарий
30.03.2022 22:40 Ответить
Вся надія на друге дихання - поставки від союзників.
показать весь комментарий
31.03.2022 00:30 Ответить
Уже...
показать весь комментарий
30.03.2022 21:51 Ответить
А дальше что?
Минских соглашений уже нет.
Мы их будем долбить до последнего, главное чтобы снарядов хватило.
Никто останавливаться не будет.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:57 Ответить
Зеленский!Не веди сепаратные переговоры.Украина,уже ментально победила рашку.«Дубина народной войны»добьёт рашку и война закончится, а русские оккупанты навсегда забудут дорогу в Украину.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:33 Ответить
***... Сєпаратниє пєрєгавори, яке слово розумне.
Ти хоч почитай, що це значить, а то в методичці написали, а мозку зрозуміть значення слів немає.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:35 Ответить
Задача выполнена. Зашварено 17000 солдат , из них 1-2 тысяч призовников.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:33 Ответить
"операція" - 1. прийшли; 2.сдохли; 3.пішли - геніально!
показать весь комментарий
30.03.2022 18:33 Ответить
Хай брешуть далі. І хай у це вірять. Верной дорогой идёте, товарищи! Попутного х.я в спину!
показать весь комментарий
30.03.2022 18:34 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2022 18:35 Ответить
те шо сверху, мабуть на перегрупировку?
показать весь комментарий
30.03.2022 18:43 Ответить
щас самое время отвоевывать территории, потому что уже никто не ссыт что атопутеннападет. щас можно уже стрелять чем угодно и куда угодно потому что уже состояние войны
показать весь комментарий
30.03.2022 18:35 Ответить
Это они понимают и боятся
показать весь комментарий
30.03.2022 20:59 Ответить
не дадут, за шаг до победы зельц побежит подписывать бумаги...
показать весь комментарий
31.03.2022 03:39 Ответить
отримали пізди, коли відгребуть на донбасі, то що будуть казати?
показать весь комментарий
30.03.2022 18:36 Ответить
Шо план выполнен на 100%
показать весь комментарий
30.03.2022 18:40 Ответить
Упоротые на России ждут 9 мая, парада победы, праздника победобесия, как бункер-дед обещал. Мы будем ******* путинскую рашку без переговоров и разговоров, чтобы русские оккупанты навсегда забыли дорогу в Украину.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:37 Ответить
Все идёт по плану, а я люблю Нирвану
показать весь комментарий
30.03.2022 18:39 Ответить
Як хитро щурі поразку перетворюють в перемогу. Але це їм не допоможе.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:40 Ответить
Не на часі розслаблятись. Боюсь що тепер по східному кордону завжди буде як у Ізраїля з сектором гази.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:41 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2022 18:44 Ответить
та то полуправда...
шухевич вдень...с самого утрячка в режимі нон-стоп..
показать весь комментарий
30.03.2022 18:49 Ответить
Все срочно евакуируйтесь в Чернобаевку, самое безопасное место на сегодня.
показать весь комментарий
30.03.2022 19:34 Ответить
тобто вбивство наших жінок і дітей, руйнування наших міст, створення гуманітарної катастрофи і геноцид - це і є їх основні завдання.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:44 Ответить
Пограбили, помародерили, понастловали и домой в улус, в орду. Тысяча лет прошла, ничего не меняется, пора выучить.
показать весь комментарий
30.03.2022 22:38 Ответить
вони хочуть щоб улус був тут, щоб тут була територія їх грьобаної орди, їх курви заздрять що українці ліпше живуть, так, ніби ми за їх рахунок ліпше жили, от і послали своїх вишкрябків до нас, щоб і ми погано жили. це ж не путін їх сюди посилає, він тільки накази надає як йому вигідно, це їх старі підорви і молоді курви сюди їх посилають відмарадьорити, вбити, от послухайте їх розмови.
показать весь комментарий
31.03.2022 08:18 Ответить
Перегруппировка 17 тыс солдат в полиэтилен и чернозем, задание выполнено.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:48 Ответить
тут надо шота с ЮМЗ делать! если бабульки дает запад, да и в бюджете что-то есть, нужно его запустить работать в 3 смены, а не как до войны- 2 раза в неделю! и дальность ракет увеличить, ведь есть же все эти вещи! и то что Пашинского поставили сейчас( не знаю правда или фейк) каким то большим чиновником по оборонке это очень хорошо! Слава Нации!
показать весь комментарий
30.03.2022 18:49 Ответить
Хто там ближче, плюньте в харю тому "Міноборони РФ".
показать весь комментарий
30.03.2022 18:49 Ответить
****** ховрашки https://t.me/crisis2022/5407
показать весь комментарий
30.03.2022 18:50 Ответить
оркестр, парадная форма, уехали в Донецк? А если и там облом? Куда потом, на Лондон?
показать весь комментарий
30.03.2022 18:53 Ответить
У них что была цель получить пиZ.. на киевском и черниговском направлениях? Тогда да - выполнено. Ждём выполнения целей на других направления
показать весь комментарий
30.03.2022 18:56 Ответить
Считаю, что нужно по достоинству оценить их титанические попытки придумать хоть бы отдаленно правдоподобную причину, которая объясняла бы рускому ватному быдлу причину тотального провала...
показать весь комментарий
30.03.2022 18:56 Ответить
Хочеться блювати від чергового стереотипу що зараз гуляє на теренах українського культурного простору.

"Усі війни закінчуються перемовинами".

Я не можу зараз когось відправляти вчити історію, бо у людей вистачає більш негайних справ. Як у тилу так і на фронті.

Але я заощаджу ваш час і скажу як воно насправді.

Усі війни закінчуються перемогою або поразкою. Перемога здобувається негайно наприкінці бойових дій.
Поразка буває відкладена на пізніше. Наприклад перемир'ям або перемовинами.

Усі війни закінчуються капітуляцією однієї з сторін. Іноді навіть без будь яких умов та кондицій (бєзоговорочною).

Генерал Кребс у Берлині не брав участі у перемовинах. Він тупо виконував волю переможців. Це зовсім інше.
Те ж саме було і в Токіо. Нацією що не програла жодної війни за свій тисячорічний літопис.

Зрозумійте це. Не крадіть самі в себе шанс на перемогу, повернення усіх територій та забезпечення миру наступним поколінням.

І я казав у 14 та 15 роках. Не підете у наступ за Донбас та Крим - знову поллється українська кров. І знову не на ваших умовах.

Бо я не Ванда і не Нострадамус.

Я просто уважно вивчав історію. Щоб вчити її не повторювати.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:57 Ответить
"Для України мир з москвою завжди був більшим лихом як війна з нею."

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZXbSEhdmlHHJkzAj05HxHNvgleuX1ogpYbjh_IbJUhCDZrQFs1QvVNpeaS0PfswO1Xp1W2noYpgeND-3zVuOLZvFj26skeDmg3_BjleYpGLVgjw5QpE2EcLlgTRZ9pgy1I&__tn__=-]K-R Volodymyr Viatrovych
Я не буду вживати слів «зрада», «капітуляція», лиш поясню те, що почув нині від наших переговорників. Висновки за вами.
Отже, українська делегація пропонує, щоб Зеленський і Путін на зустрічі погодили, а потім кілька держав, серед яких Росія і Китай, підписали разом з Україною багатосторонню міжнародну угоду.
Її суть - Україна ніколи не вступатиме до НАТО чи інших військових блоків і проголошує постійний нейтралітет. Гарантами її безпеки виступають вже згадані Росія (!) та інші країни, які погодяться (анонсований список країн ********* на думку, що хтось навмання тицяв пальцем у географічну мапу).
Україна навіть військові навчання з іншими державами без згоди всіх цих «гарантів» провести не зможе, не кажучи вже про тісніше воєнне співробітництво.
Більше того, Україна пропонує в цьому багатосторонньому міжнародному договорі зафіксувати різні позиції України і Росії щодо статусу Криму і зобов'язатися 15 років не застосовувати силу для вирішення питання Криму. Також передбачається якась окрема угода про ОРДЛО.
І це - лише верхівка айсберга. За словами українських переговірників, вони «дуже просунулися» в погодженні інших питань із Росією.
І це - ще не остаточна угода. А лише «пропозиції України» (!). Але навіть якщо угода буде підписана в такому вигляді, Україна потрапить у пастку, вибратися з якої буде вкрай важко.
Сьогодні весь український народ і весь цивілізований світ об'єднані в боротьбі проти терористичної російської держави. Путін, його урядовці й військові - міжнародні злочинці, проти яких більше 40 держав світу вже подали позови в міжнародний суд. Наше військо дає відсіч ворогу. Західні держави все більше посилюють санкційний тиск на Росію, заганяючи її в ізоляцію і руйнуючи її економіку.
Росія розуміє лише мову сили і саме таке поєднання збройної відсічі і жорстких санкцій - єдина можливість змусити Росію забратися геть з нашої землі, зруйнувати її військово-економічний потенціал і надовго викреслити з кола держав, з якими можна мати справу.
І раптом Україна (!) пропонує, по суті, зняти з Росії цю ізоляцію, перетворити Путіна з військового злочинця на поважного діяча, який разом з лідерами України і світу підпише міжнародну угоду. Яку ратифікують парламенти і яку Україна зобов'язана буде виконувати.
Натомість Росія, як відомо, чхати хотіла власні зобов'язання. Країна-терорист стане «гарантом» безпеки України, а шлях до НАТО, який дає реальні гарантії такої безпеки, буде закрито.
Заяви, що ця нова угода - «те саме, що НАТО» - абсурд. По-перше, країни НАТО у разі нападу на свого члена вступають за неї у війну, а не просто надають якусь допомогу зброєю чи «закритим небом». А, по-друге, в НАТО нема Росії і Китаю!
Така угода зруйнує єдність всередині України. Вона зруйнує антиросійський міжнародний фронт і виведе Росію з-під основних санкцій. Вона зробить неможливим стягнення з Росії відшкодування за збитки, спричинені війною, а перспективи покарання воєнних злочинців стануть примарними.
Мета Кремля - знищення України і відновлення імперії - залишиться незмінною. А вихід з міжнародної ізоляції навіть після настільки жахливих злочинів Росія розцінить як карт бланш на нові злочини. І використає для підготовки до нового нападу на нашу, вже послаблену і принижену, державу.
Вище військово-політичне керівництво держави має негайно зупинити цей катастрофічний сценарій.
Ніяких переговорів з Росією на тему нашої внутрішньої і зовнішньої політики бути не може в принципі!
Ніяких угод, двосторонніх чи багатосторонніх, де Росія буде в якості «гаранта» будь-чого так само не може бути.
Переговори з росіянами можуть вестися виключно на тему припинення вогню, виведення їхніх військ з України, долі полонених, відшкодування збитків і покарання воєнних злочинців.
А успіх цих переговорів залежить виключно від нашого війська і міжнародної ізоляції держави-агресора.












показать весь комментарий
30.03.2022 18:57 Ответить
Основными задачами были разрушение сел и городов.
показать весь комментарий
30.03.2022 18:58 Ответить
Перетрупировались точнее
показать весь комментарий
30.03.2022 18:58 Ответить
Писты получили, можно по домам..
показать весь комментарий
30.03.2022 18:58 Ответить
Если дать им выйти, они усилят группировку в зоне ООС и там будет нелегко, давить гадов пока совсем не сдохнут😡😡
показать весь комментарий
30.03.2022 19:00 Ответить
да уж, "отрицательный рост", "хлопок" теперь вот "все плановые задания выполнены".
показать весь комментарий
30.03.2022 19:05 Ответить
Такшо , я не понял !? Парад уже в Киеве атменяецца ?!
показать весь комментарий
30.03.2022 19:07 Ответить
Добити оті перегрупування ворога!
показать весь комментарий
30.03.2022 19:32 Ответить
Мишель де Монтень цитата: - Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого.
показать весь комментарий
30.03.2022 20:00 Ответить
 
 