Минобороны РФ заявляет о плановой перегруппировке войск на Киевском и Черниговском направлениях: "Все основные задачи выполнены"

В Минобороны РФ сообщили о плановой перегруппировке оккупационных войск в Киевском и Черниговском направлениях, отметив, что все основные задачи на этих направлениях выполнены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"На Киевском и Черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск, все основные задачи ВС России на Киевском и Черниговском направлениях выполнены", - отметили в Минобороны РФ.

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"На первом этапе сделки планировалось заставить противника сконцентрировать силы для содержания крупных городов, сковать их, эти цели выполнены", - отметили в ведомстве страны-агерсора.

Напомним, в Минобороны Украины ранее заявили, что, несмотря на заявления россиян в Стамбуле по поводу уменьшения активности ВС РФ на Киевском и Черниговском направлениях, пока отвод российских войск не наблюдается. Враг не отказался от попыток захватить Киев и Чернигов, считают в ведомстве.