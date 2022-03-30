ЧАЭС питается от энергосистемы Беларуси. Система мониторинга радиационного загрязнения не работает, - глава ГАЗО

Чернобыльская атомная станция (ЧАЭС) получает электроснабжение из Беларуси, сообщил глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Евгений Крамаренко.

"Станция заживлена. Но заживлена за счет Беларуси. На территории самого Чернобыля и других территориях зоны отчуждения энергоснабжение отсутствует", - сказал он в эфире общенационального телемарафона "UAвместе" в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Крамаренко, персонал станции, несколько дней назад сменивший тех работников, которые оставались на станции со дня ее захвата 24 февраля почти 600 часов, поддерживает станцию в безопасном режиме.

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"Здесь мы рисков не видим", - подчеркнул глава ГАЗО.

Впрочем, он отметил, что пункты захоронения ядерных отходов, расположенных на территории зоны, не менее опасны для самой ЧАЭС.

"Нам неизвестен уровень радиационного загрязнения на этих площадках", - подчеркнул Крамаренко.

Кроме того, он пояснил, что автоматическая система мониторинга радиационного загрязнения тоже не работает, и неизвестно, что происходит в зоне в плане радиационного загрязнения.

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Крамаренко также отметил, что не встречался с председателем МАГАТЭ Гросси во время его визита в Украину, но, со своей стороны, ГАЗО неоднократно информировало агентство о ситуации на ЧАЭС, в частности, потери мониторинга показателей радиации.