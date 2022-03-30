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Новости Война
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ЧАЭС питается от энергосистемы Беларуси. Система мониторинга радиационного загрязнения не работает, - глава ГАЗО

чаес,окупанти

Чернобыльская атомная станция (ЧАЭС) получает электроснабжение из Беларуси, сообщил глава Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Евгений Крамаренко.

"Станция заживлена. Но заживлена за счет Беларуси. На территории самого Чернобыля и других территориях зоны отчуждения энергоснабжение отсутствует", - сказал он в эфире общенационального телемарафона "UAвместе" в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Крамаренко, персонал станции, несколько дней назад сменивший тех работников, которые оставались на станции со дня ее захвата 24 февраля почти 600 часов, поддерживает станцию в безопасном режиме.

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"Здесь мы рисков не видим", - подчеркнул глава ГАЗО.

Впрочем, он отметил, что пункты захоронения ядерных отходов, расположенных на территории зоны, не менее опасны для самой ЧАЭС.

"Нам неизвестен уровень радиационного загрязнения на этих площадках", - подчеркнул Крамаренко.

Кроме того, он пояснил, что автоматическая система мониторинга радиационного загрязнения тоже не работает, и неизвестно, что происходит в зоне в плане радиационного загрязнения.

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Крамаренко также отметил, что не встречался с председателем МАГАТЭ Гросси во время его визита в Украину, но, со своей стороны, ГАЗО неоднократно информировало агентство о ситуации на ЧАЭС, в частности, потери мониторинга показателей радиации.

радиация (321) ЧАЭС (566) Крамаренко (6) Госагентство по управлению зоной отчуждения ЧАЭС (23)


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Топ комментарии
+8
Вони там, у Рудому лісі, нормально хапнули гостинців))
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30.03.2022 18:44
+6
Київ. Черга в Аптеку. Усі розмовляють про життя, війну, проблеми. І все це російською. Бо ж Київ. Серед людей старшого віку у черзі молода жінка, вона мовчки, слухає і раптом промовляє:
- Довго ще стояти? В мене чоловік на обід прийде, не встигну приготувати.
- Ой, а ваш муж сєйчас работаєт?
- Так, працює.
- Ето ж надо как повєзло. І гдє же он работаєт?
- В полку "Азов".
Черга замовкає, і наступної миті всі переходять на українську.
Історію почуто від колеги-азовця, чоловіка тієї жінки.
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30.03.2022 18:59
+4
Орки тепер будуть народжувати двоголовий, точно як їх герб. Нех шастать!
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30.03.2022 18:43
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Іх,там нєт...
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30.03.2022 18:40 Ответить
Вже поповнюють мартиролог
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30.03.2022 18:39 Ответить
Там,в білоруську лікарню радіаціцної медиуини,автобусами звозять кауапсьеу протоплазму.
Радіаційна невідома
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30.03.2022 18:37 Ответить
Дивно,але писали, що відмовилися
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30.03.2022 18:42 Ответить
Саме так і писали тоді.
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30.03.2022 18:51 Ответить
Хто від чого відмовився?
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30.03.2022 20:57 Ответить
Орки тепер будуть народжувати двоголовий, точно як їх герб. Нех шастать!
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30.03.2022 18:43 Ответить
у тех кто там стоит, Жены теперь считай вдовы, потому что стоять у них уже будет нечему... как эти долбоёбы вообще согласились туда ехать, каким аутистом надо быть.... отбитым...
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30.03.2022 18:47 Ответить
Вони там, у Рудому лісі, нормально хапнули гостинців))
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30.03.2022 18:44 Ответить
Там только что Шольц согласился платить за газ рублями. Я уже мечтаю чтобы ***** запустил по евротварям пару ракет
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30.03.2022 18:54 Ответить
Кацапи все життя мріють " бамбить НАТО" , а бункерному вже втрачати нічого. Тай ще від поразки в Україні треба відволікти зомбо-бидло. Аще ж " ядєрний пєпєл в амєріке". Пуйло вже одною ногою в пеклі а ще скільки мрій не реалізовано. А найгірше що бункерний хворий, не захоче йти сам до пекла,не знищивши світ...
Так що купляйте сукі газ, ублажайте терориста, через вас може бути велика біда світового маштабу.
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30.03.2022 19:09 Ответить
тобто бульбофюреру "соучастіє" не скрити ніяк...
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30.03.2022 18:56 Ответить
Київ. Черга в Аптеку. Усі розмовляють про життя, війну, проблеми. І все це російською. Бо ж Київ. Серед людей старшого віку у черзі молода жінка, вона мовчки, слухає і раптом промовляє:
- Довго ще стояти? В мене чоловік на обід прийде, не встигну приготувати.
- Ой, а ваш муж сєйчас работаєт?
- Так, працює.
- Ето ж надо как повєзло. І гдє же он работаєт?
- В полку "Азов".
Черга замовкає, і наступної миті всі переходять на українську.
Історію почуто від колеги-азовця, чоловіка тієї жінки.
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30.03.2022 18:59 Ответить
Типа все испугались?
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30.03.2022 20:00 Ответить
Ніт, засоромились.
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31.03.2022 00:38 Ответить
Якась маячня, не менш половини киян розмовляють українською
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30.03.2022 20:56 Ответить
цикаво який процент репарацій впаде на мінськ...
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30.03.2022 18:59 Ответить
Поки що тільки бульбофюрера чекає шибениця, як військового злочинця. До поки армія Біларусі не переходить кордон і не руйнує у нас нічого, країна Біларусь ще нічого не вина.
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30.03.2022 19:15 Ответить
Рыжий лес ждет тебя, оккупант...
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30.03.2022 19:29 Ответить
 
 