Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования, на которых последние годы настаивала Россия, - Мединский

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил о готовности Киева выполнить ключевые требования РФ.

Об этом сообщают РосСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых в течение всех последних лет Россия настаивала. Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована", - сказал Мединский в среду.

Читайте: Никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности Украины на переговорах с РФ не будет, - Зеленский

Он добавил, что эти тезисы Украина сформулировала в письменном виде и представила российской делегации на переговорах в Стамбуле во вторник.

"Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы предстоящего соглашения. Эти принципы предполагают: отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также владение, приобретение и разработку других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательства проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, среди которых будет Россия", - уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадыров о переговорах: "Надо уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов"

Мединский подчеркнул, что Украина "впервые за все предыдущие годы заявила о готовности договариваться с Россией".

Помощник Путина также отметил, что принципиальная позиция РФ по Крыму и Донбассу остается неизменной. По его словам, "работа продолжается, переговоры продолжаются".