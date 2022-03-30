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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования, на которых последние годы настаивала Россия, - Мединский

мединський

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил о готовности Киева выполнить ключевые требования РФ.

Об этом сообщают РосСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых в течение всех последних лет Россия настаивала. Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована", - сказал Мединский в среду.

Читайте: Никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности Украины на переговорах с РФ не будет, - Зеленский

Он добавил, что эти тезисы Украина сформулировала в письменном виде и представила российской делегации на переговорах в Стамбуле во вторник.

"Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы предстоящего соглашения. Эти принципы предполагают: отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также владение, приобретение и разработку других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательства проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, среди которых будет Россия", - уточнил он.

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Мединский подчеркнул, что Украина "впервые за все предыдущие годы заявила о готовности договариваться с Россией".

Помощник Путина также отметил, что принципиальная позиция РФ по Крыму и Донбассу остается неизменной. По его словам, "работа продолжается, переговоры продолжаются".

переговоры (4911) путин (31201) россия (95339) переговоры с Россией (939)


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Топ комментарии
+159
Я як громадянин України висловлюю повну недовіру переговорній групі, та забороняю підписання будь яких договорів з террористами від імені народу України.
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30.03.2022 18:58
+77
Хочу спитати в тих, кому Порох був "вінават в Ілавайскє", регулярно "слівал Морєуполь", "падпісал прідатільскіє мінскіє", "дамбил Бомбас" і "наживалса на вайнє": ну шо ви, *****? "єсть вапроси" до бубочки, чи "какаяразніца" і "неначасі"?
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30.03.2022 19:03
+61
Зустріч в Стамбулі продовжується в звуженому форматі. Zелена годована свиня Хамія ліпить якийсь договорняк з Медінським. Zелені злочинці віддали сухопутний коридор і воду в Крим - це вже ФАКТ, який ця мерзота активно замовчує.
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30.03.2022 19:01
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Пошёл за кораблём ,
мединский!
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30.03.2022 19:33 Ответить
А кто ещё помнит, как они вначале искусно аргументировали свое участие в переговорах? " Мы просто должен показывать свою готовность к диалогу, но никто ничего уступать не будет"
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30.03.2022 19:34 Ответить
" зобов'язання проводити військові навчання за участю іноземних збройних сил лише за погодженням із державами-гарантами, серед яких буде і Росія"

Военные учения - только с РФ???!!!

Хотят отдать ВСУ под контроль РФ?!
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30.03.2022 19:37 Ответить
Обидно получить жирнючий откат от Абрамовича,
а потом сразу сдохнуть.
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30.03.2022 19:38 Ответить
Ух ты!На папэри! Забовьязання?
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30.03.2022 19:41 Ответить
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Украина заявила о готовности выполнить принципиальные требования РФ; если они будут исполнены, угроза создания плацдарма НАТО на территории этой страны будет ликвидирована, заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала. Если эти обязательства будут выполнены, то угроза создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована", - сказал Мединский в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

Он добавил, что эти тезисы Украина сформулировала в письменном виде и представила российской делегации на переговорах в Стамбуле во вторник.

"Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. Эти принципы предусматривают: отказ от вступления в НАТО, фиксация внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, обязательство проводить военные учения с участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствами-гарантами, в числе которых будет и Россия", - уточнил он.

Мединский подчеркнул, что Украина "впервые за все предшествующие годы заявила о готовности договариваться с Россией".

Помощник президента РФ также отметил, что "принципиальная позиция нашей страны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной". По его словам, "работа продолжается, переговоры продолжаются".

https://www.interfax.ru/russia/832212
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30.03.2022 19:42 Ответить
*** тобі мразота!
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31.03.2022 00:34 Ответить
Сама головна вимога - окупанти мають піти з усіх окупованих українських земель без виключень!
Як окупанти можуть щось гарантувати і контролювати в Україні, УКРАЇНА НЕЗАЛЕЖНА ДЕРЖАВА!
Росія запитувала у України дозволу вступати в якесь ОДКБ?
УКРАЇНА ВИМАГАЄ ВІД РОСІЇ ПОВНОГО ЯДЕРНОГО РОЗЗБРОЄННЯ І ВІДМОВИ ВІД БУДЬ-ЯКИХ БЛОКІВ!
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30.03.2022 19:45 Ответить
Да правильно пошляк, по кличке "клоун", назвался зЕлохом! Такого лоха, ещё найти нужно! С самого начала говорил, что зЕлох подарок ***** от 73%! Вопрос зЕлоху: а репарации, мы будем платить? И не пора ли нам называться: украинской ********** Рузьгэ Фашистов (РФ)?
ЗЕЛОХ, А ГДЕ НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ??? ТЫ ВСЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕДАЁШЬ СВИНОСОБАКАМ!!! НЕ ТОЛЬКО КРЫМ И ДОНБАСС, А ВСЮ УКРАИНУ СЛИВАЕШЬ В УНИТАЗ!!!
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30.03.2022 19:46 Ответить
Ну раз даже цензор про это напечатал, то значит дела у Зеленского действительно х..., не очень.
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30.03.2022 19:51 Ответить
А головне, де це бачено, щоб програвший диктував умови ПЕРЕМОЖЦЮ, яким є і має бути УКРАЇНА!
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30.03.2022 19:56 Ответить
доки військові РФ в будь якому вигляді в межах географічних кордонів Держави України не які перемовини окрім обмін полоненими ,. ... питання гуманіарних конвоїв і каридорів та євакуації цивільного населення не повинно бути взагалі .... це постійна складова будь яких військових дій маштабного тим більше геополітичного гатунку , як аксіома ..... це матиматична постійна , - це просто маніпуляції під час військових дій яке у цій пеальності йде на цілковите знищення .... і проговорюючи такі речі на паперах це злочин до повного виведення війск РФ .... Позиція РФ розмита юридично однозначно - хотелки РФ не мають юридичної підстави на такі вимоги і врешті решт просто прослідковується позиція на знищення поняття як юридично так і фізично на знищення Держави України як такої взагалі разом із її інституціями ( кардинально це звучить так - Южний Федеральний округ Ураина .... навіть не республіка ... з усіма наслідками тоталітарних режимів ) Позицію РФ сформувала уже давно все таки восьмий рік неоголошеної війни з березня ,.. квітня 2014 року і готувались ця інтервенція ще з часів перевороту РФ а можливо і раніш 1993 року ....Таким чином щоб униможливити відкат у минуле потрібно розуміти що вище керівництво РФ і не тільки розуміє тільки з позиції сили .... жорстокої військової тактичної , геополітичної та дипломатичної .... Потрібно не реальні речі робити реальними і з позиції неомінно сили.... у випадку інаше не повинно навіть обмірковуватись ,.. - причому категорично за для існування самого поняття державності України та загалом існування Держави України з її повноваженнями та інституціями та народом як нація яка спромоглася через делегування і виборчі процеси сформувати саму Державу України ... Вважаю що моя думка є правильною як пересічного громадянина України і не цілковито особистою так як є втіленням думок вільного демократичного світу як за межами України так і територіально ...
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30.03.2022 20:01 Ответить
Чебурахамію - назад в ящик з апельсинами і додому!
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30.03.2022 20:05 Ответить
Брехня, ядерна, хімічна зброя - та її і не було. В НАТО не йдуть, позаблокові будуть - які були, такими і залишаємось. Это не заявление помощника президента, это слуга лижет задницу своему гегемону. Говорит то, что хозяин хочет слышать, а взамен может будет существовать. А заодно кинули подкормку зомбированым рашистам, мол вот какие мы великие, захотели - нате. Враки в этом вся сущность рашки.
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30.03.2022 20:09 Ответить
Мединській, Арахамія і Подоляк попивали на трьох антисептик.
Мединський зацінив нових знайомих і сьогодні оприлюднив зміст договорняка
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30.03.2022 20:19 Ответить
Щось підказує що ця хламідія вже казково розбагатіла на такому явному зливі України. Це ж треба,ще навіть 10 років не громадянин і вже долю всієї країни вирішує.
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30.03.2022 20:25 Ответить
Це вологі мрії ***** . Якщо хтось із наших пірігаворніків хоче піти по курсу ***** - то може теж про це поговорити
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30.03.2022 20:28 Ответить
Нажаль, це пропозиції від України.
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31.03.2022 02:07 Ответить
Скорее всего это правда насчёт соглашения ведь зеленский всегда старался угодить путину и россии. Говорил, что нужно просто перестать стрелять, надо договариваться и все такое. Это нонсенс когда насильник/убийца насилует, а ему при этом вместо наказания просто говорят "давай перестань насиловать, сядем договоримся и найдём формулу, чтобы перестать это делать". Да ещё этот насильник, заинтересованное лицо, выступит в качестве гаранта недопущения возможного преступления. Это однозначно тихая капитуляция! Народу говорит одно, а сам за его спиной договаривается. Иначе зачем все это! Особенно Референдум - что, если украинцы откажутся от Крыма и Донбасса, то он тогда его отдаст? А если люди скажут нет, как ему откатить договор? Только через диктатуру- будет как сейчас его команда закрывать всем рты и говорить мы сами все решим, это только некоторые люди считают по-другому чем мы, а народ с нами, это порохоботы и т.д. Я думаю, что надо сражаться пока весь мир, даже каждый по-немного, нам помогает. Особенно санкции со временем сделают своё дело, а так их отменять. Как- то так...
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30.03.2022 20:29 Ответить
Прекратите писать гадости.
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30.03.2022 20:39 Ответить
Я передам вашу просьбу Арахамии, но боюсь текст соглашения, он не изменит.
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30.03.2022 20:44 Ответить
Глупости пишите. Во-первых, Зеленский никогда не старался угодить россии и путину. Откуда вы вообще этот бред взяли?.. Во-вторых, референдум планируется не о признании спорных территорий, а о нейтральном статусе. Ну и в конце-концов, абсолютно все войны заканчиваются мирными соглашениями, даже Вторая мировая война закончилась договорами.
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30.03.2022 20:51 Ответить
Ты серьезно? 2 МВ окончилась капитуляцией, это если ты придурок зеленый не знаешь или забыл по скудоумию своему.
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30.03.2022 20:56 Ответить
А ну ка напомните...какими она закончилась договорами...назовите хоть один...кроме Акта о капитуляции
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30.03.2022 20:58 Ответить
Україна - це Європа, будет в ЕС и НАТО.
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30.03.2022 20:36 Ответить
Не верьте русским, это может быть провокация чтобы внести разбрат в наши ряды. Это их методы.
Или это признание того факта что им не удалось поставить нас на колени.
Враг очень коварный.
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30.03.2022 20:41 Ответить
Портніков у своєму блозі на youtube правильно сказав, що ці перемовини є частиною спецоперації, мета якої є внутрішні чвари в українському суспільстві. Куйло не піде навіть на такі вимоги української делегації.
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30.03.2022 20:51 Ответить
Бажаю мединському, смерті від раку жопи, як і всій Московії згинути як роса на сонці!
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30.03.2022 20:51 Ответить
Слышишь бот...а ну ка расскажи какие учения проводились пр согласованию с какими соседями?
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30.03.2022 20:59 Ответить
Я не складу зброю, хоч зеля і зрадник. Всі росіяни будуть знищені.
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30.03.2022 21:24 Ответить
Что украинского у Аграхамии?
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30.03.2022 21:26 Ответить
"Владімір Мєдінскій", а не "Володимир Мединський"!... Так само, як "Алєксєй Толстой", а не "Олексій Товстий"...
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30.03.2022 22:42 Ответить
Зараз, коли ЗСУ і західні санкції починають по справжньому тиснути на Росію, і є РЕАЛЬНА можливість взяти ОРДЛО, і звільнити всю материкову частину України, починають продавлювати якісь зрадницькі "переговори". Таке враження, що переговорники з боку України, допомагають слабнучій Росії добитися того, чого вона не змогла на полі бою. Домовлятися можливо тільки коли ЗСУ вийдуть на кордони хоча б материкової України. І ще, - РФ один з гарантів?! Смієтесь?? Росії серед гарантів безпеки і духу не може бути.
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30.03.2022 23:17 Ответить
Повна недовіра переговорній групі
Замініть їх всих
Навіщо все було, якщо здатися треба тоді було без бою.
Ганьба переговорникам!!!!!!
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31.03.2022 00:17 Ответить
Переговорники донесли пропозиції держави Україна.
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31.03.2022 02:16 Ответить
Як би Україна була в НАТО то було б ***** на всіх.
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31.03.2022 00:36 Ответить
Переваги членства в НАТО.

1. НАТО - це ******* військові стандарти: військовослужбовці користуватимуться найновішою технікою та військовим обладнанням. Кондиціонер у танку чи бронемашині - вимога НАТО

2. НАТО - це відсутність «дідівщини» у Збройних Силах

3. ******* і комфортабельне житло для військових - вимога НАТО

4. НАТО - це відмінне високоякісне харчування солдатів у Збройних Силах

5. НАТО - це гарантія нашої безпеки. Агресія, спрямована на одного з членів Альянсу, вважається нападом на всі 29 держав

6. Колективна безпека дешевша, ніж індивідуальна. Громадяни України сплачуватимуть менші податки на утримання вітчизняних Збройних Сил

7. Рішення в НАТО ухвалюються консенсусом, тому ми зможемо блокувати ті пропозиції, які не відповідають інтересам України

8. Членство в НАТО - прямий шлях до членства в ЄС

9. НАТО - це інвестиційна привабливість країни

10. НАТО не вимагає розміщення своїх баз на території України. Після набуття членства в Альянсі українські військові бази стануть базами НАТО

11. Перехід на стандарти НАТО допоможе українській військовій промисловості розширити ринки збуту техніки за рахунок членів Альянсу

12. Пострадянські та постсоціалістичні країни - члени НАТО досі використовують радянські зразки озброєнь і військової техніки, яку продовжують випускати наші Заводи.
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31.03.2022 00:39 Ответить
Чи знаєте ви, що завдяки НАТО

В Україні з'являться центри реабілітації військових із новітнім обладнанням, де медичних працівників за міжнародними стандартами навчають допомагати відновлюватися учасникам бойових дій, а сім'ї ветеранів мають змогу пройти психологічну реабілітацію?

НАТО виділяє фінанси на науку.

НАТО допомагає колишнім військовим перекваліфіковуватись, отримати додаткову освіту - для того, щоб знайти нову цивільну роботу після завершення служби.

Представництво Альянсу допомагає в ліквідації радіоактивних відходів.

Та це неповний перелік мирної діяльності НАТО.
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31.03.2022 00:42 Ответить
Ну що, тепер зрозумів, чому британці не можуть бути гарантами нашої безпеки в повному обсязі?
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31.03.2022 02:22 Ответить
Тут главное что будет с территориями, однажды ротеояаь трудно вернуть. Приведенные условия , не так уж важно, ибо их можно нарушить спокойно, потому что противоречить суверинитету страны.
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31.03.2022 00:49 Ответить
На ціх перемовинах питання окупованих територій не обговорювалось.
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31.03.2022 02:14 Ответить
По результатам переговоров Хламидия будет повешен на фонарном столбе
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31.03.2022 00:56 Ответить
Зеленський Ко реально намагаються здати Україну,як вже здали Маріуполь.
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31.03.2022 09:45 Ответить
А вот интересно - ХОТЬ ОДИН из этих крикливых борцов и барцыц силит в окопе?
Прапор над Кремлём - это прекрасно, только сколько Украина сможет платить пенсии и зарплаты бюджетникам с неработающей экономикой и разбиваемой инфраструктурой?
Какой дятел насрал вам в головы, что Германия, Франция, Италия и Венгрия проголосуют за вступление Украины в НАТО?
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31.03.2022 11:33 Ответить
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