Зеленский призвал ЕС и Норвегию закрыть порты для российских судов

Президент Владимир Зеленский призывает Европейский Союз и Норвегию запретить российским судам пользоваться портами на континенте.

Об этом он заявил в обращении к норвежскому парламенту, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Также Евросоюз, а значит, я надеюсь, и Норвегия должна наконец реализовать запрет для российских судов пользоваться портами на континенте. Пока Россия блокирует наши порты, она не имеет права пользоваться всеми портами свободного мира", - сказал Зеленский.

По его словам, это вопрос не о деньгах, а вопрос о свободе и безопасности мореходности в мире.

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Глава государства поблагодарил Норвегию за присоединение к санкциям ЕС против России, однако подчеркнул, что важно, чтобы европейские компании не помогали российской военной машине, которая убила уже тысячи украинцев, разрушила десятки украинских городов полностью.

"Никакой кроны, прошу вас, никакого евро - налогов на помощь российской агрессии. К примеру, ваша компания MOTUS TECH и другие компании должны прекратить поддерживать российскую способность уничтожать соседей. Как можно поставлять России корабельное оборудование, когда она использует свой флот для минирования моря и уничтожения любых возможностей для свободного мореплавания?" – подчеркнул Президент.

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Зеленский убежден, что санкции - единственное средство, которое может побудить РФ искать мир, поэтому новые санкционные пакеты должны вводиться еженедельно, без пауз.

По его мнению, чем жестче будут санкции, тем быстрее удастся вернуть мир.