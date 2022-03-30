Зеленский призвал ЕС и Норвегию закрыть порты для российских судов
Президент Владимир Зеленский призывает Европейский Союз и Норвегию запретить российским судам пользоваться портами на континенте.
Об этом он заявил в обращении к норвежскому парламенту, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Также Евросоюз, а значит, я надеюсь, и Норвегия должна наконец реализовать запрет для российских судов пользоваться портами на континенте. Пока Россия блокирует наши порты, она не имеет права пользоваться всеми портами свободного мира", - сказал Зеленский.
По его словам, это вопрос не о деньгах, а вопрос о свободе и безопасности мореходности в мире.
Глава государства поблагодарил Норвегию за присоединение к санкциям ЕС против России, однако подчеркнул, что важно, чтобы европейские компании не помогали российской военной машине, которая убила уже тысячи украинцев, разрушила десятки украинских городов полностью.
"Никакой кроны, прошу вас, никакого евро - налогов на помощь российской агрессии. К примеру, ваша компания MOTUS TECH и другие компании должны прекратить поддерживать российскую способность уничтожать соседей. Как можно поставлять России корабельное оборудование, когда она использует свой флот для минирования моря и уничтожения любых возможностей для свободного мореплавания?" – подчеркнул Президент.
Зеленский убежден, что санкции - единственное средство, которое может побудить РФ искать мир, поэтому новые санкционные пакеты должны вводиться еженедельно, без пауз.
По его мнению, чем жестче будут санкции, тем быстрее удастся вернуть мир.
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Не коментуватиму результату перемовин, чи публічно заявлену запитну позицію Української сторони.
Скажу коротко: вважаю, що все це не реально для імплементації, зі всіма наслідками, що з цього випливають…
В мене тільки є кілька "технічних" питань:
1. Яким є офіційний склад делеґації України? Яким документом він затверджений?
2. В якому статусі є делеґати, які не займають офіційних посад? Чи оформлені належним чином допуск і доступ до закритої інформації?
3. Чи підписані Директиви на переговори?
4. Хто є керівником делеґації: міністр оборони України чи глава однієї з парламентських фракцій?
5. Яку роль у переговорах грають чинні дипломати та МЗС загалом?
6. Чому в переговорах не беруть участи профільні заступники г ОПУ, зокрема його дипломатичні радники?
7. Який склад групи юридичних радників, керівника якої представили нам вже після переданого проєкту міжнародного договору?
8. Чому переговорну позицію та результат переговорів озвучують кілька учасників (і навіть не учасників).
9. Чому публічно озвучується дозована і суперечлива інформація про пропозиції Української сторони?
10. Коли буде представлено Парламентові України проєкт міжнародного договору?
Без відповідей на ці запитання говорити зараз ні про зраду, ні про перемогу немає ніякого сенсу…
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З усіх тем «стамбульських» забули про головне:
ДЕ ВИМОГИ УКРАЇНИ ДО ОКУПАНТА, який розніс десятки наших міст?
Де хоча б вимога про сотні мільярдів репарацій Україні від московії?
Чому саме ми маємо йти на поступки, якщо це на нас напали, і якщо самі ми потужно тримаємо оборону, якщо саме Україна сьогодні на вістрі боротьби за весь світ?
А щодо «нейтралітету» скажу ще одну річ.
У кривавому ХХ столітті він не врятував нікого, жодну країну ні від фашистів Гітлера, ні від червоних сталіністів.
Тому лише ми маємо ставити ВИМОГИ. Чіткі та сформульвані. Все інше - лише породжує ще більші апетити окупанта - і щодо України, і щодо інших держав.
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Попіл Маріуполя стукає в наші серця...