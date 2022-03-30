В Болгарии заявили, что требование РФ платить за газ в рублях нарушает контракты
Требование Москвы платить за газ в рублях нарушает контракты и не может быть принято, считают в Болгарии.
Об этом заявил официальный представитель правительства Болгарии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Позиция Болгарии, которая также была согласована на европейском уровне, заключается в том, что такое нарушение существующих договоров, в которых четко указано, что платежи должны производиться в евро или долларах США, не допускается", - сказал он.
Болгария удовлетворяет более 90% своих потребностей в газе за счет импорта российского Газпрома. Ее центристское правительство провело в среду совещание, чтобы обсудить, какие меры могут быть приняты при прекращении поставок российского газа, сообщил представитель.
Другие члены ЕС также пытаются обеспечить поставки после того, как москва, недовольная санкциями Запада в связи с ее вторжением в Украину, которые ударили по рублю, дала понять, что может прекратить поставки газа, если покупатели не будут платить в рублях.
Однако в среду Кремль заявил, что не будет немедленно потребовать оплаты за газ в рублях.
Болгария, потребляющая около 3 млрд кубометров газа в год, ведет переговоры с Азербайджаном об увеличении импорта газа и изучает способы импорта сжиженного природного газа (СПГ) через терминалы СПГ в Греции и Турции.
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А теперь - даже в этом кацапском ресурсе не сказано, что Шольц согласился платить в рублях.
****** katsap.
Далее, с юридической точки зрения, отказ от оплаты в евро/долларах обозначает, что рашка объявляет дествующие контракты на поставку недействительными. Встает вопрос о штрафных санкциях за неисполнение действующих договоров. Вот эти все моменты и обсуждаются.
Сегодня как никогда стало видно одно - Россия слаба, ее президент слаб, с ним говорят с позиции силы и уже даже без жалости. Байден уже откровенно говорит, что ему все равно, что подумает о его словах ваш лидер. А у нас его, как и раньше, называют ******.
Над вами смеются. Вас гонят отовсюду. Иметь российский паспорт стало просто опасно и стыдно. Как и говорить на русском языке, носить футболки с путиным за пределами государства, которое сложно назвать вашим.
Я пишу это не для того, чтобы вы поднялись на какой-то бунт или даже высказались против. Вы на это не способны. Вы только, как стая гопоты, можете нападать на кого-то послабее в подворотне. Вот только в этот раз вы чуть ошиблись адресом. И сейчас только начало вашего жалкого и болезненного конца. Только начало.
Ваш президент применил всю военную мощь и ничего не смог сделать бывшему комику. Вдумайтесь в это предложение. Осознайте, насколько вы жалкие, слабые и неспособные ни на что. Над вами смеются. Вами брезгуют. Русским стало быть стыдно и унизительно.
Привыкайте к этому.
Дальше будет больше.
И еще. Многие из вас считают результат переговоров предательством. Так же считают и многие в Украине. И далеко не факт, что украинцы примут даже такой вариант договоренностей. И вы нам ничего не сделаете, чтобы заставить. Вы слабаки. Вы позор своих дедов, которыми вы так кичитесь. Вас опустили и указали место под нарами. Вам даже не дали выбора бутылки, на которой вам еще много лет сидеть.
И не забудьте выключить свет в Шереметьево. Вы уже прилетели.
https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/30/461388/