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Марионетка Кремля оккупированной части Грузии – Южной Осетии Бибилов заявил о желании войти в Россию. ВИДЕО

Руководитель оккупационной администрации, захваченного в 2008 году региона Грузии – Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что хочет присоединить регион к России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении.

россия (95339) Южная Осетия (175)


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Топ комментарии
+28
Пускай принимают.
Санкций мало не бывает. Ну и может это наконец-то даст толчок грузинскому народу скинуть пророссийскую власть
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30.03.2022 19:23
+22
Украина помогала Грузии, когда мордор напал на нее. А сегодня Грузия по отношению к Украине ведет себя почти как Венгрия
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30.03.2022 19:25
+17
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30.03.2022 19:28
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Хоче теж платити репарації?
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30.03.2022 19:23 Ответить
Пускай принимают.
Санкций мало не бывает. Ну и может это наконец-то даст толчок грузинскому народу скинуть пророссийскую власть
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30.03.2022 19:23 Ответить
границы с ЕС нет, оружие и помощь не доедут, Грузия не будет рыпаться
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30.03.2022 19:25 Ответить
є кордон з країною НАТО
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30.03.2022 19:32 Ответить
Тут поговорка *не трогай гамно вонять не будет* не проканает. Не думаю что ета обезьяна просто так без разрешения ***** сделала такое заявлнение. Скорее всего для провокаций и обвинить Грузию в нападении на *молодую республику* и добить Грузию полностью. ***** же понимает что Грузия рано или поздно вооружится современным Натовским оружием как Украина и будет ему не по зубам.
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30.03.2022 19:33 Ответить
ну может и такое быть, ***** то ****** щас нужны очень, может и Грузию ******. но тут моментец, что пару дней назад, Грузинские депутаты, сказали что вернут Осетию и Абхазию в состав Грузии, МИРНЫМ ПУТЕМ (обосрались). вот ***** и решил не дать им этого сделать, ввести завоеваные куски в состав РФ, чтобы потом ядерным оружием угрожать как с Крымом
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30.03.2022 19:38 Ответить
эти просьбы вступления были уже несколько раз
то абхазская марионетка говорила, то цхинвальская
это чтобы грузинской власти напомнить что могут сделать

раньше рашка на это не шла, но сейчас может пойти
им уже терять нечего
многие вещи они делают без какой либо логики
так что не удивлюсь
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30.03.2022 19:47 Ответить
Додатковий фінансовий тягар кацапстану на шию.
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30.03.2022 20:36 Ответить
А шо-Дібілов хоче до дєбілов-так і далжно бить...
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30.03.2022 19:25 Ответить
Дивуюсь бяларусам и кавказким джигитам- как обосраные !!!
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30.03.2022 19:25 Ответить
Хачик по бумажке текст от конячки лаврова прочитал, садись, держи канхветку "тузик".
А ***** уже не знает какой бы результат вкинуть своему стаду на 9 мая
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30.03.2022 19:25 Ответить
Украина помогала Грузии, когда мордор напал на нее. А сегодня Грузия по отношению к Украине ведет себя почти как Венгрия
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30.03.2022 19:25 Ответить
в тебе проблеми з пам'яттю ? хто дав Грузії Гради ?
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30.03.2022 19:34 Ответить
Тут нужно четко разделять сам грузинский народ и проросийское правительство Грузии
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30.03.2022 19:36 Ответить
Не в коня корм
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30.03.2022 20:01 Ответить
Грузины! Поторопитесь, сейчас наилучший момент вернуть свои земли.
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30.03.2022 19:26 Ответить
суицидник гофрированный...
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30.03.2022 19:27 Ответить
Давай, толик дебилов... Будешь вместе с ****** платить на восстановление Украины!
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30.03.2022 19:27 Ответить
Чем там платить, там экономика ноль целых ноль десятых. *********** разве что на Новый год
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30.03.2022 19:29 Ответить
Органами хай платять, нирки в кетай продають...
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30.03.2022 19:34 Ответить
Дебілов.
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30.03.2022 19:27 Ответить
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30.03.2022 19:28 Ответить
Дебил какой-то. Сейчас в тренде бежать из россии))
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30.03.2022 19:28 Ответить
Грузини довго планують жувати? Зараз недоармія осетії в Україні
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30.03.2022 19:30 Ответить
Следующая Приднестровье.
Сейчас начнётся парад . И опять этот народ скажет "о великий". Не долог тот час когда Запад поймет какую ошибку они допустили. Земля смочится их кровью.
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30.03.2022 19:30 Ответить
Это следующий Крым. Сейчас оно ещё "Приднестровье".
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30.03.2022 19:40 Ответить
. Ібілов - теж жертва пропаганди? Я думав, що гауляйтери його рівня на відміну від бидла мають більш-менш достовірну інформацію. Навіщо просити я на нічліг у будинок, який вже починає палати?
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30.03.2022 19:32 Ответить
гірше - маріонетка...
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30.03.2022 19:33 Ответить
Незнаю, в мене асоціація з мультиком про Віні-Пуха, коли він в горщик опускав лопнуту повітряну кульку " Входит и выходит, входит и выходит"
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30.03.2022 19:33 Ответить
🤡😡 Посол РФ о блокировке «Роскомпозором» азербайджанских СМИ, включая Minval.az.

«Нас удивляет большое количество материалов в азербайджанских СМИ с нелицеприятной критикой позиции и руководства России. В РФ такие действия пресекаются.

Многократно приходилось обращать внимание азербайджанских властей на разгул антироссийской истерии в местных СМИ. Рассчитываем, что она будет также пресечена», - важно заявил Бочарников.
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30.03.2022 19:35 Ответить
більше, даєш ще більше руzzофобії - хорошої і різної!
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30.03.2022 19:38 Ответить
Явно в паспортном столе ему одну букву в фамилии перепутали.
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30.03.2022 19:36 Ответить
Не розумію, ну приймуть вони до себе, зроблять такий пропагандонський крок - І ШО? А що заважало їм нападати на Грузію "для захисту" цієї злоякісної географічної пухлини, навіть коли вона не була у складі рашки? Теж саме з лугандоном... Що, типу ядерну зброю почнуть використовувати - хріна зо два, нічого не зміниться, тільки почнуть ракетами пуляти і танчики з м'ясом гнати на джавеліни, як і робили до того. Шило на мило одним словом.
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30.03.2022 19:37 Ответить
ЛУЧШЕ В УКРАИНУ , ДУРАК. СЛАВА УКРАИНЕ!
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30.03.2022 19:42 Ответить
осетинський "бібіков" може не 3,14сяти ,що Грузія візьме приклад з Азербайджану.В Грузії прорашисти при владі.
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30.03.2022 19:43 Ответить
Кремль сейчас быстро собирает свои гнойники, пока их не отбили обратно и прочистили. Тот мудак с неправильной буквой в фамилии не туда полез - наверное хочет присоединится к выплате контрибуций. Хотя - если вернётся а Грузию, грузины его посадит на бутылку.

Короче на заметку у Молдавии: быстро забирайте обратно Транснистрию. Пока там не сделали второй Крым.
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30.03.2022 19:46 Ответить
Ось так і виглядає політичне лицемірство. Падарілі свабоду от "угнєтающей" Грузії чтоби что, отобрать ее в пользу рфії? Якщо ж дарили вам всободу, то чого ви досі не вільні?
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30.03.2022 19:59 Ответить
Правильно, його забажали. ***** поспішає по-своєму легімітизувати придбані у війнах землі, щоб на міжнародних судах пудрити мізки юристам про референдуми та бажання народу жити разом зі своїм вбивцею. Московіт завжди залишається московітом. Своє засрав, а чуже не встиг. Тому й поспішає. Так у міжнародних судах не робиться. Залишиться одне - ми нЄ визнайом нічаво.
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30.03.2022 20:00 Ответить
Напишу по руски.

Мне очень жаль настоящих грузинов. Патриотов своей страны, но имеющих пророссийкую владу.

Сейчас очень хороший момент вернуть свои территории (пример Азербайджана).

В далеком 84-85 годах в афганистане, пришлось мне служить с моими друзьями грузинами.

Это были, есть и будут (кто еще жив), самые достойные и верные своей родине, друзьям и семьям люди.

Мне очень жаль , что вони не имеют сейчас руководства , кто может вернуть им независимость Грузии. Но народ грузии , уверен, готов сделать решающий шаг. Так жаль, что от руководства

страны зависит судьба целого народа и целостности страны. Самого гордого и умного народа кавказа.
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30.03.2022 20:15 Ответить
А зачем этих грузинов жалеть.
Они выбрали эту власть сами.
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30.03.2022 21:20 Ответить
Це ***** "многоходовочка". "Мы напали на Украину, чтобы забрать Южную Асетию"
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30.03.2022 20:16 Ответить
Это типа "3/14дорасы всех стран - объединяйтесь"?...
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30.03.2022 20:58 Ответить
грузины не собираются решать свои проблемы, почему мы должны на это обращать внимание?
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30.03.2022 21:40 Ответить
Дібілов.
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31.03.2022 00:52 Ответить
 
 