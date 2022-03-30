Марионетка Кремля оккупированной части Грузии – Южной Осетии Бибилов заявил о желании войти в Россию. ВИДЕО
Руководитель оккупационной администрации, захваченного в 2008 году региона Грузии – Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что хочет присоединить регион к России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в видеообращении.
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+28 Aks World
показать весь комментарий30.03.2022 19:23
+22 Andy S #414870
показать весь комментарий30.03.2022 19:25
+17 саша паламарчук
показать весь комментарий30.03.2022 19:28
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Санкций мало не бывает. Ну и может это наконец-то даст толчок грузинскому народу скинуть пророссийскую власть
то абхазская марионетка говорила, то цхинвальская
это чтобы грузинской власти напомнить что могут сделать
раньше рашка на это не шла, но сейчас может пойти
им уже терять нечего
многие вещи они делают без какой либо логики
так что не удивлюсь
А ***** уже не знает какой бы результат вкинуть своему стаду на 9 мая
Сейчас начнётся парад . И опять этот народ скажет "о великий". Не долог тот час когда Запад поймет какую ошибку они допустили. Земля смочится их кровью.
«Нас удивляет большое количество материалов в азербайджанских СМИ с нелицеприятной критикой позиции и руководства России. В РФ такие действия пресекаются.
Многократно приходилось обращать внимание азербайджанских властей на разгул антироссийской истерии в местных СМИ. Рассчитываем, что она будет также пресечена», - важно заявил Бочарников.
Короче на заметку у Молдавии: быстро забирайте обратно Транснистрию. Пока там не сделали второй Крым.
Мне очень жаль настоящих грузинов. Патриотов своей страны, но имеющих пророссийкую владу.
Сейчас очень хороший момент вернуть свои территории (пример Азербайджана).
В далеком 84-85 годах в афганистане, пришлось мне служить с моими друзьями грузинами.
Это были, есть и будут (кто еще жив), самые достойные и верные своей родине, друзьям и семьям люди.
Мне очень жаль , что вони не имеют сейчас руководства , кто может вернуть им независимость Грузии. Но народ грузии , уверен, готов сделать решающий шаг. Так жаль, что от руководства
страны зависит судьба целого народа и целостности страны. Самого гордого и умного народа кавказа.
Они выбрали эту власть сами.