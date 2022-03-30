Фанерные кресты с рукописными табличками и братские могилы: Рассказы жителей блокадного Мариуполя

Жители блокадного Мариуполя рассказали об условиях пребывания в разрушенном российскими оккупантами городе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News.

Екатерина Ерская, владелица компании по производству рекламы, рассказала, что в первые дни в Мариуполе война совсем не ощущалась. Однако потом в городе начали постепенно исчезать разные вещи. Сначала начались перебои со светом – его то включали, то выключали. Затем исчезла вода. Впоследствии выключили и газ. Исчезли телефонная связь и интернет.

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"В последнюю неделю, которую я провела в городе, в дом неподалеку от нашего волонтерского центра прилетело. ... Тело одного ребенка, мальчика, лежало прямо на проезжей части, где ездили машины. Я проверила его пульс и поняла, что он мертв. Мой коллега решил убрать тело с дороги.К нему подбежал человек, совершенно седой, и сказал: "Что вы делаете, куда вы его забираете!" Оказалось, что это был дедушка, внука которого убили. Дедушка спросил: "Что мне теперь с ним делать?" Я говорю: "Хоронить". А он: "Как хоронить? У меня даже нет лопаты", – рассказала женщина.

Местные хоронили людей даже на детских площадках, а также пытались хоронить соседей возле домов, чтобы захоронения можно было найти.

"Свежие деревянные фанерные кресты с рукописными табличками выглядят ужасно на фоне разрушенного города. То, что на этих могилах появляются искусственные или живые цветы, еще больше пугает. Это настоящие братские могилы на улицах полностью разрушенного города в ХХІ веке", - добавила Екатерина.

Журналистка Надежда Сухорукова рассказала, что в Мариуполе все изменилось за несколько дней. Сначала закрыли аптеки. Они вообще не работали, потом зоомагазины, потом начали обстреливать город посильнее. И взрывы раздавались очень близко.

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"Один мужчина спас мне жизнь. Он взломал закрытую аптеку и принес мне лекарства для сердца. В прошлом году я перенесла инфаркт, имею два стента, и каждый день мне нужно принимать препарат. Лекарство закончилось. И этот человек отдал мне их бесплатно. Потому что деньги вообще там не имели значения", – отметила она.

Надежда смогла уехать из блокадного Мариуполя. Люди, также сумевшие покинуть город, рассказывают, что ситуация в Маруполе все хуже и хуже.

"Я до сих пор не могу прийти в себя. Я уехала из ада, но он по-прежнему у меня внутри. Ничего не закончилось. И не закончится до тех пор, пока мариупольцы остаются там. Там сотни тысяч человек. Они продолжают жить в аду" , – подытожила Сухорукова.