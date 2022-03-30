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Россияне снова использовали фосфорные снаряды, сегодня - в Марьинке, - глава Донецкой ОВА. ФОТО

В Донецкой области не утихают обстрелы российских оккупантов. Уже не впервые враг использует опасные фосфорные снаряды.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне снова использовали фосфорные снаряды, сегодня - в Марьинке, - глава Донецкой ОВА 01
Россияне снова использовали фосфорные снаряды, сегодня - в Марьинке, - глава Донецкой ОВА 02
Россияне снова использовали фосфорные снаряды, сегодня - в Марьинке, - глава Донецкой ОВА 03

"Россияне снова использовали фосфорные снаряды, сегодня – в Марьинке. В городе было обнаружено с десяток возгораний, их ликвидировали служащие ГСЧС. Также под обстрелы попали Георгиевка, Новокалиново и Очеретино – пострадавших среди гражданских нет, но повреждены несколько домов", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава Донецкой области отметил, что в результате вражеских обстрелов снова обесточена Авдеевка.

Также читайте: Войска РФ нанесли авиаудары по Марьинке и Новомихайловке, вражеские обстрелы вдоль всей линии столкновения в Донецкой области, - Кириленко

армия РФ (19026) обстрел (26862) Донецкая область (9493) Кириленко Павел (638)


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https://t.me/minval_az/29710 😳 Российские войска в Мариуполе обстреляли здание с эмблемой Международного комитета Красного Креста, заявил украинский батальон «Азов» «Единственными, кто нарушал правила ведения войны, были войска гитлеровской Германии, которые также обстреливали здания и транспорт, обозначенные красными крестами».
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30.03.2022 19:32 Ответить
І шо??? Та нехай то хрест *******. Червоний хрест разом з москалями займається викраденнями людей!!! І переправкою їх до московії. Червоний хрест працює на терористів.
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30.03.2022 19:42 Ответить
Кацапи не приймуть жодного миру. Навіть не намагайтесь домовлятись.
Цапів треба тільки вбивати.
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30.03.2022 19:33 Ответить
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100004634315806&__cft__[0]=AZVLxalM87NKhAHC2vZESLVQVL6y7S_iVgASUuumLsrxMTFDWeUujBzRWJCASIbmCsndGR-EHsWb871aiVK0EQA_4qD9sZbxdqG-n0EaMU3lPH4mPf-yFEv7UCuKz-wQSTtxRZ3pNGKLE7huwkaPWINTaZLhYK30OVNaXx2HyUim6A&__tn__=-UC%2CP-y-R Оксана Ткачук-Ямницька

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009376745092 1 січня 2021 р. ·

Ця людина і до сьогодні змушує тремтіти наших ворогів!

"Хай живе Степан Бандера" - Українська повстанська пісня
Автор музики та слів Святослав Клім Виконавець…
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30.03.2022 19:35 Ответить
Наступною буде хімічна та біологічна зброя. Це лише справа часу.
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30.03.2022 19:58 Ответить
 
 