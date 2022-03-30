Россияне снова использовали фосфорные снаряды, сегодня - в Марьинке, - глава Донецкой ОВА. ФОТО
В Донецкой области не утихают обстрелы российских оккупантов. Уже не впервые враг использует опасные фосфорные снаряды.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне снова использовали фосфорные снаряды, сегодня – в Марьинке. В городе было обнаружено с десяток возгораний, их ликвидировали служащие ГСЧС. Также под обстрелы попали Георгиевка, Новокалиново и Очеретино – пострадавших среди гражданских нет, но повреждены несколько домов", - говорится в сообщении.
Кроме того, глава Донецкой области отметил, что в результате вражеских обстрелов снова обесточена Авдеевка.
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Цапів треба тільки вбивати.
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100009376745092 1 січня 2021 р. ·
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