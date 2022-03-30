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Новости Война
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Зеленский и Байден обсудили оборонную поддержку, новый пакет санкций против РФ и финансовую помощь для Украины

байден,зеленський

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Только что завершил часовой разговор с президентом США. Поделился оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров. Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украине нужно противокорабельное оружие, противовоздушные системы, средства поражения бронетехники и артиллерийские системы, - Зеленский обратился к парламенту Норвегии

Автор: 

Байден (2785) Зеленский (20202)


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Топ комментарии
+9
Оце вже діло.
Жодних мирових з парашкою.
Тільки вибивати їх з України.
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30.03.2022 19:34
+8
Пора с "оборонной" спрыгивать на наступательные виды вооружения..
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30.03.2022 19:37
+3
Де обіцяні винищувачи, ой як би вони на знадобилися. Маріуполь не може чекати(
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30.03.2022 19:37
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Правила форума Совет форумчан
Оце вже діло.
Жодних мирових з парашкою.
Тільки вибивати їх з України.
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30.03.2022 19:34 Ответить
Можемо ми робимо помилку в тому, що ми всіх ПРОСИМО дати нам зброю.

Їм теж шкода її віддавати, тому що вона гроші коштує.

Може нам потрібно, з тої суми, яку Америка заморозила на росіських банківських рахунках і обіцяла нам передати - вже затребувати 100 млрд доларів.

І закупити за ті гроші по всьому світу зброї.

Знаєте скільки зброї зброї можна закупити на 100 млрд доларів?!

24 системи ПВО Патріот, і поставити в кожному обласному центрі, для захисту міста від російських ракет!

100 винищувачів останнього покоління.

100 байрактарів.

Ракетні протикорабельні комплекси, щоб поставити їх на сьому узберіжжі, щоб російські кораблі не могли нас атакувати.

Ракети великої дальності. Тому що російська авіація вилітає до нас з далеких російських і білоруським аеродромів, які знаходяться далі, ніж 150 км. А наша точка У б'є тільки на 150 км. Іми зараз не можемо російську авіацію розбомбити на її аеродромах.

400 000 комплектів самої ******** уніформи + бронежилети + каски. 400 000 самих ******** американських автоматів (а калаши теробороні роздати). І збільшити нашу армію до такої кількості.
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30.03.2022 19:37 Ответить
Порахувати треба скільки на ядерну зброю вийде
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30.03.2022 19:40 Ответить
Один рбмк. Вони виробляли плутоній ,Чорнобиль
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30.03.2022 19:52 Ответить
А где пилотов взять? Да и кто продаст? Если бы все было так просто...У мира на эти деньги свои планы. им ведь тоже надо будет компенсировать ущерб за санкции, часть уйдет нам. Только это процесс длительный и потребует изменения разных законов. Мы сейчас пожинаем плоды того, что Зеленский готовился к празнику и салюту в честь подписания договора с #уйлом. Теперь разгребаем последствия.
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30.03.2022 19:42 Ответить
ну если закупить для начала 100 МИГ, то пилоты есть.

на иностранные самолеты - нанять иностранных пилотов в отставке.
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30.03.2022 19:56 Ответить
Многие покупаются на закупку оружия в виде систем ПВО, самолетов, систем РЭБ. Я хочу этим всем "специалистам" задать один вопрос: кто будет всем этим управлять? Цыгане, которые рабссейскую бронетехнику тырили?
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30.03.2022 19:43 Ответить
Общался с одним бывшим пилотом. Он сказал что очередь пилотов на войну в 3 раза выше, чем у нас было самолётов на начало войны
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30.03.2022 19:46 Ответить
иностранных?
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30.03.2022 19:51 Ответить
На какую матчасть? Наша бригада принимала пилотов с запаса, но которые имели опыт на МиГ-29.
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30.03.2022 20:22 Ответить
вивезти наших спеціалістів по ПВО в Польщу на місяць і навчити користуватись ******** ПВО.

літаки поки що можна мігі закупити.

а якщо ******* купувати - теж спеціаліцстів за кордоном навчати. може на це потребується декілька місяців - але ж авіація нам і після війни треба буде.
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30.03.2022 19:50 Ответить
Какой механизм получения замороженных денег? Никто их нам передавать не будет (и не обещал, к слову), в лучшем случае, по решению международного суда, которое будем ждать многими годами. Не обманывайте себя иллюзиями. Максимум на что можно рассчитывать - заморозка средств на как можно более длительный период, что тоже даст эффект, но очень не быстрый, увы.
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30.03.2022 19:52 Ответить
Якщо питання закриття неба над Україною і постачання деякої зброї із Заходу поки не можна вирішити, то Україна готова сама купити це озброєння. Та, на жаль, провідні країни світу, від яких це питання залежить, не готові прийняти таке рішення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із закордонними журналістами. Він пояснив, що Україна сама знайшла місця, де можна купити озброєння, необхідне для протидії агресії Росії. Але країни НАТО бояться дати згоду.
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30.03.2022 19:55 Ответить
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30.03.2022 19:40 Ответить
А шо ти зробив для хіп-хопа?
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30.03.2022 19:50 Ответить
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30.03.2022 19:57 Ответить
Цікаво, навішющо то все Зєлєнскому, коли після підписання договору з парашеб на тих умовах, які озвучили арахамія з подоляком Україні важкі озброєння будуть не потрібні, як і військова співпраця з США і НАТО?
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30.03.2022 19:37 Ответить
Пора с "оборонной" спрыгивать на наступательные виды вооружения..
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30.03.2022 19:37 Ответить
Де обіцяні винищувачи, ой як би вони на знадобилися. Маріуполь не може чекати(
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30.03.2022 19:37 Ответить
Истребители Мариуполю слабо помогут ,там пво рашистов .Прорываться надо
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30.03.2022 19:39 Ответить
В зЕленому асфальті.
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30.03.2022 19:42 Ответить
Радіус боєвої дії міг 29 - 700км. це без бою.
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30.03.2022 19:47 Ответить
Байден поцікавився перемовинами в Турції ,і що за гнила куйня озвучується рашистами про них,та про згоду України на рашистські умови.
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30.03.2022 19:39 Ответить
то це вони мабуть більше для своєї біомаси такі "побєдні" наративи озвучують. хз.
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30.03.2022 19:50 Ответить
Больше разных инструментов для уничтожения кацапов.
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30.03.2022 19:40 Ответить
Надо томагавки (ну это мои мечты конечно), надо самолёты, надо танки. Через неделю-полторы орки попрут всеми силами что есть на зону оос, и какими бы храбрыми не были наши ребята, у нас на данный момент нечем отбится(
А так если помечтать и у нас появятся томагавки, мы просто могли бы накрыть их скопления техники, пока они сюда ещё не поперли, это была бы капитуляция *****, т.к. он и так собрал со складов все что можно было. Но понятное дело этого не будет, и когда на тебя идет 100-тысячная группировка на одном направлении при поддержке авиации и крылатых ракет, то будет чудо, если выстоим.
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30.03.2022 19:41 Ответить
А снайперу слабо заплатити та дати героя наши?
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30.03.2022 19:42 Ответить


@25_andriy

·
https://twitter.com/25_andriy/status/1509196698580656135 50 мин



САУ Богдана

НЕПТУН

Вільха

Грім2

ППО

Це усе було проміняно на асфальт!
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30.03.2022 19:44 Ответить
Посол Бочарников решил поучить Minval, как «правильно» работать

https://minval.az/news/124236266 30 марта 2022, 13:49

https://minval.az/news/124236266#comments 5



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Посол РФ в Азербайджане господин Бочарников решил высказаться по поводу блокировки «Роскомпозором» азербайджанских СМИ, включая Minval.az. И на своем пресс-брифинге менторским тоном изрёк: «Нас удивляет большое количество материалов в азербайджанских СМИ с нелицеприятной критикой позиции и руководства России. В РФ такие действия пресекаются. Многократно приходилось обращать внимание азербайджанских властей на разгул антироссийской истерии в местных СМИ. Рассчитываем, что она будет также пресечена».

Прежде всего, мы вынуждены напомнить господину Бочарникову, что Азербайджан - демократическое государство, где есть свобода слова, а журналисты и эксперты имеют право высказывать свои оценки, в том числе и о политике России. Тем более непонятно, что именно господин Бочарников назвал «антироссийской истерией». В азербайджанских СМИ, в том числе и тех, которые «Роскомпозор» подверг своей блокировке, не было даже намека на ту ложь и клевету, которую выплескивали и выплескивают на Азербайджан ведущие СМИ самой России, и вряд ли господин Бочарников, посол РФ в Азербайджане, об этом действительно не знает и не догадывается.

Наконец, Азербайджан - это не часть России, а состоявшееся независимое государство, со своими интересами и своим общественным мнением, в том числе и о политике РФ. И на это мнение влияют и регулярные «наскоки» на Азербайджан в РосСМИ, и самолёты с оружием под видом «стройматериалов» и «гуманитарной помощи», которые накануне и во время 44-дневной войны летели из России в Армению, и «странности» в поведении российских миротворцев, и, конечно же, война в Украине.

Понятно, что это заставляет нервничать российских дипломатов, которым надо что-то писать в отчётах. Но при этом лучше помнить, что господин Бочарников - посол другого государства, а не цензор, тем более что цензуры в Азербайджане нет уже много лет. И тем более не «второй секретарь» республиканского ЦК, чаще всего выполнявший функции московского «смотрящего». И самое главное, как бы это сказать повежливее, нечего на зеркало пенять, если…политика России не вызывает в Азербайджане понимания и всеобщего одобрения.

Редакция Minval.az
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30.03.2022 19:45 Ответить
Красіво опустили посла і росію загалом
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30.03.2022 20:36 Ответить
Поставки асфальту і бітуму вже скоро почнуться. За Абоамовича пару слів сказав.
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30.03.2022 19:46 Ответить
Уже давно пора обсуждать ГДЕ, КОГДА И КАК ликвидируют БУНКЕРНУЮ КРЫСУ!
А кое-кому необходимо отказаться от маниакального желания ЗАГЛЯНУТЬ УПЫРЮ В ГЛАЗА, ибо ничего доброго, хорошего и обнадеживающего в глазах СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ ("Чикатило") нет и не может быть!
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30.03.2022 20:05 Ответить
 
 