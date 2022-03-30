Зеленский и Байден обсудили оборонную поддержку, новый пакет санкций против РФ и финансовую помощь для Украины

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Только что завершил часовой разговор с президентом США. Поделился оценкой ситуации на поле боя и за столом переговоров. Говорили о конкретной оборонной поддержке, новом пакете усиленных санкций, макрофинансовой и гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украине нужно противокорабельное оружие, противовоздушные системы, средства поражения бронетехники и артиллерийские системы, - Зеленский обратился к парламенту Норвегии