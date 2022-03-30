Противник частично отводит отдельные подразделения с территории Киевской и Черниговской областей, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 30 марта.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Генштаб ВСУ в официальном фейсбуке.

В информации отмечается: "Продолжаются тридцать пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Осуществляется частичный отвод отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей.

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Враг испытывает существенные трудности с введением в боевой состав техники, снимаемой с долгосрочного хранения. Так, по имеющейся информации, в 163-м танковом полку из состава 150-й мотострелковой дивизии обнаружено значительное количество нетрудоспособной техники. Противником рассматривается возможность транспортировки неисправной техники на временно оккупированные территории Донецкой области с помощью тягачей для дальнейшего ее восстановления.

Противник продолжает нести значительные потери. По имеющейся информации, 28 марта в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими. Их число ориентировочно составляет 200 человек.

Самопровозглашенное руководство республики Беларусь продолжает отрицать участие в войне против Украины, беспрепятственно предоставляя территории для размещения подразделений вооруженных сил российской федерации, аэродромной и транспортной сети, а также места расположения пусковых установок крылатых и баллистических ракет. В то же время, в соответствии с международными правовыми актами, как агрессор может рассматриваться "страна, предоставляющая свое воздушное пространство, свою территорию для нанесения ударов по третьей стране".

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Также республика Беларусь предоставляет российским оккупантам возможность пользоваться сетью лечебных заведений на своей территории. Так, за последние сутки в населенный пункт Наровля Гомельской области отмечено прибытие с территории Украины большого количества российских военнослужащих с разной степени тяжести ранениями".