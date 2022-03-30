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Новости Агрессия России против Украины Война
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Противник частично отводит отдельные подразделения с территории Киевской и Черниговской областей, - Генштаб ВСУ

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 30 марта.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Генштаб ВСУ в официальном фейсбуке.

В информации отмечается: "Продолжаются тридцать пятые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Противник продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Осуществляется частичный отвод отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей.

Также смотрите: Российские оккупанты минируют территорию Украины минами ПОМ-3 "Медальон", - Генштаб. ФОТОрепортаж

Враг испытывает существенные трудности с введением в боевой состав техники, снимаемой с долгосрочного хранения. Так, по имеющейся информации, в 163-м танковом полку из состава 150-й мотострелковой дивизии обнаружено значительное количество нетрудоспособной техники. Противником рассматривается возможность транспортировки неисправной техники на временно оккупированные территории Донецкой области с помощью тягачей для дальнейшего ее восстановления.

Противник продолжает нести значительные потери. По имеющейся информации, 28 марта в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими. Их число ориентировочно составляет 200 человек.

Самопровозглашенное руководство республики Беларусь продолжает отрицать участие в войне против Украины, беспрепятственно предоставляя территории для размещения подразделений вооруженных сил российской федерации, аэродромной и транспортной сети, а также места расположения пусковых установок крылатых и баллистических ракет. В то же время, в соответствии с международными правовыми актами, как агрессор может рассматриваться "страна, предоставляющая свое воздушное пространство, свою территорию для нанесения ударов по третьей стране".

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Также республика Беларусь предоставляет российским оккупантам возможность пользоваться сетью лечебных заведений на своей территории. Так, за последние сутки в населенный пункт Наровля Гомельской области отмечено прибытие с территории Украины большого количества российских военнослужащих с разной степени тяжести ранениями".

Автор: 

Генштаб ВС (6177) ВСУ (6536)


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Топ комментарии
+13
Я звичайно не Генштаб, але як би зробити, щоб ці підрозділи навічно тут у землі залишилися. Що б цей вихід став для них Іловайським коридором.
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30.03.2022 19:46
+8
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30.03.2022 19:45
+8
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30.03.2022 19:47
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В догонку байрактаром підліковуйте, щоб швидше до госпіталя бігли!
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30.03.2022 19:45 Ответить
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30.03.2022 19:45 Ответить
отводит или мы им лызда даем????
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30.03.2022 19:49 Ответить
Я звичайно не Генштаб, але як би зробити, щоб ці підрозділи навічно тут у землі залишилися. Що б цей вихід став для них Іловайським коридором.
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30.03.2022 19:46 Ответить
похоже комусь снарядов шкода...для полноценных проводов...
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30.03.2022 19:46 Ответить
Так вам Генштаб все й доповість...
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30.03.2022 19:53 Ответить
Противником розглядається можливість транспортування несправної техніки на тимчасово окуповані території Донецької області за допомогою тягачів, для подальшого її відновлення. -Генштаб не задумувався над утилізацією і рашистських тягачів?
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30.03.2022 19:47 Ответить
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30.03.2022 19:47 Ответить
Ну кацапи ж не скажуть, що отримали п-ди і втекли!
Тількі відведення на заздалегідь підготовлені позиції, перегрупування...
Сподіваюсь, завтрашня статистика втрат кацапоїдів, дуже всіх потішить!
Слава Україні!
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30.03.2022 19:50 Ответить
Остатки небоеспособного металлолома с консервации дотягивают на ротацию ? Явный признак, что расейская армия уже в агонии. Месяц сроку максимум. Вот для чего они переговоры затягивают.
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30.03.2022 19:51 Ответить
Зато по Николаеву бьют без перерыва!
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30.03.2022 19:53 Ответить
Нам бы сейчас дальнобойные ракетные системы чтобы долбить вражеские аеродромы и склады с техникой и горючкой и вражеское наступление и бомбардировки наших городов на порядок бы уменьшились если вообще не остановились.
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30.03.2022 19:53 Ответить
Я не понимаю, неужели сложно понять, что всё это делается для замены прежнего состава агрессора на новый, который будет осуществлять натиск с повышенным потенциалом!
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30.03.2022 20:02 Ответить
Так ніхто не міняє, спочатку нові повинні прийти.
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30.03.2022 20:06 Ответить
Тодi вони мають бути добривом.
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30.03.2022 21:20 Ответить
Наші принцеси обороняють небо ❤️

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30.03.2022 20:05 Ответить
Vot okazalos pochemu nachili bolshe zbivat kacapskix samaljotov, princesi pristupili gdelu...
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30.03.2022 20:50 Ответить
пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Їх число орієнтовно складає 200 осіб...это лютейший ******!
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30.03.2022 20:08 Ответить
https://t.me/minval_az/29750 Подонок гиркин вновь признал провал российской армии и опроверг мнимые успехи, о которых ежедневно докладывают пропагандисты. Главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и вовсе обозвал «фанерным маршалом».
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30.03.2022 20:12 Ответить
У дыркина своя армия. Плевать он хотел на шойговича и путиновича
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30.03.2022 21:32 Ответить
дыркин!!!!
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30.03.2022 21:33 Ответить
В точку!!!👍
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30.03.2022 21:36 Ответить
Надо готовится к затяжной войне. Нельзя так капитулироавть Надо бороться до последнего. Не идти ни на какие компромиссы. Нам сейчас помогают пока мы боремся. Да , возможно, наша страна будет напоминать Сирию, но рашисты усвоят, что из каждого разрушенного дома, из каждой лесопосадки в окупантів будет лететь если не стингер, то джевелин, если не джевелин, то автоматная очередь, если не автоматная очередь, то коктейль Молотова. Но земля должна гореть у захватчиков под ногами.
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30.03.2022 22:51 Ответить
 
 