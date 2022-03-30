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Российские оккупанты обстреляли Северодонецк, Рубежное, Лисичанск и Кременную: 2 погибших, 5 раненых, - глава Луганской ОВА Гайдай

луганщина

Российские оккупанты обстреляли Северодонецк, Рубежное, Лисичанск и Кременную. В результате - два человека погибли, пятеро - получили ранения.

Об этом глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сообщил в своей телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Под огонь врага сегодня попали Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная. В этих городах произошло 10 возгораний жилого фонда. Повреждены 18 объектов, из которых 6 многоквартирных и 6 частных жилых домов, здание Управления патрульной полиции, объекты инфраструктуры. К сожалению, есть двое погибших – среди них житель Лисичанска и полицейский. Травмы получили 5 лисичан, спасены из-под завалов 21 человек", - отметил Гайдай.

Смотрите: Вследствие утреннего обстрела Лисичанска значительные разрушения многоэтажек, под завалами люди, известно об одном погибшем человеке, - ГСЧС. ФОТО

Он также сообщил, что обесточенными в области остаются 36 населенных пунктов – 23 полностью, 13 частично. 123 645 потребителей находятся без электроэнергии.

Значительная их часть проживает в Лисичанске, Рубежном, Северодонецке, Кременной и Попасной.

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армия РФ (19026) обстрел (26862) Луганская область (6487)


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30.03.2022 19:55 Ответить
мародёры с **********...с врождённой овцэориентацией..им до окупантов ещё расти и расти.
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30.03.2022 19:56 Ответить
 
 