Российские оккупанты обстреляли Северодонецк, Рубежное, Лисичанск и Кременную: 2 погибших, 5 раненых, - глава Луганской ОВА Гайдай

Российские оккупанты обстреляли Северодонецк, Рубежное, Лисичанск и Кременную. В результате - два человека погибли, пятеро - получили ранения.

Об этом глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сообщил в своей телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Под огонь врага сегодня попали Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная. В этих городах произошло 10 возгораний жилого фонда. Повреждены 18 объектов, из которых 6 многоквартирных и 6 частных жилых домов, здание Управления патрульной полиции, объекты инфраструктуры. К сожалению, есть двое погибших – среди них житель Лисичанска и полицейский. Травмы получили 5 лисичан, спасены из-под завалов 21 человек", - отметил Гайдай.

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Он также сообщил, что обесточенными в области остаются 36 населенных пунктов – 23 полностью, 13 частично. 123 645 потребителей находятся без электроэнергии.

Значительная их часть проживает в Лисичанске, Рубежном, Северодонецке, Кременной и Попасной.

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