Беларусь продолжает предоставлять России аэродромную и транспортную сеть, места для запуска крылатых ракет и сеть лечебных заведений, - Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации с Республикой Беларусь.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Генштаб ВСУ в официальном фейсбуке.
В информации отмечается: "Самопровозглашенное руководство республики Беларусь продолжает отрицать участие в войне против Украины, беспрепятственно предоставляя территории для размещения подразделений вооруженных сил российской федерации, аэродромной и транспортной сети, а также места для расположения пусковых установок крылатых и баллистических ракет. В то же время, в соответствии с международными правовыми актами, как агрессор может рассматриваться "страна, предоставляющая свое воздушное пространство, свою территорию для нанесения ударов по третьей стране".
Также республика Белорусь предоставляет российским оккупантам возможность пользоваться сетью лечебных заведений на своей территории. Так, за последние сутки в населенный пункт Наровля Гомельской области отмечено прибытие с территории Украины большого количества российских военнослужащих с разной степени тяжести ранениями".
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Более 30 сотрудников железной дороги были задержаны на этой неделе. Со многими из них были сняты и выложены на провластные Telegram-каналы «покаяльные видео», https://t.me/belzhd_live/1453 сообщает телеграм-канал «Live - Сообщество железнодорожников Беларуси».
Люди сообщают, что работают в структуре БЖД в Минске, Смолевичах, Гомеле, Барановичах, Койданово, Витебске. Им вменяются статьи о терроризме, измене родине, шпионаже.
Из последнего - на днях задержали четырех работников гомельского локомотивного депо. Машиниста арестовали на работе, трех помощников - уже после смены. Сейчас железнодорожники находятся в гомельском СИЗО.
В данный момент львиная доля сотрудников КГБ, включая уКГБ по областям и Главное управление КГБ, брошены на борьбу с «рельсовой войной». Для выполнения поставленной цели хватают даже абсолютно случайных людей, чтобы снова посеять страх среди беларусов.
С начала войны на железной дороге произошел ряд диверсий. На отдельных перегонах уничтожались релейные шкафы, выводились из строя устройства автоматики. В результате этого в начале марта РЖД на некоторое время вынуждена была прекратить перегон военных эшелонов по территории Беларуси. Позже он возобновился, после заявлений белорусских властей, что все группы, причастные к диверсиям, уничтожены.
Но сопротивление продолжается.
19 марта глава Украинской железной дороги Александр Камышин заявил, что железнодорожного сообщения между Беларусью и Украиной сейчас не существует. Он поблагодарил за это честных беларуских железнодорожников.
https://nashaniva.com/?c=ar&i=287287&lang=ru