Беларусь продолжает предоставлять России аэродромную и транспортную сеть, места для запуска крылатых ракет и сеть лечебных заведений, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации с Республикой Беларусь.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Генштаб ВСУ в официальном фейсбуке.

В информации отмечается: "Самопровозглашенное руководство республики Беларусь продолжает отрицать участие в войне против Украины, беспрепятственно предоставляя территории для размещения подразделений вооруженных сил российской федерации, аэродромной и транспортной сети, а также места для расположения пусковых установок крылатых и баллистических ракет. В то же время, в соответствии с международными правовыми актами, как агрессор может рассматриваться "страна, предоставляющая свое воздушное пространство, свою территорию для нанесения ударов по третьей стране".

Также республика Белорусь предоставляет российским оккупантам возможность пользоваться сетью лечебных заведений на своей территории. Так, за последние сутки в населенный пункт Наровля Гомельской области отмечено прибытие с территории Украины большого количества российских военнослужащих с разной степени тяжести ранениями".

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