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Новости Война
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Российские оккупанты снова не пропустили колонну из Энергодара в Запорожье, - мэр Орлов

евакуація

Войска РФ снова заблокировали зеленый коридор из Энергодара.

Об этом в Telegram сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"У нас неутешительные новости относительно эвакуационной колонны из Энергодара, которая отправилась сегодня на Запорожье по объявленному зеленому коридору. Ситуация, к сожалению, полностью аналогична вчерашней! Успешно проехав Днепрорудный, затем колонна легковых автомобилей так и не смогла пройти Васильевку. Дальше людей не пропустили" , – говорится в сообщении.

После долгих часов переговоров, надежд и ожиданий колонна все же возвращается назад. Мирным гражданам, среди которых много детей, снова не позволили добраться до Запорожья.

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Запорожье (2645) эвакуация (2061) Энергодар (157)


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А в колоні не знайшлося кілька хлопів, щоб вирізати блокпост? Цирк!
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30.03.2022 20:26 Ответить
Русских мразей с радиационным облучением привозят в Гомель из Чернобыльской зоны

У Путина и командования армии рф реально отношение к личному составу как к мясу. Загнали стадо в рыжий лес, сказали окопаться - они и окопались.... а может белорусы нарочно молчали
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30.03.2022 20:30 Ответить
 
 