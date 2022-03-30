Российские оккупанты снова не пропустили колонну из Энергодара в Запорожье, - мэр Орлов
Войска РФ снова заблокировали зеленый коридор из Энергодара.
Об этом в Telegram сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.
"У нас неутешительные новости относительно эвакуационной колонны из Энергодара, которая отправилась сегодня на Запорожье по объявленному зеленому коридору. Ситуация, к сожалению, полностью аналогична вчерашней! Успешно проехав Днепрорудный, затем колонна легковых автомобилей так и не смогла пройти Васильевку. Дальше людей не пропустили" , – говорится в сообщении.
После долгих часов переговоров, надежд и ожиданий колонна все же возвращается назад. Мирным гражданам, среди которых много детей, снова не позволили добраться до Запорожья.
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У Путина и командования армии рф реально отношение к личному составу как к мясу. Загнали стадо в рыжий лес, сказали окопаться - они и окопались.... а может белорусы нарочно молчали