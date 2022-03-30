Российские оккупанты снова не пропустили колонну из Энергодара в Запорожье, - мэр Орлов

Войска РФ снова заблокировали зеленый коридор из Энергодара.

Об этом в Telegram сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"У нас неутешительные новости относительно эвакуационной колонны из Энергодара, которая отправилась сегодня на Запорожье по объявленному зеленому коридору. Ситуация, к сожалению, полностью аналогична вчерашней! Успешно проехав Днепрорудный, затем колонна легковых автомобилей так и не смогла пройти Васильевку. Дальше людей не пропустили" , – говорится в сообщении.

После долгих часов переговоров, надежд и ожиданий колонна все же возвращается назад. Мирным гражданам, среди которых много детей, снова не позволили добраться до Запорожья.

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