Зеленский провел переговоры с наследным принцем ОАЭ по поводу продовольственной безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Наследным принцем ОАЭ Абу-Даби Мохамедом бин Зайедом.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Продолжил диалог с Наследным принцем Абу-Даби Мохамедом бин Зайедом. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Поблагодарил за гуманитарную помощь народу Украины. Отметил поддержку со стороны ОАЭ в рамках ООН", - подчеркивается в сообщении.

Также читайте: США выделят Украине $500 миллионов прямой бюджетной помощи