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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг имеет существенные трудности с введением в боевой состав техники, которая снимается с долгосрочного хранения, - Генштаб

техніка

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации с техникой оккупантов, которую они снимают с хранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в официальном фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Враг имеет существенные трудности с введением в боевой состав техники, снимаемой с долгосрочного хранения. Так, по имеющейся информации, в 163-м танковом полку из состава 150-й мотострелковой дивизии обнаружено значительное количество нетрудоспособной техники. Противником рассматривается возможность транспортировки неисправной техники на временно оккупированные территории Донецкой области с помощью тягачей для дальнейшего ее восстановления.

Противник продолжает нести значительные потери. По имеющейся информации, 28 марта в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими. Их число ориентировочно составляет 200 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь продолжает предоставлять России аэродромную и транспортную сеть, места для запуска крылатых ракет и сеть лечебных заведений, - Генштаб ВСУ

Генштаб ВС (6177) техника (1732)


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Топ комментарии
+22
резиновые уплотнения рассохлись, а таких уже тридцать лет не выпускают. Аккумуляторы давно спижжены прапорами, а клистронов и ламп бегущей волны в ЗИПах уже давно нет, потому что проданы в Украину Гладковскому.
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30.03.2022 21:08
+16
А ведь:
• кому-то надо закругляться до 9-го мая, символизм, бессердечная ты ****

• совсем недавно ZZZZZ в комиксах означало просто сон, а не сон Путина

• вторая армия мира попросила третью армию мира помочь справиться с территориальной обороной Гостомеля

• где-то в России налажен поточный выпуск байрактаров, иначе объяснить заявленное количество сбитых российскими войсками байрактаров просто невозможно: сами клепают, сами запускают, сами сбивают

• Можно помочь. Не первый раз вижу возмущение российских СМИ, простых россиян и сочувствующих им тем, что жовто-блакитные бандеронацисты размещают вооружение в жилых районах. Всецело разделяю возмущение и уверен, что Россия просто обязана бороться с этим преступлением против человечества и предлагаю план по борьбе: 1. Россия выводит войска из Украины., 2. Тут, в-принципе всё и кончится.

Рауф Наджафли (с)
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30.03.2022 20:57
+7
Смотря что им по телевизору начухают...
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30.03.2022 21:01
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То нехай вводе її у металобрухт.
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30.03.2022 20:57 Ответить
А ведь:
• кому-то надо закругляться до 9-го мая, символизм, бессердечная ты ****

• совсем недавно ZZZZZ в комиксах означало просто сон, а не сон Путина

• вторая армия мира попросила третью армию мира помочь справиться с территориальной обороной Гостомеля

• где-то в России налажен поточный выпуск байрактаров, иначе объяснить заявленное количество сбитых российскими войсками байрактаров просто невозможно: сами клепают, сами запускают, сами сбивают

• Можно помочь. Не первый раз вижу возмущение российских СМИ, простых россиян и сочувствующих им тем, что жовто-блакитные бандеронацисты размещают вооружение в жилых районах. Всецело разделяю возмущение и уверен, что Россия просто обязана бороться с этим преступлением против человечества и предлагаю план по борьбе: 1. Россия выводит войска из Украины., 2. Тут, в-принципе всё и кончится.

Рауф Наджафли (с)
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30.03.2022 20:57 Ответить
Нове покоління Байрактарів вже вийде з нашими двигунами. хутін пуй і тут "всіх переграв":

https://gazeta.ua/articles/edu-and-science/_prezentuvali-bayraktar-z-***********-dvigunom/1078765 Презентували Bayraktar з українським двигуном
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30.03.2022 21:21 Ответить
Слава Украине!!!!!!!!!!!
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30.03.2022 21:27 Ответить
А что вдовы, матери, сестры, дети погибших - ещё поддерживают войну?
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30.03.2022 20:58 Ответить
Смотря что им по телевизору начухают...
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30.03.2022 21:01 Ответить
Перетворіть старий звичайний автомобіль на дорожню ракету! Це використовували на Близькому Сході, чому б не в Україні?
1. Купіть комплект дистанційного керування, який може працювати з кермом і педалями. Приклад. https://x-matik.com/lanecruise.html
Студенти-інженери повинні вміти робити щось подібне, це не повинно бути автономним, лише дистанційне керування.
2. Підключіть його до супутникового Інтернету (дальня, starlink).
3. Завантажте машини вибухівкою чи чимось іншим, щоб перекрити дороги.
4. Загнати його в Чорнобильську зону і вдарити по росіянах! або краща ідея, зосередьтеся на 2 способах. Чорнобильський міст і прикордонний пункт Вільча. Тоді, якщо партизани будуть продовжувати псувати залізничне полотно, росіяни в Чорнобилі будуть відрізані від постачання і не зможуть відступити.

Це має бути досить простим і дешевим, щоб використовувати його часто, щодня. Якщо росіяни знищують його, то він принаймні витрачає ********** і перекриває їм дороги. Якщо пощастить, це може вбити деяких росіян. Якщо дуже пощастить, ви можете підірвати міст, щоб захопити їх, або підірвати **********.
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30.03.2022 21:01 Ответить
нельзя ничего такого делать в Чернобыльской зоне..., вон кацапы там просто окопы роют и это уже вредит ихнему здоровью...
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30.03.2022 21:20 Ответить
Автомобілю це не пошкодить. Він автономний.
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30.03.2022 21:26 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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30.03.2022 21:03 Ответить
резиновые уплотнения рассохлись, а таких уже тридцать лет не выпускают. Аккумуляторы давно спижжены прапорами, а клистронов и ламп бегущей волны в ЗИПах уже давно нет, потому что проданы в Украину Гладковскому.
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30.03.2022 21:08 Ответить
Вы забыли главное - СОЛЯРКА давно продана и танки нечем заправить!
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30.03.2022 22:22 Ответить
А сколько оптики и электроники спижжжжено... Это же было типа не критично...
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31.03.2022 01:54 Ответить
Приемщики металлолома подтягиваемся!Вторая армия мира на подходе.Принимаем,утилизируем.
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30.03.2022 21:09 Ответить
Броня была хорошая в СОЮЗЕ. Может некоторые экземпляры дешевле будет восстановить?
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31.03.2022 01:55 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010497377107&__cft__[0]=AZUvOkpJGVCr5b4TFAN8flzHGADB45egy62MeZ02VVibG3Cc0RCEa6ySKjAJ95mH1mfD2U2-g0jJ9M8CgRggv6NobQdh8nV7jrmKg462guIRVbdY9-Cf1HLbZGV_5Ui3TAE&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Федюк

Тектонічні психічні гойдалки першого етапу війни мають бути завершені. Діставайте зі своїх тривожних валізок мужність, спокій удава, терпіння, сміливість, готовність до самопожертви, взаємодопомогу, вміння і навички - ну, що у кого є і хто на що здатен - і продовжуємо битись. Вибір простий: або буде Україна, або не буде нас.
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30.03.2022 21:10 Ответить
Там почти все разворовано (сдан весь цветмет), а железо проржавело, большая часть уже было непригодно еще до "консервации"!
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30.03.2022 21:14 Ответить
Най відразу везуть без пересадок в Укроборонпром, відремонтуємо для ЗСУ, бо через постачання на фронт довго, поки освоять, поки наші заберуть ...
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30.03.2022 21:50 Ответить
2-я армия мира ,а ещё это:

https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva?__cft__[0]=AZWhtCmTuutpl3MOykY-QiFr3X6tF7MmXh28qXFhjcoXx6ZCGmxTnHLE5lBC0GxAj0u8O2MkOc-Zv3X7yYrFhRh1uBOwTOaws_yrjVbSDCJWFie6J8BDKPgjO8phBqcQuwI&__tn__=-UC%2CP-R Marina Daniluk-Yarmolaeva

https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva 4 ч. ·



Слухаю чергове перехоплення руззкого окупанта з його високоморальною дружиною.
Хвалиться, що набрав жоні футболок, косметики для її стрьомного хлєбальника. А ще хизується, що знайшов кросівки фірмові - NB, 38 размер.
- Софье будет. Ну и ноутбук привези, чтобы ей на учебу.
Добитчик розповідає, як він офігів, як лазив по кімнатах.
- Прикинь как они жили и как мы живем, *****. Вот они за это и бьются.

Далі жона питає:
- А спортивных костюмов там не было?
- Да все разобрали.
- Вот блин. Надо было себе взять…
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30.03.2022 21:15 Ответить
искренне желаю этой чмаре подавиться теми кроссовками
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30.03.2022 21:21 Ответить
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30.03.2022 21:24 Ответить
Дякуючи зусилдям Гладковських і росіянським прапорам які скручували з бронетехніки деталі і продавали Україні
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30.03.2022 21:52 Ответить
Надо думать не о технике, а о тех дибилах, которые в это сядут. Я сильно сомневаюсь что такие желающие есть. Они могут орать с дивана пока другие удобряют чернозём, но свои жопы будут беречь.
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30.03.2022 22:15 Ответить
Я служил в Советской армии и УТВЕРЖДАЮ, что все до единого прапорщики техвзводов армии РФ должны получить медали Украины за неоценимый вклад по полному уничтожению боеспособности законсервированной техники роSSийских фашистов!
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30.03.2022 22:19 Ответить
Що таке прапорщик? - це нейтронна бомба навпаки.

НБ: люди гинуть, матеріальні цінності залишаються

Прапорщик: люди залишаються, мат. цінності зникають
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30.03.2022 22:59 Ответить
Какое там восстановление ..на переплавку и то больше будет пользы.
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30.03.2022 23:14 Ответить
Це вже не танки і не бтр, це залізяки, які через одну ламаються, і танки без додаткового захисту, які горять від одного пострілу галімого рпг.
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31.03.2022 01:10 Ответить
 
 