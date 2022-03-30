Враг имеет существенные трудности с введением в боевой состав техники, которая снимается с долгосрочного хранения, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации с техникой оккупантов, которую они снимают с хранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в официальном фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Враг имеет существенные трудности с введением в боевой состав техники, снимаемой с долгосрочного хранения. Так, по имеющейся информации, в 163-м танковом полку из состава 150-й мотострелковой дивизии обнаружено значительное количество нетрудоспособной техники. Противником рассматривается возможность транспортировки неисправной техники на временно оккупированные территории Донецкой области с помощью тягачей для дальнейшего ее восстановления.

Противник продолжает нести значительные потери. По имеющейся информации, 28 марта в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими. Их число ориентировочно составляет 200 человек.

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