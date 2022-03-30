Враг имеет существенные трудности с введением в боевой состав техники, которая снимается с долгосрочного хранения, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации с техникой оккупантов, которую они снимают с хранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в официальном фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Враг имеет существенные трудности с введением в боевой состав техники, снимаемой с долгосрочного хранения. Так, по имеющейся информации, в 163-м танковом полку из состава 150-й мотострелковой дивизии обнаружено значительное количество нетрудоспособной техники. Противником рассматривается возможность транспортировки неисправной техники на временно оккупированные территории Донецкой области с помощью тягачей для дальнейшего ее восстановления.
Противник продолжает нести значительные потери. По имеющейся информации, 28 марта в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими. Их число ориентировочно составляет 200 человек.
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• кому-то надо закругляться до 9-го мая, символизм, бессердечная ты ****
• совсем недавно ZZZZZ в комиксах означало просто сон, а не сон Путина
• вторая армия мира попросила третью армию мира помочь справиться с территориальной обороной Гостомеля
• где-то в России налажен поточный выпуск байрактаров, иначе объяснить заявленное количество сбитых российскими войсками байрактаров просто невозможно: сами клепают, сами запускают, сами сбивают
• Можно помочь. Не первый раз вижу возмущение российских СМИ, простых россиян и сочувствующих им тем, что жовто-блакитные бандеронацисты размещают вооружение в жилых районах. Всецело разделяю возмущение и уверен, что Россия просто обязана бороться с этим преступлением против человечества и предлагаю план по борьбе: 1. Россия выводит войска из Украины., 2. Тут, в-принципе всё и кончится.
Рауф Наджафли (с)
https://gazeta.ua/articles/edu-and-science/_prezentuvali-bayraktar-z-***********-dvigunom/1078765 Презентували Bayraktar з українським двигуном
1. Купіть комплект дистанційного керування, який може працювати з кермом і педалями. Приклад. https://x-matik.com/lanecruise.html
Студенти-інженери повинні вміти робити щось подібне, це не повинно бути автономним, лише дистанційне керування.
2. Підключіть його до супутникового Інтернету (дальня, starlink).
3. Завантажте машини вибухівкою чи чимось іншим, щоб перекрити дороги.
4. Загнати його в Чорнобильську зону і вдарити по росіянах! або краща ідея, зосередьтеся на 2 способах. Чорнобильський міст і прикордонний пункт Вільча. Тоді, якщо партизани будуть продовжувати псувати залізничне полотно, росіяни в Чорнобилі будуть відрізані від постачання і не зможуть відступити.
Це має бути досить простим і дешевим, щоб використовувати його часто, щодня. Якщо росіяни знищують його, то він принаймні витрачає ********** і перекриває їм дороги. Якщо пощастить, це може вбити деяких росіян. Якщо дуже пощастить, ви можете підірвати міст, щоб захопити їх, або підірвати **********.
Тектонічні психічні гойдалки першого етапу війни мають бути завершені. Діставайте зі своїх тривожних валізок мужність, спокій удава, терпіння, сміливість, готовність до самопожертви, взаємодопомогу, вміння і навички - ну, що у кого є і хто на що здатен - і продовжуємо битись. Вибір простий: або буде Україна, або не буде нас.
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https://www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva 4 ч. ·
Слухаю чергове перехоплення руззкого окупанта з його високоморальною дружиною.
Хвалиться, що набрав жоні футболок, косметики для її стрьомного хлєбальника. А ще хизується, що знайшов кросівки фірмові - NB, 38 размер.
- Софье будет. Ну и ноутбук привези, чтобы ей на учебу.
Добитчик розповідає, як він офігів, як лазив по кімнатах.
- Прикинь как они жили и как мы живем, *****. Вот они за это и бьются.
Далі жона питає:
- А спортивных костюмов там не было?
- Да все разобрали.
- Вот блин. Надо было себе взять…
НБ: люди гинуть, матеріальні цінності залишаються
Прапорщик: люди залишаються, мат. цінності зникають