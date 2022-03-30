РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10206 посетителей онлайн
Новости Война
3 697 20

СНБО введет санкции против корпораций и физических лиц, занимающихся бизнесом на территории РФ, - Данилов

данілов

На ближайшем заседании СНБО будут приняты новые санкции против корпораций и физических лиц, продающих продукцию российскому военно-промышленному комплексу, за исключением компаний, поставляющих в Украину продукты питания

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это будут санкции для поддержки наших западных партнеров... Вы знаете, что то, что касается РФ и количества санкций, которые уже там наложены, превысили 6 тысяч. Это крупные корпорации, люди и предприятия, которые производили и продолжают производить продукцию ВПК, занимающиеся мощным бизнесом на территории РФ соответственно помогают российскому бюджету поддерживать армию страны, которая продолжает вторжение в Украину", - заявил Данилов.

Отвечая на вопрос, будут ли СНБО введены санкции против компаний, не имеющих отношения к финансированию военного комплекса РФ, секретарь ведомства сообщил, что в отношении компаний, поставляющих продукты питания в Украину, такие санкции не введены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов о Курилах, Нагорном Карабахе и Приднестровье: Вторые фронты против РФ очень помогли бы Украине

"Здесь есть две части. Есть часть компаний, которые занимаются поставками продуктов питания. К сожалению, мы не можем во время военного положения остановить поставки продуктов питания на территорию нашего государства, потому что для нас это очень важная вещь. Другое, если эти компании не имеют отношение к поставкам продуктов питания, они будут обязательно подвергнуты нашим санкциям. Ответ наш будет мощным", - сказал Данилов.

Данилов (1066) санкции (11254) СНБО (4430)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Проти "квартальних" сценаристів, режисерів, продюсерів, фільми яких транслюють рашистські канали, також будуть санкції?
показать весь комментарий
30.03.2022 21:10
+6
що??
проти Шифера с 95 ква
показать весь комментарий
30.03.2022 21:14
+3
вчера купил сыр антиросийский.
показать весь комментарий
30.03.2022 21:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так уже мы не покупаем ничего расейского.
показать весь комментарий
30.03.2022 21:08 Ответить
вчера купил сыр антиросийский.
показать весь комментарий
30.03.2022 21:09 Ответить
Проти "квартальних" сценаристів, режисерів, продюсерів, фільми яких транслюють рашистські канали, також будуть санкції?
показать весь комментарий
30.03.2022 21:10 Ответить
Фух! Бубачка вне опасности. Єто просто заголовок провокативньій.
показать весь комментарий
30.03.2022 21:10 Ответить
у нас дождь. не гудит. хорошо. мы победим.
показать весь комментарий
30.03.2022 21:11 Ответить
Тут не санкции надо вводить а расстрел за сотрудничество с врагом, по законам военного времени. Но боюсь украинцы слишком мягкие к своим врагам. Так было и в УНР 100 лет назад и это закончилось геноцидом 1933.
показать весь комментарий
30.03.2022 21:11 Ответить
В УНР была как всегда драка между сторонниками различных направлений украинской политики и широкое движение под лозунгом "какая разница". Вот что сгубило тогда Украину, а не отсутствие расстрелов.
показать весь комментарий
30.03.2022 21:37 Ответить
що??
проти Шифера с 95 ква
показать весь комментарий
30.03.2022 21:14 Ответить
Зняття санкцій з Абрамовича - лише перший крок нашої делегації на шляху до основної мети - зняття санкцій з Коломойського.
показать весь комментарий
30.03.2022 21:16 Ответить
ну звісно бо вже 8 років війни а ми титан (який вони для вбивств використовують) і досі постачаємо
показать весь комментарий
30.03.2022 21:17 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2022 21:19 Ответить
Лорак?
показать весь комментарий
30.03.2022 21:24 Ответить
Де квартальні клоуни? З початку війни всі дружно язики в зади засунули і мовчать.
показать весь комментарий
30.03.2022 21:25 Ответить
Бачите ці товари-бойкотуйте їх!
показать весь комментарий
30.03.2022 21:36 Ответить
И какие же это продукты питания, что купить можно только в параше???!!!!. ** вашу.....Торговля на крови детей и населения Украины, а также обеспечение парашу валюьой!!!!
показать весь комментарий
30.03.2022 21:38 Ответить
От других требуем санкции, а сами... Данило, не втаптывай в гавно Украину!!!!!!!
показать весь комментарий
30.03.2022 21:41 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2022 21:45 Ответить
Карпатнафтохім також? Чи слабо?
показать весь комментарий
30.03.2022 21:40 Ответить
Асоціація Українських теле-патріотів просить Шановне РНБО, не включати в санкційний список
"студію 95 квартал" і продовжити трансляцію патріотичних серіалів (свати, папікі, мамікі та інші шедеври цієї компанії)!!!
показать весь комментарий
30.03.2022 21:48 Ответить
В Сумах есть такие делки... С 14 года наоборот ещё больше развивали дело в рашке
показать весь комментарий
31.03.2022 05:18 Ответить
 
 