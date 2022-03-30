СНБО введет санкции против корпораций и физических лиц, занимающихся бизнесом на территории РФ, - Данилов

На ближайшем заседании СНБО будут приняты новые санкции против корпораций и физических лиц, продающих продукцию российскому военно-промышленному комплексу, за исключением компаний, поставляющих в Украину продукты питания

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это будут санкции для поддержки наших западных партнеров... Вы знаете, что то, что касается РФ и количества санкций, которые уже там наложены, превысили 6 тысяч. Это крупные корпорации, люди и предприятия, которые производили и продолжают производить продукцию ВПК, занимающиеся мощным бизнесом на территории РФ соответственно помогают российскому бюджету поддерживать армию страны, которая продолжает вторжение в Украину", - заявил Данилов.

Отвечая на вопрос, будут ли СНБО введены санкции против компаний, не имеющих отношения к финансированию военного комплекса РФ, секретарь ведомства сообщил, что в отношении компаний, поставляющих продукты питания в Украину, такие санкции не введены.

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"Здесь есть две части. Есть часть компаний, которые занимаются поставками продуктов питания. К сожалению, мы не можем во время военного положения остановить поставки продуктов питания на территорию нашего государства, потому что для нас это очень важная вещь. Другое, если эти компании не имеют отношение к поставкам продуктов питания, они будут обязательно подвергнуты нашим санкциям. Ответ наш будет мощным", - сказал Данилов.