На Восточном направлении отбиты 3 атаки врага, оккупанты потеряли до 200 солдат, 7 танков, 11 артсистем и минометов, - ОТУ "Схід"

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Оперативно-тактическая группировка "Схід".

В сообщении отмечается: "Да, 30 марта, украинские воины отбили 3 атаки врага. В результате боев было уничтожено: личного состава – до 200; танков – 7; БТР – 2; БМП – 11; ББМ – 1; артиллерийских систем, минометов – 11; РСЗО – 4; АО – 9; БПЛА – 1.

Украинские защитники своими профессиональными действиями каждый день доказывают оккупантам, что здесь их ждут смерть и позор, ведь такая судьба может быть у тех, кто пришел захватывать нашу страну".

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