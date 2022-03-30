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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Восточном направлении отбиты 3 атаки врага, оккупанты потеряли до 200 солдат, 7 танков, 11 артсистем и минометов, - ОТУ "Схід"

схід,оту

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Оперативно-тактическая группировка "Схід".

В сообщении отмечается: "Да, 30 марта, украинские воины отбили 3 атаки врага. В результате боев было уничтожено: личного состава – до 200; танков – 7; БТР – 2; БМП – 11; ББМ – 1; артиллерийских систем, минометов – 11; РСЗО – 4; АО – 9; БПЛА – 1.

Украинские защитники своими профессиональными действиями каждый день доказывают оккупантам, что здесь их ждут смерть и позор, ведь такая судьба может быть у тех, кто пришел захватывать нашу страну".

Также читайте: Противник частично отводит отдельные подразделения с территории Киевской и Черниговской областей, - Генштаб ВСУ

атака (371) ВСУ (6539)


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Топ комментарии
+42
👌🏼ВСУ оттесняют российские войска от Харькова на Дергачевском и Роганском направлениям. Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.
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30.03.2022 21:11
+40
Шоб у нас были такие политики, как и армия. Цены б нам не было.
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30.03.2022 21:12
+21
Всім героям які боронять Україну-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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30.03.2022 21:11
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👌🏼ВСУ оттесняют российские войска от Харькова на Дергачевском и Роганском направлениям. Об этом сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.
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30.03.2022 21:11 Ответить
Лучше бы на Изюмском направлении оттеснили,а то скоро к Славянску выйдут
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30.03.2022 21:42 Ответить
Весь мир увидел силу Украинцев!!!! Поэтому это только вопрос времени.
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30.03.2022 21:44 Ответить
так вони і вибивають з Чугуєва на Ізюм, Рогань як раз на ізюмському шляху з Харькова
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30.03.2022 21:45 Ответить
Гусарське відбили ЗСУ. Під Барвінковим жорстокі бої
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30.03.2022 21:56 Ответить
а ще
"Броварское направление: украинская армия освободила села Плоске, Светильник и Гребельки. Бой за Новый Басан продолжается"
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30.03.2022 21:46 Ответить
+ Рудницьке і Лук'янівку звільнено
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30.03.2022 21:59 Ответить
Всім героям які боронять Україну-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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30.03.2022 21:11 Ответить
Шоб у нас были такие политики, как и армия. Цены б нам не было.
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30.03.2022 21:12 Ответить
дик ***** ще десь в кінці лютого пропонував їм владу брати в свої руки)) він точно таки сформує українську націю остаточно
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30.03.2022 21:16 Ответить
мы все из одной лодки..., выбирать надо приличных людей, а не всякое опзж
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30.03.2022 21:17 Ответить
Отлично! Так держать! Слава ВСУ! 🇺🇦 Слава Украине! Смерть русофашистским 🐷 оккупантам!
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30.03.2022 21:19 Ответить
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30.03.2022 21:20 Ответить
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30.03.2022 21:32 Ответить
ось тому в полон брати не треба 👇







Vladimir Strutinski


@VStrutinski

·
https://twitter.com/VStrutinski/status/1509181988367962116 3 ч



По данным ВЦИОМ, 76% россиян поддерживают решение о проведении спецоперации России на Украине.
Рост за месяц составляет 11%.
Скорее не поддерживают операцию 15%, что на 10% меньше, чем 25 февраля.
Еще 9% затруднились ответить. Опции "не поддерживают совсем" в опросе нет.

42% россиян считают что война в Украине преследует цели защитить Россию разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории Еще 21% опрошенных назвали целью изменение политического курса Украины очищение ее от нацистов 18% -защиту населения Донбасса

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30.03.2022 21:25 Ответить
200 - це рекорд. Тримайтеся!
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30.03.2022 21:34 Ответить
IshAllah у Вас будет ещё много таких рекордов!!!!!!
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30.03.2022 21:41 Ответить
СТОП ***** і *****вчане !!!

У повідомленні зазначається: "Так, 30 березня, українські воїни відбили 3 атаки ворога. У результаті боїв було знищено: особового складу - до 200; танків - 7; БТР - 2; БМП - 11; ББМ - 1; артилерійських систем, мінометів - 11; РСЗВ - 4; АТ - 9; БПЛА - 1.
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30.03.2022 21:39 Ответить
Это просто мне не попадается, или так и есть, что не пишут о происходящем в секторе от Бетманово до Светлодарска?
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30.03.2022 22:03 Ответить
Захисники наші - Ви найкращі!!! ❤️
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30.03.2022 22:04 Ответить
МОЛОДЦЫ!ТОЛЬКО ТАК И НЕ ИНАЧЕ..
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30.03.2022 23:11 Ответить
 
 