На Восточном направлении отбиты 3 атаки врага, оккупанты потеряли до 200 солдат, 7 танков, 11 артсистем и минометов, - ОТУ "Схід"
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска продолжали совершать наступательные действия.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает Оперативно-тактическая группировка "Схід".
В сообщении отмечается: "Да, 30 марта, украинские воины отбили 3 атаки врага. В результате боев было уничтожено: личного состава – до 200; танков – 7; БТР – 2; БМП – 11; ББМ – 1; артиллерийских систем, минометов – 11; РСЗО – 4; АО – 9; БПЛА – 1.
Украинские защитники своими профессиональными действиями каждый день доказывают оккупантам, что здесь их ждут смерть и позор, ведь такая судьба может быть у тех, кто пришел захватывать нашу страну".
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"Броварское направление: украинская армия освободила села Плоске, Светильник и Гребельки. Бой за Новый Басан продолжается"
Vladimir Strutinski
@VStrutinski
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https://twitter.com/VStrutinski/status/1509181988367962116 3 ч
По данным ВЦИОМ, 76% россиян поддерживают решение о проведении спецоперации России на Украине.
Рост за месяц составляет 11%.
Скорее не поддерживают операцию 15%, что на 10% меньше, чем 25 февраля.
Еще 9% затруднились ответить. Опции "не поддерживают совсем" в опросе нет.
42% россиян считают что война в Украине преследует цели защитить Россию разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории Еще 21% опрошенных назвали целью изменение политического курса Украины очищение ее от нацистов 18% -защиту населения Донбасса
У повідомленні зазначається: "Так, 30 березня, українські воїни відбили 3 атаки ворога. У результаті боїв було знищено: особового складу - до 200; танків - 7; БТР - 2; БМП - 11; ББМ - 1; артилерійських систем, мінометів - 11; РСЗВ - 4; АТ - 9; БПЛА - 1.