Маршрутами гуманитарных коридоров на собственном транспорте в Запорожье добрались 1 530 человек, - ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко обнародовал количество людей, покинувших оккупированные территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Он подчеркнул: "Сегодня по маршрутам гуманитарных коридоров на собственном транспорте в Запорожье добрались 1 530 человек. 812 мариупольцев 718 жителей городов Запорожской области. Несмотря на договоренности, оккупационные войска блокируют автобусы для эвакуации и грузовика с гуманитарной помощью".

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