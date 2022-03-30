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Маршрутами гуманитарных коридоров на собственном транспорте в Запорожье добрались 1 530 человек, - ОП

біженці

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко обнародовал количество людей, покинувших оккупированные территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Он подчеркнул: "Сегодня по маршрутам гуманитарных коридоров на собственном транспорте в Запорожье добрались 1 530 человек. 812 мариупольцев 718 жителей городов Запорожской области. Несмотря на договоренности, оккупационные войска блокируют автобусы для эвакуации и грузовика с гуманитарной помощью".

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беженцы (1637) эвакуация (2061) Тимошенко Кирилл (432)


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Господь Вас храни.
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30.03.2022 21:25 Ответить
Референдум о присоединении Южной Осетии к России состоится в «ближайшее время», сообщает Sputnik со ссылкой на спикера парламента Тадтаева
Кажется, после разгрома в Украине путин пытается на скорую руку придумать новую "победу", которую можно скормить своему ватному электорату. Думаю для нас хорошие новости, значит, в Украине они уже ни на что не надеются
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30.03.2022 21:25 Ответить
ребята. принимайте беженцев кто может. я уже половину того что мне не нужно роздал. принял двоих. просто квартира маленькая.
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30.03.2022 21:26 Ответить
 
 