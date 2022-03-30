Маршрутами гуманитарных коридоров на собственном транспорте в Запорожье добрались 1 530 человек, - ОП
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко обнародовал количество людей, покинувших оккупированные территории.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.
Он подчеркнул: "Сегодня по маршрутам гуманитарных коридоров на собственном транспорте в Запорожье добрались 1 530 человек. 812 мариупольцев 718 жителей городов Запорожской области. Несмотря на договоренности, оккупационные войска блокируют автобусы для эвакуации и грузовика с гуманитарной помощью".
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Кажется, после разгрома в Украине путин пытается на скорую руку придумать новую "победу", которую можно скормить своему ватному электорату. Думаю для нас хорошие новости, значит, в Украине они уже ни на что не надеются