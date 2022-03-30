Мир придет только тогда, когда у Украины будет сильная позиция на поле боя, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходима неотложная поддержка США.

Об этом глава государства заявил в разговоре с американским коллегой Джо Байденом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Президенты обсудили конкретную поддержку, которая еще больше усилит оборонные возможности Украины на воде, на суше и в воздухе.

"Нам нужен мир, а он придет только тогда, когда у нас будет сильная позиция на поле боя. Наш дух крепок, решимости достаточно, но нам нужна ваша неотложная поддержка", - сказал Зеленский.

Байден и президент Украины также обсудили подготовку следующего пакета болезненных санкций против России, переговорный процесс и вопросы гарантий безопасности для Украины.

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