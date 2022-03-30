Мир придет только тогда, когда у Украины будет сильная позиция на поле боя, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходима неотложная поддержка США.
Об этом глава государства заявил в разговоре с американским коллегой Джо Байденом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Президенты обсудили конкретную поддержку, которая еще больше усилит оборонные возможности Украины на воде, на суше и в воздухе.
"Нам нужен мир, а он придет только тогда, когда у нас будет сильная позиция на поле боя. Наш дух крепок, решимости достаточно, но нам нужна ваша неотложная поддержка", - сказал Зеленский.
Байден и президент Украины также обсудили подготовку следующего пакета болезненных санкций против России, переговорный процесс и вопросы гарантий безопасности для Украины.
Топ комментарии
+51 jklpqrs
показать весь комментарий30.03.2022 21:37
+27 Ksenia VB
показать весь комментарий30.03.2022 21:39
+22 Ksenia VB
показать весь комментарий30.03.2022 21:38
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
До речі саме з ними давно веде боротьбу роіська.
З дивною владою може і не потрібні.
А так потрібні.
Слава Україні!
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
За його словами, в усіх планах оборони півдня на першому місці був підрив мостів.
"Про це говорили сотні разів, це в першу чергу перевіряли численні інспекції, це завжди відпрацьовували на командно-штабних маневрах. Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було дубльована, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости. І попри таке важливе оперативне значення, мости не підірвані. Не підірвані мости на Чонгарі, і не підірваний міст навіть у Херсоні, куди противник не зайшов у перший день нападу. І тому швидкість просування російських військ на цьому напрямку була високою", - наголошує Юрій Бутусов.
Бачу, вже за три дні про турецькі зустрічі ніхто і не згадає. Тим краще