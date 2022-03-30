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Новости Война
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Мир придет только тогда, когда у Украины будет сильная позиция на поле боя, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходима неотложная поддержка США.

Об этом глава государства заявил в разговоре с американским коллегой Джо Байденом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Президенты обсудили конкретную поддержку, которая еще больше усилит оборонные возможности Украины на воде, на суше и в воздухе.

"Нам нужен мир, а он придет только тогда, когда у нас будет сильная позиция на поле боя. Наш дух крепок, решимости достаточно, но нам нужна ваша неотложная поддержка", - сказал Зеленский.

Байден и президент Украины также обсудили подготовку следующего пакета болезненных санкций против России, переговорный процесс и вопросы гарантий безопасности для Украины.

Также читайте: Зеленский провел переговоры с наследным принцем ОАЭ по поводу продовольственной безопасности

Байден (2785) Зеленский (20202)


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Топ комментарии
+51
Армія, мова, віра. Как-то так…
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30.03.2022 21:37
+27
Прості істини.
До речі саме з ними давно веде боротьбу роіська.
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30.03.2022 21:39
+22
Готовится новая поставка оружия из Германии на 300 миллионов. Всё новое от производителей. 18 БПЛА, 3000 ночного видения, боеприпасы, каски, бронники, радары, автомобили, бронир. автомобили и др. Источник sz Я позитивно в шоке.
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30.03.2022 21:38
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Армія, мова, віра. Как-то так…
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30.03.2022 21:37 Ответить
Прості істини.
До речі саме з ними давно веде боротьбу роіська.
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30.03.2022 21:39 Ответить
ну бо в них то ні Віри ні Армії, да й мова русская більшості росіян не позубах, якось так.
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30.03.2022 22:35 Ответить
Мир настане лише тоді, коли в України буде сильна позиція на полі бою, - Зеленський Вот правильные слова... Такими же должны быть и действия ... А переговоры потом как очистим всю землю включая Донбасс и Крым
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30.03.2022 22:03 Ответить
Мы уже видим последствия того ,как насрали три года назад на Армію,мову,віру...а теперь приходится правильные слова подбирать..
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30.03.2022 22:10 Ответить
100% !
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30.03.2022 22:47 Ответить
Готовится новая поставка оружия из Германии на 300 миллионов. Всё новое от производителей. 18 БПЛА, 3000 ночного видения, боеприпасы, каски, бронники, радары, автомобили, бронир. автомобили и др. Источник sz Я позитивно в шоке.
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30.03.2022 21:38 Ответить
це добре для оборони ,але що б звільнити та деблокувати окуповані території потрібна важка наступальна зброя яка у німців є,маю надію,що наші люди вже працюють в цьому напрямку.
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30.03.2022 21:45 Ответить
18 БПЛА, 3000 ночного видения - дуже добре.
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30.03.2022 21:54 Ответить
Что с "компромісними территориями"?
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30.03.2022 21:38 Ответить
Они вернуться Украине после революции в РФ. Удавка санкций сработает.
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30.03.2022 22:05 Ответить
"революція в рф"... смішна казочка,а у поні рожеві теж вірите?)))
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30.03.2022 23:19 Ответить
мочить уродов. никаких пленных. как бы суки не плакали.
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30.03.2022 21:39 Ответить
еще позавчера : срочно мир - договоримся на переговорах, в глаза-аа, а сегодня что-то здравое. А почему 3 года назад о боеспособности армии никто не вспоминал??
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30.03.2022 21:47 Ответить
ну малых срочников, и других = если не сделали выстрелы, а сразу сдались, можно, остальных в расход
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30.03.2022 21:44 Ответить
Имеет смысл брать в плен разные национальности, они очень часто москву сильно не любят, их легче будет склонить к сотрудничеству и борьбе против москалей, сначаа на территории Украины, а потом уже как получится. Чтобы приобретали привычку мочить москалей и теряли страх и пассивность.
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30.03.2022 21:56 Ответить
Вже уявив як ЗСУ впіймали група орків і брала в полон етнічних не росіян, а росіян стріляли на місці)
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30.03.2022 22:41 Ответить
так сказати "селекція" насіння і добрив))))
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30.03.2022 23:26 Ответить
кто-то ещё хочет мира?
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30.03.2022 21:42 Ответить
Кольт миротворець
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30.03.2022 23:04 Ответить
Думаю, треба перше дороги будувати
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30.03.2022 21:43 Ответить
На кацапських кістках?
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30.03.2022 23:06 Ответить
А что было в записке, которую зеленский передал путину через эффективного переговорщика абрамовича?

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30.03.2022 21:47 Ответить
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30.03.2022 21:50 Ответить
Как актер, Зельц удачно переобулся...
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30.03.2022 21:50 Ответить
Способность к переобуванию гораздо лучше актерского мастерства развита.
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30.03.2022 22:00 Ответить
Думаю, дорослі дяді сказали, шо інших капців просто не буде... (навіть білих)
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30.03.2022 22:36 Ответить
Зачитує написані ролі. В сценаристів в кацапії,вже роги відпадають від напруги
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30.03.2022 23:02 Ответить
як я вже раніше і казав,зранку воно плете те що нашепче дєрьмак,а ввечері вихопив ******** від Генштабу уже пробує грати в "атца нациі"...
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30.03.2022 23:21 Ответить
Україна сильна буде з НАТО! Тобі, зе, це зрозуміло,
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30.03.2022 21:52 Ответить
але нато ми не потрібні
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30.03.2022 21:56 Ответить
какая разніца
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30.03.2022 21:59 Ответить
Потрібні! Коли будемо перемагати,а не переговори з окупантами вести!
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30.03.2022 22:03 Ответить
Хто тобі сказав?
З дивною владою може і не потрібні.
А так потрібні.
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30.03.2022 22:43 Ответить
Хто,його питатиме. Нам вирішувати
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30.03.2022 23:08 Ответить
хто сказав,зе єрмак чи агрохімія?
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30.03.2022 23:22 Ответить
Папуга розумніший, за оманського,іа
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30.03.2022 21:52 Ответить
"Нам потрібен мир, а він настане лише тоді, коли в нас буде дуже багато асфальтованих доріг особливо в тих районах де можливий наступ рашиста.
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30.03.2022 21:55 Ответить
И мы конечно можем увеличить численность Армии,но нам не хватит на дороги...-сказано за недели полторы до вторжения...кстати Ленка с детьми почему то уже ,в это время,была в не Украины
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30.03.2022 22:16 Ответить
Основна маса засрані здриснула 10-14 го числа. Зю невдалося виманити,бо воно намагалося красти доостаннього. Отака х-ня малята
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30.03.2022 23:00 Ответить
Й непідірвані мости,й лайно у владі
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30.03.2022 23:10 Ответить
Сподіваємося, що буде сильна команда і на крнсультаціях з рашею.
Слава Україні!
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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30.03.2022 21:58 Ответить
"Однією з найбільших загадок війни, які потрібно дослідити, яка має великий вплив на хід подій на півдні України, є невиконання плану підриву мостів через Чонгар з Криму до Херсонщини. Невідомо що там сталось", - пише Бутусов.

За його словами, в усіх планах оборони півдня на першому місці був підрив мостів.

"Про це говорили сотні разів, це в першу чергу перевіряли численні інспекції, це завжди відпрацьовували на командно-штабних маневрах. Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було дубльована, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости. І попри таке важливе оперативне значення, мости не підірвані. Не підірвані мости на Чонгарі, і не підірваний міст навіть у Херсоні, куди противник не зайшов у перший день нападу. І тому швидкість просування російських військ на цьому напрямку була високою", - наголошує Юрій Бутусов.
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30.03.2022 21:59 Ответить
А є можливість дослідити зараз?
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30.03.2022 22:03 Ответить
про зрадників які є обов`язковим елементом будь-якого вторгнення ныхто не подумав?
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30.03.2022 22:41 Ответить
Навіщо,зрадниеам клопотатися про зрадників
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30.03.2022 23:11 Ответить
"Мир настане лише тоді, коли в України буде сильна позиція на полі бою, - Зеленський" Думаю тут Ви помиляєтксь, пене президенте. Мир настане лише тоді, коли в Україні, буде знищено останнього окупанта, включно з Кримом і Донбасом. Все інше називається тимчасове перемир'я.
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30.03.2022 21:59 Ответить
Один дятел в Стамбулі вже розказав про мир з парашею. Тепер не знаєш - про цей самий мир говорит зе чи про якийсь інший.
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30.03.2022 22:00 Ответить
ага, ну як Порох і казав- Армія Мова Віра, тильки до тебе це дійшло коли поклали та покалічили тисячи українських життів
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30.03.2022 22:02 Ответить
до багатьох довбойобів які його вибрали і ще не дійшло...
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30.03.2022 23:24 Ответить
Останніх 3 роки ти знищував Армію
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30.03.2022 22:04 Ответить
Ну все почалось з "наріду" який обрав замість армії, мови,віри "какую разніцу".
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30.03.2022 22:11 Ответить
разминировать участки моря и пригнать несколько ракетных крейсеров с иджисом, другого пути нет. современные пукалки помогли хорошо, но это не спасение. так же F-35 и ПРО
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30.03.2022 22:07 Ответить
Дійшло? Чи це так, просто?
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30.03.2022 22:21 Ответить
Війна швидко вчить.
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30.03.2022 22:25 Ответить
Тобто потрібні стугни, корсари, вільха, вільха М, Нептуни, грім 2 - все те, що закатано за три роки в асфальт...
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30.03.2022 22:28 Ответить
Следим за руками, следим за руками.
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30.03.2022 22:29 Ответить
Викрутіть йому голосову лампу, пацан загрався, відчуває себе у Кварталі, йбйгдшмть!
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30.03.2022 22:31 Ответить
Заява гідна президента.
Бачу, вже за три дні про турецькі зустрічі ніхто і не згадає. Тим краще
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30.03.2022 22:45 Ответить
Скільки добровольців сидить по тюрмах і під слідством ? скільки в цей же час там зрадників і колаборантів ? То з ким бореться ця зебільна влада?
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30.03.2022 23:02 Ответить
Скільки добровольців по тюрмах і під слідством утримує ця зебільна влада ?
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30.03.2022 23:05 Ответить
Що зробив В.Зеленський зі своєю молодою і "талановитою" командою, щоб підсилити позиції нашої армії на полі бою?! Може залив асфальт? Може Н. Мосейчук поїхала на передову і закопує там КУНГи для наших захисників?!
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31.03.2022 15:42 Ответить
 
 