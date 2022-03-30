Цифровая блокада РФ продолжается, - Федоров о 10 новых ограничениях для россиян
Международные технологические компании продолжают вводить санкции против страны-агрессора.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Рассказываю о еще больше санкциях от технологических компаний против страны-агрессора. Цифровая блокада России продолжается. Спасибо!", - отметил Михаил Федоров и превел следующие примеры:
• American Express приостанавливает торговые операции в России и Беларуси.
• Webmoney – все операции с рублями запрещены.
• Провайдер потокового телевидения Roku удалил российскую государственную телевизионную сеть RT в США.
• В России могут полностью исчезнуть ускорители GeForce, часто используемые в майнинг-фермах для добычи криптовалют. Компания AMD со своими картами Radeon также ушла из России.
• LetyShops, крупнейший кэшбек-сервис на просторах СНГ, заморозил счета и перестал выплачивать деньги на карты российских банков.
• Bet365, ведущая зарубежная букмекерская контора, ушла с российского рынка.
• FavBet — по предварительной информации, один из известнейших украинских букмекеров стал удерживать средства российских игроков и переводить их в пользу армии Украины.
• BTC-Alpha – приостановила работу с рублями и заблокировала аккаунты россиян.
• CEX IO – запретила россиянам создавать новые аккаунты.
• Kuna – прекратила работу с рублями.
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S3 VIRGE, кацапчики ваше всьо...
"зачем вам сеть, если интернета нет?".
У них родное ПО на пальцах одной руки пересчитать можно. Имеется в виду работоспособное.
і це можна зробити тільки скоорденовано, всім світом.
інакше буде дуже затяжна війна
буде дуже багато жертв......
тільки голодний кацап починає вмикати мізки.
доки є сто грам і занюхати, йому все пох...й
Привыкают...
nVidia та AMD вже давно заявили, що пішли з ринку прямих поставок, але власні продажі відеокарт не складають і 1%. Отже треба домагатися виходу вендорів, які відеокарти виробляють 99% відеокарт, особливо продажних вилупків з asus, msi, які є тайванськими компаніями і, начебто, мають ненавидіти совок.