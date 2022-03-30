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Новости Агрессия России против Украины Санкции против России Война
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Цифровая блокада РФ продолжается, - Федоров о 10 новых ограничениях для россиян

федоров,михаил

Международные технологические компании продолжают вводить санкции против страны-агрессора.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Рассказываю о еще больше санкциях от технологических компаний против страны-агрессора. Цифровая блокада России продолжается. Спасибо!", - отметил Михаил Федоров и превел следующие примеры:

• American Express приостанавливает торговые операции в России и Беларуси.

• Webmoney – все операции с рублями запрещены.

• Провайдер потокового телевидения Roku удалил российскую государственную телевизионную сеть RT в США.

• В России могут полностью исчезнуть ускорители GeForce, часто используемые в майнинг-фермах для добычи криптовалют. Компания AMD со своими картами Radeon также ушла из России.

• LetyShops, крупнейший кэшбек-сервис на просторах СНГ, заморозил счета и перестал выплачивать деньги на карты российских банков.

• Bet365, ведущая зарубежная букмекерская контора, ушла с российского рынка.

• FavBet — по предварительной информации, один из известнейших украинских букмекеров стал удерживать средства российских игроков и переводить их в пользу армии Украины.

• BTC-Alpha – приостановила работу с рублями и заблокировала аккаунты россиян.

• CEX IO – запретила россиянам создавать новые аккаунты.

• Kuna – прекратила работу с рублями.

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санкции (11254) Федоров Михаил (503)


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Топ комментарии
+18
Да. Москальню треба викинути з розвиненого світу як північних корейців. Їм не місце серед людей.
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30.03.2022 21:46
+14
та эти уроды воют на всех форумах что они голые и босые. и виноваты проклятые бандеровцы. Слава Украине!
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30.03.2022 21:48
+10
У росії можуть повністю зникнути прискорювачі GeForce, які часто використовуються в майнінг-фермах для видобутку криптовалют. Компанія AMD зі своїми картами Radeon також пішла з росії. Джерело:
S3 VIRGE, кацапчики ваше всьо...
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30.03.2022 21:53
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Правила форума Совет форумчан
Да. Москальню треба викинути з розвиненого світу як північних корейців. Їм не місце серед людей.
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30.03.2022 21:46 Ответить
та эти уроды воют на всех форумах что они голые и босые. и виноваты проклятые бандеровцы. Слава Украине!
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30.03.2022 21:48 Ответить
На красной площади будет памятник бандеровцам, или этой площади не будет.
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30.03.2022 22:08 Ответить
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30.03.2022 22:10 Ответить
Як же ж приємно читати та чути це кацапське виття, бальзам на рану, аж настрій підіймається.
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31.03.2022 09:58 Ответить
У росії можуть повністю зникнути прискорювачі GeForce, які часто використовуються в майнінг-фермах для видобутку криптовалют. Компанія AMD зі своїми картами Radeon також пішла з росії. Джерело:
S3 VIRGE, кацапчики ваше всьо...
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30.03.2022 21:53 Ответить
Даже я понял.
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30.03.2022 21:56 Ответить
А я переживал, запятую одну не поставил...
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30.03.2022 22:01 Ответить
Ху..ло запретило госорганизациям использовать не родное программное обеспечение.
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30.03.2022 21:53 Ответить
Интересно, а драйвера на видеокарточку считаются зарубежным ПО?)
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30.03.2022 21:54 Ответить
Только на сетевую.
"зачем вам сеть, если интернета нет?".
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30.03.2022 22:07 Ответить
Это хорошо.
У них родное ПО на пальцах одной руки пересчитать можно. Имеется в виду работоспособное.
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30.03.2022 22:03 Ответить
Думается они не будут выполнять. Не смогут решить вопрос...
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30.03.2022 22:05 Ответить
Так это ясно даже ребёнку. Это касается практически всего софта. Про "железо" и комплектующие я вообще молчу.
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30.03.2022 22:12 Ответить
доки на параші не настануть голодні бунти, війна не скінчиться.
і це можна зробити тільки скоорденовано, всім світом.
інакше буде дуже затяжна війна
буде дуже багато жертв......
тільки голодний кацап починає вмикати мізки.
доки є сто грам і занюхати, йому все пох...й
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30.03.2022 21:56 Ответить
"А нам цифри і не потрібні" - відповіли стійкі кацапи - "Діди без цифр жили. І взагалі цифри вигадали араби"
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30.03.2022 21:57 Ответить
А WebMoney шо, еще существуют?! Я думал, они уже ушли в историю..
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30.03.2022 22:00 Ответить
Дуже скоро кацапія піде в історію
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30.03.2022 22:25 Ответить
Ще би їм іншомовні слова заборонити...
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30.03.2022 22:03 Ответить
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30.03.2022 22:09 Ответить

Привыкают...
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30.03.2022 22:14 Ответить
Та хай букмекерські контори будуть, вони тільки витягують гроші.
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31.03.2022 01:20 Ответить
У росії можуть повністю зникнути прискорювачі GeForce, які часто використовуються в майнінг-фермах для видобутку криптовалют. Компанія AMD зі своїми картами Radeon також пішла з росії

nVidia та AMD вже давно заявили, що пішли з ринку прямих поставок, але власні продажі відеокарт не складають і 1%. Отже треба домагатися виходу вендорів, які відеокарти виробляють 99% відеокарт, особливо продажних вилупків з asus, msi, які є тайванськими компаніями і, начебто, мають ненавидіти совок.
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31.03.2022 11:13 Ответить
 
 