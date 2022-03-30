Цифровая блокада РФ продолжается, - Федоров о 10 новых ограничениях для россиян

Международные технологические компании продолжают вводить санкции против страны-агрессора.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Рассказываю о еще больше санкциях от технологических компаний против страны-агрессора. Цифровая блокада России продолжается. Спасибо!", - отметил Михаил Федоров и превел следующие примеры:

• American Express приостанавливает торговые операции в России и Беларуси.

• Webmoney – все операции с рублями запрещены.

• Провайдер потокового телевидения Roku удалил российскую государственную телевизионную сеть RT в США.

• В России могут полностью исчезнуть ускорители GeForce, часто используемые в майнинг-фермах для добычи криптовалют. Компания AMD со своими картами Radeon также ушла из России.

• LetyShops, крупнейший кэшбек-сервис на просторах СНГ, заморозил счета и перестал выплачивать деньги на карты российских банков.

• Bet365, ведущая зарубежная букмекерская контора, ушла с российского рынка.

• FavBet — по предварительной информации, один из известнейших украинских букмекеров стал удерживать средства российских игроков и переводить их в пользу армии Украины.

• BTC-Alpha – приостановила работу с рублями и заблокировала аккаунты россиян.

• CEX IO – запретила россиянам создавать новые аккаунты.

• Kuna – прекратила работу с рублями.

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