Во время авиаудара оккупантов в Харьковской области погибла мать и ребенок, - прокуратура. ФОТО
В с. Слобожанское Изюмского района Харьковской области в результате авиаудара войск РФ погибла мать с несовершеннолетним сыном.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
В результате авиаудара оккупантов был поврежден жилой дом. В результате взрывных травм погиб 11-летний мальчик и его мать.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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Кацапские ****** потом просят их понять и простить. Их надо уничтожать по всей планете.
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
ЗАКЛИКАЮ ІСУСА ХРИСТА З'ЯВИТИСЬ В ДРУГИЙ І В ОСТАННІЙ РАЗ, І ВИРІШИТИ ДОЛЮ ЛЮДСТВА!!!
кацапія і дика орда вбивць і мародерів !!
Будьте ви прокляті всі і здохніть , так як жити на землі ви не маєте морального права!