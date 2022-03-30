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Новости Война
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Во время авиаудара оккупантов в Харьковской области погибла мать и ребенок, - прокуратура. ФОТО

В с. Слобожанское Изюмского района Харьковской области в результате авиаудара войск РФ погибла мать с несовершеннолетним сыном.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Во время авиаудара оккупантов в Харьковской области погибла мать и ребенок, - прокуратура 01

В результате авиаудара оккупантов был поврежден жилой дом. В результате взрывных травм погиб 11-летний мальчик и его мать.

Во время авиаудара оккупантов в Харьковской области погибла мать и ребенок, - прокуратура 02

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Также читайте: Оккупанты ранили в Лисичанске целую семью, двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии, вероятно, им грозит ампутация нижних конечностей, - Гайдай

дети (6466) Харьковщина (5577) жертвы (2056)


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Топ комментарии
+16
"Военнопленный - это тот, кто сначала пытается убить вас и терпит неудачу, а потом просит не убивать его." - Уинстон Черчилль

Кацапские ****** потом просят их понять и простить. Их надо уничтожать по всей планете.
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30.03.2022 22:02
+1
Пора ДРГ в РФ засылать (или на месте вербовать). И уничтожать семьи лётчиков (кроме детей). Я бы согласился участвовать. Хотя им похер на всю свою родню изначально. Было бы чем думать давно кремль бы разбомбили. Мусор собрали в армии РФ. Просто мусор а не люди.
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30.03.2022 22:20
+1
ЛЮДИ НЕ МАЮТЬ ПРАВА НА ІСНУВАННЯ, ЯКЩО ПРАВИТЬ ТАКЕ ЗЛО.

ЗАКЛИКАЮ ІСУСА ХРИСТА З'ЯВИТИСЬ В ДРУГИЙ І В ОСТАННІЙ РАЗ, І ВИРІШИТИ ДОЛЮ ЛЮДСТВА!!!
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30.03.2022 22:39
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"Военнопленный - это тот, кто сначала пытается убить вас и терпит неудачу, а потом просит не убивать его." - Уинстон Черчилль

Кацапские ****** потом просят их понять и простить. Их надо уничтожать по всей планете.
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30.03.2022 22:02 Ответить
Ось тут дуже добре пояснюється як з тією ордою треба поводитися. https://www.facebook.com/dop3full/videos/272206145120976
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30.03.2022 23:30 Ответить
Ви не чекали, а ми прийшли - росфашисти.
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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30.03.2022 22:07 Ответить
Пора ДРГ в РФ засылать (или на месте вербовать). И уничтожать семьи лётчиков (кроме детей). Я бы согласился участвовать. Хотя им похер на всю свою родню изначально. Было бы чем думать давно кремль бы разбомбили. Мусор собрали в армии РФ. Просто мусор а не люди.
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30.03.2022 22:20 Ответить
Ну рашиськы варвари будьте прокляті ,будь проклята нациська росія і ваш дибільний зомбований народ . смерть рашиським окупантам.
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30.03.2022 22:27 Ответить
ЛЮДИ НЕ МАЮТЬ ПРАВА НА ІСНУВАННЯ, ЯКЩО ПРАВИТЬ ТАКЕ ЗЛО.

ЗАКЛИКАЮ ІСУСА ХРИСТА З'ЯВИТИСЬ В ДРУГИЙ І В ОСТАННІЙ РАЗ, І ВИРІШИТИ ДОЛЮ ЛЮДСТВА!!!
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30.03.2022 22:39 Ответить
Ісус не прийде,а ЗСУ цього раша-шайтана заженуть в лігво з якого воно виповзло.
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30.03.2022 23:06 Ответить
Після мого коменту може і не прийде, але він все одно бачить, що на світі робиться.
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31.03.2022 02:34 Ответить
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30.03.2022 23:27 Ответить
https://www.facebook.com/dop3full/videos/272206145120976 Адекватне пояснення стосовно поводження з полоненими кацапами
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30.03.2022 23:31 Ответить
Плюсую +++ тільки так 😡
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31.03.2022 00:35 Ответить
https://www.facebook.com/dop3full/videos/272206145120976 https://www.facebook.com/dop3full/videos/272206145120976 - я треба поводитися з полоненими кацапами
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30.03.2022 23:32 Ответить
Боляче і сумно та неможливо усвідомити все це страхіття , яке несе нам
кацапія і дика орда вбивць і мародерів !!

Будьте ви прокляті всі і здохніть , так як жити на землі ви не маєте морального права!
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31.03.2022 00:25 Ответить
пгт.Слобожанское это Змиевской район., южнее Харькова.
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31.03.2022 06:25 Ответить
Путин, забирай свое анало говнет, которое не умеет воевать, а только мирных обстреливать. у вас только ракеты на что-то годятся, стреляй ими по айсбергам в арктике если некуда девать
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31.03.2022 08:25 Ответить
 
 