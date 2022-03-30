Во время авиаудара оккупантов в Харьковской области погибла мать и ребенок, - прокуратура. ФОТО

В с. Слобожанское Изюмского района Харьковской области в результате авиаудара войск РФ погибла мать с несовершеннолетним сыном.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

В результате авиаудара оккупантов был поврежден жилой дом. В результате взрывных травм погиб 11-летний мальчик и его мать.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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