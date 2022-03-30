Две российские ракеты попали в нефтебазу Днепра, полную топлива. Объект уничтожен, - председатель Днепропетровского облсовета
Вечером 30 марта враг нанес ракетный удар по Днепру.
Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.
"Уже вечером враг нанес удар с воздуха в областном центре. Две ракеты попали в нефтебазу, полную топлива. Объект уничтожен. Обломками другой ракеты повреждены еще два бензовоза. Пострадавших или погибших нет", - говорится в сообщении.
Также по информации главы облсовета, сегодня оккупанты совершили провокацию со стороны Херсонской области - обстреляли территорию Апостоловской громады. К счастью, пострадавших нет. Поврежденных объектов тоже.
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логистом ?
саме його вказівки призвели до руйнувань наших нафтобаз
Але це тільки думка така в мене
https://dnepr.info/news/zammera-dnepra-na-kakom-yazyke-eshhyo-k-vam-obratitsya-ne-postite-foto-vzryvov/
Чого б це? 🤔
Але диванним військам завжди буде легше влаштовувати "полювання на відьом"...
що не можна зосереджувати паливо в одному місці.
потрібно задіяти весь транспорт, і приватний теж
та держати запаси на колесах в різних місцях
Пока не рассредоточим топливо, посевной не будет никогда.
Це якби я перебуваючи десь в Гваделупі маю відповідати за вміст твого "багатства" в твоїх трусняках!! По прямому повинен знати скільки раз усикався, усрався і подрочив!
Ракети попали точно, все знищено та згоріло, як було, є й буде завжди, що тут обговорювати...
Всьо вкрадено до нас! Зараз головне для жидоти зробити документи і кількість. Европа відшкодує цим пострадальцям в першу чергу
Хтось з місцевої влади вже заарештований за халатність у військовий час?