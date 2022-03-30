Две российские ракеты попали в нефтебазу Днепра, полную топлива. Объект уничтожен, - председатель Днепропетровского облсовета

Вечером 30 марта враг нанес ракетный удар по Днепру.

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ.

"Уже вечером враг нанес удар с воздуха в областном центре. Две ракеты попали в нефтебазу, полную топлива. Объект уничтожен. Обломками другой ракеты повреждены еще два бензовоза. Пострадавших или погибших нет", - говорится в сообщении.

Также по информации главы облсовета, сегодня оккупанты совершили провокацию со стороны Херсонской области - обстреляли территорию Апостоловской громады. К счастью, пострадавших нет. Поврежденных объектов тоже.

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