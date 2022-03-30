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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские воины на Донбассе успешно отбили 5 атак российских оккупантов, уничтожив 10 танков, 15 артсистем, 1 самолет и 3 беспилотника, - штаб ООС

азов,окупант,техніка,знищена

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 5 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, а также 15 артиллерийских систем.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет, три беспилотных летательных аппарата противника и одну крылатую ракету.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

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Донбасс (26955) ВСУ (6539)


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Раніше раділи кожному підбитому танку, зараз сприймається як суха статистика. Але розумієш скільки людей працювали над цим результатом і не перестаєш дякувати українському народові, це загальний тяжкий результат.
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30.03.2022 22:07 Ответить
Війна - тяжка праця і легких перемог у війні не буває
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30.03.2022 22:09 Ответить
Я й досі радію кожному підбитому москальському лахміттю. Чим більше його наклепалють тим цілішою буде моя країна і більше збережених життів. Слава нашим Захисникам!
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30.03.2022 22:21 Ответить
Ця новина для українців краще колискової! Слава Україні!
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30.03.2022 22:07 Ответить
Героям слава !!
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31.03.2022 00:19 Ответить
15 артсистем - саме те, що треба.
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30.03.2022 22:19 Ответить
10 танчиків - це теж дуже добре.
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30.03.2022 22:30 Ответить
Одне радує що наші військові ,наші героі знищують рашиську наволоч.
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30.03.2022 22:30 Ответить
МОЛОДЦЫ ребята!Вот это «улов»..так держать!
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30.03.2022 23:00 Ответить
 
 