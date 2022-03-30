Украинские воины на Донбассе успешно отбили 5 атак российских оккупантов, уничтожив 10 танков, 15 артсистем, 1 самолет и 3 беспилотника, - штаб ООС
Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 5 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, а также 15 артиллерийских систем.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет, три беспилотных летательных аппарата противника и одну крылатую ракету.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"
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