Украинские воины на Донбассе успешно отбили 5 атак российских оккупантов, уничтожив 10 танков, 15 артсистем, 1 самолет и 3 беспилотника, - штаб ООС

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 5 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, а также 15 артиллерийских систем.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет, три беспилотных летательных аппарата противника и одну крылатую ракету.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

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