РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10888 посетителей онлайн
Новости Война
8 476 29

Прорыва в российско-украинских переговорах нет, – глава МИД Франции Ле Дриан

ле,дриан

Прорыв в переговорах между Россией и Украиной не состоялся.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По его словам, в том, что обсуждалось на переговорах в Стамбуле, нет "ничего нового" и "нет прорыва".

Ле Дриан добавил, что "проблемы те же" и что президент России Владимир Путин "все еще хочет навязать Украине свой диктат".

"Мы хотим скорейшего прекращения огня, но между тем мы будем продолжать предоставлять Украине оборонное, легальное оружие, потому что это необходимо, потому что мы хотим, чтобы война прекратилась", - подчеркнул министр.

Также читайте: Глава МИД Франции Ле Дриан предупредил о перспективе продовольственного кризиса: "Эта война становится проблематичной и завтра она принесет с собой риск голода"

Ле Дриан (88) переговоры с Россией (939)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
показать весь комментарий
30.03.2022 22:09
+18
они собирались слить страну, но народ не дал, это очевидно уже всем
показать весь комментарий
30.03.2022 22:14
+7
Ілюстрація до фото у статті:

Ле Дріан Макрону: "Дивись, той, до кого ти збираєшся дзвонити -- він просто Х-У-Й-Л-О. П'ять літер, показую на пальцях". А Макрон у відповідь: "Ну, а він каже, що не халявщик, а партнер...."
показать весь комментарий
30.03.2022 22:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
30.03.2022 22:09 Ответить
они собирались слить страну, но народ не дал, это очевидно уже всем
показать весь комментарий
30.03.2022 22:14 Ответить
Цікаво, що Арахаму обіцяли. Гроші і титул ?
показать весь комментарий
30.03.2022 22:19 Ответить
да то же что и всем, должности на потоках, газ нефть, ресурсы, скорее всего парт-билеты единой росии
показать весь комментарий
30.03.2022 22:23 Ответить
Титул графа абхазского. Вернее графина.
показать весь комментарий
30.03.2022 22:43 Ответить
її не помічають хіба в ОП
показать весь комментарий
30.03.2022 22:41 Ответить
Ілюстрація до фото у статті:

Ле Дріан Макрону: "Дивись, той, до кого ти збираєшся дзвонити -- він просто Х-У-Й-Л-О. П'ять літер, показую на пальцях". А Макрон у відповідь: "Ну, а він каже, що не халявщик, а партнер...."
показать весь комментарий
30.03.2022 22:14 Ответить
к вашему сведению. макрон сегодня открыто послал путина *****.
показать весь комментарий
30.03.2022 22:16 Ответить
👍
показать весь комментарий
30.03.2022 22:16 Ответить
Можна посилання на оригінал?
Дуже вже велике бажання почути як Макрон посилає цього терориста
показать весь комментарий
30.03.2022 22:20 Ответить
он сказал просто за газ рублями я платить не буду. засунь свои рубли сам знаешь куда. а ссылку мне просто лень искать.
показать весь комментарий
30.03.2022 22:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pYkqXoAPUGE
показать весь комментарий
30.03.2022 22:29 Ответить
щось я не бачив таковои интервью, будь ласка наведить хоть шось...
показать весь комментарий
30.03.2022 23:20 Ответить
то бишь макарон послал *****...и так чтоб усим було зрозумило, что то это то...самое а не он то...
показать весь комментарий
30.03.2022 23:22 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2022 22:16 Ответить
Проривів немає, але є пориви кацапських жоп. Хоча, що це я? Втрат немає!
показать весь комментарий
30.03.2022 22:20 Ответить
Ці переговори - злив України! Біда від зешобли!!!
показать весь комментарий
30.03.2022 22:20 Ответить
Так і добре, що західні лідери відразу висловили скепсис що цих перемовин.
Уявляю як горить одне місце у ОПівців
показать весь комментарий
30.03.2022 22:22 Ответить
І як не дивно, це не погана новина.
показать весь комментарий
30.03.2022 22:21 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2022 22:22 Ответить
А чём она накажет то? Косметичку в лицо кинет?
показать весь комментарий
30.03.2022 22:53 Ответить
Путина послали на Х*Й прямо в Совете Европы! Заседание ПАСЕ по исключению роssии:
Смотреть всем.

https://www.youtube.com/watch?v=pYkqXoAPUGE
показать весь комментарий
30.03.2022 22:31 Ответить
Так это уже две недели назад было.
показать весь комментарий
30.03.2022 22:51 Ответить
Eto mozna slusat i slusat...
показать весь комментарий
30.03.2022 22:55 Ответить
В Волгоградской области мобилизация идет полным ходом кандидатам предлагают с собой брать мешки...
показать весь комментарий
30.03.2022 22:35 Ответить
Tankistam brat saboi eshtjo banachku dlja pepla...
показать весь комментарий
30.03.2022 22:58 Ответить
Мудро сказано!
показать весь комментарий
30.03.2022 22:56 Ответить
Хоч один нормальний жабоїд
показать весь комментарий
30.03.2022 23:05 Ответить
Буде прорив, коли мааацьваа буде схожа на Маріуполь, як зараз! Гарантую!
показать весь комментарий
30.03.2022 23:17 Ответить
 
 