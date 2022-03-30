Прорыва в российско-украинских переговорах нет, – глава МИД Франции Ле Дриан

Прорыв в переговорах между Россией и Украиной не состоялся.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По его словам, в том, что обсуждалось на переговорах в Стамбуле, нет "ничего нового" и "нет прорыва".

Ле Дриан добавил, что "проблемы те же" и что президент России Владимир Путин "все еще хочет навязать Украине свой диктат".

"Мы хотим скорейшего прекращения огня, но между тем мы будем продолжать предоставлять Украине оборонное, легальное оружие, потому что это необходимо, потому что мы хотим, чтобы война прекратилась", - подчеркнул министр.

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