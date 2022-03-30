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Новости Война
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На Донбассе сейчас около тысячи "вагнеровцев", - Пентагон

пвк,вагнерівці

Около тысячи военных из ЧВК "Вагнера" сейчас находятся на Донбассе в Украине.

Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Соединенные Штаты заметили, что Россия стала "намного активнее" на Донбассе "на протяжении последних нескольких дней", отметил он.

По словам Кирби, "вагнеровцы" воюют на Донбассе на протяжении последних восьми лет, поэтому это область, где они имеют опыт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вагнеровцы" прибыли в Украину вместе со своим высшим руководством, - Минобороны Великобритании

Пентагон (1446) Донбасс (26955) Кирби (452) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+24
Этих тварей уничтожать или потом казнить прилюдно, в плен лучше не брать. Это не люди. Особенно споймать и разорвать на куски мильчакова.
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30.03.2022 22:32
+19
В плен не брать. Это - международные террористы.
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30.03.2022 22:35
+13
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30.03.2022 22:31
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30.03.2022 22:31 Ответить
Це не правильний москаль... Правильний москаль - мертвий москаль... Смерть ворогам!
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30.03.2022 22:36 Ответить
Этих тварей уничтожать или потом казнить прилюдно, в плен лучше не брать. Это не люди. Особенно споймать и разорвать на куски мильчакова.
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30.03.2022 22:32 Ответить
Не всё покажут, но так и есть. Никто не сказал что те ***** которым отстреливали ноги это вагнер. Смерть ********* нашла в Украине. Бог есть.
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30.03.2022 22:42 Ответить
Изюм сегодня
https://www.youtube.com/watch?v=zMFsBIf3WnY
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30.03.2022 22:33 Ответить
это 100% не сегодняшнее
видел много репортажей Sky News про Ирпень , Харьков , Чернигов
у них дата выпуска ролика и происходящее в нем - большая разница по времени , бывало видел более 10 дней события показывали роликом датированым сегодняшним днем
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30.03.2022 22:37 Ответить
Я трішки поправлю В Донбасі зараз близько тисячі "вагнерівців"
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30.03.2022 22:34 Ответить
Кацап ?
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30.03.2022 22:39 Ответить
Да нє москалику, НА Донбасі.
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30.03.2022 22:46 Ответить
Так кажуть кацапи.
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30.03.2022 22:47 Ответить
Або ти не чітко виразився і мав на увазі в землі )
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30.03.2022 22:48 Ответить
Ви про В землю донбасу прикопаних?
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30.03.2022 22:58 Ответить
мабуть є й ті, що "...видуманная от начЯла до конца дєтєктівная історія...". Агов, пахолку арєствіче, твій вихід, скажи щось.
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30.03.2022 22:34 Ответить
Перевести их из состояния "на Донбассе" в "в Донбассе", и поскорее.
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30.03.2022 22:35 Ответить
В плен не брать. Это - международные террористы.
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30.03.2022 22:35 Ответить
І Шо? Статисти надайте важке озброєння!
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30.03.2022 22:35 Ответить
Зєлю на вілісапєді
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30.03.2022 22:50 Ответить
Поки що....
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30.03.2022 22:37 Ответить
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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30.03.2022 22:38 Ответить
здохнуть ВСІ! кожного терориста-вагнерівеця буде утилізовано!
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30.03.2022 22:39 Ответить
вишліть нам, будь-ласка, ще партію великих мішків для сміття (штук так з тисячу)
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30.03.2022 22:40 Ответить
Або триста півлітрових баночок
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30.03.2022 22:48 Ответить
З кришечками ))
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30.03.2022 22:49 Ответить
і вони так як кадировці можуть воювати тільки з жінками старенькими дітьми.
а ще знущатися з неозброєних чоловіків.
і саме по зразку цих вояк "БУДЕ ПИСАТИСЬ ПРИКЛАД ВІЙНИ МАЙБУТНЬОГО
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30.03.2022 22:42 Ответить
Пора закрывать вопрос с вагнерами.
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30.03.2022 22:42 Ответить
Чаєм,з пиріжками поїтимемо?
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30.03.2022 22:46 Ответить
Эти презервативы первые не пойдут.Их на зачистку оставят.
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30.03.2022 22:54 Ответить
Ну, они по времени "работоспособности" не очень от другого утильсырья отличаются. Разве что ёмкость батарейки чуть больше.
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30.03.2022 22:56 Ответить
В первый день войны на Киев летели 22 самолёта с лучшим десантном в мире ( по версии россми и разведки нАТО), но переоделись в черный пакет и уехали в почву родины.
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31.03.2022 00:07 Ответить
Це ті, на яких американці влаштували сафарі? Нас там нєт. Ну нєт, так нєт. В Україні їх теж вже нєт. Але вони поки що це не знають.
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31.03.2022 09:20 Ответить
 
 