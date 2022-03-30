На Донбассе сейчас около тысячи "вагнеровцев", - Пентагон
Около тысячи военных из ЧВК "Вагнера" сейчас находятся на Донбассе в Украине.
Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Соединенные Штаты заметили, что Россия стала "намного активнее" на Донбассе "на протяжении последних нескольких дней", отметил он.
По словам Кирби, "вагнеровцы" воюют на Донбассе на протяжении последних восьми лет, поэтому это область, где они имеют опыт.
Топ комментарии
+24 wittmann1980
показать весь комментарий30.03.2022 22:32
+19 Харьков Сумской
показать весь комментарий30.03.2022 22:35
+13 Перехватчик
показать весь комментарий30.03.2022 22:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=zMFsBIf3WnY
видел много репортажей Sky News про Ирпень , Харьков , Чернигов
у них дата выпуска ролика и происходящее в нем - большая разница по времени , бывало видел более 10 дней события показывали роликом датированым сегодняшним днем
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
а ще знущатися з неозброєних чоловіків.
і саме по зразку цих вояк "БУДЕ ПИСАТИСЬ ПРИКЛАД ВІЙНИ МАЙБУТНЬОГО