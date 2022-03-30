На Донбассе сейчас около тысячи "вагнеровцев", - Пентагон

Около тысячи военных из ЧВК "Вагнера" сейчас находятся на Донбассе в Украине.

Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Соединенные Штаты заметили, что Россия стала "намного активнее" на Донбассе "на протяжении последних нескольких дней", отметил он.

По словам Кирби, "вагнеровцы" воюют на Донбассе на протяжении последних восьми лет, поэтому это область, где они имеют опыт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вагнеровцы" прибыли в Украину вместе со своим высшим руководством, - Минобороны Великобритании