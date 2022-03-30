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За сутки "Азовцы" избавились от трех вражеских танков и ликвидировали 64 российских военных, среди которых ГРУвцы

азов,техніка,знищена

Бойцы полка "Азов" продолжают защищать Мариуполь и уничтожать врага.

Об очередных ликвидированных единицах техники и личном составе армии РФ "Азовцы" сообщают в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ

"Бойцы полка Азов сегодня уничтожили 3 танка и более 64 единиц вражеской пехоты, среди которых спецназ ГРУ РФ", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ахмат не сила, ахмат в гробу! Слава Украине!": гражданин Азербайджана, доброволец полка "Азов" напомнил Кадырову, кто он такой. ВИДЕО

армия РФ (19026) Мариуполь (5704) техника (1732) Азов (790)


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Топ комментарии
+35
Надо бы помочь ребятам!
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30.03.2022 22:50
+29
"Азов" - сталеві люди. Ну, є ж в США Томагавки, які скоро списувати?! Байден, не жлобися на добре діло!
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30.03.2022 22:52
+24
Тримайтеся хлопці...
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30.03.2022 22:52
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Надо бы помочь ребятам!
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30.03.2022 22:50 Ответить
Но все равно грустно.ДАП 2.0
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30.03.2022 22:51 Ответить
В ДАПі цивільних не було, тут просто ж...па.
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30.03.2022 22:53 Ответить
Есть ещё надежда .Да и арестович говорил недавно на своих эфирах с фейгиным ,что генштаб всё же продумывает какую то операцию в том направлении .Знаю ,что он ******** по большей части но всё же хочется верить в лучшее
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30.03.2022 23:30 Ответить
Тримайтеся хлопці...
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30.03.2022 22:52 Ответить
"Азов" - сталеві люди. Ну, є ж в США Томагавки, які скоро списувати?! Байден, не жлобися на добре діло!
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30.03.2022 22:52 Ответить
HIMARS M142 теж підійшла б ідеально.
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30.03.2022 23:13 Ответить
Та хоч M110, необхідно наступальне озброєння.
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30.03.2022 23:16 Ответить
LOL. Не для того лівацька гнида зі своїми західноєвропейськими такими самими корєшками зливав Україну своєму кацапському корєшку путіну, щоби потім давати Україні ж будь-яке потужне озброєння.
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30.03.2022 23:55 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ!Они скаждым днём становятся все мощнее и опаснее для рашистов ..»призрак»есть не только в небе ,но и на земле и в Мариуполе он называется «Азов»..
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30.03.2022 22:53 Ответить
Ось тобі відповідь захисника Маріуполя.
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30.03.2022 22:53 Ответить
Уйобок зелений.
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30.03.2022 22:56 Ответить
дозвіл і наказ, то різні речі.
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31.03.2022 10:26 Ответить
АЗОВ = СИЛА!
ахмат - МАГІЛА!
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30.03.2022 22:54 Ответить
Ахмат - чай такой, да?
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30.03.2022 23:02 Ответить
не знаю, шоце, але кадирівці на нього дро***ь (моляться)
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30.03.2022 23:11 Ответить
Это папа дон-дона. Кто-то его взорвал
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30.03.2022 23:16 Ответить
ну так дійсно "магіла"...
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30.03.2022 23:24 Ответить
Давай Азов! Ви наша гордість! Слава ЗСУ!
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30.03.2022 22:54 Ответить
Дякую!
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30.03.2022 22:54 Ответить
А шо там з тим генералом який захищав Маріуполь в 14 році? Його зелень і досі тримає за ґратами?
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30.03.2022 22:54 Ответить
Штрафбат Зеленського:
Марченко - крим. справа, на фронті
Забродський - крим. справа, на фронті
Звіробій - крим. справа, на фронті
Чорновол - крим. справа, на фронті
Порошенко - все взагалі. справа, на багатьох фронтах.
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30.03.2022 22:57 Ответить
Там не все однозначно в Миколаєві... Після війни розберемся хто герої
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30.03.2022 23:00 Ответить
що неоднозначно,те що кацапів відтіснили до Херсона,чи то що до його приїзду відкотились аж до Миколаєва?
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30.03.2022 23:12 Ответить
Зато, всё однозначно с АрхиГнидами из ОПы.
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31.03.2022 01:35 Ответить
Потім, курво, скаже, що вони на фронт втікли і були у розшуку! Може і не скаже, бо буде вжмурене...
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30.03.2022 23:00 Ответить
ДБР - ховається від війни , але ненадовго 😡
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31.03.2022 00:02 Ответить
Сообщение от июня 2015 г. Что с ним сейчас не нашёл.



Генерал-майор МВС Микола Климчук, який звільняв Маріуполь рік тому, досі перебуває в комі після того, як у грудні 2014 року отримав черепно-мозкову травму. Його планують перевезти на лікування до Німеччини.

Климчук, як керівник об'єднаного угруповання в секторі "М", з 28 травня по 9 липня 2014 року планував і здійснив зачистку центральної частини Маріуполя від бойовиків ДНР.
Під час операції було затримано або вбито кілька десятків сепаратистів, а також захоплено значну кількість озброєння і техніки.

У грудні 2014 року Климчук потрапив до лікарні з важкою травмою голови. Генерал нібито впав з 4,5-метрової висоти під час посадки в літак у Маріуполі.
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30.03.2022 23:28 Ответить
Дуже хочеться , щоби цей мужній Герой вижив 🙁
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30.03.2022 23:57 Ответить
Просто герої, роблять неможливе. Вони вже давно вписали своє ім'я в славетний пантеон героїв-захисників України.
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30.03.2022 22:54 Ответить
Хлопцям з Азову велика пошана, але тут не тільки Азов, а ще ЗСУ, НП та ДПСУ
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30.03.2022 22:55 Ответить
Ще й ССО теж гарні!
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30.03.2022 23:16 Ответить
Арахамія і Зе капітулянт наш позор!
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30.03.2022 22:55 Ответить
Им бы боеприпасов подкинуть.
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30.03.2022 22:56 Ответить
Хай збережуть Вас всі всемогутні сили! З Вами вся Україна та сила її пращурів! "Рука Сірка" знайшлась у вашій нездоланній силі! Нищіть кацапів нещадно!
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30.03.2022 22:59 Ответить
Дай Боже сили і мудрості захисникам Маріуполя від кацапської навали і сєпарів
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30.03.2022 22:59 Ответить
Чому люди, які так чудово розбирались в трагедіях в Іловайську та Дебальцево, зараз мовчать про Маріуполь? Де всі ці експерти? Чому вони не коментують слова зеленського, що той запропонував Азову вийти з Маріуполя? Де гарантія, що наступного разу він не запропонує вийти з Києва?
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30.03.2022 23:02 Ответить
Може тому, що ті трагедії вже історія, а ця ще триває.
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30.03.2022 23:28 Ответить
А может потому, шо хтото "наживаецца на вайне, и ана иму выгадна"?
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31.03.2022 01:37 Ответить
по суті питання є щось, чи тільки однакові фрази на усіх темах?
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31.03.2022 08:00 Ответить
Есть. Ты гнид отмазываешь по велению сердца, или за деньги?
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31.03.2022 13:29 Ответить
Давай тоді більш розлого, з прізвищами та моїми цитатами. Бо я так розумію, що для тебе не кацапи вороги, а лишень кульгавенька українська влада. Вірно я розумію?
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31.03.2022 15:50 Ответить
Хреново ты понимаешь. Для меня, украинские коллаборанты и кацапы - суть одно и тоже.
А цитаты.... Достаточно вашего паноптикума, тех на кого ты подписан, и тех кто на тебя.
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31.03.2022 15:56 Ответить
Зрозуміло. Значить просто корисний ідіот. Так і запишем. До речі, не знав, що читати відвертого бота та олігофрена енженегра це вершина патріотизму та адекватності. Щасти.
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31.03.2022 17:26 Ответить
Угу. Вспоминай почаще. Особенно когда ваши творят х-ню, а вы отвечаете мантрами - "це зараз не на часі".
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31.03.2022 17:30 Ответить
І хто ж такі "ваші"?
Це мабуть Кулеба чи Залужний?
Не стану витрачати час на пояснення, що не варто створювати собі хибних кумирів, особливо серед прогнилого політикуму, але заощаджу свій час. Привіти дядьці Стецю.
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31.03.2022 18:17 Ответить
У меня кумиров нет. Только убеждения. Одно из них, команда Зе - говно. Выборы Зе - президентом - ошибка. Ермак и его кодло - предатели. Точка.
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31.03.2022 18:21 Ответить
Так, гімно. Так, можливо і зрадники. Але тримаємось вже другий місяць.
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31.03.2022 19:07 Ответить
Так да. Держимся. Но я вижу тут заслугу ЗСУ, против финансирования которой, эти утырки выступали. И я вижу, разворот от НАТО, в сторону нах он нужен - из всех провластных источников. Заодно я увидел, как главнокомандующий снял с себя ответственность за Марик. За изменения статуса оккупированных территорий на спорные, топит клан Зеленского. Вы таки действительно не замечаете фактов? А они есть у меня. Например, арестованные броники по делу Марченко-Порошенко - пошли в войска. Вопрос - если они были "бракованные", какой поц это сделал? Если нет, кто понёс ответственность, за остановку предприятия и их поставку в войска? Кто понёс ответственность за деанон наших поставщиков зап. частей к военной технике с кацапстана? Да, я именно о "свинарчуковских" клистронах и прочем? Эти люди так и остались на своих должностях?
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31.03.2022 19:26 Ответить
Якщо вже так, то починати, на мій хлопський розум, ще з 2014. Ні справжніх реформ, ні люстрацій, ні військового стану, ні закритого кордону з ордою, ні візового режиму, торгіля з ворогом. Бойкі, мертвячу, новинські не відають ніяких утисків і живуть солодко, судді масово садять добробатів та навіть військових.....звісно були і позитивні моменти(приведення до тями армії), але їх затьмарили галапуючий ріст цін, нищення банківської системи та уселякі 'бонуси" для бізнесу...і ще багато багато чого. Тому не самий вдалий вибір народу на весні 2019 виглядає цілком логічним. І ще додам, звісно суб'єктивно, вважаю, що залишся він президентом то вже би мали і мінськ-3, 4, 5....
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31.03.2022 19:54 Ответить
В ******* Пороха, много и вины избирателя. Напомнить о поддержке Бывших рыгов, и сколько за них проголосовало? Дальше, не существовало никакой "пкртии Порошенко", был блок БПП куда входили разные полит силы. Дальше, у БПП никогда не было "монобольшинства", т.е. все решения были компромисом разных полит. сил.
"Бойкі, мертвячу, новинські не відають ніяких утисків і живуть солодко, судді масово садять добробатів та навіть військових", да, так и есть. Правда Медведчук "внезапно" исчез, из под ареста, но то такое. Венедиктова не возбудилась, и ладно. За посаженых "добробатів та навіть військових", тоже слышал. С Марченко обвинения сняты? Перед Рифмастером извинились? Семенченко выпустили? Ой, извините, кажись их всех 100% прокурворша Зе, закрыла. Кстати, а можно ваш список, тех тышш патриотов в тюрьмах, о которых вещал Зе на стадионе? Только без Торнадовцев плиз, они не оправданы и по сей день.
"їх затьмарили галапуючий ріст цін, нищення банківської системи та уселякі 'бонуси" для бізнесу" -
за бонусы спорить не буду, как я уже говорил, все назначения были коалиционные, но претензии у вас только к одному человеку, да? По поводу цен и банков. Вы специально не учитываете потерю производств и ткрриторий в ОРДЛо и Крыму? За банк Приват всем все понятно. Каломойшины действия под прикрытием Зе, красноречивей всех мои уверений
"вже би мали і мінськ-3, 4, 5" - странно, тоесть откат на 23.02.2022 в переговорах, по сути к минским, которое сейчас продвигается Зевластью, это победа или поражение? Шойто я запутался
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31.03.2022 20:45 Ответить
Настоящие киборги.
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30.03.2022 23:03 Ответить
Захисники Маріуполя просто неймовірні. Місяць знаходись у оточенні, без припасів, без світла і води, під постійними бомбардуваннями рашистів і при цьому ще й суперово навалювати окупантам. Це неймовірний подвиг!
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30.03.2022 23:10 Ответить
Мужики, пацани, ви вже зробили те, що ввійде в історію, про що складатимуть легенди і зніматимуть фільми, чий бойовий досвід вивчатимуть в усіх військових інститутах... Тепер залишилося найважче: виживіть. Ви це зможете. Ми віримо ВАМ. Слава героям!
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30.03.2022 23:17 Ответить
Легендарные войны! 300 Спартанцев наших дней!
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30.03.2022 23:26 Ответить
Сидять гандони на диванах в розтягнутих треніках і розказують як треба воювати.
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30.03.2022 23:29 Ответить
Что они едят?
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30.03.2022 23:29 Ответить
Те, що виробляють кацапські раби. Це ж еліта. У них їх не по два, як у всіх, а цілі ферми.
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30.03.2022 23:40 Ответить
ГРУвці - це супер 👍🏼💪
молодці хлопці ,гарно мочите орків 🙁✊
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30.03.2022 23:53 Ответить
 
 