Россия обещает прекратить огонь для эвакуации из Мариуполя 31 марта, Украина ждет ответа от Красного Креста, - Верещук

Украинская сторона пока не подтверждает информацию о том, что российские войска готовы объявить "режим тишины" для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье 31 марта с 10:00.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер - министр реинтеграции Ирина Верещук заявила в комментарии УП.

Минобороны РФ заявило, что с 10:00 четверга, 31 марта, объявляет "режим тишины" для эвакуации из Мариуполя – и призвало украинскую сторону сделать то же самое.

Москва требует от Киева гарантировать безусловное соблюдение "режима тишины" в установленное время, до 06:00 31 марта письменно сообщить об этом российской стороне, а также представителям Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международному Комитету Красного Креста, обеспечить безопасное движение колон автобусов согласованным маршрутам.

Ирина Верещук сообщила, что Украина направила официальное письмо Международному комитету Красного Креста (МККК) – и ждет ответа.

В то же время она подчеркнула: "Наши автобусы уже готовы – как только будет режим прекращения огня, мы сразу поедем за людьми".

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