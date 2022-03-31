Россия обещает прекратить огонь для эвакуации из Мариуполя 31 марта, Украина ждет ответа от Красного Креста, - Верещук
Украинская сторона пока не подтверждает информацию о том, что российские войска готовы объявить "режим тишины" для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье 31 марта с 10:00.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер - министр реинтеграции Ирина Верещук заявила в комментарии УП.
Минобороны РФ заявило, что с 10:00 четверга, 31 марта, объявляет "режим тишины" для эвакуации из Мариуполя – и призвало украинскую сторону сделать то же самое.
Москва требует от Киева гарантировать безусловное соблюдение "режима тишины" в установленное время, до 06:00 31 марта письменно сообщить об этом российской стороне, а также представителям Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международному Комитету Красного Креста, обеспечить безопасное движение колон автобусов согласованным маршрутам.
Ирина Верещук сообщила, что Украина направила официальное письмо Международному комитету Красного Креста (МККК) – и ждет ответа.
В то же время она подчеркнула: "Наши автобусы уже готовы – как только будет режим прекращения огня, мы сразу поедем за людьми".
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В осаді небуде ніеого,крім кауапських нелюдів
вони втратили свою репутацію давно, на руїнах Алеппо, займаючись показухою за путінські гроші
Рекомендую ОЧЕНЬ фильм боснийского режиссера 2001
«НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ» ( не путать с кацапским сериалом)
уже тогда очень хорошо показаны работнички ОБСЕ И КРАСНОГО КРЕСТА
Cмотреть всем:
https://www.youtube.com/watch?v=KXZplXHz8Z4
Господи,дай нашему правительству хоть немного ума! НЕЛЬЗЯ ТУДА ЛЕЗТЬ!!!
Хоть бы руководство ВСУ как-то на этих дураков в правительстве повлияло.....аж выть хочется....