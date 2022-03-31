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Новости
3 007 30

Россия обещает прекратить огонь для эвакуации из Мариуполя 31 марта, Украина ждет ответа от Красного Креста, - Верещук

верещук

Украинская сторона пока не подтверждает информацию о том, что российские войска готовы объявить "режим тишины" для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье 31 марта с 10:00.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер - министр реинтеграции Ирина Верещук заявила в комментарии УП.

Минобороны РФ заявило, что с 10:00 четверга, 31 марта, объявляет "режим тишины" для эвакуации из Мариуполя – и призвало украинскую сторону сделать то же самое.

Москва требует от Киева гарантировать безусловное соблюдение "режима тишины" в установленное время, до 06:00 31 марта письменно сообщить об этом российской стороне, а также представителям Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международному Комитету Красного Креста, обеспечить безопасное движение колон автобусов согласованным маршрутам.

Ирина Верещук сообщила, что Украина направила официальное письмо Международному комитету Красного Креста (МККК) – и ждет ответа.

В то же время она подчеркнула: "Наши автобусы уже готовы – как только будет режим прекращения огня, мы сразу поедем за людьми".

Также читайте: Маршрутами гуманитарных коридоров на собственном транспорте в Запорожье добрались 1 530 человек, - ОП

Мариуполь (5704) эвакуация (2064) Верещук (504)


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Топ комментарии
+21
Буде якась херня...
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30.03.2022 23:22
+12
Брешуть, падлюки, як завжди. Готують якусь муйню.
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30.03.2022 23:24
+12
За спинами жінок і дітей... Будуть намагатися штурмувати прямо під час.
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30.03.2022 23:25
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Буде якась херня...
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30.03.2022 23:22 Ответить
Даже не сомневайся. Рашисты захватят город в етот момент. А для защитников сделают новый Иловайск
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30.03.2022 23:26 Ответить
Прикриваючися колоною почнуть знищувати захисників. Далі звинуватять знищених зпхисників в знищенні колони.
В осаді небуде ніеого,крім кауапських нелюдів
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30.03.2022 23:45 Ответить
Харківський Сектор@KharkivSector



вони втратили свою репутацію давно, на руїнах Алеппо, займаючись показухою за путінські гроші

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31.03.2022 00:22 Ответить
«вони втратили свою репутацію давно, на руїнах Алеппо, займаючись показухою за путінські гроші»
Рекомендую ОЧЕНЬ фильм боснийского режиссера 2001
«НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ» ( не путать с кацапским сериалом)
уже тогда очень хорошо показаны работнички ОБСЕ И КРАСНОГО КРЕСТА
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31.03.2022 00:31 Ответить
От ростовского?))
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30.03.2022 23:23 Ответить
***** верить нельзя!
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30.03.2022 23:23 Ответить
Брешуть, падлюки, як завжди. Готують якусь муйню.
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30.03.2022 23:24 Ответить
Чекайте. Як дочекаєтесь, скажете.
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30.03.2022 23:24 Ответить
расия абещает...уже смердит брехней...
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30.03.2022 23:24 Ответить
мизинцев проконтролирует?
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30.03.2022 23:25 Ответить
За спинами жінок і дітей... Будуть намагатися штурмувати прямо під час.
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30.03.2022 23:25 Ответить
Готують якусь западлюку кацапи
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30.03.2022 23:25 Ответить
Мій прогноз: ****** захоплять автобуси/транспорт та будуть прориватися до центру Маріуполя або взагалі всіх у заручників візьмуть і будуть вимагати здачу Азова
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30.03.2022 23:25 Ответить
Саме,це вони й здійснюватимуть
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30.03.2022 23:48 Ответить
Свежо предание, да верится с трудом
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30.03.2022 23:26 Ответить
Тварюкам після Іловайську віри немає
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30.03.2022 23:27 Ответить
я конечно понимаю что нужна ИБД (имитация бурной деятельности), но люди это же росия...*** вы дауны, конченные...нужно работать без оглядки на росию!!!и всё, покуда мы, вы ожидаем какой либо отклик от росиян - результат равен 0, нужно подготовится спланировать всё без участия вражеской стороны, и после этого проводить свои операции - иначе жопа!
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30.03.2022 23:29 Ответить
русакам верить нельзя.
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30.03.2022 23:31 Ответить
смотришь на это всё, и понимаешь какие бестолочи и ограниченные люди решают наши судьбы - как жаль...можеть быть мы на это заслужили - нет...!боритесь и поборемо!!!
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30.03.2022 23:32 Ответить
Верещук надо было в начале войны думать как с практически не защищенного юга Украины эвакуировать женщин и детей ! Херсон оставили даже без стрелкового оружия ...зато "Велике будівництво " жировало и пиарилось ! Юг страны просто брошен на произвол судьбы !
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30.03.2022 23:33 Ответить
Де там той Макрон? Нехай ****** в цей коридор!
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30.03.2022 23:34 Ответить
Нельзя доверятся *************.
Cмотреть всем:
https://www.youtube.com/watch?v=KXZplXHz8Z4
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30.03.2022 23:39 Ответить
Ой боюся,я цієї евакуації,дуже
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30.03.2022 23:40 Ответить
Й,хто супроводуватиме колону з кацапських вищих чинів,з оон,з міжнар. Черв хреста ,з обсє ??????
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30.03.2022 23:42 Ответить
Верещучка ***** ,люди що загинуть,через тебе,ой ти проклянеш,що тебе зачали
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30.03.2022 23:51 Ответить
пам*ятаєте як в серіалі *Втеча з тюрми* Майкл Скофілд сказав,що на рахунок Ті-Бага можна бути впевненим в одному-він зрадить.Так само і з кацапами-більших падлюк на світі не знайти.
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31.03.2022 00:03 Ответить
Евакуація буде така ж як в Іловайську?Той Красний Хрест вже давно ручний у пуйла,що ви там ще чекаєте від нього?
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31.03.2022 00:23 Ответить
НЕЛЬЗЯ проводить эту эвакуацию!!!! Рашисты задумали какую-то грандиозную подлость!!
Господи,дай нашему правительству хоть немного ума! НЕЛЬЗЯ ТУДА ЛЕЗТЬ!!!
Хоть бы руководство ВСУ как-то на этих дураков в правительстве повлияло.....аж выть хочется....
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31.03.2022 00:38 Ответить
 
 