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Новости Война
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Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека, - Зеленский. ВИДЕО

Не стоит учить Вооруженные Силы Украины, как нужно себя вести на поле боя.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Зеленский и Байден обсудили оборонную поддержку, новый пакет санкций против РФ и финансовую помощь для Украины

Зеленский (20202)


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+49
Hellis@13Hellis_13



Я слушаю:
- не "марафон", а наших военных.
- не Арестовича, а ГШ, Залужного
- не Кима, а Марченко
- не Верешук, а тех, кто работает на эвакуации.

Я слушаю не тех, из кого Банковая лепит пластилиновых героев, а тех, кто на самом деле - ГЕРОИ.

Недовольные могут быть свободны.
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30.03.2022 23:49
+33
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30.03.2022 23:50
+32
Муженко, Забродський, Марченко, Павловський, Залужний - всі протеже Порошенка. ЗЕбанда подарила нам лише Хомчака
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30.03.2022 23:52
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а нашу армию никто и не повчае. Их все любят, все в них верят. А вот вас зеленых да. Или вы себя армией считаете пан "главнокомандующий" Ленкой
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31.03.2022 01:14 Ответить
Це ще велике питання, насправді, хто там ким КОмандує.
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31.03.2022 02:06 Ответить
І все ж таки замисліться, яка іронія долі!

Він прийшов до влади під гаслом "Просто перестати стріляти" і "Зійтися посередині". Він три роки шукав мир в очах Путіна. Лише масові акції протесту втримали його від погодження на формулу Штайнмайєра. Він завершив війну у себе в голові. При ньому заморозили ракетні програми, не закуповували бронежилети та фінансували армію за остатковим принципом. Він 100500 разів повтрював, що Україна не має планів звільнення Донбасу і Криму військовим шляхом. Навіть коли розвідки і ЗМІ країн НАТО криком кричали про загрозу війни (загроза була) і навіть називали напрямки ударів (доволі точно) він казав що треба думати про травневі шашлики і ремствував що Україна не може збільшити армію, бо не зможе будувати дороги!

І от тепер його звинувачують в русофобії, мілітаризмі, агресивних намірах проти Росії, в створенні воєнних біолабораторій, спробах створити ядерну зброю і в наявності планів наступу ЗСУ на ОРДЛО і Білорусь. Якщо подивитися російське ТБ, враження складається ніби партія Зеленського не "Слуга народу" з Гетманцевим, Устенко, Гришиною і Бужанським, а як мінімум ВО"Свобода".

Її величність історія любить іронію. Оцініть!

https://www.facebook.com/DmytroVovnianko?__cft__%5b0%5d=AZVaNdQdINIjzA_BP3UGXXEkqb-AHKKQigXdoRJYZA4jqCfUqEgnPWP8ApQvAEL_PiaUjo300SgBZT2Czpqfx29PRKznyxjGixmO8Eo5IubiGU7JdLRD5g0WodK1KQg5kjHX_QYVgRkhnGpbrDGllxBuWtNSyk6Lwim5ICuGz5oLitOQNnwrYeGIcSwILFtzJPErs6kIUvVQz2j_YqkG2JwJ&__tn__=-UC%2CP-y-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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31.03.2022 01:16 Ответить
"Лише масові акції протесту втримали його від погодження на формулу Штайнмайєра." Так як зараз стало відомо , він тАки підписав її в Парижі... Але зассяв (й не даремно) спробувати її імлементувати... Тому зараз він перед х**лом брехло . Бо х**ло має рацію сказати: ти ж підписав - чому не робиш? І - як версія звичайно - не виключно , що щоб відбрехатися зеля йому казав, що йому перешкоджують "націоналісти" . Це слово й поняття цілком сприйнятно для нього - бо він Совок до мозоку кісток... Й в парадигмі цього припущення - тоді розуміло чого х**ло поліз звільняти УКраїну від нациків... Ось типова доля брехуна... Він бреше народу УКраиїни... бреше Байдену (написав йому розпискку, що САП робтатиме й надурив... він брехло щодо ***** ...й не виключено, що війна саме через те...
Англійска приказка каже: "Можно бути блазнем на сцені, але не в житті...Й ніколи не треба це переплутувати"
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31.03.2022 13:45 Ответить
Так якому із Зеленських треба вірити?

- Тому, який каже, що "ми нічого не віддамо"?

- Чи тому, який на переговорах пропонує подарувати Росії Крим, Донецьк і Луганськ?..
І додатково ще всю Україну ослабити, заборонивши створювати власну систему оборони, щоб років через 2-3 чи через 5 Росія змогла знову напасти, але вже з іншими результатами?
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31.03.2022 01:44 Ответить
"Я вам ничего не должен" (с) (тм)
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31.03.2022 02:09 Ответить
Ніякому!
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31.03.2022 10:43 Ответить
Начебто все по ділу каже, і хочеться вірити Президенту Великої Країни України, але його команда особливо її дії приносять багато сумнівів у щирості Президента.

Вiд Матвiя 7:16 "По їхніх плодах ви пізнаєте їх"
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31.03.2022 02:35 Ответить
Таке враження, що воно почало передвиборчу агітацію
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31.03.2022 03:21 Ответить
Марченко - крим. справа, на фронті
Забродський - крим. справа, на фронті
Звіробій - крим. справа, на фронті
Чорновол - крим. справа, на фронті
Павловський-крим. справа, на фронті

Зеленський - 4-жды уклонист - ****** видосики и охлодел к НАТО
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31.03.2022 03:41 Ответить
он не охладел, а ох**л...
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31.03.2022 06:29 Ответить
100%%%
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31.03.2022 06:34 Ответить
правильно.
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31.03.2022 04:22 Ответить
А ібаний знову піариться а з другого бокуздає Україну:уже і Захід і США "ніпрічом" уже нікчемаарахамія розумнічає....ВОЇНИ,треба включить правило....бо ренегаткаламой вже все порішав змафієюкремля.
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31.03.2022 05:59 Ответить
но сначала, зеленьськай, ответь на вопрос - кто дал приказ убрать танковые заграждения и разминировать въезд из крыма в Украину! ответ есть... ответ плохой - Херсон и Николаев в каком состоянии? я уже не говорю о Бердянске и Мариуполе... ответь теперь ты... во всеуслышанье... не через видосик, а выйди на Майдан Независимости и ответь на эти вопросы перед народом, вживую... ответь на вопрос о сорванных оборонзаказах, о том где сейчас "Нептун" и т.д. ответь на вопрос о преследовании участников боевых действий... вопросов много - просто выйди к людям и они сами зададут вопросы...
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31.03.2022 06:17 Ответить
Потрібно вже питать!
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31.03.2022 06:38 Ответить
Не варто повчати народ , на податки якого тебе найняли на роботу...

Бо ти, слава Хрісту, аніяк не король... Й повинен знати, що роботодавець каже найнятому, що та як, а не навпаки...
То ж, насправді, ти усім усе винен, бо в тебе така посада...

особливо коли стільки незрозумілих жертв і зданих міст - і саме тих, які перш за все потрібні ворогові (чомусь, за порт Маріуполь, за воду до Криму не було такої бучі, як за Бучу). ...

Так що ти, зеля, кому джерело влади - народ наказав служити - служи, а не повчай наймача, що він має робити.
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31.03.2022 06:26 Ответить
У нас кожен - Президент )))
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31.03.2022 08:07 Ответить
Звичайно,бо домовились і тепер все стало зрозуміло,що не тільки бєня-ренегат є хазяїн України,чи може даремно арахамія літав до фірташа бо йому потрібна вода в Крим (саме тому й здали Херсон,навіть зазделегідь розмінували підходи до херсонської області з крима ),тому й спаплюжили Маріуполь....вже Британія дала зрозуміти-ідіть ***** зі своїми договорняками а росія валує ,що це погані умови капітуляції України (???)Нонсенс! Воїни,вас вже зрадив бєня ренегат і виродок фірташ!Тільки вила всраці оп можуть якось вплинути на збереження України!
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31.03.2022 07:37 Ответить
Хм, як актор, Зеленський гарно читає написану для нього промову. Щодо дій, які мають підкріплювати слова - це (поки що) лише той факт, що він досі не втік з України. Знаючи, яким Президентом він був до початку війни, то зараз його роль - хоча б не заважати Генштабу та іншим органам управління військами, виконувати свою роботу. А ось що готові понапідписувати з рашкою недолугі перемовники - ще те питання
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31.03.2022 08:03 Ответить
За такого президента не жалько і вмерти: Ти ба, які молодці ренегати-бєня з фірташем..."всьо ідьот "по плану: і воду в крим отримали і населення україни поплюндрували (а що б тепленькі були) і воїнів і патріотів поменшало і Європа отримала біженців (не хотіли ж білоруських)і старшого брата ткнули. носякою... а тепер давайте гроші.....а потім зеля яяяяккк плюне вам межи очі...ой стійте,стійте:бажано не знімати санкції з росії...а хай кремлівська мафія теж трошки постраждає...ну і звичайно,переповнює гордість на нашій Землі найкращі люди і воїни...оце тішаться два (чи більше, можете добавить) виродки-намахали увесь світ...це вам не контр страйк,це вам не оловяні солдатики і пласмасові танчики і т.і.-а спрвжні і біль і горе теж.
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31.03.2022 08:08 Ответить
все правельно сказав ПРезидент - а всі ті кацапо воші , що тут пасуться та повчають ...- ідіть слідом нафуй на кацапським кораблем Зеленський - так тримати !!! Україна понад УСЕ!!!
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31.03.2022 08:08 Ответить
ПОБЕДА ЭТО ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ ВРАГА! СЛАВА ВСУ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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31.03.2022 09:00 Ответить
Як негарно коли президент починає оббріхувати народ.
По перше, якраз до Збройних сил питань немає.
НЕМАЄ питань до Збройних сил !
Питання виникають на рахунок арахамій, єрмаків, тощо.
Ну і Зеленський сам назвав Донецькі території компромісними.
Цеж ви домовляєтесь за спинами. Це ви намагаєтесь щось там підписати і начудити.
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31.03.2022 09:13 Ответить
Не бува ніякіх арахамій без зелі....вони не можуть діяти видокремлено й самостійно в споруді, де зеля підгріб під себе усі гілки влади...
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31.03.2022 13:29 Ответить
просто вакханалія зради якась
це певно такий специфічний елемент єднання, який притаманний чомусь тільки прихильникам однієї політичної сили.
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31.03.2022 09:15 Ответить
24 числа , на цьому сайті , хтось вніс пропозицію згуртуватись і перестати бути чиїмось прихильником , а стати однією Нацією . Почитавши коменти під виступом Президента зрозумів одну річ - деякі з них писали не Українці , а тупі сутулі жаби , які сидячи в теплі і затишку розповідають у кого довший , при цьому самі ніц нічогісенько для перемоги України не зробивши . Чорти ви і горіти вам в пеклі .
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31.03.2022 09:16 Ответить
Часи такі, що хтось єднається навколо України, а інші тримають камінь за пазухою.
Навіщо Зеленський тупо бреше ? Не вийде прикритись армією.
До нього одна вимога бути українським президентом, а він встряє в срачі, сам плутається у своїх же словах, і посилає якихось затасканих персонажів домовлятись за Україну.
Така поведінка має надихати ?
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31.03.2022 09:27 Ответить
я тебе колись запитував .... хто ти особисто така , щоб поливати лайном когось ? Що до 24 числа , що після ти кожний день поливаєш брудом все що робить Зеленський як Президент . На сайті всім відома твоя лубов до ПОПа , то йди забийся в куток і луби собі і не розкидуй своє лайно по сайту . З такою послідовністю як ти виходиш в ≪ефір≫ і вносиш тут ≪зраду≫ можу припустити що ти не в Україні мешкаєш , а десь за поребриком . Коротше , йди за кораблем ...
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31.03.2022 09:47 Ответить
Владімір Владіміровіч ...майже Хайло
Я не є прихильником якогось політика. Для мене важлива лише держава. Хто ж винний Зеленському, що він не може завоювати мою прихильність ? Ну не беруть мене оці прийомчики. Я вірю лише справам. Не буду нагадувати про його провали, бо ж вас це неймовірно дратує, ніби вони не стосуються вас і ви не в цій країні живете, пожинаючи плоди.
Про них поговоримо згодом, після перемоги.
Важливо не допустити провалів на даному етапі. Щоб ніхто не зіпсував нашу перемогу.
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31.03.2022 10:09 Ответить
тобі до лікаря , бажано паталогоанатома .....
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31.03.2022 10:16 Ответить
А тобі до проктолога
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31.03.2022 10:28 Ответить
А когда зеледент говорил правду?
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31.03.2022 09:18 Ответить
Як тільки ЗСУ почали потроху звільняти території - одразу узеленськи швидко домовились з кацапами 😡
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31.03.2022 09:23 Ответить
Американці сказали, що Генштаб і ЗСУ досить автономні структури, менш залежні від ОПи, тому вони і воюють значно краще, ніж очікувалось.
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31.03.2022 09:29 Ответить
Саме тому в пілі телеканалів адні пабідітелі - верещук, зелупа, гавнохамія, абдрістович і т.д. і жодних згадок про воїнів, що на собі всю цю війну тягнуть
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31.03.2022 11:28 Ответить
А чого ви чекали від клоуна до вуха якого мають доступ якісь досить мутні персони помічені у звязках з ворогом.
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31.03.2022 10:06 Ответить
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31.03.2022 09:36 Ответить
Боже, коли ж це створіння спить? Хотів написати що він навіть з обличчя спав, але це вже зовсім занадто.
А якщо по суті, то не чув щоб хто небудь повчав ЗСУ як воювати. Можливо наш говнокомандуючий щось, як завжди, сплутав та дорікає не знаю кого.
І взагалі мені здається що цей відосік він записав щоб відбрехатися від того що він там напереговорювався з ворогом що до здачі національних інтересів наплювавши на всі досягнення нашої армії та ріки нашої пролитої крові.
Гидке враження хоча і гарна акторська робота.
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31.03.2022 10:02 Ответить
САУ Богдана
НЕПТУН
Вільха
Грім2
Сапсан
Стугна
ППО
Це усе було проміняно на асфальт! Хужи ні будіт! Хоть пасміялісь?
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31.03.2022 11:27 Ответить
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