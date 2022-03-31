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Новости Война
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Зеленский отозвал послов в Грузии и Марокко: Не будет оружия, санкций – ищите другую работу

зеленський

Зеленский подписал указы об отзыве послов в Грузии и Марокко.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Есть те, кто работает вместе со всеми на оборону государства. На то, чтобы Украина могла завоевать в борьбе свое будущее. Мы ценим работу каждого такого человека. А есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на должности. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины, из Марокко, также возвращен посол из Грузии.

При всем уважении: не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу", - подчеркнул президент.

Также Зеленский ожидает конкретных результатов в ближайшие дни от работы наших представителей в Латинской Америке, Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и странах Африки.

"Таких же результатов на днях жду от военных атташе. Дипломатический фронт – это один из ключевых фронтов. И все там должны работать максимально эффективно на победу и помощь армии. Как каждый наш защитник на поле боя, так и каждый на дипломатическом фронте", - добавил глава государства.

Также читайте: Мы ничего не отдадим. И будем бороться за каждый метр нашей земли, за каждого нашего человека, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Грузия (4499) Зеленский (20202) Марокко (24) посол (1793)


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Топ комментарии
+38
Нда, грузини все більше розчаровують..
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31.03.2022 00:12
+35
а Мельника надо наградить! он за Украину рвал немцев как лев!
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31.03.2022 00:14
+29
«Полезные идиоты» Путина в Германии. Как исторические ошибки Меркель, Шольца и целого поколения политиков ФРГ приблизили войну - Politico
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31.03.2022 00:11
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«Полезные идиоты» Путина в Германии. Как исторические ошибки Меркель, Шольца и целого поколения политиков ФРГ приблизили войну - Politico
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31.03.2022 00:11 Ответить
https://nv.ua/world/countries/poleznye-idioty-putina-v-germanii-v-chem-oshibalis-nemeckie-politiki-ot-merkel-do-sholca-ekspert-50229563.html
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31.03.2022 00:12 Ответить
Два вялікіх народів - фашистів.
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31.03.2022 00:15 Ответить
Там напевно шантаж з часів ГДР
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31.03.2022 09:22 Ответить
Грузины есть достойные воюют в ЗСУ... А вот правительство ********** на всю голову ... Все куплены. У них есть сейчас есть шанс вернуть свои границу в легкую ... Бздуны вонючие
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31.03.2022 06:04 Ответить
100%... а еще добавь фото: где ***** СПЕЦИАЛЬНО выводит собаку и ужас Меркельши, которая боится собак.
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31.03.2022 08:16 Ответить
Нда, грузини все більше розчаровують..
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31.03.2022 00:12 Ответить
барсеточники домушники
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31.03.2022 00:16 Ответить
Арахамия?
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31.03.2022 00:19 Ответить
і той тоже. )
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31.03.2022 00:38 Ответить
Він навіть не грузин ((
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31.03.2022 00:43 Ответить
Надо было понимать что Иванишвили фактически в главе Грузии, а он всегда был на деньгах Кремля.
А Михо в это время в тюрьме...
Если бы этого бы небыло бы -- возможно что-то смогли бы и сделать...
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31.03.2022 01:15 Ответить
а Мельника надо наградить! он за Украину рвал немцев как лев!
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31.03.2022 00:14 Ответить
Они от ах@я уже минометы покупают нам за свой счёт. И что самое главное лёд тронулся у немцев, ***** уже назвали империалистов и начали каяться за политику умиротворения. У ***** в Европе остался только куколд Микрон и венгерские шестерки.
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31.03.2022 00:26 Ответить
Ну, в принципе да...
Вот только я хер его знает как это сделать, если там и там на 100% прох@йловские ублюдки у власти...
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31.03.2022 00:16 Ответить
Как будто это послы блочат санкции и оружие,а не сама власть в Грузии.
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31.03.2022 00:16 Ответить
Во многих посольствах Украины работают откровенные москали
- Бандеру не уважают и стебуться над этим
- принимают посетителей на москальской мове
- не уважают украинцев
давно пора почистить посольства
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31.03.2022 00:21 Ответить
Пилят бюджет и живут так как будто послы из Монако.
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31.03.2022 00:27 Ответить
"на москальской мове"

Лахта ты палишся
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31.03.2022 00:40 Ответить
Шо это я палюсь , кацап ? Тебе надо читать « москальський язык» !!! Усек, орда немакана 🤣🤣
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31.03.2022 00:52 Ответить
Поздно,лахта.Ты спалилась.
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31.03.2022 01:35 Ответить
в спам
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31.03.2022 10:05 Ответить
Чистити потрібно,все. Але структура державного,й владного устрою унеможливлює оздоровлення,будь-чого в принципі. Головна ідеологема спадковість,й наслідування. Звідси:-некомпетентність,нефункціональність,деградація й вироддення структур. Єдине,що може зупиняти,цей процес,це Дієвий постійний Громадянський контроль.
Доки,цей,механізм небуде Найголовнішим,шансів на Здорову Державу:- Ніяких
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31.03.2022 08:25 Ответить
Тобто ЗЕ реально думає, що все залежить лише від нашого посла? Мда....
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31.03.2022 00:17 Ответить
Не все залежить,але.Посли це руки МЗС!Нехай працюють як слід.
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31.03.2022 00:20 Ответить
А там нема посла з 2015 року.
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31.03.2022 00:44 Ответить
У Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії ))
Можна також відкликати звідти,там повний провал.
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31.03.2022 00:17 Ответить
Зеленский, убери ещё этих двух полезных раше идиотов
Никто не забыл , что на Яворивском полигоне погибло 136 воинов из-за снимка этих мудаков
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31.03.2022 00:18 Ответить
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31.03.2022 00:18 Ответить
Хіба наш посол в Грузії винен в тому - що грузини вибрали собі у владу російських маріонеток?
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31.03.2022 00:18 Ответить
Там сейчас в Грузии наплыв кацапов, как перед бомбежкой. Поэтому посла нужно было убирать по политическим мотивам. К грузинам претензий не имею!
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31.03.2022 00:24 Ответить
Да, грузины не причем. А кто принимает этих кацапов, сдаёт жилье, развлекает в кабаках и т.д.
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31.03.2022 00:51 Ответить
там крутіше бізнес каламутиться. товстосумиків, що втекли, змушують для відкриття рахунку в банку підписати тексти, що вони проти путінського режиму за які русне дають 15 років і якими можна буде шантажувати і доїти на бабки
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31.03.2022 03:23 Ответить
арахамію хто вибирав?
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31.03.2022 08:37 Ответить
Тоді можна й так само спокійно звільняти й нашого посла в Китаї. Адже теж немає - ні зброї, ні санкцій.
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31.03.2022 00:19 Ответить
А розвідка наша теж шукає нову роботу, та що півроку не вірила в напад?
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31.03.2022 00:20 Ответить
Може пора Бурбу повернути і вибачитись
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31.03.2022 00:27 Ответить
" А ну вийди, розбійнику!"
згадалось
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31.03.2022 00:24 Ответить
Це заміна послів чи розрив дипломатичних відносин. Посол в Ізраїлі чергу зайняв ?
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31.03.2022 00:32 Ответить
Все правильно, а за що йому зарплату платити? Краще зброю в руки і на фронт. Ато сидять ніхера не роблять
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31.03.2022 00:35 Ответить
Грузия предоставляет свое воздушное пространство для военно- транспортной авиации рашистов. По сути воюет на стороне оккупантов.
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31.03.2022 00:35 Ответить
Правильный ход.
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31.03.2022 00:38 Ответить
вова, там еще возле Марокко еще Мавритания есть, так они, суки, тоже нам оружия не дают. И Блажея из Алжира тоже отзови - не захотел Алжир нам отдать своих 8 дивизионов С-300ПМУ2.
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31.03.2022 01:02 Ответить
Примитивные всегда используют систему показателей - им результат нужен, вынь да полож! А вникать в ситуацию мозгов не хватает, примитивные потому-что. Паприколу? Хоть поржем?
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31.03.2022 01:14 Ответить
Ну то є правильний хід, навіть якщо посли не мають впливу, у військовий час вони повинні бути максимально активні, а дехто сидіть і нічого не робить, а то й ще гірше -працює на ворога, повернути їх до країни, звільнити з держпосади і відразу ж повістку до найближчого військомату - інші таке побачивши зубами вгризуться в роботу
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31.03.2022 01:15 Ответить
Читаю коменты многие в будке.Ещё раз отозвали посла за то что жопу отсиживает и нет результатов никаких. И дело тут не про Грузинов в целом.
Цензор поправьте немного статью народ невдуплил .
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31.03.2022 01:22 Ответить
отзывай не отзывай, в Грузии при власти подкацапники Бздины Иванишвили.
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31.03.2022 04:21 Ответить
Вова, мы 95 квартал помним.....
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31.03.2022 10:07 Ответить
Буде ким підсилити переговорну групу...
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31.03.2022 11:25 Ответить
 
 