Зеленский отозвал послов в Грузии и Марокко: Не будет оружия, санкций – ищите другую работу
Зеленский подписал указы об отзыве послов в Грузии и Марокко.
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Есть те, кто работает вместе со всеми на оборону государства. На то, чтобы Украина могла завоевать в борьбе свое будущее. Мы ценим работу каждого такого человека. А есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на должности. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины, из Марокко, также возвращен посол из Грузии.
При всем уважении: не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу", - подчеркнул президент.
Также Зеленский ожидает конкретных результатов в ближайшие дни от работы наших представителей в Латинской Америке, Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и странах Африки.
"Таких же результатов на днях жду от военных атташе. Дипломатический фронт – это один из ключевых фронтов. И все там должны работать максимально эффективно на победу и помощь армии. Как каждый наш защитник на поле боя, так и каждый на дипломатическом фронте", - добавил глава государства.
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А Михо в это время в тюрьме...
Если бы этого бы небыло бы -- возможно что-то смогли бы и сделать...
Вот только я хер его знает как это сделать, если там и там на 100% прох@йловские ублюдки у власти...
- Бандеру не уважают и стебуться над этим
- принимают посетителей на москальской мове
- не уважают украинцев
давно пора почистить посольства
Лахта ты палишся
Доки,цей,механізм небуде Найголовнішим,шансів на Здорову Державу:- Ніяких
Можна також відкликати звідти,там повний провал.
Никто не забыл , что на Яворивском полигоне погибло 136 воинов из-за снимка этих мудаков
згадалось
Цензор поправьте немного статью народ невдуплил .