Зеленский отозвал послов в Грузии и Марокко: Не будет оружия, санкций – ищите другую работу

Зеленский подписал указы об отзыве послов в Грузии и Марокко.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Есть те, кто работает вместе со всеми на оборону государства. На то, чтобы Украина могла завоевать в борьбе свое будущее. Мы ценим работу каждого такого человека. А есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на должности. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины, из Марокко, также возвращен посол из Грузии.

При всем уважении: не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу", - подчеркнул президент.

Также Зеленский ожидает конкретных результатов в ближайшие дни от работы наших представителей в Латинской Америке, Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и странах Африки.

"Таких же результатов на днях жду от военных атташе. Дипломатический фронт – это один из ключевых фронтов. И все там должны работать максимально эффективно на победу и помощь армии. Как каждый наш защитник на поле боя, так и каждый на дипломатическом фронте", - добавил глава государства.

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