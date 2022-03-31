Украинские силы за 30 марта уничтожили 4 самолета, один беспилотник и две крылатые ракеты, - Воздушные силы
Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало информацию о ликвидации российских оккупантов в украинском небе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в официальном фейсбуке Командование Воздушных Сил ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение двух крайних дней противник несколько изменил тактику ведения боевых действий в небе и сосредоточил активность на Востоке страны.
Во время авианалетов в Харьковской области от огня наших зенитных ракетных подразделений решисты потеряли четыре самолета, предварительно истребители-бомбардировщики Су-34, а также один БПЛА. Также имеются сведения об сбитии двух крылатых ракет врага по разным направлениям.
Понеся серьезные потери накануне, вражеская авиация избегает прямого контакта с украинскими истребителями и пытается не входить в зону действия нашей ПВО. Впрочем, еще минус четыре за сутки 30 марта!
Ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям российских оккупантов!"
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Так тримати !!
Тихенько.............. т и х е н ь к о .......................................................................................................................
Так что "орлан" бывает иногда опаснее "слепого" пакета из "града".
Орлан не здатен наносити ущєрба, бо не має засобів ураження - все дуже просто.
Якщо б ти не туканив, я б міг тобі розповісти багато чого цікавого і натаскати за пару тижнів до рівня продвинутого диванного експерта, що б ти не палився у коментах.
А так - просто нема часу на безглузді розмови
Я можу ще так довго тебе принижувати, питання в тому, чому тобі це так подобається...
У нас есть достаточно радиолокации, что бы даже сраный "орлан" не смог приближаться в критических направлениях на тактическую глубину, а тем более достаточно средств поражения для всего летающего кацапского говна.
Саме через те, що орлан сраний, і здатний лише для спостереження, а отже має маленькі розміри та, відповідно, ЕПР - він є дуже важкою ціллю для ЗРК, а головне - невиправданою.
В данный момент ВСУ готовит удар в направлении Мариуполя, для деблокировки города. Ударная бригада уже на позициях. Попытки прорыва ожидаю в ближайшее время. Готовится удар по Крымскому мосту. Скорее как агитка, а не военная операция. Основная операция ВСУ запланирована на севере страны. Резервные части пойдут вдоль белорусской границы, отрезая северозападную, а затем и северовосточную группировки противника, сооружая окружение этим группировкам, а потом выход на Харьков и дальнейший бросок вдоль государственной границы в сторону Северного Донбасса.
Одновременно - удар на Николаев-Херсон с выходом на границу с Крымом. И удар в сторону западного Мариуполя, с целью деблокады города и окружения запорожской группировки противника. У ВС РФ нет достаточного ресурса для противодействия этим манёврам. Поэтому Кремль давит на Минск, чувствуя угрозу.. 8. Цель Генштаба ВСУ, а вернее тех, кто руководит операцией - окружение и создание четырёх котлов - Северозападный, Северовосточный, Херсонский, Энергодарский.
Выполнение этого плана будет означать разгром российской группировки, ликвидацию ударной части российской армии, что вызовет пожар конфликтов по периметру границ РФ, смену власти в Грузии, Армении, Белоруссии, потерю Донбасса, Крыма, влияния на Казахстан и проблемы снабжения Калининградской области, Сахалина и Курил.
Судя по тому, что НАТО собралось обсуждать ядерный ответ и действия в случае ядерного удара РФ, этот план ( пункт утверждён, а НАТО уже просчитало разгром российской группировки на Украине и возможный удар РФ тактическим ядерным оружием. Настораживает план НАТО обеспечить Украину противобактериологическими, противохимическими и главное - противорадиационным снаряжением. НАТО просчитывает удар по Украине или даже Европе неконвенционным оружием.
Власти РФ в ярости и понимают, что пути назад уже нет. Это очень тревожная ситуация, но её надо было просчитывать, а не заказывать дорогущую мебель у итальянских дизайнеров.
Мы на самом пороге ядерной войны. И ЗНАЙТЕ - ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ УЖЕ В МОРЕ, В ВОЗДУХЕ, НА СТАРТОВЫХ ПЛОЩАДКАХ и на подвесах. В полной боевой готовности.
@thewarnow
НАТО начинает стягивание сил по периметру границ РФ. В случае применения Россией ядерного оружия, у неё не будет ни одного союзника. В данный момент в море вышли американские, британские и французские стратегические ракетоносцы.
С островов подняли в небо стратегические бомбовозы. Они на боевом дежурстве с боевым подвесом. В подвесах - умные, модернизированные системы. Вся авиация НАТО в режиме полной готовности, в частях отменяют отпуска.
С баз типа Раммштайн выходят небольшие конвои, скорее всего - рассредоточение боезапаса. В Германии приземлилось первое звено F35. Они способны нести ядерное. В Европу будет переброшено около полусотни Ф35 и до сотни Ф15/16.
НАТО и Корона умело провоцируют Кремль и его пропаганду. За пропагандой внимательно следят и западная и восточная инфоэлита. Они развеяли миф о доблести российской армии, и меняют потенциал инфополя. РФ полностью проиграла информационную войну.
@thewarnow