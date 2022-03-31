Украинские силы за 30 марта уничтожили 4 самолета, один беспилотник и две крылатые ракеты, - Воздушные силы

Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало информацию о ликвидации российских оккупантов в украинском небе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в официальном фейсбуке Командование Воздушных Сил ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение двух крайних дней противник несколько изменил тактику ведения боевых действий в небе и сосредоточил активность на Востоке страны.

Во время авианалетов в Харьковской области от огня наших зенитных ракетных подразделений решисты потеряли четыре самолета, предварительно истребители-бомбардировщики Су-34, а также один БПЛА. Также имеются сведения об сбитии двух крылатых ракет врага по разным направлениям.

Понеся серьезные потери накануне, вражеская авиация избегает прямого контакта с украинскими истребителями и пытается не входить в зону действия нашей ПВО. Впрочем, еще минус четыре за сутки 30 марта!

Ударная авиация под прикрытием истребителей продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям российских оккупантов!"

Также читайте: Воздушные Силы уничтожили 8 самолетов, три вертолета, четыре беспилотника и две крылатые ракеты российских оккупантов