Россия начала передислокацию около 20% сил с севера Украины, - Пентагон

Россия начала передислокацию около 20% сил, находящихся вокруг Киева.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, часть войск РФ, вероятно, уже вернулась в Беларусь.

"Они покидают Киев и направляются больше к северу, подальше от города", - сказал Кирби.

Он отметил, что среди военных, покинувших этот регион, были некоторые из тех, кто был вблизи Чернигова, а также воюющие вблизи города Сумы.

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