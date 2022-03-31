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Новости Война
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Россия начала передислокацию около 20% сил с севера Украины, - Пентагон

війна

Россия начала передислокацию около 20% сил, находящихся вокруг Киева.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, часть войск РФ, вероятно, уже вернулась в Беларусь.

"Они покидают Киев и направляются больше к северу, подальше от города", - сказал Кирби.

Он отметил, что среди военных, покинувших этот регион, были некоторые из тех, кто был вблизи Чернигова, а также воюющие вблизи города Сумы.

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армия РФ (19026) Пентагон (1446) россия (95339) Кирби (452)


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тю! это просто со спутника непонятная движуха. На самом деле это уцелевшие намародеренное вывозят для демонстрации новым кандидатам в двухсотые.
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31.03.2022 02:14 Ответить
якщо ми виб'ємо російські війська з України до кордонів на 23 лютого - путін же не заспокоїться.

він знов нашкребе по всій росії 40 000 чоловік - і знов пошле їх в Україну. і так буде продовжуватися.

якщо виб'ємо російські віська з півночі. то треба буде зробити все, щоб їм знову сюди було важко зайти. Перерити там дороги (там же пройти можна тільки по асфальтних дорогах, по лісу танки не пройдуть), поробити глибиченні ями на дорогах, і так через кожні пару метрів ями, заставити бетонними блоками дороги, поставити їжаки, повалити дерева на великому проміжку дороги, замінувати.

Треба вигнати їх з півдня - і зробити все, щоб вони не повернулись. Взірвати кримські мости, замінунувати дороги. З кримського вузького перешийку взагалі важко вийти. Вони звідти вийшли 24 лютого мабуть тільки тому, що влада всі війська кинула на захист півночі.

і самим опасним залишиться тільки східний напрямок.

але ж і ракетні обстріли не прекратяться.

тому нам треба буде закупити сильне пво для захисту наших міст.

А чому ми маємо тільки захищатися? Чому ми маємо бути завжди в ролі жертви? Якщо будуть продовжуватись ракетні обстріли, то, закупити ракети і їхні важливі об'єкти теж почати обстрілювати.
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31.03.2022 02:22 Ответить
Почнм с себе. Повертайся и побр хоть шось .
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31.03.2022 08:53 Ответить
З параду вже?
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31.03.2022 03:38 Ответить
Перекидають орків на лугандон, бо є нове завдання: "пробити" коридор до Криму до 9 "мая"!
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31.03.2022 03:49 Ответить
 
 