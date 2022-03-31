С начала вторжения оккупанты убили на Николаевщине 134 гражданских, среди них шестеро детей
С начала широкомасштабного российского вторжения в Николаевской области погибли 134 гражданских лица, в том числе шестеро детей, еще 415 мирных жителей получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такие цифры привел глава областной военной администрации Виталий Ким 30 марта во время пресс-конференции для отечественных и иностранных СМИ.
"С начала российской агрессии в Николаевской области погибли 134 человека, в том числе шестеро детей. Еще 415 наших граждан получили ранения, среди них 30 детей", - сказал Ким.
Кроме того, по его словам, повреждены 1622 гражданских объекта, 1200 из которых - жилые дома. Остальные – школы, детсады, объекты гражданской инфраструктуры и т.д.
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий31.03.2022 06:37 Ответить Мне нравится 4
Anatoliy A #437998
показать весь комментарий31.03.2022 08:10 Ответить Мне нравится 1
Anatoliy A #437998
показать весь комментарий31.03.2022 08:11 Ответить Мне нравится 0
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