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С начала вторжения оккупанты убили на Николаевщине 134 гражданских, среди них шестеро детей

миколаїв

С начала широкомасштабного российского вторжения в Николаевской области погибли 134 гражданских лица, в том числе шестеро детей, еще 415 мирных жителей получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такие цифры привел глава областной военной администрации Виталий Ким 30 марта во время пресс-конференции для отечественных и иностранных СМИ.

"С начала российской агрессии в Николаевской области погибли 134 человека, в том числе шестеро детей. Еще 415 наших граждан получили ранения, среди них 30 детей", - сказал Ким.

Кроме того, по его словам, повреждены 1622 гражданских объекта, 1200 из которых - жилые дома. Остальные – школы, детсады, объекты гражданской инфраструктуры и т.д.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 145 детей погибли из-за войны, - Офис генпрокурора

дети (6466) Николаевская область (2106) смерть (9211) Ким Виталий (243)


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З кожною такою новиною все більше бажаю смерті кацапським смердючим лапатним вбивцям...
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31.03.2022 06:37 Ответить
Т.н.,,русским ,,просто нравится убивать. Именно за это,за право убивать безнаказанно они и воюют. Экономически эта недострана-недоимперийка несостоятельна-1,7 процента мирового ВВП. Из которого львиная часть продажа жижи и газа. ,,узкому миру,, нечего предложить Миру -полное фиаско,от экономики до культуры. А фантомные боли т н. бывшей империи не дают ей жить спокойно,видя насколько она несостятельна ни как экономическая единица,ни как современное общество развитых людей готовых предложить что то интересное и инновационное Ми
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31.03.2022 08:10 Ответить
Миру
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31.03.2022 08:11 Ответить
 
 