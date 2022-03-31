Оперативная информация по состоянию на 06:00 31 марта по российскому вторжению, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 31 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Так, начались тридцать шестые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Руководством Российской Федерации рассматривается вопрос формирования на временно занятых территориях оккупационных органов власти. По имеющейся информации, на территории РФ осуществляется отбор сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые в дальнейшем будут направлены на территорию Украины.

Для реализации сценария по созданию на территории Херсонской области очередной псевдореспублики отмечается работа сотрудников федеральной службы безопасности Российской Федерации, 652 группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го главного управления генерального штаба Российской Федерации. Основным направлением деятельности указанных подразделений является проведение так называемой "разъяснительной работы" с местными органами власти и населением. Информационное сопровождение осуществляется посредством демонстрации видеосюжетов с подставными лицами", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что морально психологическое состояние войск противника и уровень мотивации личного состава подразделений оккупационных войск к участию в боевых действиях остается низким и имеет тенденцию к ухудшению. По имеющейся информации, в подразделениях 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа, в связи с неисполнением приказа о ведении боевых действий, от должностей отстранены два командирова взводов. Для проведения разъяснительной работы в район выполнения боевых задач БТГр части в Ясиновке Донецкой области запланировано прибытие заместителя командира бригады по военно-политической работе.

"В соединениях и частях Балтийского флота, в частности, 79-й отдельной мотострелковой бригаде 11-го армейского корпуса, отмечаются многочисленные случаи отказа от дальнейшего прохождения службы и нежелания подписывать контракты военнослужащими срочной службы".

На территории Республики Беларусь зафиксировано перемещение военной техники вооруженных сил Российской Федерации, вероятно, в целях перегруппировки подразделений, а также создание резерва для пополнения потерь в живой силе, вооружении и технике действующих на территории Украины группировок.

На оставленных врагом территориях Киевской области фиксируются редкие случаи минирования территории и зданий местных жителей.

Группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. По всем направлениям противник успешно сдерживается Вооруженными Силами Украины, на отдельных - наши войска осуществляют успешные контратаки", - сообщили в Генштабе.

Сообщается также, что группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях в сутки отбиты 5 вражеских атак. Украинские воины уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем. Противник понес потери и в живой силе.

"Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей - 4 самолета, БПЛА и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага. Вместе победим! Слава Украине!" - подытожили в Генштабе.