Оперативная информация по состоянию на 06:00 31 марта по российскому вторжению, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 31 марта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
Так, начались тридцать шестые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Руководством Российской Федерации рассматривается вопрос формирования на временно занятых территориях оккупационных органов власти. По имеющейся информации, на территории РФ осуществляется отбор сотрудников силовых структур, прокуратур и судов, которые в дальнейшем будут направлены на территорию Украины.
Для реализации сценария по созданию на территории Херсонской области очередной псевдореспублики отмечается работа сотрудников федеральной службы безопасности Российской Федерации, 652 группы информационно-психологических операций и офицеров 12-го главного управления генерального штаба Российской Федерации. Основным направлением деятельности указанных подразделений является проведение так называемой "разъяснительной работы" с местными органами власти и населением. Информационное сопровождение осуществляется посредством демонстрации видеосюжетов с подставными лицами", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что морально психологическое состояние войск противника и уровень мотивации личного состава подразделений оккупационных войск к участию в боевых действиях остается низким и имеет тенденцию к ухудшению. По имеющейся информации, в подразделениях 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа, в связи с неисполнением приказа о ведении боевых действий, от должностей отстранены два командирова взводов. Для проведения разъяснительной работы в район выполнения боевых задач БТГр части в Ясиновке Донецкой области запланировано прибытие заместителя командира бригады по военно-политической работе.
"В соединениях и частях Балтийского флота, в частности, 79-й отдельной мотострелковой бригаде 11-го армейского корпуса, отмечаются многочисленные случаи отказа от дальнейшего прохождения службы и нежелания подписывать контракты военнослужащими срочной службы".
На территории Республики Беларусь зафиксировано перемещение военной техники вооруженных сил Российской Федерации, вероятно, в целях перегруппировки подразделений, а также создание резерва для пополнения потерь в живой силе, вооружении и технике действующих на территории Украины группировок.
На оставленных врагом территориях Киевской области фиксируются редкие случаи минирования территории и зданий местных жителей.
Группировка сил обороны продолжает ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. По всем направлениям противник успешно сдерживается Вооруженными Силами Украины, на отдельных - наши войска осуществляют успешные контратаки", - сообщили в Генштабе.
Сообщается также, что группировкой Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях в сутки отбиты 5 вражеских атак. Украинские воины уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем. Противник понес потери и в живой силе.
"Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей - 4 самолета, БПЛА и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага. Вместе победим! Слава Украине!" - подытожили в Генштабе.
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Менять Нью Йорк, Вену и Милан на Воронеж и Тамбов Анна Нетребко не намерена.
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Анна Нетребко осудила войну России против Украины и отреклась от Путина. В своем посте в "Фейсбуке" на английском языке она написала, что прямо осуждает войну, не является союзницей никого из российских руководителей или политических партий, а ее прежние выступления были неверно интерпретированы, в то время как она ищет «мира и единства через искусство», а Путина видела всего несколько раз (о том, что была доверенным лицом на выборах забыла).В начале марта с Нетребко разорвала договор нью-йоркская "Метрополитан-опера". Её директор заявил, что певица отказалась "отречься от публичной поддержки Владимира Путина". Незадолго до этого, опера заявила, что прекращает сотрудничество со всеми артистами, которые поддерживают войну. Баварская опера так же прекратила сотрудничество с Нетребко и российским дирижером Валерием Гергиевым.26 февраля, в первые дни войны, Нетребко написала в ныне удаленном посте в "Инстаграме", что "заставлять артистов, да и любого общественного деятеля, высказывать политические мнения публично и обличать свою родину неправильно".В новом посте Нетребко также сообщает, что живет в Австрии и там же платит налоги. 50-летняя певица планирует возобновить оперные и концертные выступления с конца мая, изначально в Европе.
Звичайна підпарканна **********,кацапська
1. Орки все рівно його підірвуть, коли будуть відступати з Херсону;
2. Підрив цього моста взагалі унеможливив би проведення орками суходольної операції у напрямку Одеси. Лінія фронту була б скорочена на 80-100 км., оскільки наступна переправа через Дніпро - дамба Каховської ГЕС;
3. Сили і засоби, які наразі задіяні в обороні Одеської та Миколаївської областей, могли б бути задіяні на інших ділянках фронту. Зокрема - на недопущенні переходу орків на правий берег Дніпра по дамбі Каховської ГЕС.
Ключову помилку на Південному напрямку - відсутніть мінних полів та інших інженерних споруд на виході з Кримського перешійку, що призвело до швидкої блокади Маріка, ми вже обговорили. До цього питання можна не повертатись.
"...кількість загиблих обраховувалася десятками тисяч"
***... Чувак, тобі в Генштаб, терміново!!! Такий воєнний талант пропадає.
Наводити понтонну переправу через річку шириною 600 м. під вогнем артилерії противника - на це пішов би місяць-другий. І не факт, що це оркам вдалося б.