РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9422 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 889 7

В результате обстрелов в Луганской области горит школа и нефтяное хранилище, погибли два человека, двое детей ранены, - Гайдай

лисичанськ

В результате вражеских обстрелов 30-31 марта в Луганской области горит школа, нефтяное хранилище, десятки домов, погибли 2 человека, ранены 2 ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Без учета вчерашних утренних обстрелов в Лисичанске от огня россиян загорелись 9 жилых домов, в Северодонецке - 5 и школы, в Рубежном - 1. Ряд домов повреждены без возгораний. (…) Два человека погибли, двое детей в тяжелом состоянии", - написал Гайдай в телеграм-канале в четверг утром.

"Несколько пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было забрать с улиц. Окончательное количество жертв еще устанавливается. Уже вечером в Северодонецке произошло возгорание школы, а в Лисичанске – нефтяного хранилища. Для скорейшей локализации очага туда направлен усиленный наряд", - добавил Гайдай.

Также читайте: Эвакуационный автобус из Лисичанска попал под обстрел, - Гайдай

обстрел (26862) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6487)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якась біда з тою нафтою і сховищамт
показать весь комментарий
31.03.2022 09:11 Ответить
йа-йа, натюрлих
показать весь комментарий
31.03.2022 09:14 Ответить
московський агент
показать весь комментарий
31.03.2022 09:30 Ответить
Самолеты побеждают вертолёты со счетом 135 - 131😁👍
показать весь комментарий
31.03.2022 09:32 Ответить
А правда,що гетманцев весь час працював помічником депутатів від партії регіонів(опзж), і якщо це правда ,тоді на одне питання до СБУ побільшає!
показать весь комментарий
31.03.2022 10:01 Ответить
 
 