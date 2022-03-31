В результате обстрелов в Луганской области горит школа и нефтяное хранилище, погибли два человека, двое детей ранены, - Гайдай

В результате вражеских обстрелов 30-31 марта в Луганской области горит школа, нефтяное хранилище, десятки домов, погибли 2 человека, ранены 2 ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Без учета вчерашних утренних обстрелов в Лисичанске от огня россиян загорелись 9 жилых домов, в Северодонецке - 5 и школы, в Рубежном - 1. Ряд домов повреждены без возгораний. (…) Два человека погибли, двое детей в тяжелом состоянии", - написал Гайдай в телеграм-канале в четверг утром.

"Несколько пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было забрать с улиц. Окончательное количество жертв еще устанавливается. Уже вечером в Северодонецке произошло возгорание школы, а в Лисичанске – нефтяного хранилища. Для скорейшей локализации очага туда направлен усиленный наряд", - добавил Гайдай.

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