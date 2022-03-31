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Новости Война
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В Раде предлагают платить российским военным за переданную в распоряжение ВСУ военную технику

рф

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, которым предусматривается на законодательном уровне установить для российских военных выплаты за добровольно переданную Вооруженным силам Украины военную технику в пригодном для использования состоянии. Платить будут от 10 тысяч до миллиона долларов США.

Документ №7229 опубликован на сайте Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слово и дело".

Так, переданный в распоряжение ВСУ боевой самолет оценили в миллион долларов, боевой вертолет – 0,5 млн долларов, РСЗО до 122 мм – 25 тысяч долларов, РСЗО свыше 122 мм – 35 тысяч долларов, танк или САУ – 100 тысяч долларов, БМП/ БТР/БРДМ – 50 тысяч долларов, военный автомобиль – 10 тысяч долларов. Корабли оценили следующим образом: корабль 1/2 ранга – миллион долларов, корабль 3/4 ранга – 500 тысяч долларов, вспомогательное военное судно – 200 тысяч долларов, малогабаритные боевые/разведывательные корабли – 50 тысяч долларов.

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Лица из солдат российской армии или других российских структур, передавших технику ВСУ, получат право на сохранение в тайне этого факта, а также новые документы с данными, гарантии безопасности их пребывания в Украине и, по желанию, создание условий для выезда в третью безопасную страну.

Кстати, такие же выплаты предусмотрены для военнослужащих ВСУ, других структур безопасности и обороны Украины, а также обычных украинцев за трофейную российскую технику в пригодном состоянии, переданную в распоряжение ВСУ.

армия РФ (19026) ВР (29226) выплаты (642)


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Топ комментарии
+14
о, и это прямо с доставкой
дешевле чем купить за границей
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31.03.2022 09:33
+12
Ой, я другий тиждень кацапам спамлю, що можна заробити здавшись разом з технікою, а це виявляється тільки на розгляді.

Як незручно вийшло.
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31.03.2022 09:45
+10
1. Захоплять полоненого кацапа і РСЗВ і скажуть що той здався. Бабло розпишуть між собою.
2 .Завеликі гонорари, мін в 2 рази зменшити.
3. А от нашим хлопцям треба давати винагороди і за захоплену і знищену техніку. А то вийде що кацапи будуть мати більше винагороди ніж наші хлопці.
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31.03.2022 09:39
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пропоную зразу на Мальдіви на відпочинок
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31.03.2022 09:33 Ответить
о, и это прямо с доставкой
дешевле чем купить за границей
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31.03.2022 09:33 Ответить
Ну и плюс деморализация вражеской армии
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31.03.2022 09:36 Ответить
Ага, і ордена навішувати, посмертно
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31.03.2022 09:35 Ответить
👍 выкупим технику у кацапов. Скоро начнут и ракеты привозить. Почувствуют слабость пуйла и услышат слухи о успешных продажах, так их потом не отгонишь
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31.03.2022 09:37 Ответить
1. Захоплять полоненого кацапа і РСЗВ і скажуть що той здався. Бабло розпишуть між собою.
2 .Завеликі гонорари, мін в 2 рази зменшити.
3. А от нашим хлопцям треба давати винагороди і за захоплену і знищену техніку. А то вийде що кацапи будуть мати більше винагороди ніж наші хлопці.
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31.03.2022 09:39 Ответить
п.1. та п.3 До самого кінця новину дочитати проблема? Там так і пропонують.

п.2 Літак коштує 20+ млн$, а його тобі продадуть в 20 раз дешевше. Не жлобись, бо нічого не отримаєш.
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31.03.2022 10:02 Ответить
а за знищену виходить преміальних не буде нашим?
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31.03.2022 11:11 Ответить
п.1 Питання ше в тому щоб отримували винагороду люди, які самі захопили трофеї, бо зазвичай йдуть відкати, типу придатна/не придатна техніка, ділись з тими хто зверху. Звісно не всі зволочі, але вистарчає.
п.3 Також означає, що за знищену/пошкоджену ворожу техніку теж потрібно виплачувати премії нащим хлопцям.
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31.03.2022 11:20 Ответить
А я предлагаю резать их на органы и пополнять бюджет УКРАИНЫ.
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31.03.2022 09:42 Ответить
А також за полонених охвіцерів і особливо прапорщиків
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31.03.2022 09:43 Ответить
А цыганам платить будут ?
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31.03.2022 09:44 Ответить
Ну коли ви будете читати до кінця?

До речі, точно такі ж виплати передбачені для військовослужбовців ЗСУ, інших структур безпеки та оборони України, а також звичайних українців за трофейну російську техніку в придатному стані, передану в розпорядження ЗСУ
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31.03.2022 10:03 Ответить
підтримую
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31.03.2022 09:44 Ответить
Ой, я другий тиждень кацапам спамлю, що можна заробити здавшись разом з технікою, а це виявляється тільки на розгляді.

Як незручно вийшло.
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31.03.2022 09:45 Ответить
Правильное решение следует добавить ликвидация офицеров также приветствуется...
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31.03.2022 09:56 Ответить
Правильно. Он в Афгані савєцькі окупанти продавали душманам і зброю і паливо бензовозами.
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31.03.2022 09:58 Ответить
тільки тим, хто здався, громадянство не пропонуйте. нам ті ху.є.со.си в якості громадян України зовсім не потрібні
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31.03.2022 09:59 Ответить
только перед передачей такого "сданого" оружия в войска, обязательно проверять на наличие "маячков". Помнить о древнекитайской стратегии "отравленная пилюля"
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31.03.2022 10:58 Ответить
Дайте вгадаю, законопроект внесли слуги?
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31.03.2022 12:25 Ответить
За передачу військової техніки росіянам може бути одна плата - залишити живим. Цього досить.
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31.03.2022 13:08 Ответить
 
 