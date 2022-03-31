В Раде предлагают платить российским военным за переданную в распоряжение ВСУ военную технику

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, которым предусматривается на законодательном уровне установить для российских военных выплаты за добровольно переданную Вооруженным силам Украины военную технику в пригодном для использования состоянии. Платить будут от 10 тысяч до миллиона долларов США.

Документ №7229 опубликован на сайте Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слово и дело".

Так, переданный в распоряжение ВСУ боевой самолет оценили в миллион долларов, боевой вертолет – 0,5 млн долларов, РСЗО до 122 мм – 25 тысяч долларов, РСЗО свыше 122 мм – 35 тысяч долларов, танк или САУ – 100 тысяч долларов, БМП/ БТР/БРДМ – 50 тысяч долларов, военный автомобиль – 10 тысяч долларов. Корабли оценили следующим образом: корабль 1/2 ранга – миллион долларов, корабль 3/4 ранга – 500 тысяч долларов, вспомогательное военное судно – 200 тысяч долларов, малогабаритные боевые/разведывательные корабли – 50 тысяч долларов.

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Лица из солдат российской армии или других российских структур, передавших технику ВСУ, получат право на сохранение в тайне этого факта, а также новые документы с данными, гарантии безопасности их пребывания в Украине и, по желанию, создание условий для выезда в третью безопасную страну.

Кстати, такие же выплаты предусмотрены для военнослужащих ВСУ, других структур безопасности и обороны Украины, а также обычных украинцев за трофейную российскую технику в пригодном состоянии, переданную в распоряжение ВСУ.