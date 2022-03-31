В Раде предлагают платить российским военным за переданную в распоряжение ВСУ военную технику
В Верховную Раду Украины внесли законопроект, которым предусматривается на законодательном уровне установить для российских военных выплаты за добровольно переданную Вооруженным силам Украины военную технику в пригодном для использования состоянии. Платить будут от 10 тысяч до миллиона долларов США.
Документ №7229 опубликован на сайте Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Слово и дело".
Так, переданный в распоряжение ВСУ боевой самолет оценили в миллион долларов, боевой вертолет – 0,5 млн долларов, РСЗО до 122 мм – 25 тысяч долларов, РСЗО свыше 122 мм – 35 тысяч долларов, танк или САУ – 100 тысяч долларов, БМП/ БТР/БРДМ – 50 тысяч долларов, военный автомобиль – 10 тысяч долларов. Корабли оценили следующим образом: корабль 1/2 ранга – миллион долларов, корабль 3/4 ранга – 500 тысяч долларов, вспомогательное военное судно – 200 тысяч долларов, малогабаритные боевые/разведывательные корабли – 50 тысяч долларов.
Лица из солдат российской армии или других российских структур, передавших технику ВСУ, получат право на сохранение в тайне этого факта, а также новые документы с данными, гарантии безопасности их пребывания в Украине и, по желанию, создание условий для выезда в третью безопасную страну.
Кстати, такие же выплаты предусмотрены для военнослужащих ВСУ, других структур безопасности и обороны Украины, а также обычных украинцев за трофейную российскую технику в пригодном состоянии, переданную в распоряжение ВСУ.
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2 .Завеликі гонорари, мін в 2 рази зменшити.
3. А от нашим хлопцям треба давати винагороди і за захоплену і знищену техніку. А то вийде що кацапи будуть мати більше винагороди ніж наші хлопці.
п.2 Літак коштує 20+ млн$, а його тобі продадуть в 20 раз дешевше. Не жлобись, бо нічого не отримаєш.
п.3 Також означає, що за знищену/пошкоджену ворожу техніку теж потрібно виплачувати премії нащим хлопцям.
До речі, точно такі ж виплати передбачені для військовослужбовців ЗСУ, інших структур безпеки та оборони України, а також звичайних українців за трофейну російську техніку в придатному стані, передану в розпорядження ЗСУ
Як незручно вийшло.