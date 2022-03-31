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Новости Война
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Общие потери РФ с начала войны – около 17,5 тыс. человек, 135 самолетов, 131 вертолет, 614 танков и 1 735 бронированных машин

рф

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 31 марта потери личного состава противника составляют около 17,5 тысячи человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 31.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 17500 человек,

танков ‒ 614 ед,

бойових броньованих машин ‒ 1735 ед,

артиллерийских систем– 311 ед,

Читайте: В Раде предлагают платить российским военным за переданную в распоряжение ВСУ военную технику

РСЗО - 96 ед,

средства ПВО - 54 ед,

самолетов – 135 ед,

вертолетов – 131 ед,

автомобильной техники - 1201 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ - 75,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 83.

Специальная техника - 22.

Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

армия РФ (19026) Генштаб ВС (6181) потери (4368)


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Топ комментарии
+25
Во Франции беда. У тысяч и тысяч русских позакрывали банковские счета, пропали зарплаты, переводы. Просто за то, что, когда открывали счета, были предъявлены российские паспорта.
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31.03.2022 09:45
+22
Самолеты побеждают вертолёты со счетом 135 - 131😁👍
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31.03.2022 09:38
+19
Всім захисникам України-величезна вдячність...Не зупиняйтесь...
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31.03.2022 09:39
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Самолеты побеждают вертолёты со счетом 135 - 131😁👍
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31.03.2022 09:38 Ответить
На вертолете много не навоюешь, как по мне
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31.03.2022 09:40 Ответить
Вертолет против колоны на марше - няшка
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31.03.2022 09:46 Ответить
Проти колон на марші один Су-25 має ефективність як 3-4 Мі-24/Ка-52
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31.03.2022 12:26 Ответить
попытка не пытка...!)))
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31.03.2022 09:47 Ответить
Это грозно оружие - может как из засады резко появиться и дать залп ракет и т
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31.03.2022 10:10 Ответить
ну так клювом не нужно счелкать и держать стингер на готове. А то на марше они понимаешь, маршируют...
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31.03.2022 10:17 Ответить
Вертольоти збираються для збору в Чорнобаївці.
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31.03.2022 10:00 Ответить
самолеты уходят вперёд
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31.03.2022 12:31 Ответить
Всім захисникам України-величезна вдячність...Не зупиняйтесь...
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31.03.2022 09:39 Ответить
Во Франции беда. У тысяч и тысяч русских позакрывали банковские счета, пропали зарплаты, переводы. Просто за то, что, когда открывали счета, были предъявлены российские паспорта.
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31.03.2022 09:45 Ответить
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31.03.2022 09:52 Ответить
на билет должны несколько сот евро разблокировать, иначе получат новую волну росийских нелегальных эмигрантов, и новых балалаечников в парижских бистро.
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31.03.2022 09:53 Ответить
Поселить в негритянских кварталах, пусть наслаждаются😁💥. А евро им запрещено.
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31.03.2022 10:10 Ответить
А,нащо,ім гроші,нехай імпортозаміщуються.Є мхи,лишайники торішнє листя
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31.03.2022 10:30 Ответить
тут только недавно отметили ровную цифру по танчикам, а уже и по автомобилям сегодня подошло, а там и по РСЗО на подходе. Пора прекращать технику сотнями отмечать, надо на тысячи переходить. Здоровье не железное уже.
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31.03.2022 09:48 Ответить
Это все радует, но, как сказал суперрусский мужичек из мультика "Падал прошлогодний снег", - Маловато будет!
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31.03.2022 09:52 Ответить
надо бы теперь утопить фрегат "бздун адмирал ушаков" вместе с боезапасом и ракетами и обязательно всем экипажем... чтобы количество заныров превзошло количество всплытий...
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31.03.2022 10:01 Ответить
Потери в Афганистане с 1979- 1989 года 118 самолетов, в первой чеченской 6 самолетов,во второй чеченской 7 самолетов, в Грузии 5 самолетов, в Сирии с 2015- 2022 потери 8 самолетов. Итого за последние 43 года рашка потеряла 144 самолета ( официально). Неужели действительно есть люди которьіе верят в 135 сбитьіх самолетов за 35 дней?? Всем очень смешно читать сводки русского генштаба о 1300 уничтоженньіх украинских танках и.т.д. Ну так наш генштаб не менее смешон,я все понимаю нужно поднимать боевой дух преувиличивая потери врага,но єто уже перебор. Я не против пропагандиских сказок для населения( 73%) о несуществующем ,,київськом привиді" которьій на 40летнем Миге 40летними ракетами посбивал милионпятьсот новейших рашкованских Сушек,,но люди мьі так скоро дойдем до Александра Матросова и Зои Космодемьянской и чем тогда мьі отличаемся ОТ НИХ???
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31.03.2022 10:05 Ответить
Чечне и грузии никто ничем не помогал!
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31.03.2022 10:12 Ответить
Грузинсько-російська війна 2008 року тривала 5 днів.
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31.03.2022 21:12 Ответить
Это не вся статистика! Это только подтвержденные случаи
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31.03.2022 10:12 Ответить
У афганців на початковому етапі і сирійської опозиції була ППО? Кацапські космічно-галактичні сили можуть воювати лише з беззбройними.
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31.03.2022 10:28 Ответить
я шо казав - на кінець місяця літаки порвуть чортопхайки по кількості)))
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31.03.2022 10:07 Ответить
«Не треба чекати, доки ворог наблизиться до кордонів, - застерігав Немирич. - А коли вже нападе, то до самого нутра ворожої держави треба вдертися, скільки змога треба переносити війну д
о ворожого краю. Мосх тільки в Московії може бути подоланий, як Ганнібал у Африці».
https://zbruc.eu/node/111321?fbclid=IwAR2-pFSsTluYofTcbOgWAxwY6MafuLpeQ68uFQRMFb6PTXKz-0M429JfShw
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31.03.2022 10:12 Ответить
втрат РСЗВ та ППО вже третій день не більшає https://damage.com.ua
змінилась стратегія?
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31.03.2022 10:59 Ответить
Почему бы вам не писать о количестве освобожденных сел и городов. Такая информация даже более воодушевляющая, чем количество уничтоженной техники.
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31.03.2022 14:30 Ответить
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31.03.2022 17:39 Ответить
Патерь,,,нет среди мавзолейніх Шимпанзе,,,))))7
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01.04.2022 03:42 Ответить
 
 