Общие потери РФ с начала войны – около 17,5 тыс. человек, 135 самолетов, 131 вертолет, 614 танков и 1 735 бронированных машин
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 31 марта потери личного состава противника составляют около 17,5 тысячи человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 31.03 ориентировочно составили:
личного состава – около 17500 человек,
танков ‒ 614 ед,
бойових броньованих машин ‒ 1735 ед,
артиллерийских систем– 311 ед,
РСЗО - 96 ед,
средства ПВО - 54 ед,
самолетов – 135 ед,
вертолетов – 131 ед,
автомобильной техники - 1201 ед,
корабли /катера - 7 ед,
цистерн с ГСМ - 75,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 83.
Специальная техника - 22.
Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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о ворожого краю. Мосх тільки в Московії може бути подоланий, як Ганнібал у Африці».
https://zbruc.eu/node/111321?fbclid=IwAR2-pFSsTluYofTcbOgWAxwY6MafuLpeQ68uFQRMFb6PTXKz-0M429JfShw
змінилась стратегія?